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    Участие в выборах станет вкладом в победу России
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    16 сентября 2026, 20:48 • Новости дня

    Нидерландская прокуратура запросила тюремный срок для предполагаемого главаря ИГ

    Нидерландская прокуратура запросила 17,5 года для предполагаемого главаря ИГ

    Tекст: Денис Тельманов

    В Нидерландах прокуратура запросила 17,5 года тюрьмы для выходца из Сирии Айхама А., обвиняемого в руководстве службой безопасности террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ, запрещена в России) в Дамаске.

    Прокуратура Нидерландов потребовала приговорить 41-летнего сирийца Айхама А. к 17,5 года лишения свободы за руководство террористической организацией, передает ТАСС. Обвинение считает, что с 2013 по 2018 год он возглавлял службу безопасности ИГ на юге Дамаска под псевдонимом Абу Халед аль-Амни.

    Следствие располагает фотографиями и видеозаписями, где фигурант запечатлен с лидерами группировки. Его имя также нашли в материалах американских военных. По данным прокуратуры, в подконтрольном ИГ лагере палестинских беженцев Ярмук обвиняемый руководил сетью тюрем, где пытали и убивали людей.

    Прямых доказательств участия Айхама А. в пытках нет, но обвинение настаивает на его руководящей роли. Сам подсудимый вину отрицает и заявляет, что свидетели «перепутали его с другими людьми». Прокуратура назвала это объяснение совершенно неправдоподобным.

    Мужчина попросил убежища в Нидерландах в 2019 году и поселился в Аркеле. Его задержали в январе 2023 года после информации от Сирийского центра СМИ. Суд завершится 23 сентября, дата приговора пока неизвестна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пригороде Дамаска силовики задержали одного из главарей террористической группировки «Исламское государство*» Таха аль-Зуби.

    В августе прошлого года Франция экстрадировала в Россию подозреваемого в участии в сирийских лагерях этой организации Руслана Боташева.

    Позже российский суд приговорил присягнувшего на верность террористам охранника из Нижнего Новгорода к 11 годам лишения свободы.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    16 сентября 2026, 09:11 • Новости дня
    Герой России Грунис погиб в зоне спецоперации

    Военный эксперт Рожин: Герой России Грунис погиб в зоне спецоперации

    Герой России Грунис погиб в зоне спецоперации
    @ соцсети

    Tекст: Вера Басилая

    В зоне проведения спецоперации погиб командир 4-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил России, Герой России Антон Грунис, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Рожин сообщил в Max, что во время обстрела 14 сентября погиб командир 4-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил России Антон Грунис. Незадолго до гибели ему было присвоено звание Героя России.

    «Он сыграл немаловажную роль в освобождении Константиновки, которая по меркам СВО была взята очень быстро. Мог далеко пойти. Мир праху», – сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Антон Грунис родился в Казани в 1979 году. Он окончил Казанское Суворовское училище и Московское высшее общевойсковое командное училище. За плечами офицера участие в боевых действиях в Чечне, Южной Осетии и Сирии. В 2021 году он ушел в запас, но после начала СВО вернулся на службу.

    В начале июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки.

    Командир 4-й мотострелковой бригады Антон Грунис доложил Владимиру Путину о прорыве бетонных укрепрайонов противника в Константиновке.

    В конце августа удостоенный звания Героя России генерал-майор заверил в выполнении всех целей спецоперации.

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    16 сентября 2026, 09:42 • Новости дня
    В Екатеринбурге открыли детскую площадку в стиле дымковской игрушки

    Tекст: Вера Басилая

    В Екатеринбурге к пятилетию Академического района в Преображенском парке открылась уникальная детская площадка в стиле традиционной дымковской игрушки, ставшая первым подобным проектом в стране.

    К пятилетию Академического района в Преображенском парке появилась уникальная игровая зона.

