В ООН заявили о дефиците удобрений из-за проблем с Ормузским проливом

«Нарушение судоходства через Ормузский пролив вызывает глобальную нехватку удобрений, что приводит к ухудшению ситуации на рынках удобрений и росту цен на энергоносители», – сказал Кобяков РИА «Новости».
Кроме того, представитель ФАО отметил, что иранский кризис перестал быть краткосрочным явлением. Ситуация приобрела затяжной и системный характер, оказывая долгосрочное влияние на мировую экономику.
Ранее в ООН сочли преждевременными прогнозы о сроках восстановления логистики через Ормузский пролив.
В июле Оман предлагал Ирану совместно управлять судоходством в этом регионе.
Глава Минфина России Антон Силуанов предупредил о риске подорожания сельскохозяйственных удобрений на 30%.