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    ФРС США впервые за три года повысила базовую ставку
    17 сентября 2026, 01:28 • Новости дня

    Трамп потребовал «немедленно снизить» процентные ставки для США

    Tекст: Катерина Туманова

    Процентная ставка в США должна составлять 1% или меньше, поскольку США – лучший в мире кредитор, заявил американский лидер Дональд Трамп в ответ на повышение ФРС базовой ставки.

    «У США самый надежный кредитный рейтинг в мире (с огромным отрывом). Экономика нашей страны стремительно растет благодаря новым инвестициям! Если бы мы прекратили торговать со всеми странами, с которыми у нас наблюдается дефицит торгового баланса (а это большинство стран), мы бы заработали как минимум 1,5 трлн долларов в год», – написал он в Truth Social.

    Трамп добавил, что «дефицит» – это красивое обозначение понятия «убыток».

    «Мы фактически тянем на себе почти все страны мира, и так больше продолжаться не может. Снизьте процентные ставки для США и сделайте это немедленно», – завершил пост президент США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФРС США впервые за три года повысила базовую ставку. В мае участники заседания ФРС США отметили возросший риск того, что инфляция вернется к целевому показателю комитета в 2%. ФРС в июле сохранила ставку на уровне 3,5–3,75%.

    15 сентября 2026, 20:56 • Новости дня
    США подтвердили избавление России и Китая от долларовых активов в резервах

    Минфин США констатировал сокращение долларовых активов в резервах России и Китая

    США подтвердили избавление России и Китая от долларовых активов в резервах
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава американского финансового ведомства Скотт Бессент обратил внимание на изменение структуры международных резервов Москвы и Пекина, отметив сокращение доли долларовых активов.

    Бессент подтвердил снижение доли американской валюты в международных накоплениях России и Китая на фоне высокого мирового спроса. По словам чиновника, именно эти страны стали лидерами по избавлению от долларовых активов, передает ТАСС.

    «Доля мировых транзакций в долларах в этом году фактически выросла, и единственное, что мы увидели, – это сокращение доли долларовых активов в резервах, причем в основном за счет России и Китая», – сказал Бессент.

    При этом министр подчеркнул сохранение высокого спроса на активы Соединенных Штатов со стороны других государств. В качестве доказательства он привел результаты двух недавних аукционов по размещению казначейских облигаций. Эти торги стали самыми успешными за последние 20 лет, что подтверждает глобальное доверие к американской финансовой системе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о постепенном снижении доли доллара в международных расчетах.

    Ранее Скотт Бессент допустил возврат Москвы к использованию этой валюты после урегулирования украинского конфликта. В конце августа главы финансовых ведомств России и США провели двусторонние переговоры на полях заседания «Группы 20».

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    14 сентября 2026, 14:54 • Новости дня
    Эксперт: Украина не прекратит удары по российским НПЗ по требованию Трампа

    Экономист Юшков: Трамп защищает российский дизель от Украины в интересах американцев

    Эксперт: Украина не прекратит удары по российским НПЗ по требованию Трампа
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава Белого дома Дональд Трамп требует от Киева прекратить удары по НПЗ в России, поскольку мировой дефицит дизеля бьет по американским потребителям. Но Владимир Зеленский вряд ли прислушается к словам президента США, потому что атаки на российские предприятия являются украино-европейским проектом, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков.

    «Россия является одним из крупнейших в мире экспортеров дизельного топлива. Удары ВСУ повреждают российские НПЗ, Москва запрещает экспорт дизеля, это приводит к дефициту на глобальном рынке», – описал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    Спикер заметил: украинский конфликт начался еще при предыдущем президенте США Джо Байдене, поэтому нынешнему американскому лидеру Дональду Трампу удобно поднимать эту тему. «Возможно, глава Белого дома вообще не касался бы этого вопроса, если бы в самих Штатах не обновился исторический рекорд стоимости дизеля», – указал он.

    «Трамп не хотел бы войти в историю как глава государства, при котором цены на топливо побьют исторические рекорды. С бензином этого пока не произошло. Ситуация заставляет главу Белого дома действовать на упреждение», – продолжил собеседник.

    Аналитик уточнил: напряженность на Ближнем Востоке также ведет к росту цен на топливо, но Трамп не акцентирует на этом внимание, поскольку он же сам и был инициатором конфликта с Ираном. «Ближневосточные государства производили внушительные объемы нефтепродуктов и экспортировали их на мировой рынок. Теперь ситуация ухудшилась», – отметил эксперт.