    Проект, поддержанный президентом России Владимиром Путиным, задуман как территория смыслов для воспитания юного поколения. Екатеринбург стал пилотной площадкой, а в будущем подобные объекты появятся по всей стране, передает «Новый День».

    «Такие площадки воспитывают детей в русском культурном коде и погружают в мир наших сказок и традиций. Надеемся, что подобный опыт продвижения российской традиционной культуры через детские городки и площадки возьмут на вооружение и другие застройщики в регионах страны», – рассказал замначальника управления президента России по общественным проектам Алексей Жарич.

    «Я абсолютно уверен, что это место полюбят наши дети. Через русские народные мотивы они будут получать информацию, заряжаться патриотизмом. Именно на доброй сказке и нужно воспитывать детей», – заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

    Мэр добавил, что в районе самая высокая рождаемость, поэтому строительство новых детских садов, школ и спортивных зон остается приоритетом.

    Строительство объекта профинансировала ГК «КОРТРОС». Генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов отметил, что компания активно поддерживает добрые начинания и видит востребованность таких пространств.

    В прошлом году в России решили строить детские площадки в стиле дымковских, богородских и филимоновских игрушек.

    В августе этого года общество «Знание» и «Движение первых» отобрали 29 лучших концепций для детей в рамках всероссийского конкурса «Родная игрушка».

    Ранее президент Владимир Путин анонсировал дальнейшее развитие сферы детского досуга и обновление инфраструктуры отдыха.

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    16 сентября 2026, 11:52 • Видео
    Британия трещит по швам

    Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

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    16 сентября 2026, 11:09 • Новости дня
    Сигал захотел попросить работу у Лаврова

    Стивен Сигал заявил о желании попросить работу у Сергея Лаврова

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпредставитель МИД российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия, актер и режиссер Стивен Сигал выразил желание попросить работу у министра иностранных дел Сергея Лаврова, чтобы приносить больше пользы стране.

    Спецпредставитель МИД России по гуманитарным связям Стивен Сигал заявил о желании приносить больше пользы России, передает ТАСС.

    Выступая на марафоне «Знание. Первые» в Екатеринбурге, он выразил намерение обратиться к министру иностранных дел.

    «Я бы сказал Сергею Лаврову: «Пожалуйста, дайте мне работу! Помогите мне сделать больше для России!» – сказал Сигал, отвечая на вопросы участников.

    Актер также отметил, что Лавров является человеком, которым он восхищается больше всего. Кроме того, Сигал назвал президента России Владимира Путина величайшим мировым лидером.

    Мероприятие проходит в рамках Международного фестиваля молодежи, который продлится до 17 сентября. Ожидается, что его посетят 10 тыс. молодых лидеров из 191 страны мира.

    Ранее Сигал назвал Владимира Путина величайшим мировым лидером.

    Американский актер заявил о следовании России по пути правды.

    В прошлом году Стивен Сигал признался в гордости быть частью российского народа.

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    16 сентября 2026, 17:28 • Новости дня
    МФМ-2026 завершился масштабным шоу
    МФМ-2026 завершился масштабным шоу
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международный фестиваль молодежи 2026 года, объединивший в Екатеринбурге 10 тыс. участников из 191 страны, завершился масштабным музыкальным шоу. На сцену церемонии закрытия вышли более тысячи артистов, а к участникам фестиваля с Международной космической станции обратились российские космонавты.

    Торжественная церемония закрытия Международного фестиваля молодежи собрала на одной сцене более тысячи артистов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Организатором финального шоу о силе музыки выступил арт-кластер «Таврида.АРТ». Музыкальным продюсером вечера стал композитор Антон Беляев, а ведущими – Николай Цискаридзе и Ника Здорик.

    «Когда столько людей одновременно начинают петь одну песню, это всегда сильное, почти непередаваемое ощущение. В этот момент уже не так важно, откуда ты приехал и на каком языке говоришь», – отметил участник из Петербурга Алексей Андреев. Десять тыс. зрителей вместе с Хором Сретенского монастыря исполнили популярные отечественные композиции.

