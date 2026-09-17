  • Новость часаСилы ПВО уничтожили два летевших в сторону Москвы дрона
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Участие в выборах станет вкладом в победу России
    В Росавиации сообщили о высоком спросе на самолеты «Байкал»
    Перебои с топливом на АЗС начались во Франции
    Установлена причина гибели собак после вакцинации препаратом «Мультикан-8»
    МИД: НАТО отрабатывает сценарий блокады Калининграда
    Путин выступил с телеобращением в преддверии выборов
    Майор британской разведки Уилкс погиб в ДТП на Украине
    Сикорский исключил Белоруссию из числа европейских соседей России и Украины
    ФРС США впервые за три года повысила базовую ставку
    17 сентября 2026, 02:35 • Новости дня

    Трамп пригрозил Канаде в случае становления ассоциированным членом ЕС

    Трамп назвал враждебным актом желание Канады присоединиться к ЕС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что если Канада станет первым ассоциированным членом Европейского союза, это будет «враждебным актом», за которым последуют соответствующие действия.

    В беседе с журналистами после приземления в Северной Каролине президент США заявил, что если это будет сделано с «дурными намерениями», он «введет очень высокие пошлины на товары из Европы, что вполне возможно», пишет YahooFinance.

    В среду Трамп также назвал Канаду «ужасным торговым партнером» после того, как способствовал обострению торговой войны с северным соседом.

    Президент также подписал меморандум, предписывающий федеральным агентствам, осуществляющим надзор за государственными закупками в США, изъять из оборота всю продукцию канадского происхождения.

    «Президент Трамп предпринимает действия, чтобы привлечь Канаду к ответственности за продолжающееся необоснованное и дискриминационное обращение с американскими товарами, которое обременяет и ставит в невыгодное положение трудолюбивых американцев», – говорится в информационном бюллетене Белого дома.

    Представитель Белого дома заявил, что этот указ не связан с налаживанием более тесных связей Европейского союза с Канадой.

    В тот же день премьер-министр Канады Марк Карни, сидя в первом ряду на выступлении главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о состоянии Европейского союза, слушал аргументы в пользу более тесных отношений.

    Она заявила, что обе стороны должны «срочно переосмыслить» партнерство и выйти за рамки соглашения о свободной торговле, чтобы вывести отношения на «максимально возможный уровень».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Канады Марк Карни обвинил США в развязывании торговой войны. Карни призвал десять стран ЕС ратифицировать торговое соглашение с Канадой. Европа отвергла идею Канады о создании уникального альянса.

    14 сентября 2026, 14:54 • Новости дня
    Эксперт: Украина не прекратит удары по российским НПЗ по требованию Трампа

    Экономист Юшков: Трамп защищает российский дизель от Украины в интересах американцев

    Эксперт: Украина не прекратит удары по российским НПЗ по требованию Трампа
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава Белого дома Дональд Трамп требует от Киева прекратить удары по НПЗ в России, поскольку мировой дефицит дизеля бьет по американским потребителям. Но Владимир Зеленский вряд ли прислушается к словам президента США, потому что атаки на российские предприятия являются украино-европейским проектом, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков.

    «Россия является одним из крупнейших в мире экспортеров дизельного топлива. Удары ВСУ повреждают российские НПЗ, Москва запрещает экспорт дизеля, это приводит к дефициту на глобальном рынке», – описал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    Спикер заметил: украинский конфликт начался еще при предыдущем президенте США Джо Байдене, поэтому нынешнему американскому лидеру Дональду Трампу удобно поднимать эту тему. «Возможно, глава Белого дома вообще не касался бы этого вопроса, если бы в самих Штатах не обновился исторический рекорд стоимости дизеля», – указал он.

    «Трамп не хотел бы войти в историю как глава государства, при котором цены на топливо побьют исторические рекорды. С бензином этого пока не произошло. Ситуация заставляет главу Белого дома действовать на упреждение», – продолжил собеседник.

    Аналитик уточнил: напряженность на Ближнем Востоке также ведет к росту цен на топливо, но Трамп не акцентирует на этом внимание, поскольку он же сам и был инициатором конфликта с Ираном. «Ближневосточные государства производили внушительные объемы нефтепродуктов и экспортировали их на мировой рынок. Теперь ситуация ухудшилась», – отметил эксперт.

