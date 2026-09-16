Ресторан с двумя звездами Michelin оштрафовали за украшение десертов муравьями

Муравьи не входят в число десяти видов насекомых, разрешенных для употребления в пищу в Южной Корее. В утвержденный список входят, в частности, кузнечики, саранча и некоторые виды шелкопрядов, пишет BBC.

Прокуратура просила приговорить владельца ресторана к одному году лишения свободы и оштрафовать его на 20 млн вон. Однако суд учел признание вины и отсутствие у обвиняемого судимостей. При этом судья отметил, что во время проверки в муравьях обнаружили тяжелые металлы в концентрации, превышающей допустимые нормы. В связи с этим, по словам судьи, «степень вины нельзя считать незначительной».

Владелец ресторана заявил, что не знал о запрете использовать муравьев в блюдах, поскольку в некоторых странах их употребляют в пищу. Насекомых добавляли в качестве топпинга к сорбетам на протяжении почти четырех лет. По данным Министерства безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств Южной Кореи, на каждую порцию приходилось от трех до пяти муравьев, а всего ресторан использовал около 49 тыс. насекомых.

Нарушение выявили после того, как ведомство обнаружило в интернете отзывы о ресторане с фотографиями блюд. Большинство муравьев импортировали из США, часть – из Таиланда. Владелец заведения утверждал, что насекомых использовали лишь в «небольшой части» меню. По его словам, посетителям также предлагали альтернативную начинку без муравьев.

Муравьев употребляют в пищу и считают деликатесом в ряде стран Азии, Африки и Латинской Америки. Например, в Таиланде и Камбодже используют ткачей и их яйца, а в Колумбии маток некоторых видов муравьев ценят так же высоко, как икру.

Ресторан Evett имеет две звезды гида Michelin. Заведения с таким рейтингом, по оценке гида, отличаются «превосходной кухней» и «заслуживают того, чтобы ради них сделать крюк».

Как писала газета ВЗГЛЯД, московские таможенники пресекли ввоз партии съедобных скорпионов из Таиланда. Немецкие ученые создали рецепт традиционной баварской колбаски с добавлением мучных червей. В Госдуме полностью исключили возможность появления продуктов питания из насекомых на российских прилавках.