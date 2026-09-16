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    16 сентября 2026, 21:20 • Новости дня

    Ливан вернул Египту нелегально вывезенные древние артефакты

    Ливан передал Египту 37 конфискованных древних артефактов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр культуры Ливана Гассан Саламе передал египетскому посольству 37 исторических артефактов, конфискованных таможенниками в бейрутском порту шесть лет назад.

    Торжественная церемония состоялась в Национальном музее Бейрута, передает ТАСС. «Мы передаем египетскому посольству коллекцию из 37 артефактов. Все эти древности были конфискованы в порту Бейрута в 2020 году, их возвращению предшествовало многолетнее взаимодействие между властями Ливана, Египта и Интерполом», – заявил Саламе.

    В числе переданных ценностей находятся два расписных деревянных саркофага, маски, амулеты, статуи и фрагменты коптских тканей.

    Саламе подчеркнул, что Бейрут демонстрирует пример строгого соблюдения конвенции ЮНЕСКО 1970 года о запрете незаконного оборота культурных ценностей. Ливанские власти ожидают аналогичных шагов от других государств по возвращению тысяч национальных артефактов, незаконно удерживаемых в зарубежных музеях и частных коллекциях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, египетская полиция конфисковала у местного жителя более 150 подготовленных к незаконной продаже древних артефактов.

    Ранее власти Нидерландов вернули Каиру украденный бюст эпохи фараона Тутмоса III. А испано-египетская археологическая миссия обнаружила к юго-западу от Каира гробницу высокопоставленного чиновника Древнего Египта.

    16 сентября 2026, 03:48 • Новости дня
    Опубликованы фото разрушений на базах США после ударов Ирана

    CBS News показал разрушения на базах США после иранских ударов

    Опубликованы фото разрушений на базах США после ударов Ирана
    @ кадр из видео CBS News

    Tекст: Антон Антонов

    Телеканалом CBS News опубликованы фотографии разрушений на базах Соединенных Штатов на Ближнем Востоке после иранских ударов.

    Кадры опубликованы на сайте CBS News. Фото с последствиями иранских атак беспилотниками и ракетами передали действующие военнослужащие на условиях анонимности из-за строгих ограничений в армии.

    «Это серьезный ущерб нашим базам, о котором не сообщалось американской общественности. Мы стоим там с закрытыми глазами, получая удар в лицо», – рассказал телеканалу один из солдат.

    На одном из снимков с базы ВВС в Саудовской Аравии зафиксировано прямое попадание в заднюю часть четырехмоторного самолета Boeing E-3 Sentry. Хвост оторван от обгоревшего фюзеляжа, на котором крепился радар, необходимый для сбора разведданных в воздухе.

    Другие фото демонстрируют разрушенные казармы, рядом с которыми уцелели бетонные заграждения, оказавшиеся неэффективными против воздушных атак. Аналогичная картина наблюдается в лагере в Кувейте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская военная инфраструктура на Ближнем Востоке понесла сильный ущерб из-за иранских ударов.

    NBC оценил восстановление американских баз в миллиарды долларов.

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    15 сентября 2026, 15:40 • Новости дня
    Пентагон назвал сумму затрат США на боеприпасы для ударов по Ирану

    Пентагон: США потратили 22 млрд долларов на боеприпасы для ударов по Ирану

    Пентагон назвал сумму затрат США на боеприпасы для ударов по Ирану
    @ Mass Communication Specialist Seaman David Flewellyn/.S. Navy/dvidshub.net

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе военной кампании против Ирана американские вооруженные силы израсходовали боеприпасы на сумму, превышающую 22 млрд долларов, говорится в докладе Пентагона.

    Во время военной кампании против Ирана Соединенные Штаты израсходовали боеприпасов на общую сумму 22 млрд долларов. Эта информация содержится в докладе генерального инспектора Пентагона, передает РИА «Новости».

    «Оценка включает в себя общие расходы на операцию «Эпическая ярость» в размере 7,4 млрд долларов, расходы в 22,3 млрд долларов на израсходованные боеприпасы и потерю оборудования на 3,7 млрд долларов», – говорится в документе.