    «Поставщики эксплуатируют альтернативные маршруты экспорта. Так, Саудовская Аравия использует мощный нефтепровод «Восток–Запад», идущий в порт Янбу на Красном море. По этой магистрали недавно нанесли удар хуситы. ОАЭ вывозят углеводороды в порт Фуджейра на берегу Оманского залива», – детализировал Юшков.

    Нюанс состоит в том, что эти трубы предназначены для поставок сырой нефти, указал спикер. «Нефтепродукты же остаются запертыми внутри Персидского залива с марта нынешнего года. Ситуация привела к дефициту предложения дизеля на мировом рынке. Дальнейшему росту цен способствовал запрет России на экспорт топлива в целях обеспечения отечественных потребителей», – объяснил он.

    Впрочем, прогнозирует аналитик, Владимир Зеленский вряд ли станет следовать требованиям Трампа. «Налеты на российские НПЗ являются по большей части украино-европейским проектом, частью так называемой программы принуждения к миру. Думаю, ни Киев, ни Европа не будут прислушиваться к главе Белого дома», – полагает собеседник.

    Эксперт напомнил про украинские удары по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), от которых терпели убытки американские компании. «Более того, Украина атаковала даже танкеры, арендованные корпорацией Chevron. И предупреждения Вашингтона не остановили Киев», – пояснил Юшков.

    Он также обратил внимание на то, что основные объемы финансирования и другой помощи Киеву поступают из Европы. «На американские власти украинское руководство сейчас ориентируется гораздо меньше, чем раньше», – резюмировал спикер.

    Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского прекратить атаки на российские предприятия, производящие дизельное топливо, передает Fox News. Об этом глава Белого дома сообщил во время чемпионата Ирландии по гольфу в своем гольф-клубе в Дунбеге.

    По словам Трампа, он напрямую сказал Зеленскому: Киев может продолжить атаковать другие цели на территории России, но не НПЗ. Глава Белого дома объяснил, что дефицит дизельного топлива в мире вызывает не конфликт на Ближнем Востоке, а украинские атаки.

    Ранее сообщалось, что удары по нефтегазовой инфраструктуре России привели к запрету на экспорт дизеля в июле. На этом фоне Западная Европа и США переживают острейший топливный кризис. Дизель в Калифорнии впервые в истории стоит восемь долларов за галлон, то есть порядка 180 рублей за литр. Во Франции стоимость литра достигла 2,3 евро, то есть около 225 рублей.

    Необходимо также отметить, что стоимость дизельного топлива на автозаправочных станциях на самой Украине достигла рекордных 100 гривен за литр. АЗС ввели лимиты на продажу дизеля в одни руки. Ситуация усугубляется простоем портов Большой Одессы и высоким спросом в Евросоюзе.

    Мировой рынок нефти в августе испытывал дефицит не баррелей как таковых, а возможностей превратить их в готовое топливо, приводит «Коммерсант» выдержки из доклада Международного энергетического агентства.

    Согласно данным МЭА, объем переработанной нефти в августе в среднем по миру составил 81,4 млн баррелей в сутки – на 4,2 млн меньше, чем годом ранее. На фоне нехватки перерабатывающих мощностей резко сократились поставки нефтепродуктов. Из стран Персидского залива экспорт оказался на 60% ниже, чем до начала ближневосточного конфликта. Поставки из России упали почти вдвое к августу 2025 года – до 1,26 млн б/с. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как мировая экономика начинает задыхаться без российского топлива.

    При этом вице-премьер Александр Новак сообщал об увеличении объемов поступления горючего на внутренний рынок благодаря возвращению к работе нескольких НПЗ. Россия рассмотрит возможность отмены запрета на экспорт топлива только после полного насыщения внутреннего рынка нефтепродуктами, подчеркивал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Комментарии (5)
    15 сентября 2026, 19:44 • Новости дня
    Небоскреб Трампа высотой 280 метров построят в Тбилиси
    Небоскреб Трампа высотой 280 метров построят в Тбилиси
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Презентация проекта Trump Tower Tbilisi, который привлечет 2 млрд долларов, состоялась в Тбилиси во вторник с участием премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Всего к 2033 году в центре Тбилиси построят шесть зданий – как жилых, так и бизнес-центров. Самым высоким станет «небоскреб Трампа» высотой 280 метров – 62 этажа. Его построят в 2031 году.