    В ходе концерта к гостям по видеосвязи обратились российские космонавты с МКС, вдохновив делегатов на новые свершения. Программу сопровождали выступления оркестров под управлением именитых дирижеров из России, Италии, США, Китая и Белоруссии. Эпизод «Аллилуйя любви» прозвучал на шести официальных языках ООН при участии симфонического оркестра Юрия Башмета.

    Кульминацией праздника стал массовый обмен плюшевыми Чебурашками, которые были главными талисманами мероприятия. Участник фестиваля из Бразилии Чарльз Силва признался, что увезет игрушку домой как память о новых друзьях и России. Завершила программу группа Uma2rman, исполнив свой знаменитый хит «Проститься».

    Компания VK подготовила для гостей технологические и развлекательные форматы, включая специальную «Камеру объятий». Всего прошедший в Екатеринбурге фестиваль объединил представителей 191 страны, став важной международной площадкой для диалога культур.

    Напомним, масштабный Международный фестиваль молодежи стартовал в Екатеринбурге 11 сентября.

    Президент России Владимир Путин поприветствовал участников этого международного мероприятия.

    В рамках события на улицах Города молодежи мира прошло грандиозное шествие десяти тысяч человек.

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    16 сентября 2026, 03:48 • Новости дня
    Опубликованы фото разрушений на базах США после ударов Ирана

    CBS News показал разрушения на базах США после иранских ударов

    Опубликованы фото разрушений на базах США после ударов Ирана
    @ кадр из видео CBS News

    Tекст: Антон Антонов

    Телеканалом CBS News опубликованы фотографии разрушений на базах Соединенных Штатов на Ближнем Востоке после иранских ударов.

    Кадры опубликованы на сайте CBS News. Фото с последствиями иранских атак беспилотниками и ракетами передали действующие военнослужащие на условиях анонимности из-за строгих ограничений в армии.

    «Это серьезный ущерб нашим базам, о котором не сообщалось американской общественности. Мы стоим там с закрытыми глазами, получая удар в лицо», – рассказал телеканалу один из солдат.

    На одном из снимков с базы ВВС в Саудовской Аравии зафиксировано прямое попадание в заднюю часть четырехмоторного самолета Boeing E-3 Sentry. Хвост оторван от обгоревшего фюзеляжа, на котором крепился радар, необходимый для сбора разведданных в воздухе.

    Другие фото демонстрируют разрушенные казармы, рядом с которыми уцелели бетонные заграждения, оказавшиеся неэффективными против воздушных атак. Аналогичная картина наблюдается в лагере в Кувейте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская военная инфраструктура на Ближнем Востоке понесла сильный ущерб из-за иранских ударов.

    NBC оценил восстановление американских баз в миллиарды долларов.

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    16 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Умерла звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» Наталья Данилова
    Умерла звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» Наталья Данилова
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заслуженная артистка России Наталья Данилова, многие годы служившая в петербургском Большом драматическом театре, скончалась в возрасте 70 лет.

    О смерти артистки сообщили в Большом драматическом театре имени Товстоногова, передает ТАСС. «Нам пришла информация, что Наталья Данилова умерла», – рассказали представители культурного учреждения.

    В Театре имени Комиссаржевской подтвердили эту печальную новость. Там уточнили, что актриса скончалась еще 8 сентября.

    Наталья Данилова служила в БДТ с 1977 по 1992 годы. Наибольшую известность ей принесла роль младшего сержанта милиции Варвары Синичкиной в картине Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя».

    В начале сентября в возрасте 81 года скончалась заслуженная артистка РСФСР Нина Попова.

    Месяцем ранее на 82-м году жизни умерла звезда цыганского театра «Ромэн» Наталья Бизева.

    В августе также ушла из жизни 71-летняя артистка балета Наталья Трубникова.

