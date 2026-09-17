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    Путин выступил с телеобращением в преддверии выборов
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    ФРС США впервые за три года повысила базовую ставку
    17 сентября 2026, 01:05 • Новости дня

    В ООН оценили сроки восстановления судоходства через Ормузский пролив

    В ООН оценили сроки восстановления судоходства через Ормуз

    Tекст: Катерина Туманова

    Прогнозы о сроках восстановления логистики через Ормузский пролив пока преждевременны, заявил глава отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков.

    «Говорить о сроках восстановления нормального функционирования логистических цепочек, проходящих через Ормузский пролив, преждевременно», – приводит его слова РИА «Новости».

    Кобяков добавил, что исход конфронтации на Ближнем Востоке, начавшейся более семи месяцев назад, пока не предопределен.

    Эскалация конфликта привела к практической остановке судоходства через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран в сентябре передал США условия для открытия Ормузского пролива. США заявили о вывезенных с их помощью через Ормуз 900 млн баррелей нефти. Спикер иранского парламента Галибаф отказался снимать блокаду до выполнения условий июньского меморандума.

    16 сентября 2026, 03:48 • Новости дня
    Опубликованы фото разрушений на базах США после ударов Ирана

    CBS News показал разрушения на базах США после иранских ударов

    Опубликованы фото разрушений на базах США после ударов Ирана
    @ кадр из видео CBS News

    Tекст: Антон Антонов

    Телеканалом CBS News опубликованы фотографии разрушений на базах Соединенных Штатов на Ближнем Востоке после иранских ударов.

    Кадры опубликованы на сайте CBS News. Фото с последствиями иранских атак беспилотниками и ракетами передали действующие военнослужащие на условиях анонимности из-за строгих ограничений в армии.

    «Это серьезный ущерб нашим базам, о котором не сообщалось американской общественности. Мы стоим там с закрытыми глазами, получая удар в лицо», – рассказал телеканалу один из солдат.

    На одном из снимков с базы ВВС в Саудовской Аравии зафиксировано прямое попадание в заднюю часть четырехмоторного самолета Boeing E-3 Sentry. Хвост оторван от обгоревшего фюзеляжа, на котором крепился радар, необходимый для сбора разведданных в воздухе.

    Другие фото демонстрируют разрушенные казармы, рядом с которыми уцелели бетонные заграждения, оказавшиеся неэффективными против воздушных атак. Аналогичная картина наблюдается в лагере в Кувейте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская военная инфраструктура на Ближнем Востоке понесла сильный ущерб из-за иранских ударов.

    NBC оценил восстановление американских баз в миллиарды долларов.

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    16 сентября 2026, 04:07 • Новости дня
    Артисты отказались выступать с Эдом Шираном после скандала из-за Палестины

    Tекст: Антон Антонов

    Британский исполнитель Эд Ширан лишился всех артистов разогрева в своем концертном туре Loop из-за скандала вокруг рэпера Macklemore, который был исключен из тура из-за поддержки Палестины.

    Все четыре артиста, которые должны были выступать на разогреве у британского певца Эда Ширана в туре Loop, отказались от участия. В знак солидарности с рэпером от выступлений отказались датская поп-группа Lukas Graham, ирландский коллектив Beoga, ирландский певец Аарон Роу и американский музыкант Finneas, пишет британская газета Guardian.

    Внезапный отказ последовал через несколько часов после того, как Ширан подтвердил, что владельцы стадионов запретили проведение концертов, если рэпер Macklemore продолжит выступать вместе с ним. Поводом для исключения Macklemore из тура стали его высказывания со сцены в поддержку Палестины.

    Ширан заявил, что «потрясен конфликтом между Израилем и Палестиной» и «страданиями и болью, причиненными обеим сторонам». Он добавил, что попытки провести переговоры между сторонами не увенчались успехом, а решение площадок и промоутеров оказалось окончательным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более тысячи артистов призвали к бойкоту конкурса «Евровидение» из-за участия Израиля.

    Пять европейских стран ранее в знак протеста против допуска Израиля отказались от участия в «Евровидении-2026».