    Строительство будет вестись на территории в 600 тыс. квадратных метров.

    Сын президента США Эрик Трамп от имени Trump Organization также принял участие в презентации – это было прямое включение. Эрик Трамп пообещал вскоре прибыть в Тбилиси.

    Грузинскую сторону представляют Archi Group и некоторые другие компании.

    В 2012 году в Батуми прибыл нынешний президент США Дональд Трамп. Его встретил тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили, и они договорились построить 47-этажную «башню Трампа». Однако этот проект не был реализован по ряду причин.

    Комментарии (3)
    16 сентября 2026, 11:52 • Видео
    Британия трещит по швам

    Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 09:45 • Новости дня
    Большинство избирателей в США признали Трампа опасным и коррумпированным

    Axios: Cвыше половины американских избирателей обвинили Трампа в коррупции

    Большинство избирателей в США признали Трампа опасным и коррумпированным
    @ REUTERS/Kylie Cooper

    Tекст: Мария Иванова

    Большинство зарегистрированных избирателей в США считают президента Дональда Трампа коррумпированным и опасным политиком в преддверии промежуточных выборов.

    Более половины зарегистрированных американских избирателей охарактеризовали президента США Дональда Трампа как коррумпированного и опасного, передает Axios.

    Опрос, проведенный The Economist и YouGov с 11 по 14 сентября 2026 года среди 1461 избирателя, показал, что 53% респондентов считают его коррумпированным, а 51% – опасным.

    «Президент Трамп начал полномасштабную войну с мошенничеством во всем федеральном правительстве, привлекая преступников к ответственности и экономя налогоплательщикам миллиарды долларов», – заявил представитель Белого дома Дэвис Ингл. Он также обвинил демократов в Конгрессе в неспособности остановить растраты и злоупотребления в правительстве.

    Результаты опроса сильно разделились по партийной линии: 91% демократов и 62% независимых избирателей назвали Трампа коррумпированным, тогда как среди республиканцев этот показатель составил всего 10%. При этом менее половины республиканцев (49%) готовы назвать президента честным.

    На фоне приближающихся промежуточных выборов Трамп пообещал выплатить каждому взрослому гражданину США дивиденды в размере 5000 долларов, если республиканцы сохранят контроль над Конгрессом. План обойдется более чем в триллион долларов, однако 41% опрошенных уверены, что Трамп не выполнит это обещание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, около 90% взрослых жителей Соединенных Штатов назвали коррупцию в правительстве повсеместной.

    Министр финансов США Скотт Бессент на промежуточном съезде республиканцев раскритиковал политику предыдущей администрации демократов.

    Весной уровень поддержки американского лидера снизился до 33%.

    Комментарии (0)
    14 сентября 2026, 18:27 • Новости дня
    Трамп заявил об отказе Украины от атак на энергообъекты России

    Трамп: Украина согласилась прекратить удары по энергообъектам России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина и Россия договорились прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру друг друга, заявил президент США Дональд Трамп.

    Американский лидер сделал это заявление в своей социальной сети Truth Social, не раскрыв дополнительных подробностей соглашения, передает ТАСС.

    «Украина согласилась не наносить удары по объектам российской энергетики. Россия согласилась поступить точно так же! Рост мировых цен на дизельное топливо в основном вызван войной между Россией и Украиной, а не Ираном», – написал глава Белого дома.

    Накануне Трамп потребовал от Владимира Зеленского прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

    Стоимость дизельного топлива в Соединенных Штатах обновила исторический рекорд.

    Цена галлона дизеля в Калифорнии достигла восьми долларов.

    Комментарии (3)
    14 сентября 2026, 20:12 • Новости дня
    Трамп пообещал выставить миру счет за войну с Ираном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп пригрозил взыскать огромные компенсации со стран, отказавшихся помогать Вашингтону в ходе вооруженного конфликта против Ирана.

    Глава Белого дома подчеркнул, что после завершения боевых действий государствам придется компенсировать Вашингтону все понесенные затраты, передает ТАСС. Политик выразил крайнее недовольство отсутствием поддержки со стороны международного сообщества.