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    16 сентября 2026, 12:45 • Новости дня
    Британия провела испытания первой с 1990-х ядерной боеголовки

    Минобороны Британии отчиталось о первых испытаниях ядерной боеголовки Astraea

    Британия провела испытания первой с 1990-х ядерной боеголовки
    @ Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Британии успешно испытали новейшую ядерную боеголовку Astraea, создание которой обойдется бюджету страны в 15 млрд фунтов стерлингов.

    Министерство обороны Соединенного Королевства сообщило о проведении в прошлом году первых испытаний новой ядерной боеголовки Astraea, передает РИА «Новости».

    В ежегодном докладе ведомства парламенту о состоянии ядерного арсенала отмечается, что в августе 2025 года завершился анализ конструкции боеголовки.

    «В августе 2025 года был завершен анализ конструкции Astraea, что стало важным шагом в разработке, оценке безопасности, эксплуатационных и технических характеристик новой боеголовки. Через месяц были успешно завершены гидродинамические испытания в Лос-Аламосской национальной лаборатории в США», – говорится в документе.

    Гидродинамические испытания позволяют проверить свойства ядерного оружия при экстремальном давлении и ударном сжатии без детонации заряда. Разработка Astraea для будущих подлодок класса Dreadnought началась в 2020 году. Это первая новая британская боеголовка с 90-х годов.

    Также подчеркивается, что Astraea стала первой британской боеголовкой, созданной в эпоху действия Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний без детонации заряда. Власти выделили на этот проект 15 млрд фунтов стерлингов на период с 2025 по 2030 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон выделит более 11 млрд долларов на строительство четырех атомных подводных лодок класса «Дредноут».

    Постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил о скрытном наращивании британского ядерного арсенала.

    Экс-глава объединенного командования ВС Великобритании Ричард Бэрронс ранее рассказал об истощении военного бюджета из-за масштабных трат на силы ядерного сдерживания.

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    16 сентября 2026, 17:12 • Новости дня
    Установлена причина гибели собак после вакцинации препаратом «Мультикан-8»

    Россельхознадзор: В вакцине «Мультикан-8» нашли вирус болезни Ауески

    Установлена причина гибели собак после вакцинации препаратом «Мультикан-8»
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ярославских образцах ветеринарного препарата «Мультикан-8» специалисты выявили смертельно опасный для собак вирус болезни Ауески, ставший причиной гибели животных, сообщили в Россельхознадзоре.

    В вакцине для собак нашли смертельный живой вирус. Специалисты обнаружили опасный патоген в образцах 20-й серии вакцины «Мультикан-8», отобранных на территории Ярославской области.

    «В рамках проверки ФГБУ «ВГНКИ» установило наличие в образцах серии №20 вакцины «Мультикан-8», отобранных в Ярославской области, живого вируса болезни Ауески», – сообщили ТАСС в Россельхознадзоре.

    Эксперты ведомства подтвердили прямую связь между массовой гибелью собак и использованием этого препарата. Выяснилось, что вакцина была контаминирована чужеродным вирусом, который является смертельным для данного вида животных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россельхознадзор потребовал уничтожить 20-ю серию препарата «Мультикан-8».

    В начале сентября ведомство начало внеплановую проверку компании-производителя «Ветбиохим».

    Глава службы Сергей Данкверт допустил отзыв лицензии у предприятия из-за грубых технологических нарушений.

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    16 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил причины признания США в наличии орбитального оружия

    Стефанович назвал возможные виды американского космического оружия

    Эксперт объяснил причины признания США в наличии орбитального оружия
    @ David Dozoretz/Space Forces Space/dvidshub.net

    Tекст: Анастасия Куликова

    Под орбитальным оружием США могут подразумевать как существующие спутники-инспекторы, так и новые системы поражения космических аппаратов, сказал газете ВЗГЛЯД сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович. По его мнению, ВСК США необходимо постоянно подтверждать свою роль в сдерживании противников и обеспечении превосходства Америки. Именно этим может объясняться признание Вашингтона в наличии орбитального оружия.

