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    16 сентября 2026, 21:12 • Новости дня

    Энергокризис поставил пятую часть бумажных фабрик Италии под угрозу закрытия

    Tекст: Денис Тельманов

    Энергетический кризис поставил под угрозу закрытия около 30 бумажных фабрик в Италии из-за резкого роста стоимости электричества и топлива на мировом рынке, пишет газета Sole 24 Ore.

    Около 20% предприятий итальянской целлюлозно-бумажной промышленности рассматривают возможность остановки производства из-за энергетического кризиса, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sole 24 Ore.

    «В 2026 году шесть итальянских бумажных фабрик приостановили работу, продлив период технического обслуживания, а как минимум 20% предприятий (около 30 бумажных фабрик) заявляют о кризисе и думают об остановке производства в ближайшие недели, если стоимость электроэнергии не снизится», – говорится в публикации.

    Бумажная промышленность относится к числу наиболее энергоемких отраслей и испытывает структурное давление из-за значительного роста стоимости энергии. Некоторые компании уже работают в убыток, но намерены выполнить полученные заказы, другие же рассматривают возможность остановки производства в ближайшие дни.

    Кризис усугубляется геополитической обстановкой: после взаимных ударов США, Израиля и Ирана в феврале конфликт остается неурегулированным.

    Эскалация привела к остановке судоходства через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок нефти и газа, что вызвало рост цен на топливо в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия спрогнозировала потерю полумиллиона рабочих мест в Евросоюзе из-за высоких цен на энергоресурсы.

    Британская газета Financial Times объявила о переходе мирового энергетического кризиса в новую опасную фазу.

    Европейская химическая промышленность потеряла около девяти процентов своих производственных мощностей на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

    16 сентября 2026, 18:55 • Новости дня
    Перебои с топливом на АЗС начались во Франции

    Le Figaro: С острой нехваткой топлива столкнулось 10% АЗС Франции

    Перебои с топливом на АЗС начались во Франции
    @ Gerard Bottino/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции Эммануэль Макрон поручил правительству взять под контроль цены на бензин на фоне массовых перебоев со снабжением автозаправочных станций по всей стране, пишет газета Le Figaro.

    Кризис с горючим охватил каждую десятую французскую заправку, испытывающую дефицит хотя бы одного вида нефтепродуктов, передает RT со ссылкой на газету Le Figaro. Резкий скачок стоимости бензина спровоцировал в социальных сетях призывы к протестам и блокировке средиземноморских нефтебаз.

    Пресс-секретарь правительства Франции Мод Брежон прокомментировала развитие топливного кризиса. «Ситуация становится всё более сложной в последние недели», – подчеркнула она.

    В ответ на угрозу масштабных забастовок Макрон потребовал от кабинета министров полной мобилизации. Глава государства поручил оперативно наладить поставки горючего и стабилизировать ценообразование на внутреннем рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость литра дизельного топлива во Франции достигла отметки в 2,3 евро. Министр экономики страны Ролан Лескюр предупредил о длительном характере текущего топливного кризиса.

    Весной французские власти призвали Еврокомиссию расследовать работу европейских нефтеперерабатывающих заводов.

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    16 сентября 2026, 20:08 • Новости дня
    Каллас назвала объем помощи Евросоюза Украине с начала конфликта

    Каллас: Помощь ЕС Украине превысила 220 млрд евро с начала конфликта

    Каллас назвала объем помощи Евросоюза Украине с начала конфликта
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге озвучила общую сумму поддержки Киева.

    По ее словам, объем помощи Евросоюза Киеву с начала конфликта превысил 220 млрд евро, из которых более 78 млрд евро пришлось на военную поддержку, передает РИА «Новости».

    «Что касается нашей поддержки Украины, общий объем помощи ЕС… составляет более 220 млрд евро. ЕС и государства-члены предоставили Украине военную поддержку на сумму более 78 млрд евро», – заявила Каллас.

    Дипломат также напомнила о кредитной программе поддержки Киева. Она предусматривает выделение 90 млрд евро в течение двух лет, из которых 60 млрд евро планируется направить на военную помощь.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о новом запросе Киева на предоставление нескольких миллиардов евро для систем ПВО.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас исключила роль Евросоюза в качестве беспристрастного посредника на Украине.

    До этого она заявила о подготовке европейскими странами 90 тыс. украинских солдат.