    «Нефть поступает через Ормузский пролив. Страны мира, которые ничем нам не помогли, должны будут – и обязательно это сделают – возместить убытки США, когда этот мошеннический конфликт закончится», – написал Трамп в социальной сети Truth Social.

    Президент также добавил, что Соединенные Штаты на протяжении многих поколений делают для других государств гораздо больше, чем для самих себя.

    Весной американский лидер раскритиковал союзников по НАТО за отказ от поддержки Вашингтона в ситуации с Ираном.

    В августе глава Белого дома отклонил требования Тегерана о возмещении убытков от противостояния.

    Позже президент США запланировал объявить Ормузский пролив американской территорией.

    Комментарии (4)
    16 сентября 2026, 00:08 • Новости дня
    Палата представителей отклонила резолюцию об импичменте Трампа
    Палата представителей отклонила резолюцию об импичменте Трампа
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Палата представителей Конгресса США отклонила резолюцию, требовавшую запуска процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа.

    За прекращение рассмотрения документа проголосовали 232 члена Палаты представителей, которую контролируют республиканцы – однопартийцы Трампа. Против выступили 147 членов нижней палаты Конгресса. В результате резолюция была отклонена, передает ТАСС со ссылкой на C-SPAN.

    Документ с требованием импичмента Трампа внес на рассмотрение Конгресса 24 августа член Палаты представителей Эл Грин, демократ от штата Техас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Грин в декабре 2025 года также инициировал резолюцию об импичменте Трампа из-за злоупотребления властью.

    Летом 2025 года Палата представителей уже отклоняла аналогичную инициативу конгрессмена, связанную с ударами США по Ирану без одобрения Конгресса.

    Ранее Грин также предлагал отстранить президента от власти из-за планов Трампа в отношении сектора Газа.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2026, 21:46 • Новости дня
    WP: США собираются продать Израилю тысячи авиабомб весом по 907 кг

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Администрация президента США Дональда Трампа намерена поставить израильской стороне крупную партию тяжелых авиабомб и другого вооружения, пишет Washington Post (WP).

    Американское руководство намерено заключить сделку на сумму 2,8 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post. Пакет включает 40 тыс. снарядов весом по 907 кг, среди которых модели MK-84 и BLU-117, а также 20 тыс. проникающих боевых частей.

    Отмечается, что эта сделка станет крупнейшей отдельной продажей этих боеприпасов за последние годы.

    В мае 2024 года бывший президент США Джо Байден приостанавливал отправку подобных наступательных вооружений из-за риска их применения в густонаселенных районах.

    В январе 2025 года Трамп снял запрет на поставки Израилю тяжелых авиабомб.

    В феврале прошлого года израильские военные получили партию боеприпасов MK-84.

    Весной 2026 года правительство Израиля согласовало закупку у корпорации Boeing 5 тыс. высокоточных авиабомб.

    Комментарии (0)
    14 сентября 2026, 09:41 • Новости дня
    Трамп заявил об обсуждении с Киевом лицензий на Patriot

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил о переговорах с Украиной по поводу передачи лицензии на производство менее сложной модификации ракет для систем Patriot.

    По словам американского лидера, Вашингтон рассматривает возможность передачи Украине лицензии на производство менее продвинутой модификации ракет для систем Patriot, передает «Интерфакс».

    «Мы обсуждаем это (…), менее продвинутую версию», – ответил президент США журналистам на борту самолета.

    Американский лидер также подчеркнул, что у Соединенных Штатов имеются значительные запасы вооружений. По его словам, в настоящее время производство ракет Patriot достигло рекордных объемов.

    В начале сентября госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что выдача лицензии Киеву не решит его проблемы в ближайшей перспективе. Он пояснил, что для наращивания производства и строительства заводов потребуются годы, даже если разрешение будет получено.

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о переговорах Вашингтона и Киева по вопросу выдачи лицензии на производство ракет для комплексов противовоздушной обороны Patriot.

    Американские оборонные корпорации Raytheon и Lockheed Martin выступили против передачи соответствующих технологий украинской стороне из-за опасений конкуренции.

    Президент США усомнился в целесообразности предоставления Киеву лицензии на выпуск ракет-перехватчиков.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2026, 11:23 • Новости дня
    Лукашенко решил встретиться с посланником Трампа по Белоруссии Коулом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет во Дворце Независимости официальные переговоры с американской делегацией, которую возглавляет специальный посланник президента США Дональда Трампа Джон Коул.

