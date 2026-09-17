  • Новость часаМинздрав оценил эффективность российского препарата от болезни Бехтерева
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Участие в выборах станет вкладом в победу России
    В Росавиации сообщили о высоком спросе на самолеты «Байкал»
    Перебои с топливом на АЗС начались во Франции
    Установлена причина гибели собак после вакцинации препаратом «Мультикан-8»
    МИД: НАТО отрабатывает сценарий блокады Калининграда
    Путин выступил с телеобращением в преддверии выборов
    Майор британской разведки Уилкс погиб в ДТП на Украине
    Сикорский исключил Белоруссию из числа европейских соседей России и Украины
    ФРС США впервые за три года повысила базовую ставку
    17 сентября 2026, 06:40 • Новости дня

    НАСА указало срок запуска Crew-13 с космонавтом Тетерятниковым

    НАСА назвало срок старта Crew-13 с Тетерятниковым

    Tекст: Катерина Туманова

    Запуск миссии Crew-13 к Международной космической станции (МКС) перенесли на начало октября из-за обнаруженной утечки в двигательной системе корабля Dragon, сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА).

    Старт космического корабля с российским космонавтом Сергеем Тетерятниковым отложен до октября, передает РИА «Новости». Изначально запуск планировался на середину сентября, однако 29 августа специалисты обнаружили утечку окислителя в двигательной системе Dragon.

    «НАСА и SpaceX теперь ориентируются на начало октября для запуска миссии Crew-13, чтобы завершить предполетные мероприятия, проверку готовности и согласование операций на космической станции», – сказано в сообщении НАСА в соцсети Х.

    Проблема была решена путем замены клапана окислителя в двигательной установке корабля. В состав экипажа миссии Crew-13 вошли четыре человека: астронавты НАСА Джессика Уоткинс и Люк Делани, канадец Джошуа Кутрик и космонавт «Роскосмоса» Сергей Тетерятников.

    Программа перекрестных полетов между «Роскосмосом» и НАСА реализуется с 2022 года и предполагает полеты российских космонавтов на американских кораблях Crew Dragon и астронавтов НАСА на российских «Союзах». Это обеспечивает постоянное присутствие представителей обеих стран на орбите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале межведомственная комиссия включила  Тетерятникова в основной экипаж миссии Crew-13. Космонавт Тетерятников рассказал о необычном багаже для полета на МКС. Роскосмос в августе сообщил о готовности двух космонавтов к миссии Crew-13.

    16 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил причины признания США в наличии орбитального оружия

    Стефанович назвал возможные виды американского космического оружия

    Эксперт объяснил причины признания США в наличии орбитального оружия
    @ David Dozoretz/Space Forces Space/dvidshub.net

    Tекст: Анастасия Куликова

    Под орбитальным оружием США могут подразумевать как существующие спутники-инспекторы, так и новые системы поражения космических аппаратов, сказал газете ВЗГЛЯД сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович. По его мнению, ВСК США необходимо постоянно подтверждать свою роль в сдерживании противников и обеспечении превосходства Америки. Именно этим может объясняться признание Вашингтона в наличии орбитального оружия.

    «Министр ВВС США Трой Мейнк неслучайно именно сейчас признал наличие у Штатов оружия на орбите, позволяющего контролировать космическое пространство. Причины такого шага могут быть прежде всего внутренними», – считает Дмитрий Стефанович, сооснователь проекта «Ватфор», научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН.

    По мнению эксперта, военно-космическим силам США необходимо постоянно демонстрировать свою роль в сдерживании «противников» и обеспечении американского «превосходства». «Поэтому и сделано такое заявление: дескать, соответствующие средства уже развернуты», – пояснил собеседник.

    При этом, отмечает Стефанович, остается непонятно, какое именно оружие имеется в виду. «Возможно, Штаты просто «переквалифицировали» существующие спутники-инспекторы, которые обеспечивают ситуационную осведомленность об обстановке в космосе. То есть речь идет о том самом «контроле космического пространства», – предположил аналитик.