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    16 сентября 2026, 11:52 • Видео
    Британия трещит по швам

    Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

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    16 сентября 2026, 19:16 • Новости дня
    Сикорский исключил Белоруссию из числа европейских соседей России и Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава польского МИД Радослав Сикорский обосновал желание Варшавы участвовать в мирных переговорах тем, что страна якобы является единственной в Европе, граничащей с Россией и Украиной.

    Сикорский объяснил стремление Варшавы участвовать в мирных переговорах по украинскому конфликту уникальным географическим положением страны, передает ТАСС. «Польша – единственная страна в Европе, граничащая как с Россией, так и с Украиной», – заявил министр журналистам.

    Напомним, что протяженность польско-украинской границы превышает 500 километров. Граница с Россией проходит по Калининградской области и составляет около 210 километров. При этом министр не упомянул Белоруссию, которая также находится в Европе и граничит как с Россией, так и с Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Польши Радослав Сикорский потребовал участия Варшавы в мирных переговорах с Москвой.

    Ранее министр заявил о необходимости повышения роли Европы в процессе урегулирования конфликта. А официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила недавние слова дипломата о гипотетическом военном столкновении с Россией.

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    16 сентября 2026, 14:17 • Новости дня
    Лавров предрек очень короткую войну в случае нападения Европы
    Лавров предрек очень короткую войну в случае нападения Европы
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Если Европа нападет на Россию, это будет «совсем другая война, очень короткая», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров во время выступления на Международном фестивале молодежи заявил, что Россия не имеет намерений атаковать западные государства, однако в случае агрессии со стороны Европы конфликт будет очень коротким, передает ТАСС.

    «Запад давно сделал выбор в пользу сдерживания России, мы не раз об этом говорили, в том числе через напористое, нахрапистое продвижение блока НАТО к российским границам», – заявил глава внешнеполитического ведомства.

    Министр отметил, что европейские элиты постоянно обсуждают необходимость подготовки к противостоянию с нашей страной. При этом российское руководство, включая президента Владимира Путина, неоднократно подчеркивало, что конфронтация не является методом Москвы.

    По словам руководителя дипломатического ведомства, размещение западных военных контингентов на территории Украины будет расцениваться как прямое объявление войны. Он добавил, что попытки сохранить киевский режим путем ввода мобилизационных сил переведут противостояние из гибридного формата в открытый конфликт.

    Путин назвал бредом и враньем заявления представителей Евросоюза об угрозе со стороны России.

    Глава МИД России Сергей Лавров также заявил об отсутствии у Москвы планов воевать с европейскими странами.

    Глава МИД Лавров предупредил о риске неконвенциональной войны при попытке нападения на Россию.

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    16 сентября 2026, 14:30 • Новости дня
    Рар назвал последствия создания Совета безопасности Европы

    Политолог Рар: Вражда с Россией становится долгосрочной стратегией Евросоюза

    Рар назвал последствия создания Совета безопасности Европы
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Элиты ЕС фиксируют утрату США прежнего стратегического интереса к Европе. На этом фоне Урсула фон дер Ляйен намерена трансформировать Евросоюз, который ранее концентрировался преимущественно на экономических вопросах, в структуру, более ориентированную на военную и оборонную политику, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее глава ЕК предложила создать европейский аналог статьи 4 НАТО.

    «Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поставила задачу превратить Евросоюз в более сильный и централизованный механизм управления. Она хотела бы объединить свою нынешнюю должность с постом главы Евросовета, создав влиятельный чин президента Европы», – отметил германский политолог Александр Рар.

    По его словам, эта должность встала бы в один ряд с главой Белого дома, совмещая политический мандат с полномочиями в сфере безопасности. Такое стремление неудивительно, ведь руководящие элиты ЕС чутко реагируют на происходящие изменения в мире и видят, что США постепенно утрачивают прежний стратегический интерес к Европе, перенося свой фокус внимания на Азию.

    «Тенденция неизбежно ведет к снижению роли НАТО в европейской политике», – подчеркнул спикер. В связи с этим, продолжил собеседник, фон дер Ляйен стремится постепенно трансформировать Евросоюз, который ранее сосредотачивался преимущественно на экономических вопросах, в структуру, более ориентированную на военную и оборонную политику.

    «Образ России как врага является ключевым фактором в этой долгосрочной стратегии. ЕС должен стать самостоятельным центром силы в формирующемся многополярном мировом порядке», – считает эксперт.