    Лукашенко встретится с американской делегацией, во главе которой спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул, сообщается в близком к пресс-службе главы государства Telegram-канале «Пул Первого».

    В двустороннем диалоге также примет участие премьер-министр Белоруссии Александр Турчин.

    На прошлой неделе Лукашенко выразил готовность заключить соглашения любого масштаба с американскими властями.

    Белорусский лидер назвал условием для возобновления полноценного диалога возврат замороженных банками США 44 млн долларов.

    Весной политик уже проводил переговоры с американской делегацией во главе со спецпосланником Джоном Коулом.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 13:03 • Новости дня
    США ограничили выдачу виз гражданам ЮАР из-за дискриминации белых

    Администрация США ввела визовые ограничения в отношении граждан ЮАР

    Tекст: Игорь Иножарский

    Администрация президента США Дональда Трампа ввела визовые ограничения для ряда граждан ЮАР из-за предполагаемой дискриминации белого меньшинства в африканской стране.

    Вашингтон ввел визовые ограничения для некоторых граждан ЮАР, предупредив о возможных дальнейших мерах, если руководство страны не решит проблему ущемления прав белого населения, пишет The New York Times.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ограничения коснутся лиц, причастных к расовой дискриминации, ответственных за закон об изъятии земель без компенсации, а также тех, кто подстрекает к насилию против меньшинств. По американским законам власти не могут публично раскрывать имена людей, попавших под санкции.

    Посол США в ЮАР Л. Брент Бозелл III подчеркнул, что эти ограничения являются лишь первым шагом. По его словам, страна может столкнуться с серьезными последствиями, если не выполнит требования американской администрации, в числе которых освобождение компаний США от требований о принадлежности бизнеса чернокожим и отмена закона об экспроприации земли. Президент ЮАР Сирил Рамафоса ранее называл политику Дональда Трампа расистской.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года Дональд Трамп объявил о прекращении всех выплат и субсидий в адрес ЮАР. В тот же день он сообщил, что южноафриканскую делегацию не пригласят на мероприятия G20 во Флориде. Кроме того, американский лидер раскритиковал визит Владимира Зеленского в ЮАР весной прошлого года.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2026, 01:28 • Новости дня
    Трамп потребовал «немедленно снизить» процентные ставки для США

    Tекст: Катерина Туманова

    Процентная ставка в США должна составлять 1% или меньше, поскольку США – лучший в мире кредитор, заявил американский лидер Дональд Трамп в ответ на повышение ФРС базовой ставки.

    «У США самый надежный кредитный рейтинг в мире (с огромным отрывом). Экономика нашей страны стремительно растет благодаря новым инвестициям! Если бы мы прекратили торговать со всеми странами, с которыми у нас наблюдается дефицит торгового баланса (а это большинство стран), мы бы заработали как минимум 1,5 трлн долларов в год», – написал он в Truth Social.

    Трамп добавил, что «дефицит» – это красивое обозначение понятия «убыток».

    «Мы фактически тянем на себе почти все страны мира, и так больше продолжаться не может. Снизьте процентные ставки для США и сделайте это немедленно», – завершил пост президент США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФРС США впервые за три года повысила базовую ставку. В мае участники заседания ФРС США отметили возросший риск того, что инфляция вернется к целевому показателю комитета в 2%. ФРС в июле сохранила ставку на уровне 3,5–3,75%.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2026, 00:50 • Новости дня
    США заявили о вывезенных с их помощью через Ормуз 900 млн баррелей нефти

    США вывезли через Ормуз 900 млн баррелей нефти

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель вооруженных сил США сообщил телеканалу Al Jazeera, что с мая американские военные помогли вывезти через Ормузский пролив 900 млн баррелей нефти.

    «Представитель Центрального командования США (CENTCOM) Тим Хокинс вновь озвучил позицию США, что Иран «не контролирует» Ормузский пролив, отметив, что с начала мая американские военные помогли коммерческим судам перевезти через этот морской путь более 900 млн баррелей сырой нефти», – передает Al Jazeera.

    Хокинс заявил, что «движение судов через Ормузский пролив продолжается».

    «На протяжении многих месяцев мы содействуем проходу коммерческих судов, перевозящих грузы, в том числе сырую нефть», – добавил представитель американских военных.