    Отмечается, что приведенные цифры являются приблизительными. Бюджет операции не был одобрен Конгрессом США, что затрудняет составление подробной финансовой отчетности.

    Ранее газета The New York Times сообщала, что за время конфликта американские военные практически исчерпали запасы малозаметных крылатых ракет, выпустили десятилетнюю норму Tomahawk и потратили двухлетний объем производства ракет для систем Patriot.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, общие расходы Вашингтона на конфликт с Ираном превысили 100 млрд долларов. Кроме того, американские военные потратили почти 80% запасов перехватчиков для ключевых систем ПРО. Также вооруженные силы США практически исчерпали свой арсенал высокоточных дальнобойных ракет.

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    16 сентября 2026, 11:52 • Видео
    Британия трещит по швам

    Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

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    14 сентября 2026, 11:21 • Новости дня
    Хуситы нанесли массированный удар по авиабазе в Саудовской Аравии

    Движение «Ансар Аллах» атаковало авиабазу в Саудовской Аравии десятками ракет

    Tекст: Мария Иванова

    Йеменское повстанческое движение «Ансар Аллах» атаковало авиабазу имени короля Халеда ракетами и беспилотниками в ответ на обстрелы своей страны.

    Шиитское движение «Ансар Аллах» атаковало военный объект на юге Саудовской Аравии в ответ на обстрелы Йемена, передает РИА «Новости». Целью стала авиабаза имени короля Халеда в городе Хамис-Мушайт.

    «Мы провели масштабную военную операцию в отношении авиабазы имени короля Халеда в Хамис Мушайте, удары были точными и нанесли значительный урон», – заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

    По его словам, для атаки использовались десятки ракет и беспилотников. Удары пришлись по ангарам для авиационной техники, радиолокационным станциям, взлетно-посадочным полосам и складам с боеприпасами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе йеменские повстанцы атаковали военную базу в Хамис-Мушайте и объекты компании Saudi Aramco.

    После этого нападения Пакистан направил Ирану предупреждение с требованием обуздать хуситов.

    Вскоре вооруженные формирования захватили стратегический порт Моха на юго-западе Йемена.

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    15 сентября 2026, 08:27 • Новости дня
    Хуситы ударили ракетами и беспилотниками по Саудовской Аравии

    Атаки хуситов на юге Саудовской Аравии привели к ранению 13 человек

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ночных ударов йеменских повстанцев-хуситов по южным регионам Саудовской Аравии ранения получили 13 мирных жителей.

    Представитель арабской коалиции Турки аль-Малики сообщил о последствиях ударов шиитского движения «Ансар Алла», передает РИА «Новости».

    По его словам, атаки были направлены на южные районы королевства.

    «Хуситы атаковали города Хамис Мушейт, Абху и Таиф с применением баллистических ракет и беспилотников. В результате атак пострадали 13 мирных жителей, повреждены семь жилых домов и два автомобиля», – заявил аль-Малики.

    Он подчеркнул, что действия хуситов носят преднамеренный характер и направлены на эскалацию конфликта. Саудовская Аравия намерена дать жесткий ответ на эти выпады.

    В свою очередь, военный представитель хуситов Яхья Сариа ранее заявил, что Эр-Рияд за пять дней нанес более 300 авиаударов по территории Йемена. В результате этих бомбардировок в провинции Таиз погибли два подростка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне йеменские повстанцы атаковали авиабазу в городе Хамис-Мушайт десятками ракет.

    Неделей ранее шиитское движение нанесло удары по объектам нефтяной компании Saudi Aramco.

    В начале прошлого месяца в результате обстрела саудовской провинции Наджран пострадали 11 мирных жителей.

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    14 сентября 2026, 19:56 • Новости дня
    Масштабные протесты из-за подорожания топлива вспыхнули в Сирии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Сирии начались самые масштабные акции протеста со времени свержения Башара Асада из-за резкого роста стоимости нефтепродуктов.