    «Министр ВВС США Трой Мейнк неслучайно именно сейчас признал наличие у Штатов оружия на орбите, позволяющего контролировать космическое пространство. Причины такого шага могут быть прежде всего внутренними», – считает Дмитрий Стефанович, сооснователь проекта «Ватфор», научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН.

    По мнению эксперта, военно-космическим силам США необходимо постоянно демонстрировать свою роль в сдерживании «противников» и обеспечении американского «превосходства». «Поэтому и сделано такое заявление: дескать, соответствующие средства уже развернуты», – пояснил собеседник.

    При этом, отмечает Стефанович, остается непонятно, какое именно оружие имеется в виду. «Возможно, Штаты просто «переквалифицировали» существующие спутники-инспекторы, которые обеспечивают ситуационную осведомленность об обстановке в космосе. То есть речь идет о том самом «контроле космического пространства», – предположил аналитик.

    Но есть и другой вариант. «Не исключено, что речь идет о новых системах, оснащенных средствами функционального или кинетического поражения космических аппаратов, а также их временного или постоянного выведения из строя», – добавил Стефанович.

    В любом случае, как указал эксперт, заявление Вашингтона прозвучало на фоне многолетних попыток международного сообщества не допустить гонки вооружений в космосе. Такая работа ведется на разных площадках, в том числе в ООН.

    «Обсуждаются юридически и политически обязывающие соглашения и нормы. В частности, подготовлен и доработан российско-китайский Договор о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов (ДПРОК)», – уточнил спикер.

    Однако, по его словам, западные страны неоднократно предлагали сместить акцент с запрета оружия в космосе на нормы ответственного поведения. Параллельно обсуждался вопрос о применимости права вооруженных конфликтов к космическому пространству.

    «Все это происходило на фоне обвинений России и Китая в неких экспериментах на орбите, которые воспринимались как испытания оружия», – отметил Стефанович. Теперь, считает эксперт, остается открытым вопрос о том, к чему приведет новое заявление Вашингтона.

    «Сложно предсказать, как изменится этот нарратив: начнется ли подлинная гонка вооружений в космосе или стороны пока продолжат демонстрировать сдержанность. Но международные усилия по предотвращению вепонизации космоса уже торпедированы», – заключил собеседник.

    Ранее министр ВВС США Трой Мейнк заявил, что у Штатов есть орбитальное оружие, которое позволит им контролировать космическое пространство. Он не стал раскрывать каких-либо подробностей и технических особенностей, но отметил, что Вашингтон работает над отслеживанием и перехватом целей в космосе.

    «Сегодня мы продолжаем обеспечивать нашу готовность противостоять вызовам меняющихся угроз, где бы они ни существовали. Вот почему США теперь располагают орбитальным оружием контроля космического пространства, способным защитить объединенные силы от враждебных противников», – сказал он на конференции Air, Space, Cyber.

    Как отмечает Defence One, Мейнк стал первым американским военным чиновником, открыто признавшим наличие у Вашингтона космического оружия. Однако директор Secure World Foundation Виктория Сэмсон считает маловероятным, что речь идет о кинетическом оружии: его применение создает большое количество обломков. По ее мнению, вероятнее всего, США располагают средствами радиоэлектронной борьбы космического базирования.

    При этом TWZ со ссылкой на представителя Космических сил США уточняет, что под «космическим контролем» подразумевается не только защита собственных спутников, но и возможность нарушать, ослаблять или уничтожать возможности противника с помощью кинетических и некинетических средств. «Эти средства могут применяться в наступательных и оборонительных целях по указанию боевых командований», – уточнил собеседник издания.

    TWZ также приводит февральское заявление генерала Грегори Ганьона, командира Боевого командования космических сил США (CFC): «Защита и оборона спутников не могут сводиться лишь к собственно защите и обороне. Нельзя вечно убегать от хулигана – иногда нужно развернуться и дать сдачи». Теперь эти слова звучат в новом свете, отмечает портал.

