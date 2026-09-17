Axios: Трамп встретится с лидерами стран Персидского залива на ГА ООН

В беседе с журналистами после приземления в Северной Каролине президент США заявил, что если это будет сделано с «дурными намерениями», он «введет очень высокие пошлины на товары из Европы, что вполне возможно», пишет YahooFinance.
В среду Трамп также назвал Канаду «ужасным торговым партнером» после того, как способствовал обострению торговой войны с северным соседом.
Президент также подписал меморандум, предписывающий федеральным агентствам, осуществляющим надзор за государственными закупками в США, изъять из оборота всю продукцию канадского происхождения.
«Президент Трамп предпринимает действия, чтобы привлечь Канаду к ответственности за продолжающееся необоснованное и дискриминационное обращение с американскими товарами, которое обременяет и ставит в невыгодное положение трудолюбивых американцев», – говорится в информационном бюллетене Белого дома.
Представитель Белого дома заявил, что этот указ не связан с налаживанием более тесных связей Европейского союза с Канадой.
В тот же день премьер-министр Канады Марк Карни, сидя в первом ряду на выступлении главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о состоянии Европейского союза, слушал аргументы в пользу более тесных отношений.
Она заявила, что обе стороны должны «срочно переосмыслить» партнерство и выйти за рамки соглашения о свободной торговле, чтобы вывести отношения на «максимально возможный уровень».
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Канады Марк Карни обвинил США в развязывании торговой войны. Карни призвал десять стран ЕС ратифицировать торговое соглашение с Канадой. Европа отвергла идею Канады о создании уникального альянса.