    «Поставщики эксплуатируют альтернативные маршруты экспорта. Так, Саудовская Аравия использует мощный нефтепровод «Восток–Запад», идущий в порт Янбу на Красном море. По этой магистрали недавно нанесли удар хуситы. ОАЭ вывозят углеводороды в порт Фуджейра на берегу Оманского залива», – детализировал Юшков.

    Нюанс состоит в том, что эти трубы предназначены для поставок сырой нефти, указал спикер. «Нефтепродукты же остаются запертыми внутри Персидского залива с марта нынешнего года. Ситуация привела к дефициту предложения дизеля на мировом рынке. Дальнейшему росту цен способствовал запрет России на экспорт топлива в целях обеспечения отечественных потребителей», – объяснил он.

    Впрочем, прогнозирует аналитик, Владимир Зеленский вряд ли станет следовать требованиям Трампа. «Налеты на российские НПЗ являются по большей части украино-европейским проектом, частью так называемой программы принуждения к миру. Думаю, ни Киев, ни Европа не будут прислушиваться к главе Белого дома», – полагает собеседник.

    Эксперт напомнил про украинские удары по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), от которых терпели убытки американские компании. «Более того, Украина атаковала даже танкеры, арендованные корпорацией Chevron. И предупреждения Вашингтона не остановили Киев», – пояснил Юшков.

    Он также обратил внимание на то, что основные объемы финансирования и другой помощи Киеву поступают из Европы. «На американские власти украинское руководство сейчас ориентируется гораздо меньше, чем раньше», – резюмировал спикер.

    Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского прекратить атаки на российские предприятия, производящие дизельное топливо, передает Fox News. Об этом глава Белого дома сообщил во время чемпионата Ирландии по гольфу в своем гольф-клубе в Дунбеге.

    По словам Трампа, он напрямую сказал Зеленскому: Киев может продолжить атаковать другие цели на территории России, но не НПЗ. Глава Белого дома объяснил, что дефицит дизельного топлива в мире вызывает не конфликт на Ближнем Востоке, а украинские атаки.

    Ранее сообщалось, что удары по нефтегазовой инфраструктуре России привели к запрету на экспорт дизеля в июле. На этом фоне Западная Европа и США переживают острейший топливный кризис. Дизель в Калифорнии впервые в истории стоит восемь долларов за галлон, то есть порядка 180 рублей за литр. Во Франции стоимость литра достигла 2,3 евро, то есть около 225 рублей.

    Необходимо также отметить, что стоимость дизельного топлива на автозаправочных станциях на самой Украине достигла рекордных 100 гривен за литр. АЗС ввели лимиты на продажу дизеля в одни руки. Ситуация усугубляется простоем портов Большой Одессы и высоким спросом в Евросоюзе.

    Мировой рынок нефти в августе испытывал дефицит не баррелей как таковых, а возможностей превратить их в готовое топливо, приводит «Коммерсант» выдержки из доклада Международного энергетического агентства.

    Согласно данным МЭА, объем переработанной нефти в августе в среднем по миру составил 81,4 млн баррелей в сутки – на 4,2 млн меньше, чем годом ранее. На фоне нехватки перерабатывающих мощностей резко сократились поставки нефтепродуктов. Из стран Персидского залива экспорт оказался на 60% ниже, чем до начала ближневосточного конфликта. Поставки из России упали почти вдвое к августу 2025 года – до 1,26 млн б/с. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как мировая экономика начинает задыхаться без российского топлива.

    При этом вице-премьер Александр Новак сообщал об увеличении объемов поступления горючего на внутренний рынок благодаря возвращению к работе нескольких НПЗ. Россия рассмотрит возможность отмены запрета на экспорт топлива только после полного насыщения внутреннего рынка нефтепродуктами, подчеркивал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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    16 сентября 2026, 11:52 • Видео
    Британия трещит по швам

    Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

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    15 сентября 2026, 19:44 • Новости дня
    Небоскреб Трампа высотой 280 метров построят в Тбилиси
    Небоскреб Трампа высотой 280 метров построят в Тбилиси
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Презентация проекта Trump Tower Tbilisi, который привлечет 2 млрд долларов, состоялась в Тбилиси во вторник с участием премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Всего к 2033 году в центре Тбилиси построят шесть зданий – как жилых, так и бизнес-центров. Самым высоким станет «небоскреб Трампа» высотой 280 метров – 62 этажа. Его построят в 2031 году.

