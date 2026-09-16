Ливан вернул Египту нелегально вывезенные древние артефакты

Ливан передал Египту 37 конфискованных древних артефактов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Торжественная церемония состоялась в Национальном музее Бейрута, передает ТАСС. «Мы передаем египетскому посольству коллекцию из 37 артефактов. Все эти древности были конфискованы в порту Бейрута в 2020 году, их возвращению предшествовало многолетнее взаимодействие между властями Ливана, Египта и Интерполом», – заявил Саламе.

В числе переданных ценностей находятся два расписных деревянных саркофага, маски, амулеты, статуи и фрагменты коптских тканей.

Саламе подчеркнул, что Бейрут демонстрирует пример строгого соблюдения конвенции ЮНЕСКО 1970 года о запрете незаконного оборота культурных ценностей. Ливанские власти ожидают аналогичных шагов от других государств по возвращению тысяч национальных артефактов, незаконно удерживаемых в зарубежных музеях и частных коллекциях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, египетская полиция конфисковала у местного жителя более 150 подготовленных к незаконной продаже древних артефактов.

Ранее власти Нидерландов вернули Каиру украденный бюст эпохи фараона Тутмоса III. А испано-египетская археологическая миссия обнаружила к юго-западу от Каира гробницу высокопоставленного чиновника Древнего Египта.