    «В своих инициативах фон дер Ляйен получает поддержку со стороны крупнейших государств ЕС. При этом предполагаемые ею изменения должны сопровождаться реформированием механизмов принятия решений внутри Евросоюза. Германия особенно активно выступает за расширение принципа большинства, предполагающего отказ от нынешнего демократического консенсуса всех стран», – детализировал аналитик.

    «На практике это означает, что важнейшие государства ЕС, как ФРГ, получат максимально широкие возможности определять общий курс Евросоюза. При этом менее крупные страны рискуют оказаться в ситуации, когда их позиция будет преодолена большинством», – резюмировал Рар.

    Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Европарламенте о планах разработать новую стратегию безопасности Евросоюза. Она сообщила, что работа ведется совместно с верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас.

    «Вместе с ростом угроз должен расти и уровень готовности Европы… У нас уже есть много инструментов, мы усиливаем работу с НАТО, но наша доктрина, институты, процесс принятия решений не поспевают за новой реальностью», – сказала глава ЕК.

    В связи с этим фон дер Ляйен предложила сформулировать европейский аналог четвертой статьи Североатлантического договора. Она отметила, что Евросоюзу необходим консенсус при реагировании на инциденты, которые не дотягивают до уровня вооруженной агрессии, но угрожают национальной безопасности.

    По ее словам, сейчас настало время для активации европейского чрезвычайного протокола безопасности для одной из стран ЕС. В этом случае другие государства объединения должны будут проводить встречи для координации общеевропейских ответных мер, чтобы сдержать эскалацию и минимизировать последствия.

    ЕС необходимо пойти дальше и создать Европейский совет безопасности, добавила фон дер Ляйен. «Мы уже обсуждали формат взаимодействия на уровне лидеров, посвященный безопасности нашего континента, с участием таких партнеров, как Канада, Украина, Британия, Норвегия и других. Сейчас это особенно актуально, учитывая характер и масштабы существующих рисков», – заявила она.

    Кроме того, Брюссель планирует создать новый инструмент для совместного развития стратегических военных возможностей, включая системы ПВО и ПРО, сказала глава ЕК. Говоря об усилении противовоздушной обороны на Украине, чиновница отметила, что ЕС работает с Киевом над разработкой недорогого модульного комплекса. В основу сотрудничества ляжет проект Freya, уточнила фон дер Ляйен.

    Западная пресса назвала идеи главы ЕК «ответом» президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу. Как указывает Politico, различные варианты такой структуры обсуждались с 1980-х годов, но ни один из них не получил поддержки. «Идея всплыла после раскола в ЕС из-за войны в Ираке 2003 года. Она получила новый импульс в 2017 году благодаря экс-главе ЕК Жан-Клоду Юнкеру и президенту Франции Эммануэлю Макрону, но провалилась из-за отказа Британии», – отмечает издание.

    Ранее депутат Европарламента от фракции «Зеленые – Европейский свободный альянс» Сергей Лагодинский вновь выдвинул предложение о создании совета безопасности. Он выступил за межправительственный договор, который объединил бы Германию, Францию, Италию, Испанию, Польшу и Британию, а также предоставил бы два места для «более мелких стран на ротационной основе», чтобы ускорить принятие решений в кризисных ситуациях.

    При этом столицы стран ЕС скептически относятся к передаче своих полномочий в области обороны новым институтам, отмечает Politico. «Кроме того, такой шаг чреват конфликтом с Североатлантическим альянсом, который неоднократно предостерегал Брюссель от дублирования миссии альянса в области безопасности», – пишет издание.

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    16 сентября 2026, 12:20 • Новости дня
    Фон дер Ляйен заявила о курсе ЕС на независимость

    Фон дер Ляйен потребовала технологической и военной независимости Европы

    Фон дер Ляйен заявила о курсе ЕС на независимость
    @ Pascal Bastien/AP/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ежегодном выступлении о положении Союза в Европарламенте в Страсбурге призвала к «независимости» Европы и предложила оформить особый статус для Канады.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в обращении о положении Союза в Европарламенте в Страсбурге заявила, что Европа сталкивается с миром, который делает ее слабее и беднее, где искусственный интеллект подрывает привычные представления, а изменение климата угрожает самому континенту, и призвала к экономической, военной и технологической «независимости», сообщает Politico.

    По словам фон дер Ляйен, Европа «выбрала собственный путь» и в условиях «сложной эпохи больших возможностей и больших опасностей» должна обеспечивать суверенитет для европейцев, причем понятие Европы, по ее словам, выходит за пределы Евросоюза и включает поддержку, в частности, Украины и Гренландии, которые не входят в блок.