    Но есть и другой вариант. «Не исключено, что речь идет о новых системах, оснащенных средствами функционального или кинетического поражения космических аппаратов, а также их временного или постоянного выведения из строя», – добавил Стефанович.

    В любом случае, как указал эксперт, заявление Вашингтона прозвучало на фоне многолетних попыток международного сообщества не допустить гонки вооружений в космосе. Такая работа ведется на разных площадках, в том числе в ООН.

    «Обсуждаются юридически и политически обязывающие соглашения и нормы. В частности, подготовлен и доработан российско-китайский Договор о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов (ДПРОК)», – уточнил спикер.

    Однако, по его словам, западные страны неоднократно предлагали сместить акцент с запрета оружия в космосе на нормы ответственного поведения. Параллельно обсуждался вопрос о применимости права вооруженных конфликтов к космическому пространству.

    «Все это происходило на фоне обвинений России и Китая в неких экспериментах на орбите, которые воспринимались как испытания оружия», – отметил Стефанович. Теперь, считает эксперт, остается открытым вопрос о том, к чему приведет новое заявление Вашингтона.

    «Сложно предсказать, как изменится этот нарратив: начнется ли подлинная гонка вооружений в космосе или стороны пока продолжат демонстрировать сдержанность. Но международные усилия по предотвращению вепонизации космоса уже торпедированы», – заключил собеседник.

    Ранее министр ВВС США Трой Мейнк заявил, что у Штатов есть орбитальное оружие, которое позволит им контролировать космическое пространство. Он не стал раскрывать каких-либо подробностей и технических особенностей, но отметил, что Вашингтон работает над отслеживанием и перехватом целей в космосе.

    «Сегодня мы продолжаем обеспечивать нашу готовность противостоять вызовам меняющихся угроз, где бы они ни существовали. Вот почему США теперь располагают орбитальным оружием контроля космического пространства, способным защитить объединенные силы от враждебных противников», – сказал он на конференции Air, Space, Cyber.

    Как отмечает Defence One, Мейнк стал первым американским военным чиновником, открыто признавшим наличие у Вашингтона космического оружия. Однако директор Secure World Foundation Виктория Сэмсон считает маловероятным, что речь идет о кинетическом оружии: его применение создает большое количество обломков. По ее мнению, вероятнее всего, США располагают средствами радиоэлектронной борьбы космического базирования.

    При этом TWZ со ссылкой на представителя Космических сил США уточняет, что под «космическим контролем» подразумевается не только защита собственных спутников, но и возможность нарушать, ослаблять или уничтожать возможности противника с помощью кинетических и некинетических средств. «Эти средства могут применяться в наступательных и оборонительных целях по указанию боевых командований», – уточнил собеседник издания.

    TWZ также приводит февральское заявление генерала Грегори Ганьона, командира Боевого командования космических сил США (CFC): «Защита и оборона спутников не могут сводиться лишь к собственно защите и обороне. Нельзя вечно убегать от хулигана – иногда нужно развернуться и дать сдачи». Теперь эти слова звучат в новом свете, отмечает портал.

    «Вашингтон в угоду своим узкокорыстным интересам готов полностью игнорировать катастрофические последствия для человечества, которые будет иметь любой вооруженный конфликт на орбите», – прокомментировала произошедшее официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее оценке, действия США ставят под угрозу свободное освоение космоса всеми государствами.

    Она также отметила, что заявления Мейнка демонстрируют направленность американских международных инициатив в области космической безопасности на отвлечение внимания мирового сообщества от собственных агрессивных устремлений. Дипломат подчеркнула, что мировая общественность должна принять меры для предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие именно системы вооружения американские военные потенциально могли разместить в космосе.

    Комментарии (2)
    16 сентября 2026, 15:40 • Новости дня
    Лавров: Москва начала проверку данных об американском ударном космическом оружии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил об изучении информации касательно возможного размещения американских ударных систем на околоземной орбите.

    Российское внешнеполитическое ведомство анализирует сведения о развертывании Соединенными Штатами боевых комплексов за пределами атмосферы, передает ТАСС. Об этом Лавров рассказал во время выступления на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.