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    16 сентября 2026, 11:52 • Видео
    Британия трещит по швам

    Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

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    16 сентября 2026, 02:49 • Новости дня
    Взрывы прогремели на иранском острове Кешм

    Tекст: Антон Антонов

    На юге Ирана, на острове Кешм, прогремели несколько взрывов, сообщает иранское агентство IRNA.

    «Несколько взрывов были слышны на иранском острове Кешм», – передает Reuters со ссылкой на иранское агентство IRNA.

    Подробностей о причинах происшествия, а также о возможных пострадавших или разрушениях агентство не приводит, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль начали боевые действия против Ирана 28 февраля.

    В июне стороны подписали меморандум о перемирии, однако 8 июля Вашингтон возобновил масштабные удары, обвинив Тегеран в нарушении договоренностей по Ормузскому проливу.

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    17 сентября 2026, 00:15 • Новости дня
    Небензя указал, каким должен быть диалог с властями Афганистана

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия исходит из важности реалистичного комплексного подхода в отношении Афганистана, его основу составляют объективный анализ, сбалансированная оценка ситуации в стране, заявил на заседании СБ ООН по положению в Афганистане постпред России при организации Василий Небензя.

    Он пояснил, что подлинно конструктивное взаимодействие международного сообщества по афганскому вопросу и полный учет нужд афганцев вместе с доверительным диалогом с властями страны по всем проблемам способны помогать и укреплять доверие между афганскими властями и международным сообществом.

    «Этот диалог должен полностью исключать язык давления и шантажа. Такой всеобъемлющий подход разделяют все без исключения региональные игроки, в первую очередь участники Московского формата и его региональной «четверки», а также ОДКБ и ШОС, включая рабгруппу ОДКБ по Афганистану и Контактную группу «ШОС-Афганистан», – добавил Небензя.

    Дипломат позитивно оценил тот факт, что ставка на прагматичное взаимодействие с талибами является частью предложенного Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) «мозаичного» подхода, в том числе по вопросам диппредставительства, снятия санкций и разморозки активов, а также борьбы с тер- и наркоугрозами.

    Он подчеркнул, что избирательные и предвзятые подходы, как зацикленность на правозащитных аспектах, интересных группе отдельных западных доноров, – это путь в никуда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия предложила создать особую экономическую зону в афганском порту. Министр транспорта России Никитин сообщил о планах транзита грузов через Афганистан.

    Власти Афганистана отказались менять законы шариата ради международного признания.

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    16 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    Лавров обвинил Запад в узурпации секретариата ООН

    Лавров: Западные страны узурпировали секретариат ООН

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о полном контроле западных государств над высшим руководством секретариата Организации Объединенных Наций.

    Лавров на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге обратил внимание на полный контроль со стороны Запада над руководством секретариата ООН, передает РИА «Новости». «Вся верхушка секретариата ООН узурпирована западными странами», – констатировал руководитель российского внешнеполитического ведомства.

    Дипломат обратил внимание на избирательный подход международной организации к вопросам территориальной целостности и права на самоопределение. В качестве примера он привел дискуссии вокруг Дании и Гренландии, отметив, что аналогичные принципы можно было бы применить к украинскому кризису, однако на практике этого не происходит.

    Министр также добавил, что два года назад Москва предложила ООН специальную резолюцию по Украине. Однако, по его словам, документ блокируется государствами Запада, тем не менее российская сторона продолжит добиваться честного рассмотрения вопроса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России указал на фактическую приватизацию секретариата ООН западными странами.

    Ранее Лавров раскритиковал Антониу Гутерриша за разницу подходов к Гренландии и Донбассу. В тот же день Москва направила в организацию официальный запрос о признании права новых регионов России на самоопределение.

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    16 сентября 2026, 05:24 • Новости дня
    Мерц отменил визит в США

    Reuters: Канцлер Германии Мерц отменил визит в США на Генассамблею ООН

    Tекст: Антон Антонов

    Немецкий канцлер Фридрих Мерц отменил запланированный визит на Генассамблею ООН в Нью-Йорк, который должен был состояться на следующей неделе, сообщает Reuters.

    «Вопреки первоначальным планам, канцлер не поедет в Нью-Йорк на следующей неделе, поскольку его присутствие требуется в Берлине», – сообщил источник Reuters.