    После резкого повышения правительством цен на топливо в стране начались массовые волнения, сообщают Reuters и Al Jazeera. Демонстранты жгли шины и блокировали ключевые автомагистрали, включая трассу между Дамаском и Алеппо. Протесты также охватили Хаму, Хан-Шейхун и Маарат-ан-Нуман, передает РБК.

    Участники акций потребовали отставки министров энергетики и экономики Мухаммеда аль-Башира и Мухаммада Нидаля аш-Шаара, а также главы Сирийской нефтяной компании. Поводом для недовольства стало решение властей от 12 сентября увеличить стоимость дизельного топлива на 40%, до 175 сирийских фунтов (1,32 доллара) за литр.

    Помимо этого, правительство повысило цены на бытовой и промышленный газ на 9%, на бензин АИ-95 – на 28%, а на АИ-90 – на 26%. Представитель Минэнерго Сирии Абдулхамид Салат объяснил эти меры ростом мировых закупочных издержек и зависимостью страны от импорта. Ведомство отметило, что корректировка цен поможет Сирийской нефтяной компании финансировать поставки и поддерживать местный рынок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Запада переживают острейший кризис из-за нехватки дизельного топлива.

    В конце 2024 года Мухаммед аль-Башир возглавил сирийское временное правительство.

    Вскоре после смены власти в нескольких городах Сирии вспыхнули массовые протесты из-за нападения на алавитское святилище.

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    15 сентября 2026, 02:11 • Новости дня
    CENTCOM назвало заявление Ирана о подрыве супертанкера El Gaia на мине ложью

    Tекст: Антон Антонов

    Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) опровергло заявление иранского Корпуса стражей исламской революции, что шедший под флагом Панамы супертанкер El Gaia подорвался на морской мине в Ормузском проливе.

    По заявлению CENTCOM в X, судно El Gaia было выведено из строя иранской ракетой еще месяц назад.

    В минувшие выходные Тегеран вновь атаковал этот танкер, использовав беспилотник, говорится в сообщении. В момент удара корабль находился в водах у побережья Омана. Сейчас поврежденное судно буксируется силами регионального партнера Соединенных Штатов.

    «Ложное заявление КСИР – это еще один пример их лжи и попыток запугивания, пока они пытаются препятствовать проходу коммерческих судов в проливе», – подчеркнули в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранский Корпус стражей исламской революции сообщил о подрыве супертанкера El Gaia на минах в Ормузском проливе.

    В конце августа Центральное командование вооруженных сил США заявило, что провело точечную операцию против КСИР для защиты коммерческого судоходства.

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    15 сентября 2026, 12:07 • Новости дня
    Цены на нефть взлетели на фоне остановки трубопровода в Саудовской Аравии

    Остановка саудовского нефтепровода привела к росту цен на нефть марки Brent

    Tекст: Игорь Иножарский

    Стоимость нефти марки Brent превысила 107 долларов за баррель из-за продолжающейся приостановки работы стратегически важного трубопровода Восток – Запад в Саудовской Аравии.

    Нефть марки Brent торгуется выше 107 долларов за баррель, приближаясь к майским максимумам. Основной причиной скачка котировок стала приостановка саудовского трубопровода Восток – Запад после серии атак, пишет Bloomberg.

    Точные сроки восстановления инфраструктуры пока неизвестны. По данным региональных властей, объект может простаивать несколько недель, однако министр энергетики США Крис Райт ожидает скорого возобновления перекачки. В корпорации Saudi Aramco ситуацию пока не комментируют.

    Аналитики Goldman Sachs назвали удары по нефтяной инфраструктуре существенной эскалацией ближневосточного конфликта. Эксперты Bank of America не исключают роста цен до 150 долларов за баррель в случае перманентного вывода из строя ключевых объектов Эр-Рияда.

    Рынок также реагирует на общую нестабильность в регионе. На фоне противостояния США и Ирана участились атаки на суда в Ормузском проливе. Ситуация усугубляется отсутствием дипломатического прогресса: секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи исключил переговоры с Вашингтоном до выполнения условий Тегерана, вопреки заявлениям президента США Дональда Трампа.