    Выступая рядом с присутствовавшим на заседании премьер-министром Канады Марком Карни, руководитель Еврокомиссии заявила, что хотела бы сделать Канаду «первым ассоциированным членом ЕС» и вывести отношения с Оттавой «на максимально высокий уровень», отметив при этом, что такой формат партнерства не направлен против третьих стран, хотя Канада, как и союз, вовлечена в острые торговые споры с США.

    Фон дер Ляйен подчеркнула, что слышит повседневные тревоги жителей Евросоюза на фоне роста популярности националистических правых партий, и призвала политический центр консолидироваться, а ключевые угрозы, включая искусственный интеллект и изменение климата, назвала находящимися в точке бифуркации и определяющими будущие благосостояние и безопасность.

    По ее словам, Европа нагревается вдвое быстрее среднемировых темпов, что показали недавние волны жары и лесные пожары, поэтому Еврокомиссия подготовит Европейский план по жаре для раннего оповещения и усиления готовности систем здравоохранения, а также инициативу по воде для борьбы с засухой и управлению водными рисками в сельском хозяйстве, при этом она призвала «сохранить курс» на климатические цели и резко усилить подготовку к новым потрясениям.

    Оценивая перспективы искусственного интеллекта, фон дер Ляйен назвала себя «оптимистом», но предупредила, что технологии вскоре окажутся в руках противников, которые иначе видят мир, заявила о необходимости переноса ИИ из экранов в реальную экономику и социальную сферу, от заводских цехов и больниц до энергетики, транспорта и обороны, и пообещала пригласить крупные лаборатории передового ИИ к обсуждению того, как Евросоюз может помочь индустрии «держать темп на передовой» развития.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Киев запросил у Евросоюза миллиарды евро на системы ПВО. Ранее глава Еврокомиссии признала крах прежней европейской экономической модели в условиях нынешних кризисов. До этого фон дер Ляйен предложила обсудить мандат Евросоюза на переговоры с Россией.

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    16 сентября 2026, 17:50 • Новости дня
    Politico: Планы фон дер Ляйен по Канаде шокировали Евросоюз

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен неожиданно объявила о планах по ассоциированному членству Канады в Евросоюзе, вызвав недоумение у европейских дипломатов, пишет Politico.

    Заявление председателя Еврокомиссии о планах работы над ассоциированным членством Канады в Евросоюзе стало неожиданностью для стран-участниц, пишет Politico со ссылкой на дипломатов. «Послание застало власти стран врасплох», – отмечается в публикации, передает РИА «Новости».

    Европейские лидеры не были осведомлены о подобных намерениях до выступления Урсулы фон дер Ляйен. Дипломаты подчеркивают, что суть предложения остается неясной, и, несмотря на теплое отношение к Оттаве, странам Евросоюза необходимо понимание деталей инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о планах предоставить Канаде статус первого ассоциированного члена объединения.

    Канадский премьер-министр Марк Карни ранее выдвинул идею вывода отношений с европейским блоком на новый уровень.

    Страны Евросоюза с опаской отнеслись к предложению о создании уникального альянса.

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    16 сентября 2026, 10:44 • Новости дня
    Глава Еврокомиссии заявила о критическом торговом дефиците с Китаем

    Урсула фон дер Ляйен назвала критическим торговый дефицит Евросоюза с Китаем

    Tекст: Игорь Иножарский

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила о критическом торговом дефиците Евросоюза с Китаем, достигающем 1 млрд евро в день.

    Торговый дисбаланс между Евросоюзом и Китаем достиг переломного момента, пишет издание Politico.

    В обращении к европейским законодателям глава Еврокомиссии подчеркнула, что второй китайский шок уже наступил и ведет к деиндустриализации главных промышленных центров Европы.

    Брюссель ведет диалог с Пекином для восстановления баланса в торговле. Из-за слабого внутреннего спроса Китаю необходим европейский рынок, поэтому поиск совместных решений отвечает интересам обеих сторон.

    Несмотря на жесткую риторику, конкретные шаги по защите промышленности от недобросовестной конкуренции пока не названы. Ожидается, что переговоры между чиновниками Евросоюза и Китая активизируются перед октябрьским саммитом европейских лидеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее фон дер Ляйен признала крах европейской экономической модели. Весной в Европарламенте предупреждали о риске отставки председателя Еврокомиссии. Евродепутаты отклонили вотум недоверия политику.