    «Всех взбудоражила новость о том, что США объявили, что они вывели оружие в космос, ударное вооружение. Мы сейчас перепроверяем эту ситуацию», – подчеркнул руководитель министерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр ВВС США Трой Майнк впервые официально признал развертывание американского орбитального оружия.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти слова доказательством планов Вашингтона по милитаризации околоземного пространства.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о намерении Москвы продолжить продвижение позиции о неразмещении вооружений в космосе.

    Комментарии (4)
    16 сентября 2026, 11:52 • Видео
    Британия трещит по швам

    Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 20:22 • Новости дня
    Журналист Карлсон назвал Россию своим самым любимым местом

    Такер Карлсон назвал Россию своим самым любимым местом

    Журналист Карлсон назвал Россию своим самым любимым местом
    @ Ron Sachs/CNP for NY Post/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский журналист Такер Карлсон назвал Россию своим самым любимым местом на планете и признался в желании вновь посетить страну.

    Карлсон выразил желание снова посетить Россию, передает ТАСС. В интервью программе «60 минут» он признался в особой симпатии к стране и ее культуре.

    «Я хотел бы приехать в Россию, с удовольствием, потому что это прекрасное место. Я объездил практически весь мир. Россия – это мое самое любимое место. Мне нравится русская культура, литература. Сибирь – может быть, самое прекрасное место. Безусловно, я хотел бы вернуться», – сказал Карлсон.

    Журналист добавил, что осуществить такую поездку в настоящее время непросто.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский журналист заявил о явном превосходстве Москвы над Нью-Йорком.

    Летом он признался в глубокой симпатии к России.

    Во время своего первого визита в столицу репортер назвал этот город очень красивым.

    Комментарии (3)
    16 сентября 2026, 13:09 • Новости дня
    Захарова ужаснулась словам Буша об убийстве русских на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала шокирующими слова бывшего президента США Джорджа Буша–младшего об убийстве русских как главной задаче Украины.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова призналась, что была поражена словами бывшего американского лидера о задачах Киева, передает РИА «Новости».

    Выступая на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, она напомнила о разговоре Джорджа Буша–младшего с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом).

    В 2022 году экс-президент США в беседе с пранкерами назвал убийство максимального числа русских главной задачей Украины.

    «Я когда первый раз это услышала, я не поверила своим ушам. Я думаю: «Нет, этого не может быть в XXI веке. Это же нацизм, фашизм, расизм в одном флаконе»», – заявила дипломат.

    Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября.

    Ранее Захарова назвала преднамеренной провокацией вопрос немецкого журналиста о способах убийства россиян.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 16:45 • Новости дня
    Космический корабль «Прогресс МС-35» с грузами для МКС стартовал с Байконура
    Космический корабль «Прогресс МС-35» с грузами для МКС стартовал с Байконура
    @ Иван Тимошенко/roscosmos.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ракета-носитель «Союз-2.1б» с грузовым кораблем «Прогресс МС-35» успешно стартовала с площадки № 31 космодрома Байконур.

    Сближение и стыковка корабля с модулем «Поиск» российского сегмента Международной космической станции запланированы на 19 сентября в 16.46 мск, передает ТАСС.

    В рамках 95-й миссии снабжения МКС корабль доставит около 2,4 тонны грузов. На борту находятся 842 кг топлива, 420 кг питьевой воды и 50 кг кислорода для пополнения атмосферы станции. Также экипаж получит 1 275 кг питания, включая свежие продукты, 357 кг санитарного оборудования, 20 кг медикаментов и средств профилактики невесомости.

    Накануне старта глава Роскосмоса Дмитрий Баканов анонсировал отправку грузовика «Прогресс МС-35» к Международной космической станции.

    В августе этот космический аппарат успешно прошел испытания на герметичность в специальной вакуумной камере.

    Для экипажа корабль доставит сибирские кедровые орешки и различные сладости.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 14:58 • Новости дня
    Лавров сообщил о предложении США возобновить диалог с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о предложениях Соединенных Штатов возобновить двусторонний диалог, отметив необходимость полной нормализации отношений и отмены санкций.