    Подчеркивается, что Мерц столкнулся с растущей внутренней критикой после слабых результатов Христианско-демократического союза в сентябре. Изначально канцлер планировал посетить Генеральную Ассамблею ООН вместе с другими мировыми лидерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» одержала крупную победу на региональных выборах в Саксонии-Анхальт.

    Социал-демократическая партия Германии отказалась поддерживать программу реформ Мерца. Сопредседатель АдГ Алиса Вайдель жестко раскритиковала главу правительства во время дебатов в Бундестаге.

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    16 сентября 2026, 16:24 • Новости дня
    Алиханов рассказал об успехах России в нефтегазовых технологиях

    Алиханов сообщил об успешном внедрении комплекса гидроразрыва пласта

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов сообщил об успешном внедрении отечественного комплекса гидроразрыва пласта и развитии возобновляемой энергетики.

    Алиханов сообщил об успешном освоении комплекса гидроразрыва пласта, передает РИА «Новости». «Флот ГРП, который разработал наш МИТ. Сейчас это уже конкретная эксплуатация промышленная, на нескольких, так сказать, скважинах, в интересах разных компаний добывающих. Поэтому можно сказать, что мы с этой технологией справились, она стала уже такой индустриальной», – рассказал министр.

    Среди других важных достижений глава ведомства отметил отгрузку первых отечественных подводных фонтанных арматур. Оборудование произведено по контракту между машиностроителями и компанией «Газпром» для Южно-Киринского месторождения. Кроме того, в стране налажено серийное производство сейсмического кабеля для геологоразведки.

    За последние годы Россия создала полноценную отрасль возобновляемой энергетики. В сфере ветроэнергетики освоен выпуск установок мощностью 2,5 мегаватта, а к 2027 году планируется запустить производство агрегатов мощнее шести мегаватт. В Калининградской области заработал завод «ЭнКОР», выпускающий компоненты для солнечной энергетики на один гигаватт в год. Чувашское предприятие «Хевел» увеличило выпуск солнечных модулей до одного гигаватта.

    Алиханов предложил включить дополнительные объемы возобновляемой энергии до 2042 года в Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики. Это должно сопровождаться созданием систем накопления энергии. По словам министра, такие меры гарантируют предприятиям стабильный рынок сбыта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на встрече с президентом Алиханов заявил о росте обрабатывающей промышленности почти на четверть за пять лет. Тогда же министр предложил распространить национальный режим на промышленные услуги.

    Ранее сообщалось, что объем производства в сегменте нефтегазового машиностроения увеличился на 8%.

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    16 сентября 2026, 06:13 • Новости дня
    МИД Аргентины вызвал послов Британии и Израиля из-за Мальвинских островов

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство иностранных дел Аргентины сообщило, что вызвало послов Великобритании и Израиля из-за планов по добыче нефти у спорных Мальвинских (Фолклендских) островов без согласия Буэнос-Айреса.

    Аргентина официально выразила протест в связи с проектом Sea Lion – разработкой нефтяных месторождений у спорных островов, передает ТАСС.

    «МИД Аргентины вызвал послов Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Государства Израиль для личного вручения официальных нот протеста», – говорится в сообщении ведомства.

    В Буэнос-Айресе также осудили публикацию Британией рекомендаций по ведению бизнеса на спорной территории: по мнению аргентинских властей, эти документы призваны продвигать незаконную коммерческую деятельность и добычу углеводородов на Мальвинских островах, Южной Георгии и Южных Сандвичевых островах.

    В МИД Аргентины считают, что таким образом Британия нарушает резолюцию 31/49 Генассамблеи ООН, которая призывает Аргентину и Соединенное Королевство воздерживаться от односторонних действий до завершения процесса урегулирования спора о суверенитете островов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия намерена направить новые истребители на спорные Мальвинские острова до 2027 года.

    Президент Аргентины Хавьер Милей ранее отказался от октябрьской поездки в Великобританию из-за обострения ситуации вокруг архипелага.

    Власти Аргентины также решили привлечь к уголовной ответственности иностранные нефтегазовые компании, добывающие углеводороды у спорных островов.

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    16 сентября 2026, 16:27 • Новости дня
    Хуситы заявили о ракетном ударе по объекту Aramco и авиабазе в Саудовской Аравии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правящее на севере Йемена движение хуситов «Ансар Алла» заявило, что нанесло удары баллистическими ракетами и беспилотниками по стратегическим объектам в Саудовской Аравии.

