Подлодка «Уфа» ударила «Калибрами» на учениях в Японском море

Российская подлодка «Уфа» поразила цели ракетами «Калибр» в Японском море

Tекст: Дмитрий Зубарев

Дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» Тихоокеанского флота в ходе плановых учений произвела стрельбы крылатыми ракетами комплекса «Калибр-пл», передает РИА «Новости». Пуски осуществлялись из акватории Японского моря по морской и береговой целям.

«Первая ракета успешно поразила надводную цель – морской щит, имитирующий надводный боевой корабль условного противника», – сообщили в Минобороны. Дальность этой стрельбы составила порядка 130 км.

Вторая ракета в заданное время уничтожила береговую мишень на полигоне Сюркум в Хабаровском крае, преодолев расстояние свыше тысячи километров. Перед выполнением задачи экипаж совершил скрытный переход в назначенный район. Безопасность судоходства во время стрельб обеспечивали корабли, авиация и беспилотники Тихоокеанского флота.

Субмарина «Уфа», вошедшая в состав ВМФ России в ноябре 2022 года, стала четвертой из шести лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота. Корабли этого типа отличаются высокой акустической скрытностью и оснащены мощным ракетно-торпедным вооружением, основу которого составляют высокоточные «Калибры».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году экипаж подводной лодки «Уфа» выполнил запуск крылатых ракет «Калибр» по мишеням в Японском море. Позже эта дизель-электрическая субмарина провела глубоководное погружение для проверки работы всех механизмов. В августе текущего года корвет Тихоокеанского флота «Гремящий» поразил аналогичной ракетой цель на камчатском полигоне.