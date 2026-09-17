В ООН заявили о дефиците удобрений из-за проблем с Ормузским проливом

ФАО: проблемы в Ормузском проливе вызвали дефицит удобрений

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Нарушение судоходства через Ормузский пролив вызывает глобальную нехватку удобрений, что приводит к ухудшению ситуации на рынках удобрений и росту цен на энергоносители», – сказал Кобяков РИА «Новости».

Кроме того, представитель ФАО отметил, что иранский кризис перестал быть краткосрочным явлением. Ситуация приобрела затяжной и системный характер, оказывая долгосрочное влияние на мировую экономику.

Ранее в ООН сочли преждевременными прогнозы о сроках восстановления логистики через Ормузский пролив.

В июле Оман предлагал Ирану совместно управлять судоходством в этом регионе.

Глава Минфина России Антон Силуанов предупредил о риске подорожания сельскохозяйственных удобрений на 30%.