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    16 сентября 2026, 16:42 • Новости дня
    Евродепутат назвал фон дер Ляйен и Каллас «катастрофой Европы»

    Словацкий евродепутат Блага назвал фон дер Ляйен и Каллас «катастрофой Европы»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель Словакии в Европарламенте Любош Блага обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу евродипломатии Каю Каллас в превращении Европейского союза в военную машину, назвав их «самой большой катастрофой Европы».

    «Фон дер Ляйен вместе с Каллас – самая большая катастрофа Европы со времен Второй мировой войны», – написал политик в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    Словацкий депутат подчеркнул, что эти руководители превратили Европейский союз в настоящую военную машину. По его словам, европейцы уже устали от подобной политики союза.

    Парламентарий также обратил внимание на недавнее выступление главы Еврокомиссии о положении дел в объединении. Он резюмировал, что речь Урсулы фон дер Ляйен лишь подтвердила ее полную оторванность от реальности.

    Ранее словацкий евродепутат Любош Блага назвал Каю Каллас главной угрозой для всей Европы.

    Урсула фон дер Ляйен предложила создать европейский аналог четвертой статьи договора НАТО.

    Германский политолог Александр Рар рассказал о столкновении двух разных моделей будущего ЕС у этих политиков.

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    16 сентября 2026, 14:54 • Новости дня
    Лавров заявил о нежелании россиян отдавать свою культуру за бусы Запада

    Tекст: Вера Басилая

    Россияне не собираются отказываться от своей тысячелетней культуры и традиций ради «деревянных бус» со стороны западных государств, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Лавров сделал соответствующее заявление на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, передает ТАСС.

    «Граждане наши в большинстве своем, я со многими общаюсь, они понимают, что для того, чтобы двигаться к улучшению условий жизни, чтобы обеспечивать свое благосостояние, благополучие, им нужна сильная страна, им нужна сильная Россия», – подчеркнул дипломат.

    Министр добавил, что помимо бытового комфорта подавляющее большинство россиян несет в себе традиции и культуру, сформированные за тысячелетнюю историю. По его словам, население не готово обменять эти ценности на то, что может предложить Запад.

    Международный фестиваль молодежи проходит под девизом «Следуй за мечтой» с 11 по 17 сентября. Ожидается участие 10 тыс. молодых лидеров из 191 страны, включая пять тысяч представителей зарубежных государств и тысячу подростков.

    Участники Международного фестиваля молодежи встретили Сергея Лаврова бурными овациями.

    Несколькими днями ранее Лавров назвал торговлю за бусы символом западной колонизации.


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    16 сентября 2026, 14:20 • Новости дня
    Лавров: Россия не собирается нападать на Европу

    Лавров на МФМ исключил возможность нападения России на европейские страны

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров исключил возможность нападения России на европейские страны, но предупредил о жестком ответе в случае агрессии.

    «Мы не раз говорили о том, что не собираемся нападать на Европу. Президент подробно вновь недавно на этой теме останавливался», – заявил министр, передает РИА «Новости».

    При этом дипломат подчеркнул, что в случае агрессии со стороны европейских государств ответ Москвы будет незамедлительным и сокрушительным. По его словам, европейские страны ежедневно заявляют о подготовке к возможному конфликту, однако Россия не имеет никаких интересов в развязывании подобного противостояния.

    Кроме того, глава внешнеполитического ведомства отметил, что Москва, как и ее партнеры по БРИКС и ШОС, не намерена отказываться от выстраивания отношений с западными странами.

    Соответствующие заявления прозвучали в рамках Международного фестиваля молодежи, который проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября.

    Ранее глава МИД также исключал намерения Москвы атаковать европейские государства.

    Он предупреждал, что любая попытка нападения на Россию спровоцирует масштабный конфликт с применением нетрадиционных видов вооружения.

    В случае агрессии Москва даст полноценный военный ответ всеми имеющимися средствами.

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    16 сентября 2026, 14:08 • Новости дня
    Лавров заявил о желании Европы сохранить нацистский режим на Украине

    Лавров: Европа хочет сохранить нацистский режим на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о желании европейских стран сохранить нацистский режим на Украине и ввести туда мобилизационные силы.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на Международном фестивале молодежи заявил, что европейские страны стремятся сохранить текущие власти в Киеве и обсуждают возможность ввода войск на подконтрольные им территории, передает РИА «Новости».