    Строительство будет вестись на территории в 600 тыс. квадратных метров.

    Сын президента США Эрик Трамп от имени Trump Organization также принял участие в презентации – это было прямое включение. Эрик Трамп пообещал вскоре прибыть в Тбилиси.

    Грузинскую сторону представляют Archi Group и некоторые другие компании.

    В 2012 году в Батуми прибыл нынешний президент США Дональд Трамп. Его встретил тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили, и они договорились построить 47-этажную «башню Трампа». Однако этот проект не был реализован по ряду причин.

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    16 сентября 2026, 09:45 • Новости дня
    Большинство избирателей в США признали Трампа опасным и коррумпированным

    Axios: Cвыше половины американских избирателей обвинили Трампа в коррупции

    Большинство избирателей в США признали Трампа опасным и коррумпированным
    @ REUTERS/Kylie Cooper

    Tекст: Мария Иванова

    Большинство зарегистрированных избирателей в США считают президента Дональда Трампа коррумпированным и опасным политиком в преддверии промежуточных выборов.

    Более половины зарегистрированных американских избирателей охарактеризовали президента США Дональда Трампа как коррумпированного и опасного, передает Axios.

    Опрос, проведенный The Economist и YouGov с 11 по 14 сентября 2026 года среди 1461 избирателя, показал, что 53% респондентов считают его коррумпированным, а 51% – опасным.

    «Президент Трамп начал полномасштабную войну с мошенничеством во всем федеральном правительстве, привлекая преступников к ответственности и экономя налогоплательщикам миллиарды долларов», – заявил представитель Белого дома Дэвис Ингл. Он также обвинил демократов в Конгрессе в неспособности остановить растраты и злоупотребления в правительстве.

    Результаты опроса сильно разделились по партийной линии: 91% демократов и 62% независимых избирателей назвали Трампа коррумпированным, тогда как среди республиканцев этот показатель составил всего 10%. При этом менее половины республиканцев (49%) готовы назвать президента честным.

    На фоне приближающихся промежуточных выборов Трамп пообещал выплатить каждому взрослому гражданину США дивиденды в размере 5000 долларов, если республиканцы сохранят контроль над Конгрессом. План обойдется более чем в триллион долларов, однако 41% опрошенных уверены, что Трамп не выполнит это обещание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, около 90% взрослых жителей Соединенных Штатов назвали коррупцию в правительстве повсеместной.

    Министр финансов США Скотт Бессент на промежуточном съезде республиканцев раскритиковал политику предыдущей администрации демократов.

    Весной уровень поддержки американского лидера снизился до 33%.

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    14 сентября 2026, 22:31 • Новости дня
    Бельгийский суд признал незаконным отказ разморозить активы российского банка

    Госсовет Бельгии признал незаконным отказ разморозить активы BCS Bank

    Tекст: Антон Антонов

    Высший административный суд Бельгии – Госсовет – признал незаконным отказ бельгийских властей разморозить активы российского BCS Bank, заблокированные в депозитарии Euroclear через Национальный расчетный депозитарий (НРД).

    Судебное постановление отменяет решение бельгийского Казначейства, передает РИА «Новости».

    BCS Bank обратился к властям Бельгии в январе 2023 года с просьбой разморозить средства и ценные бумаги, оказавшиеся под блокировкой после включения НРД в санкционный список ЕС в июне 2022 года. В июле 2024 года Казначейство отказало банку, сославшись на недоказанность прекращения отношений с НРД и планы перевести средства в финансовое учреждение за пределами Евросоюза.

    BCS Bank обжаловал этот отказ в Госсовете. Суд установил, что решение было принято должностным лицом, которому полномочия передали с нарушением бельгийского законодательства. «Делегирование полномочий генеральному администратору Казначейства не является ни достаточно ограниченным, ни достаточно урегулированным», – говорится в решении суда.

    По мнению судей, министр финансов не установил никакого принципа или ограничения для подчиненного при принятии индивидуальных решений. В итоге оспариваемый акт был признан принятым некомпетентным органом, и решение Казначейства от 15 июля 2024 года отменили.

    Вынесенное постановление не означает автоматической разблокировки средств BCS Bank – бельгийским властям предстоит повторно рассмотреть его заявление. Решение суда также может повлиять на других владельцев замороженных активов, поскольку ставит под сомнение законность самого механизма принятия решений Казначейством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, объем замороженных в Euroclear российских активов достиг 200 млрд евро по итогам первого квартала 2026 года.