    Лавров заявил о предложении США возобновить двусторонний диалог с Россией

    «США предлагают нам возобновить двусторонний диалог. Мы отдельные контакты ведем, но для полноценного диалога необходимо нормализовать отношения», – заявил Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

    Министр отметил, что полная нормализация отношений с Вашингтоном подразумевает в том числе вопрос снятия санкций.

    При этом он напомнил, что ограничения вводились еще при Дональде Трампе, который ранее называл происходящее «войной Джо Байдена». Сейчас же, по словам главы МИД, в конфликт вовлечена и нынешняя американская администрация.

    Заявления были сделаны в ходе Международного фестиваля молодежи. Мероприятие проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров отметил продолжение администрацией Дональда Трампа санкционного курса Джо Байдена.

    Политолог Станислав Ткаченко назвал ошибочным желание Вашингтона совмещать сотрудничество с экономическим давлением.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков приветствовал любые шаги по возобновлению двусторонних контактов.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 13:12 • Новости дня
    В МИД исключили возможность диалога с США по стратегической стабильности

    Рябков: Предпосылок для диалога с США по стратегической стабильности нет

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков подчеркнул невозможность переговоров с Вашингтоном, указав на расхождение слов президента США Дональда Трампа с реальными политическими действиями.

    По словам Рябкова, российское дипломатическое ведомство не видит оснований для возобновления контактов с американской стороной по вопросам стратегической стабильности, передает ТАСС. Обсуждение этой темы в текущих условиях не представляется возможным.

    «На сегодня для этого нет ни предпосылок, ни каких-то возможностей обращаться в практическом плане к этой теме», – заявил Сергей Рябков по итогам саммита БРИКС.

    Оценивая высказывания президента США о готовности Киева к переговорам об энергетическом перемирии, дипломат отметил серьезное отношение Москвы к поступающим сигналам. При этом он добавил, что громкие заявления Вашингтона редко сопровождаются реальными шагами и изменением общего политического подхода.

    В июне замглавы МИД Сергей Рябков сообщил об отсутствии перспектив диалога с США по стратегической стабильности.

    В августе дипломат выразил готовность Москвы оперативно организовать визит американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

    Также Рябков заявил, что для возобновления конструктивного обсуждения вопросов безопасности Вашингтону потребуется существенное изменение политического курса.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 12:58 • Новости дня
    Песков воздержался от комментариев о критике Овечкина на Западе

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать критику в адрес хоккеиста Александра Овечкина после его участия в предвыборном ролике «Единой России».

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков воздержался от оценок по поводу негативной реакции западной общественности на появление российского хоккеиста Александра Овечкина в предвыборном ролике партии «Единая Россия», передает РИА «Новости».

    «Нет, это не тема для наших комментариев», – подчеркнул пресс-секретарь президента России, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

    Ранее Александр Овечкин снялся в предвыборном видеоролике партии «Единая Россия». После этого чешский вратарь Доминик Гашек, известный своими русофобскими высказываниями, выступил с призывом запретить российскому хоккеисту въезд на территорию США и Канады.

    В августе Александр Овечкин сообщил о планах переехать в Москву после завершения спортивной карьеры.

    Месяцем ранее российский форвард продлил сотрудничество с американским клубом «Вашингтон Кэпиталз» на один сезон.

    Администрация президента США Джо Байдена рассматривала варианты выдворения хоккеиста из страны для давления на Россию.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 12:55 • Новости дня
    Кремль отверг обвинения США в адрес предполагаемых российских разведчиков

    Песков: США не предоставили доказательства о работе пяти человек на Россию

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле не видели вразумительных доказательств и осязаемой аргументации заявлений властей США о разоблачении лиц, якобы работавших на российскую разведку, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Журналисты поинтересовались реакцией руководства страны на недавнее решение министерства юстиции США рассекретить обвинения в отношении этих граждан. Отвечая на соответствующий вопрос прессы, представитель Кремля подчеркнул полное отсутствие фактов со стороны Вашингтона, передает РИА «Новости».