    «Европа прежде всего, которая хочет откровенно нацистский русофобский режим сохранить у власти, вслух рассуждает о планах разместить на той территории, которую контролирует Зеленский, некие мобилизационные силы», – подчеркнул дипломат во время своего выступления.

    Глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание на открытые дискуссии западных политиков о военном присутствии на Украине.

    Министр иностранных дел России раскритиковал идею европейских политиков о введении стабилизационных сил на Украину.

    Лавров заявил, что европейские столицы стремятся сохранить киевскую власть в качестве плацдарма против Москвы.

    Глава МИД назвал нереалистичными разговоры о возвращении соседней страны к границам 1991 года.

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    16 сентября 2026, 14:47 • Новости дня
    Лавров заявил о пользе достижения целей СВО для всей Евразии

    Лавров: Достижение целей спецоперации поможет оздоровить обстановку в Евразии

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что успешное завершение спецоперации России поможет оздоровить политическую обстановку во всей Евразии.

    По словам Лаврова, достижение целей российской спецоперации будет способствовать улучшению ситуации на всем континенте, передает ТАСС.

    «Достижение этих целей, которые президент Путин сформулировал, послужат не только урегулированию этого кризиса, но и оздоровлению обстановки на всем Евразийском континенте», – отметил министр на Международном фестивале молодежи.

    По словам главы ведомства, это станет важным шагом к формированию нового мирового порядка, основанного на балансе интересов и лишенного гегемонии. Министр добавил, что защита прав русскоязычного населения, включая право на родной язык и православную веру, остается ключевой задачей операции.

    Ранее Лавров назвал условием украинского урегулирования выполнение изначальных задач спецоперации.

    Несколькими днями ранее Лавров исключил остановку боевых действий на период возможных мирных переговоров.

    В августе Лавров выразил уверенность в обязательном достижении всех целей военной кампании.

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    16 сентября 2026, 19:00 • Новости дня
    На оборонном заводе в Словакии произошел пожар

    Dennikn: Пожар вспыхнул на предприятии по производству боеприпасов в Словакии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В восточной части Словакии произошло возгорание на территории завода по производству боеприпасов, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает Dennikn.

    Возгорание произошло в здании оборонного предприятия ZVS holding, расположенного в городе Снина на востоке страны. Отмечается, что в настоящее время в помещениях проводятся ремонтные работы, передает ТАСС.

    На заводе производятся боеприпасы компанией MSM Group, входящей в состав крупного оружейного холдинга Czechoslovak Group. Пожарным расчетам удалось оперативно взять под контроль распространение огня, не допустив дальнейшего ущерба.

    Министр обороны Словакии Роберт Калиняк прокомментировал инцидент, отметив отсутствие жертв. «Пожар, очевидно, возник в ходе ремонтных работ», – заявил глава ведомства. Причины происшествия устанавливают специалисты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, словацкий завод ZVS Holding многократно увеличил выпуск крупнокалиберных боеприпасов.

    В конце августа правоохранительные органы задержали гражданина Украины по подозрению в подготовке поджога местного предприятия по производству беспилотников.

    Месяцем ранее власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за крупного пожара на военном полигоне Загорье.

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    16 сентября 2026, 10:55 • Новости дня
    Глава Еврокомиссии назвала число жертв аномальной жары в Европе

    Урсула фон дер Ляйен заявила о 35 тыс. жертв европейской жары

    Tекст: Мария Иванова

    Минувшим летом аномальные температуры в Европе стали причиной гибели около 35 тыс. человек сверх средних статистических показателей.

    Европа столкнулась с серьезными последствиями аномальных температурных рекордов, передает РИА «Новости».

    Выступая в Европарламенте в Страсбурге, глава Европейской комиссии привела тревожные данные о влиянии климатических изменений на континент.

    «35 тыс. смертей во время волн жары. Дома престарелых и больницы опасно перегревались, и все это лишь предвестие того, что нас ожидает», – заявила Урсула фон дер Ляйен.

    Политик также обратила внимание на то, что европейский регион нагревается в два раза быстрее, чем остальной мир. В связи с этим она подтвердила намерение Европейского союза строго придерживаться ранее установленных климатических целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, завершившееся лето в Западной Европе стало самым теплым за всю историю метеонаблюдений.

    Британская газета Guardian оценила число избыточных смертей в Германии, Франции и Испании в 25 тысяч. В одной только Испании аномальная жара унесла жизни более 5 тыс. человек.

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