    Бельгия официально закрепила за национальным казначейством полномочия по управлению замороженными активами и финансовыми санкциями Евросоюза.

    Власти Бельгии при этом подтвердили неизменность своей позиции против конфискации замороженных российских активов, несмотря на давление ряда стран ЕС.

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    14 сентября 2026, 18:27 • Новости дня
    Трамп заявил об отказе Украины от атак на энергообъекты России

    Трамп: Украина согласилась прекратить удары по энергообъектам России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина и Россия договорились прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру друг друга, заявил президент США Дональд Трамп.

    Американский лидер сделал это заявление в своей социальной сети Truth Social, не раскрыв дополнительных подробностей соглашения, передает ТАСС.

    «Украина согласилась не наносить удары по объектам российской энергетики. Россия согласилась поступить точно так же! Рост мировых цен на дизельное топливо в основном вызван войной между Россией и Украиной, а не Ираном», – написал глава Белого дома.

    Накануне Трамп потребовал от Владимира Зеленского прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

    Стоимость дизельного топлива в Соединенных Штатах обновила исторический рекорд.

    Цена галлона дизеля в Калифорнии достигла восьми долларов.

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    16 сентября 2026, 21:24 • Новости дня
    ФРС США впервые за три года повысила базовую ставку

    ФРС США увеличила базовую процентную ставку до 3,75-4% годовых

    Tекст: Вера Басилая

    Американская Федеральная резервная система (ФРС) увеличила ключевой показатель на 25 базисных пунктов по итогам сентябрьского заседания.

    Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания впервые за три года повысила базовую процентную ставку – на 25 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых, передает РИА «Новости». Данный шаг полностью совпал с ожиданиями аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.

    В последний раз ведомство шло на подобное ужесточение монетарной политики в июле 2023 года. Тогда ставка была увеличена до 5,25-5,5% годовых.

    Ранее участники заседания ФРС США отметили возросший риск того, что инфляция вернется к целевому показателю комитета в 2% позже, чем они ожидали ранее.

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    14 сентября 2026, 20:12 • Новости дня
    Трамп пообещал выставить миру счет за войну с Ираном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп пригрозил взыскать огромные компенсации со стран, отказавшихся помогать Вашингтону в ходе вооруженного конфликта против Ирана.

    Глава Белого дома подчеркнул, что после завершения боевых действий государствам придется компенсировать Вашингтону все понесенные затраты, передает ТАСС. Политик выразил крайнее недовольство отсутствием поддержки со стороны международного сообщества.

    «Нефть поступает через Ормузский пролив. Страны мира, которые ничем нам не помогли, должны будут – и обязательно это сделают – возместить убытки США, когда этот мошеннический конфликт закончится», – написал Трамп в социальной сети Truth Social.

    Президент также добавил, что Соединенные Штаты на протяжении многих поколений делают для других государств гораздо больше, чем для самих себя.

    Весной американский лидер раскритиковал союзников по НАТО за отказ от поддержки Вашингтона в ситуации с Ираном.

    В августе глава Белого дома отклонил требования Тегерана о возмещении убытков от противостояния.

    Позже президент США запланировал объявить Ормузский пролив американской территорией.

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    15 сентября 2026, 17:52 • Новости дня
    Гендиректора «Рус-Строя» осудили за неуплату налогов на миллиард рублей

    Гендиректор «Рус-Строя» получил три года за неуплату налогов на миллиард рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный директор строительной компании «Рус-Строй» Левон Абьян и фактический владелец фирмы Карен Кучукян получили тюремные сроки за масштабные махинации с налогами, скрыв от государства более миллиарда рублей.

    Суд в Москве вынес обвинительный приговор руководству строительной компании ООО «Рус-Строй». Абьян и Кучукян признаны виновными в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК России в Max.

    Следствие установило, что руководители компании, занимающейся строительством автомобильных дорог, создали фиктивный документооборот с подконтрольными фирмами. Они вносили ложные сведения о налоговых вычетах по НДС в декларации, которые затем подавали в налоговые органы.

    В период с декабря 2019 по март 2021 года фигуранты дела не уплатили в государственный бюджет более одного миллиарда рублей. В ходе предварительного расследования ущерб был частично возмещен на сумму свыше 850 млн рублей. Суд назначил каждому наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство внутренних дел объявило в розыск создателя крупнейшей площадки фиктивного НДС Александра Осина.

    Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело против гендиректора компании «Экологистика» из-за налоговых махинаций на 500 млн рублей.

    До этого Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал нескольких бизнесменов за использование незаконных схем с налогами.

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    14 сентября 2026, 20:32 • Новости дня
    ЦБ ввел надбавки для банков для ограничения рисков потребкредитования

    Tекст: Денис Тельманов

    Банк России с 15 октября вводит макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска по вложениям банков в облигации, обеспеченные поступлениями по потребительским кредитам.

    Требования также коснутся кредитных требований к специализированным обществам, выпускающим такие бумаги, передает ТАСС. Размер надбавки составит 250% как для банков-оригинаторов, так и для кредитных организаций, инвестирующих в подобные облигации. Ипотечные ценные бумаги под действие новых правил не подпадут.

    Мера призвана ограничить системные риски и снизить возможности для регулятивного арбитража.

    В последние годы банки резко нарастили секьюритизацию потребительских ссуд. С начала 2023 года по июль 2026 года состоялось 64 выпуска облигаций на 1,5 трлн рублей. Для сравнения, за 2019-2022 годы было проведено лишь восемь выпусков на 51 млрд рублей.

    Регулятор отмечает, что перекрестные вложения банков в такие бумаги могли приводить к высвобождению надбавок у банка-оригинатора без их формирования у инвестора. При этом риск фактически оставался внутри банковского сектора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России установил строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

    Позже регулятор ввел количественные макропруденциальные лимиты на выдачу ипотеки в сегменте индивидуального жилищного строительства.

    Осенью прошлого года в стране заработали новые правила выдачи потребительских займов с обязательным периодом охлаждения.

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    16 сентября 2026, 00:08 • Новости дня
    Палата представителей отклонила резолюцию об импичменте Трампа
    Палата представителей отклонила резолюцию об импичменте Трампа
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Палата представителей Конгресса США отклонила резолюцию, требовавшую запуска процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа.

    За прекращение рассмотрения документа проголосовали 232 члена Палаты представителей, которую контролируют республиканцы – однопартийцы Трампа. Против выступили 147 членов нижней палаты Конгресса. В результате резолюция была отклонена, передает ТАСС со ссылкой на C-SPAN.

    Документ с требованием импичмента Трампа внес на рассмотрение Конгресса 24 августа член Палаты представителей Эл Грин, демократ от штата Техас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Грин в декабре 2025 года также инициировал резолюцию об импичменте Трампа из-за злоупотребления властью.

    Летом 2025 года Палата представителей уже отклоняла аналогичную инициативу конгрессмена, связанную с ударами США по Ирану без одобрения Конгресса.

    Ранее Грин также предлагал отстранить президента от власти из-за планов Трампа в отношении сектора Газа.

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    14 сентября 2026, 04:25 • Новости дня
    Иранского чиновника не пустили на саммит по ядерной проблеме из-за США

    Чиновника из Ирана не пустили на саммит по ядерной проблеме

    Tекст: Катерина Туманова

    Вице-президенту Ирана по ядерным вопросам Мохаммаду Ислами запретили выступить на генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене после давления со стороны администрации американского президента Дональда Трампа.

    Вице-президент Ирана по ядерным вопросам Мохаммад Ислами должен был выступить перед Организацией Объединенных Наций по ядерному надзору в понедельник, как сообщил агентству Bloomberg американский чиновник, но Австрия отказала ему во въезде.

    В субботу агентство Mehr сообщило, что Ислами, глава Организации по атомной энергии Ирана, покинул Тегеран для участия в конференции.

    Отказ в предоставлении Ислами запрошенной ООН отмене санкций, которая позволила бы ему въехать в Австрию, последовал за настойчивыми просьбами США, заявил осведомленный чиновник.

    Хотя представитель Ирана более низкого статуса сможет выступить на встрече позже на этой неделе, это означает, что высокопоставленный эмиссар из Тегерана не выступит в начале мероприятия.

    Bloomberg отмечает, что присутствие и ранние выступления Ислами могли быть восприняты как выражение доверия Ирану. Вместо этого министр энергетики США Крис Райт намерен использовать форум для того, чтобы предупредить Тегеран: «Иран никогда не должен разрабатывать или получать ядерное оружие».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минэнерго США Райт заявил, что ядерного соглашения с Ираном может и не быть. Россия предупредила об эскалации из-за новой антииранской резолюции. Постпред Ульянов назвал условие для возвращения инспекторов МАГАТЭ в Иран.