    Дополнительное давление на рынок оказывают последствия спецоперации на Украине и атаки йеменских хуситов на гражданские объекты в саудовских городах Хамис-Мушайт, Абха и Эт-Таиф. Президент Украины Владимир Зеленский опроверг слова Дональда Трампа о достижении договоренностей по прекращению взаимных ударов по энергетической инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нефтяную инфраструктуру королевства повредила массированная атака беспилотников со стороны Ирака. Затем эти удары полностью остановили работу ключевого трансаравийского трубопровода. При этом ранее Эр-Рияд до максимума нарастил прокачку сырья в обход Ормузского пролива на фоне региональной нестабильности.

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    15 сентября 2026, 01:15 • Новости дня
    Цена дизеля в Турции впервые в истории почти достигла 100 лир за литр

    Tекст: Антон Антонов

    Стоимость дизельного топлива на автозаправках Турции впервые в истории страны приблизилась к отметке 100 лир за литр (более 2 долларов), сообщают информационные агентства.

    Цены на дизельное топливо в Турции устанавливаются властями еженедельно и зависят от мировых цен на нефть и газ, передает РИА «Новости».

    В ночь на вторник стоимость выросла на 7%, или на 6,62 лиры. В Стамбуле литр дизтоплива стоит около 95,6 лиры (1,97 доллара), в Анкаре – 96,7 лиры, а в Анталье – более 98 лир (2,02 доллара).

    Самые высокие цены зафиксированы в восточных провинциях страны – Ване, Мардыне, Муше, Тунджели, Ыгдыре и Ширнаке. Рекордная стоимость отмечена в юго-восточной провинции Хаккяри – 98,47 лиры за литр (2,02 доллара).

    Бензин на турецких АЗС с субботы впервые в истории страны превысил отметку в 80 лир за литр. В туристических провинциях Мугла и Анталья литр бензина обойдется в 82,5 лиры (1,7 доллара).

    Турция активно импортирует нефть и дизельное топливо, в том числе из России: по данным EPDK, в июне поставки российского дизтоплива выросли на 6,3% и достигли 772 тыс. тонн.

    Рост цен сдерживает введенный весной механизм субсидий – министр финансов Турции Мехмет Шимшек пояснял, что власти в случае резкого скачка цен компенсируют до 75% роста за счет собранных налогов. Похожая схема уже применялась в стране до 2021 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мировая экономика начинает задыхаться без российского топлива, и особенно остро дефицит дизеля ощущается в Западной Европе и США.

    В США стоимость дизельного топлива выросла до рекордного уровня.

    В Сирии из-за резкого повышения цен на топливо вспыхнули масштабные протесты с требованием отставки министров энергетики и экономики.

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    15 сентября 2026, 00:47 • Новости дня
    Саудовская авиация ударила по Йемену

    Tекст: Антон Антонов

    ВВС Саудовской Аравии атаковали цели у города Зубаб на побережье Красного моря в провинции Таиз в Йемене, сообщает агентство SABA, близкое к йеменскому мятежному движению «Ансар Аллах» (хуситы).

    По данным SABA, в результате авиаударов есть жертвы среди мирных жителей.

    Точное число погибших и раненых пока не уточняется, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение «Ансар Алла» атаковало авиабазу имени короля Халеда в Саудовской Аравии десятками ракет и беспилотников.

    Ранее хуситы заявили о взятии под контроль шести округов в йеменских провинциях Таиз и Ходейда.

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    14 сентября 2026, 22:47 • Новости дня
    Хуситы заявили о захвате в плен 800 бойцов на юго-востоке Йемена

    Tекст: Вера Басилая

    Сторонники йеменского движения «Ансар Алла» захватили порядка 800 человек во время ожесточенных вооруженных столкновений с правительственными войсками на юго-востоке Йемена, заявил глава учрежденного хуситами комитета по делам военнопленных Абдель Кадер Мортада.

