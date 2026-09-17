Нетаньяху предложил лишать гражданства Израиля за критику армии

Нетаньяху предложил лишать гражданства Израиля за критику ЦАХАЛ

Tекст: Катерина Туманова

«Пришло время навести порядок. Я намерен сейчас внести два правительственных законопроекта. Первый: лишение гражданства тех, кто клевещет на солдат ЦАХАЛ. Второй: удар по карману», – приводит РИА «Новости» заявление Нетаньяху.

По его словам, поводом стали случаи нанесения Израилю и ЦАХАЛ «огромного ущерба».

Так Нетаньяху охарактеризовал общественную дискуссию по мотивам документального фильма «NAZA» израильских режиссеров Юваля Аврахама и Рахель Шор, который получил спецприз жюри на Венецианском кинофестивале.

Картина из анонимных свидетельств рассказывает о массовой гибели мирных жителей Газы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр безопасности Израиля в августе призвал убивать палестинцев каждую ночь. Экс-генералы призвали Нетаньяху прекратить насилие на Западном берегу. Президент страны Ицхак Герцог выступил против радикальных действий в отношении жителей региона.