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    15 сентября 2026, 17:28 • Новости дня
    Доля евро в международных расчетах Китая упала до минимума

    Доля евро в международных расчетах Китая опустилась до 1,79%

    Tекст: Денис Тельманов

    В августе востребованность европейской валюты в международных платежах КНР упала до рекордно низких 1,79%, уступив позиции юаню, следует из данных государственного валютного управления страны.

    Доля евро в международных расчетах Китая в августе опустилась до исторического минимума в 1,79%, передает РИА «Новости». За месяц востребованность европейской валюты в платежах снизилась на 0,52 процентного пункта.

    Наиболее часто для международных платежей использовался юань. Его доля по сравнению с предшествующим месяцем выросла на 1,07 процентного пункта, достигнув 50,2%.

    Доля доллара вновь перешла к снижению. В месячном выражении она сократилась на 0,43 процентного пункта, составив 45,68%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о тенденции к сокращению доли доллара в международных расчетах.

    Министр финансов Антон Силуанов отметил практически полный перевод торговли между Россией и Китаем на национальные валюты.

    Доля американской валюты в мировой торговле через SWIFT снизилась до исторического минимума в декабре прошлого года.

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    14 сентября 2026, 04:10 • Новости дня
    CNN узнал о намерении США сменить тему переговоров с Ираном

    CNN: США намерены перейти к ядерной теме в переговорах с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    По данным трех источников CNN, представители администрации президента США Дональда Трампа в частном порядке сообщили участникам переговоров в Персидском заливе, что они хотят переориентировать американо-иранские переговоры на ядерную программу Тегерана вместо ормузской темы.

    «Я не пытаюсь заставить Иран сесть за стол переговоров. Мне гораздо больше нравится наше нынешнее положение: почти полный контроль над Ормузским проливом и полный крах их экономики», – написал Трамп в Truth Social во вторник вечером после того, как Иран нанес ответный удар по США.

    По словам источника CNN, одной из целей встречи в понедельник было согласование карт маршрутов, проходящих через пролив. Тем не менее вероятность того, что страны Совета сотрудничества стран Персидского залива и Иран поддержат всеобъемлющий план открытия водного пути, практически равна нулю без участия США.

    Администрация не стала препятствовать встрече, заявив, что будет внимательно следить за ходом обсуждений.

    «США находятся в тесном контакте со всеми нашими региональными партнерами и будут поддерживать его до, во время и после встречи. Иран не контролирует Ормузский пролив и никогда не будет контролировать», – заявил в воскресенье американский чиновник примерно за час до заявления министра иностранных дел Омана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минэнерго США Райт заявил, что ядерного соглашения с Ираном может и не быть. Россия предупредила об эскалации из-за новой антииранской резолюции. Иранского чиновника не пустили на саммит по ядерной проблеме из-за США.

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    15 сентября 2026, 18:40 • Новости дня
    Состояние богатейших людей США достигло рекорда

    Forbes: Состояние богатейших людей США достигло рекордных восьми трлн долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Состояние 400 богатейших граждан США достигло рекордных восьми трлн долларов, причем половина этих средств принадлежит всего 20 миллиардерам, пишет Forbes.

    «Разрыв в уровне благосостояния растет даже среди сверхбогатых. Совокупное состояние 400 самых богатых людей Америки… достигло рекордных 8 триллионов долларов по сравнению с 6,6 триллиона годом ранее», – приводит РИА «Новости» данные рейтинга Forbes.

    Двадцатка лидеров рейтинга владеет четырьмя трлн долларов, что на 970 млрд больше, чем в 2025 году. Порог вхождения в список вырос до 4,4 млрд долларов, из-за чего 590 американских миллиардеров не смогли в него попасть.

    Первую строчку списка удерживает предприниматель Илон Маск с капиталом в 908 млрд долларов. Вторую позицию занимает основатель Amazon Джефф Безос (378 млрд долларов), а третью – сооснователь Google Ларри Пейдж (278 млрд долларов). В пятерку также вошли Майкл Делл и Сергей Брин.

    В июне капитал Илона Маска достиг рекордной отметки в 1,05 трлн долларов после первичного размещения акций SpaceX.

    В июле американский бизнесмен потерял статус триллионера из-за резкого обрушения стоимости ценных бумаг этой космической корпорации.

    К середине августа пакет акций предпринимателя в компании оценивался примерно в 908 млрд долларов.

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