    Мортада заявил, что в ходе военной операции на западном побережье отряды «Ансар Аллах» взяли в плен 800 человек, передает ТАСС.

    Председатель высшего политического совета движения Махди аль-Машат объявил о всеобщей амнистии. Мера коснется участников вооруженных столкновений, которые добровольно сложат оружие и отправятся по домам.

    Представители хуситов также высказались о региональных мирных инициативах. В организации отметили готовность поддержать любые усилия арабских государств ради прекращения противостояния и полного снятия блокады с Йемена.

    На западном побережье Йемена резко обострились боевые действия между правительственными силами и хуситами.

    Йеменская армия уничтожила военную технику мятежников в районе порта Моха.

    Движение «Ансар Алла» заявило о захвате шести округов в провинциях на Красном море.

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    16 сентября 2026, 00:29 • Новости дня
    Хуситы отвергли заявления Саудовской Аравии о попытке атаковать Мекку

    Tекст: Антон Антонов

    Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) опровергло заявление Саудовской Аравии о военной угрозе с их стороны для города Мекки и других исламских святынь.

    Служба гражданской обороны Саудовской Аравии впервые предупредила о срабатывании сигнала воздушной тревоги в провинции Мекка на западе страны, где находятся главные мусульманские святыни, передает РИА «Новости».

    Военный источник хуситов, слова которого приводит подконтрольное движению агентство Saba, заявил: «Мы категорически отвергаем наличие какой-либо угрозы со стороны Йемена в адрес священного города Мекка или других святынь».

    Он также обвинил Саудовскую Аравию в распространении фабрикаций, обмана и дезинформации после того, как королевство во вторник предупредило жителей провинции Мекка о наличии военной угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение «Ансар Алла» атаковало авиабазу имени короля Халеда в Хамис-Мушайте десятками ракет и беспилотников.

    Хуситы также заявили о масштабной операции против объектов Saudi Aramco и военной базы Саудовской Аравии.

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    15 сентября 2026, 21:16 • Новости дня
    МИД Ирана назвал вершиной айсберга раскрытый США урон от иранских ударов

    Аракчи: Иран раскроет реальные данные о нанесенном базам США уроне

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал информацию о повреждениях американских военных баз на Ближнем Востоке лишь вершиной айсберга.

    Аракчи пообещал раскрыть реальные данные о масштабах ущерба, нанесенного американским военным базам на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости». «Это лишь вершина айсберга. Мы раскроем все в свое время», – написал он в соцсетях. К своему сообщению министр прикрепил страницу из доклада генерального инспектора Пентагона.

    В документе перечислены повреждения, полученные от иранских ответных ударов. Согласно докладу, атаки в ответ на операцию США «Эпическая ярость» повредили и уничтожили сотни объектов на американских базах.

    Аракчи также предупредил, что распространяющим ложь об Иране придется несладко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана нанесли серию ударов по военным объектам США на Ближнем Востоке.

    Иранские военные поразили американскую авиабазу в Иордании беспилотниками. Тегеран атаковал как минимум шесть американских объектов в регионе.

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    15 сентября 2026, 14:27 • Новости дня
    Глава Chevron: У мира исчерпались резервы на фоне топливного кризиса

    Глава нефтяной компании Chevron предупредил о мировом топливном кризисе

    Tекст: Мария Иванова

    Генеральный директор американской нефтяной компании Chevron Майк Вирт предупредил о наступлении мирового топливного кризиса из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.

    Механизмы смягчения ценовых рисков и проблем с поставками в значительной степени исчерпаны, резервов в системе больше нет, поэтому быстрого снижения цен на горючее ждать не стоит, пишет The Wall Street Journal.

    Эксперты отмечают, что ситуация рискует выйти из-под контроля. Стоимость дизельного топлива в США достигла рекордных 6,23 доллара за галлон, а бензин подорожал до 4,32 доллара за галлон. Коммерческие запасы топлива в мире истощались на протяжении последних шести месяцев, а стратегические резервы почти полностью израсходованы.