    «До тех пор пока мы не услышали и не увидели сколь-либо вразумительных доказательств, основанной хоть на чем-то, осязаемой аргументации, то не считаем необходимым комментировать эти новости», – отметил Дмитрий Песков.

    В прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о сохранении взаимодействия между российскими и американскими спецслужбами.

    Летом Москва категорически отвергла обвинения Вашингтона во вмешательстве в американские выборы.

    В прошлом году Кремль заявил об отсутствии информации о разоблачении сети российских разведчиков в Бразилии.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 14:24 • Новости дня
    Лавров усомнился в идее управления миром усилиями США и Китая

    Лавров подверг сомнению мир на основе договоренностей США и Китая

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил сомнение по поводу концепции глобального управления, основанной исключительно на двусторонних договоренностях Соединенных Штатов и Китая.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров выразил сомнение в эффективности концепции управления мировыми процессами исключительно на основе договоренностей между США и Китаем. Он подчеркнул, что подход Пекина к международным делам кардинально отличается от американского, пишет РИА «Новости».

    «Говорят, что надо создавать китайско-американское двустороннее единение по управлению этим миром на основе договоренностей биполярных. Я не думаю, что это надежная модель», – заявил руководитель внешнеполитического ведомства в ходе выступления на Международном фестивале молодежи.

    Дипломат пояснил, что Китайская Народная Республика продвигает совершенно иную философию выстраивания международных отношений и видения своей роли в них.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной министр иностранных дел Китая Ван И также не поддержал концепцию совместного американо-китайского управления миром.

    В мае глава МИД России Сергей Лавров исключил применение принципа «разделяй и властвуй» в отношениях с Пекином и Вашингтоном. Позже российский министр подчеркнул ненаправленность сотрудничества Москвы и Пекина против третьих стран.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 19:44 • Новости дня
    Гутерриш заявил о готовности провести встречу по Украине в штаб-квартире ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил готовность организовать трехстороннюю встречу с участием представителей России, Украины и США в Нью-Йорке.

    Гутерриш выразил надежду на организацию переговоров в штаб-квартире всемирной организации, передает ТАСС. Встреча может состояться в рамках Генеральной Ассамблеи, если для этого появятся необходимые условия.

    «Я был бы рад сделать это, если это возможно, и считаю абсолютно необходимым достичь прекращения огня на Украине и создать условия для перехода к справедливому миру», – подчеркнул Гутерриш, отвечая на вопросы журналистов о перспективах урегулирования конфликта.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил вероятность проведения трехсторонних переговоров по украинскому вопросу в октябре.

    Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил о надеждах Антониу Гутерриша на возобновление диалога между Москвой и Киевом.

    Ранее генеральный секретарь всемирной организации призвал к немедленному прекращению огня.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 17:08 • Новости дня
    Ракета вывела на орбиту корабль «Прогресс МС-35» с грузом для МКС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-35» после запуска с космодрома Байконур успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б».

    Ракета вывела на орбиту аппарат массой около 7,4 тонны, который сейчас направляется к Международной космической станции, передает ТАСС. Сближение и стыковка корабля с модулем «Поиск» российского сегмента МКС запланированы на 19 сентября.

    В рамках 95-й миссии снабжения «Прогресс» доставит около 2,4 тонны грузов. Среди них 842 килограмма топлива для дозаправки станции, 420 килограммов питьевой воды и 50 килограммов кислорода

    Кроме того, на станцию отправлены питание для космонавтов, свежие продукты, средства гигиены и медикаменты. Корабль также везет оборудование и расходные материалы для ряда научных экспериментов, включая «Теледроид», «Газоанализатор-ФС», «Вампир» и «Ураган».

    Напомним, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил о планах запуска корабля «Прогресс МС-35» на этой неделе.

    Ранее члены экипажа станции Петр Дубров и Анна Кикина приступили к тренировкам по управлению антропоморфным роботом «Теледроид».