    Хокинс заверил, что военные США следят за тем, чтобы полосы движения судов в проливе «оставались чистыми» от мин.

    «Пролив открыт, эти полосы движения открыты, и именно поэтому коммерческие суда продолжают проходить через них», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Axios узнал, что минами в Ормузе оказались не более десятой части предметов. Иран в сентябре передал США условия для открытия Ормузского пролива.

    Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф отказался снимать блокаду до выполнения условий июньского меморандума.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 23:51 • Новости дня
    Три человека получили ножевые ранения в колледже пригорода Нью-Йорка

    Tекст: Катерина Туманова

    Полиция сообщила, что в связи с нападением с применением холодного оружия в колледже SUNY Westchester County Community College арестованы два человека.

    В среду днем ​​в муниципальном колледже в округе Вестчестер, штат Нью-Йорк, были ранены ножом три человека, сообщила полиция округа. Двух человек арестовали, нож был изъят, угрозы больше нет, пишет New York Times (NYT).

    Нападение с применением ножа произошло около 12:40 в колледже SUNY Westchester Community College в Валхалле, примерно в 20 милях (32 км) к северу от Нью-Йорка.

    Пострадавшие были доставлены в местные больницы, сообщила полиция округа. Обстоятельства нападения пока не разглашаются. Колледж входит в систему государственных университетов и насчитывает около 10 тыс. студентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полицейский застрелил бросившегося на него с ножом мужчину в США. Готовившего теракт сторонника ИГ задержали в США. Вооруженный ножом мужчина ранил американских туристов в афинском Акрополе.


    Комментарии (0)
    17 сентября 2026, 04:35 • Новости дня
    Axios: Трамп встретится с лидерами стран Персидского залива на ГА ООН

    Трамп встретится с лидерами стран Персидского залива на ГА ООН

    Tекст: Катерина Туманова

    Как сообщили Axios три источника, во вторник, 22 сентября, президент США Дональд Трамп проведет встречу с лидерами стран Персидского залива на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, чтобы обсудить дальнейшие шаги в войне с Ираном.

    Ожидается, что встреча будет посвящена идеям США относительно послевоенной стратегии, поскольку Трамп и его команда работают над планом действий на следующий день после выборов. План, как ожидается, будет утвержден после промежуточных выборов, пишет портал Axios.

    В Нью-Йорке встретиться с Трампом хотел бы и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, но встреча пока не назначена, сообщил израильский источник.

    В 2025 году Трамп встретился во время Генеральной Ассамблеи ООН с лидерами восьми арабских и мусульманских стран, представил им свой проект мирного плана по Газе. Публично он представил его неделю спустя. Вскоре после этого было достигнуто соглашение о прекращении войны.


    Комментарии (0)
    17 сентября 2026, 05:01 • Новости дня
    WSJ: Американская Exxon готова вернуться в Венесуэлу через 19 лет

    Tекст: Катерина Туманова

    Американская нефтяная компания Exxon ведет переговоры о возможном возвращении в Венесуэлу спустя 19 лет после своего ухода в рамках предварительного соглашения об инвестициях в нефтяные месторождения.

    «Компания Exxon близка к подписанию предварительного соглашения об изучении возможности инвестиций в несколько венесуэльских нефтяных месторождений, ведя переговоры о потенциальном возвращении в страну спустя почти два десятилетия после своего ухода», - пишет Wall Street Journal (WSJ).

    По словам источников газеты, Exxon может подписать меморандум о взаимопонимании с государственной компанией Petroleos de Venezuela уже в сентябре. Это позволит компании проанализировать возможности инвестирования в ряд разработанных и неразработанных месторождений Венесуэлы.

    Однако, по словам источников, переговоры могут сорваться или затянуться после сентября.



    Комментарии (0)
    Главное
    Каллас назвала объем помощи Евросоюза Украине с начала конфликта
    Начальник Генштаба Сирии посетил российскую базу Хмеймим
    ВС России уничтожили контейнеровоз с грузом для ВСУ в порту Черноморска
    ФАС предложила запретить энергетикам заниматься добычей криптовалют
    Начата досрочная переброска американских F-35 в Финляндию
    Михалков раскрыл название своего следующего фильма
    Окаменелости из Танзании помогли уточнить возраст древнейших динозавров