    Саудовская Аравия закрыла нефтепровод Восток – Запад мощностью до 7 млн баррелей в сутки после серии атак беспилотников. Трубопровод использовался для транспортировки нефти в обход Ормузского пролива, через который проходит около 25% мировой торговли нефтью и 20% сжиженного природного газа.

    США и Израиль начали боевые действия против Ирана 28 февраля. В июне стороны подписали меморандум о перемирии, однако 8 июля Вашингтон возобновил масштабные удары, обвинив Тегеран в нарушении договоренностей по Ормузскому проливу, а затем перешел к политике санкционного давления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аналитики допустили рост цен на нефть до 200 долларов за баррель.

    Ранее Корпус стражей исламской революции нанес сотую волну ударов до перемирия. До этого Иран атаковал объекты ExxonMobil и Dow Chemical в Саудовской Аравии.

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    15 сентября 2026, 17:08 • Новости дня
    Группа афганских мигрантов погибла от жажды в Иране

    Ariana News: Десятки афганских мигрантов погибли от жажды в Иране

    Tекст: Денис Тельманов

    Группа из 17 нелегальных мигрантов, включая женщин и детей, погибла в пустыне при попытке пересечь границу Афганистана и Ирана, сообщил афганский новостной портал Ariana News.

    Трагедия произошла 10 сентября в районе деревни Сухтех Мок иранской провинции Сараван, передает РИА «Новости». Мигранты погибли от обезвоживания в пустыне по пути к родственникам. Обезвоженные тела доставили в морг соседнего города Хаш.

    «Не менее 17 афганских мигрантов, среди которых были женщины и дети, погибли от сильной жажды недалеко от города Сараван на юго-востоке Ирана при попытке нелегально перебраться в соседнюю страну», – сообщает Ariana news.

    По данным издания, пятеро погибших принадлежали к одной семье из афганской провинции Баглан: 45-летняя мать и четыре ее дочери в возрасте 14, 16, 18 и 22 лет. Родственники этой семьи живут в Сараване. Среди остальных жертв было как минимум шестеро детей младше 14 лет.

    Родные погибших рассказали, что во время перехода через пустыню у афганцев закончилась вода.

    Один из родственников добавил, что сопровождавшие группу мужчины в какой-то момент отделились от женщин и детей, оставив их без необходимого запаса питья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года власти Ирана потребовали от миллионов афганских мигрантов покинуть страну.

    Процесс массовой депортации беженцев вызвал гуманитарный кризис в соседнем государстве.

    До этого временное правительство Афганистана начало расследование убийства 250 мигрантов на иранско-пакистанской границе.

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    16 сентября 2026, 04:07 • Новости дня
    Артисты отказались выступать с Эдом Шираном после скандала из-за Палестины

    Tекст: Антон Антонов

    Британский исполнитель Эд Ширан лишился всех артистов разогрева в своем концертном туре Loop из-за скандала вокруг рэпера Macklemore, который был исключен из тура из-за поддержки Палестины.

    Все четыре артиста, которые должны были выступать на разогреве у британского певца Эда Ширана в туре Loop, отказались от участия. В знак солидарности с рэпером от выступлений отказались датская поп-группа Lukas Graham, ирландский коллектив Beoga, ирландский певец Аарон Роу и американский музыкант Finneas, пишет британская газета Guardian.

    Внезапный отказ последовал через несколько часов после того, как Ширан подтвердил, что владельцы стадионов запретили проведение концертов, если рэпер Macklemore продолжит выступать вместе с ним. Поводом для исключения Macklemore из тура стали его высказывания со сцены в поддержку Палестины.

    Ширан заявил, что «потрясен конфликтом между Израилем и Палестиной» и «страданиями и болью, причиненными обеим сторонам». Он добавил, что попытки провести переговоры между сторонами не увенчались успехом, а решение площадок и промоутеров оказалось окончательным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более тысячи артистов призвали к бойкоту конкурса «Евровидение» из-за участия Израиля.

    Пять европейских стран ранее в знак протеста против допуска Израиля отказались от участия в «Евровидении-2026».

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