    Йеменское шиитское движение «Ансар Алла» сообщило, что атаковало ракетами и беспилотниками саудовские объекты. По словам повстанцев, под удар попали нефтяная компания Aramco в городе Янбу и авиабаза Хамис-Мушайт, передает РИА «Новости».

    «В ходе первой операции был нанесен удар по компании Aramco в городе Янбу десятками баллистических ракет и беспилотников», – заявил представитель движения.

    Вторая атака осуществлялась с помощью пяти дронов, целью которых стала авиабаза. Представитель хуситов подчеркнул, что в обоих случаях зафиксированы точные попадания. Вооруженные силы Йемена намерены продолжать удары по военным объектам Саудовской Аравии до прекращения боевых действий и снятия блокады, отметили представители хуситов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двумя днями ранее йеменское повстанческое движение «Ансар Алла» атаковало авиабазу имени короля Халеда ракетами и беспилотниками.

    Накануне в результате ударов хуситов по южным регионам Саудовской Аравии пострадали 13 мирных жителей. А в начале месяца шиитское военно-политическое движение провело масштабную операцию в отношении объектов саудовской нефтяной компании Saudi Aramco.

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    16 сентября 2026, 15:29 • Новости дня
    США подготовили для Израиля партию разрушительных авиабомб

    Вашингтон запланировал передать израильской армии тысячи боеприпасов

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американская администрация подготовила новый пакет военной помощи Израилю на сумму почти 3 млрд долларов, включающий десятки тысяч разрушительных авиабомб.

    Вашингтон запланировал передать израильской армии крупнейшую за последние годы партию авиационных боеприпасов. В пакет поставок войдут 20 тыс. бомб MK-84, 20 тыс. BLU-117 и до 20 тыс. проникающих боеголовок I-2000, пишет Bloomberg.

    Общая стоимость вооружений оценивается в 2 млрд 800 млн долларов. Отмечается, что отправка тяжелых боеприпасов свидетельствует об отказе президента США Дональда Трампа снизить поддержку правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на фоне обвинений в жестокости военной кампании против ХАМАС в секторе Газа.

    Финансирование масштабной закупки будет осуществляться за счет американских средств, выделяемых Израилю по государственной программе. Ключевые комитеты Конгресса уже получили неофициальное уведомление о сделке, однако Государственный департамент еще не представил формальный запрос на утверждение документа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной в Израиле раскритиковали Дональда Трампа из-за предложенного перемирия. В прошлом году американский журналист Такер Карлсон назвал участие США в военных операциях Израиля оскорблением избирателей. В начале прошлого года глава Белого дома счел преувеличенными слухи о совместных планах Вашингтона и еврейского государства уничтожить Иран.

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    16 сентября 2026, 15:25 • Новости дня
    Лавров назвал Устав ООН близким к идеалу документом

    Лавров: Устав ООН является близким к идеалу документом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров высоко оценил устав Организации Объединенных Наций, назвав его «почти совершенным документом».

    Своим мнением Лавров поделился на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, пишет РИА «Новости». «Еще раз хочу сказать, что Устав ООН, на мой взгляд, это близкий к идеальному документ», – подчеркнул министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России выступит на Генеральной Ассамблее ООН 26 сентября.

    Месяцем ранее глава российского внешнеполитического ведомства высоко оценил приверженность бывшего генсека организации Кофи Аннана Уставу ООН.

    До этого постпред России при ООН Василий Небензя предупредил о риске глобальной катастрофы из-за повсеместного нарушения этого ключевого международного документа.

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    16 сентября 2026, 17:54 • Новости дня
    Россия передала Киргизии партию продовольственной помощи в рамках программы ООН

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия направила Киргизии крупную партию продовольственной помощи, которая обеспечит продуктами питания более 15 тыс. уязвимых семей по всей республике.

    Республика приняла очередную поставку из России в рамках Всемирной продовольственной программы ООН, передает ТАСС. В город Ош на юге страны доставили 473,2 тонны обогащенной муки и 67,5 тонны колотого гороха.

    Помощь предназначена для нуждающихся семей, в которых воспитываются дети или проживают взрослые с инвалидностью. Каждая семья получит 100 килограммов муки, 12,5 килограмма гороха и 10 литров подсолнечного масла.

