В ООН оценили сроки восстановления судоходства через Ормузский пролив

Алиханов сообщил об успешном освоении комплекса гидроразрыва пласта, передает РИА «Новости». «Флот ГРП, который разработал наш МИТ. Сейчас это уже конкретная эксплуатация промышленная, на нескольких, так сказать, скважинах, в интересах разных компаний добывающих. Поэтому можно сказать, что мы с этой технологией справились, она стала уже такой индустриальной», – рассказал министр.
Среди других важных достижений глава ведомства отметил отгрузку первых отечественных подводных фонтанных арматур. Оборудование произведено по контракту между машиностроителями и компанией «Газпром» для Южно-Киринского месторождения. Кроме того, в стране налажено серийное производство сейсмического кабеля для геологоразведки.
За последние годы Россия создала полноценную отрасль возобновляемой энергетики. В сфере ветроэнергетики освоен выпуск установок мощностью 2,5 мегаватта, а к 2027 году планируется запустить производство агрегатов мощнее шести мегаватт. В Калининградской области заработал завод «ЭнКОР», выпускающий компоненты для солнечной энергетики на один гигаватт в год. Чувашское предприятие «Хевел» увеличило выпуск солнечных модулей до одного гигаватта.
Алиханов предложил включить дополнительные объемы возобновляемой энергии до 2042 года в Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики. Это должно сопровождаться созданием систем накопления энергии. По словам министра, такие меры гарантируют предприятиям стабильный рынок сбыта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на встрече с президентом Алиханов заявил о росте обрабатывающей промышленности почти на четверть за пять лет. Тогда же министр предложил распространить национальный режим на промышленные услуги.
Ранее сообщалось, что объем производства в сегменте нефтегазового машиностроения увеличился на 8%.