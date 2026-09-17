Россия и Китай запустили эксперимент по разведению гребневиков

Биологи Приморского океанариума совместно с китайской компанией Andover Leisure Group запустили проект по разведению холодноводных беспозвоночных, передает РИА «Новости».

Главная трудность заключается в том, что гребневики практически не способны размножаться в искусственных условиях.

«На встрече руководства компании Andover Leisure Group с директором Приморского океанариума Ольгой Шевченко было принято решение о запуске международной научной программы по культивированию гребневиков с привлечением ученых-генетиков», – рассказали в пресс-службе учреждения.

Специалисты отмечают, что эти животные остаются крайне малоизученными. В настоящее время невозможно точно определить их видовой состав, и именно это станет одной из главных задач генетиков.

Научный сотрудник Национального научного центра морской биологии ДВО РАН Виктория Ягодина пояснила, что китайские партнеры предоставят высокотехнологичные платформы.

Российская сторона, в свою очередь, возьмет на себя сбор материала, научную интерпретацию данных и сравнительные исследования. Ученые двух стран планируют не только успешно завершить эксперимент, но и вывести его на новый уровень.

Ранее специалисты Приморского океанариума добились стабильного размножения пяти видов медуз.

В начале 2026 года на китайском острове Хайнань открылась совместная научно-исследовательская база двух стран.

Ранее Москва и Пекин договорились совместно работать над сохранением редких видов животных.