    Продовольственную поддержку окажут более 15 тыс. семей по всей Киргизии, из которых 5,4 тыс. проживают в южных регионах.

    В конце июля текущего года Россия уже передала республике почти 1,75 тыс. тонн витаминизированной муки в рамках аналогичной программы ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Россия безвозмездно отправила в Киргизию крупную партию витаминизированной пшеничной муки.

    Летом текущего года Всемирная продовольственная программа ООН столкнулась с катастрофической нехваткой средств.

    Российская сторона также обеспечивает республику бензином и дизельным топливом на льготных условиях.

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    16 сентября 2026, 10:33 • Новости дня
    Урсула фон дер Ляйен: Конфликт в Ормузском проливе стоил ЕС 90 млрд евро

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о колоссальных непредвиденных расходах Европы на импорт углеводородов из-за напряженности на Ближнем Востоке.

    Дополнительные траты Евросоюза на закупку ископаемого топлива с начала обострения ситуации вокруг Ормузского пролива достигли 90 млрд евро, передает РИА «Новости».

    «С начала конфликта в Ормузском проливе импорт ископаемого топлива обошелся нам дополнительно в 90 млрд евро, при этом мы не получили ни одной дополнительной молекулы энергии», – подчеркнула европейский политик во время выступления в Страсбурге.

    Глава Еврокомиссии добавила, что странам ЕС следует активнее развивать собственные экологически чистые источники энергии. По ее оценке, особое внимание необходимо уделить возобновляемой и атомной энергетике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Урсула фон дер Ляйен поддержала договоренности США и Ирана об открытии Ормузского пролива.

    В мае еврокомиссар Дан Йоргенсен сообщил о дополнительных затратах стран ЕС на топливо в размере 30 млрд евро.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал Европу главной жертвой кризиса в этом регионе.

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    16 сентября 2026, 18:20 • Новости дня
    Хуситы заявили об уничтожении саудовского БПЛА-разведчика

    Хуситы заявили об уничтожении саудовского БПЛА-разведчика Wing Loong II

    Tекст: Денис Тельманов

    Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» заявило об уничтожении разведывательно-ударного беспилотника Wing Loong II китайского производства.

    Аппарат принадлежал Саудовской Аравии, передает РИА «Новости». «Йеменские вооруженные силы только что сбили разведывательно-ударный беспилотник Wing Loong II, принадлежащий преступной Саудовской Аравии, во время ведения им боевых действий в воздушном пространстве провинции Мариб», – говорится в сообщении вооруженных сил хуситов.

    Днем ранее повстанцы отчитались об уничтожении саудовского истребителя F-15 над северо-западом Йемена. Это произошло впервые с момента возобновления боевых действий в середине июля.

    Хуситы также опубликовали кадры с обломками сгоревшего самолета в пустыне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменское движение «Ансар Алла» атаковало беспилотниками саудовскую авиабазу Хамис-Мушайт.

    Несколькими днями ранее премьер-министр Ирака распорядился уволить командующего штабом провинции Майсан из-за запуска дронов по Саудовской Аравии.

    В августе хуситы нанесли массированный удар по позициям саудовских военных в провинции Мариб.

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    16 сентября 2026, 19:44 • Новости дня
    Гутерриш заявил о готовности провести встречу по Украине в штаб-квартире ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил готовность организовать трехстороннюю встречу с участием представителей России, Украины и США в Нью-Йорке.

    Гутерриш выразил надежду на организацию переговоров в штаб-квартире всемирной организации, передает ТАСС. Встреча может состояться в рамках Генеральной Ассамблеи, если для этого появятся необходимые условия.

    «Я был бы рад сделать это, если это возможно, и считаю абсолютно необходимым достичь прекращения огня на Украине и создать условия для перехода к справедливому миру», – подчеркнул Гутерриш, отвечая на вопросы журналистов о перспективах урегулирования конфликта.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил вероятность проведения трехсторонних переговоров по украинскому вопросу в октябре.

    Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил о надеждах Антониу Гутерриша на возобновление диалога между Москвой и Киевом.

    Ранее генеральный секретарь всемирной организации призвал к немедленному прекращению огня.

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