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 20:56 • Новости дня
    Суд в США прекратил дело россиянина Постового

    Суд в США закрыл дело о контрабанде технологий против россиянина Постового

    Суд в США прекратил дело россиянина Постового
    @ Pinellas County Jail

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Федеральный суд в Вашингтоне прекратил судебное разбирательство в отношении россиянина Дениса Постового, обвиняемого в незаконных поставках технологий двойного назначения.

    Американский суд закрыл дело обвиняемого в контрабанде технологий россиянина Дениса Постового. Федеральный суд округа Колумбия удовлетворил ходатайство прокуратуры, передает ТАСС.

    В документах суда сказано: «обвинительное заключение <…> отклоняется». При этом американская прокуратура сохранила за собой право в будущем вновь предъявить обвинения Постовому.

    Защита обвиняемого настаивала на полном прекращении дела без возможности его возобновления. Напомним, министерство юстиции США заявило о задержании россиянина во Флориде 16 сентября 2024 года. Его подозревали в нарушении экспортного контроля, контрабанде и попытке отмывания денег.

    По версии властей США, мужчина незаконно экспортировал в Россию технологии двойного назначения, которые якобы могли применяться во время спецоперации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года американские власти поместили Дениса Постового в иммиграционный центр. Месяцем позже суд США обязал россиянина покинуть страну.

    В конце декабря инженера депортировали на родину.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2026, 03:28 • Новости дня
    Палата представителей утвердила введение новых санкций против России

    Палата представителей утвердила новые санкции против России

    Tекст: Катерина Туманова

    Нижняя палата американского парламента поддержала инициативу о беспрецедентных пошлинах для покупателей энергоресурсов России, итоговый документ отправлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

    Законодатели проголосовали за сенатскую версию документа, принятую в августе, передает РИА «Новости». Инициативу поддержали 262 конгрессмена, против выступили 159 человек, включая 152 демократов и семь республиканцев.

    Проект закона разработали при участии покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

    Документ предполагает введение пошлин в 100% для пяти главных покупателей российских энергоресурсов. На весь остальной импорт из России в США устанавливается тариф в 500%.

    Ключевой особенностью инициативы стало предоставление президенту Дональду Трампу права единолично вводить вторичные ограничения. Он сможет самостоятельно определять сроки и объемы санкций, а также делать исключения для отдельных стран без согласования с Конгрессом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова раскрыла общее число введенных против России санкций. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о беспрецедентном давлении на государство со всех сторон.

    В США демократы поссорились из-за санкций против России.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2026, 03:15 • Новости дня
    Россия сократила вложения в государственный долг США

    Tекст: Катерина Туманова

    Объем российских инвестиций в государственные облигации США в июле сократился до 25 млн долларов, следует из данных американского Минфина.

    Объем российских вложений в государственные облигации США в июле снизился с 27 млн до 25 млн долларов, передает ТАСС. На долгосрочные бумаги пришлось 22 млн долларов, а на краткосрочные – 3 млн долларов.

    В июне этот показатель составлял 27 млн долларов, в мае – 29 млн долларов, а в апреле – 26 млн долларов.

    Резкое сокращение российских инвестиций в американский госдолг началось весной 2018 года. Тогда за месяц объем вложений упал с 96 млрд до 48,7 млрд долларов.

    В пресс-службе Центробанка отметили, что регулятор не владеет казначейскими обязательствами США. Крупнейшим держателем американских госбумаг в июле оставалась Япония с вложениями около 1,103 трлн долларов. Следом идут Британия и Китай, который планомерно сокращает инвестиции в долг США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госдолг США впервые в истории превысил 40 трлн долларов, из-за чего американцам пообещали рост ставок по кредитам.

    Комментарии (0)
    Главное
    Каллас назвала объем помощи Евросоюза Украине с начала конфликта
    Начальник Генштаба Сирии посетил российскую базу Хмеймим
    ВС России уничтожили контейнеровоз с грузом для ВСУ в порту Черноморска
    ФАС предложила запретить энергетикам заниматься добычей криптовалют
    Начата досрочная переброска американских F-35 в Финляндию
    Михалков раскрыл название своего следующего фильма
    Окаменелости из Танзании помогли уточнить возраст древнейших динозавров