    «Вашингтон в угоду своим узкокорыстным интересам готов полностью игнорировать катастрофические последствия для человечества, которые будет иметь любой вооруженный конфликт на орбите», – прокомментировала произошедшее официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее оценке, действия США ставят под угрозу свободное освоение космоса всеми государствами.

    Она также отметила, что заявления Мейнка демонстрируют направленность американских международных инициатив в области космической безопасности на отвлечение внимания мирового сообщества от собственных агрессивных устремлений. Дипломат подчеркнула, что мировая общественность должна принять меры для предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие именно системы вооружения американские военные потенциально могли разместить в космосе.

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    16 сентября 2026, 13:45 • Новости дня
    Командир корвета «Сообразительный» награжден за предотвращение провокации ВВС Дании
    Командир корвета «Сообразительный» награжден за предотвращение провокации ВВС Дании
    @ Александр Подгорчук/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр обороны Андрей Белоусов наградил командира корвета «Сообразительный» за решительные действия по предотвращению провокации со стороны датского военного вертолета над Балтикой.

    Глава оборонного ведомства вручил медаль «За боевые отличия» командиру корабля за грамотные действия при встрече с иностранной авиацией, указало ведомство в Max.

    Инцидент произошел 14 сентября в нейтральных водах юго-западной части Балтийского моря. Российский корвет выполнял поставленные задачи, когда обнаружил приближающуюся воздушную цель. Ей оказался вертолет типа Fennec военно-воздушных сил Дании.

    Иностранное воздушное судно двигалось навстречу боевому кораблю и игнорировало попытки связаться по международному каналу. Чтобы не допустить провокации, командир «Сообразительного» приказал выпустить две красные сигнальные ракеты. После этого датский вертолет покинул район патрулирования.

    Ранее вооруженные силы Дании заявили о выпуске российским кораблем двух сигнальных ракет.

    Министерство иностранных дел европейской страны вызывало дипломатического представителя Москвы для обсуждения инцидента.

    Посол России Владимир Барбин вручил Копенгагену ответную ноту протеста из-за опасных маневров военных вертолетов.

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    16 сентября 2026, 13:14 • Новости дня
    На заводе «Москвич» началось массовое производство электромобилей «Атом»

    Завод «Москвич» запустил серийное производство электромобилей «Атом»

    На заводе «Москвич» началось массовое производство электромобилей «Атом»
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На столичном заводе «Москвич» стартовал выпуск отечественных электромобилей «Атом» по полному производственному циклу.

    Массовое производство электромобилей «Атом» по полному циклу стартовало на столичном предприятии, передает РИА «Новости».

    «"Атом" приступает к массовому производству электромобилей на площадке завода "Москвич"… Производство электромобиля организуется на Московском автомобильном заводе "Москвич" по полному технологическому циклу», – указано в заявлении пресс-службы бренда.

    Процесс создания машин включает мелкоузловую сварку кузова, окраску и антикоррозийную обработку. Также специалисты осуществляют сборку готового транспорта, настраивают механическую часть, калибруют электронные системы и проводят финальный контроль качества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава Минпромторга Антон Алиханов приобрел этот новый отечественный электромобиль.

    В середине лета производитель начал выдачу ключей от машин первым владельцам по предзаказам.

    Месяцем ранее транспортное средство успешно прошло необходимые сертификационные краш-тесты в центре «НАМИ».

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    16 сентября 2026, 08:20 • Новости дня
    Поведение фон дер Ляйен во время визита Карни привело к скандалу
    Поведение фон дер Ляйен во время визита Карни привело к скандалу
    @ Leonie Asendorpf/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Действия главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен спровоцировали скандал во время визита канадского премьер-министра Марка Карни в Страсбург, пишут СМИ.

    Визит премьер-министра Канады Марка Карни в Страсбург обернулся дипломатической неразберихой из-за действий фон дер Ляйен, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    По изначальному плану председатель ЕК должна была встретиться с канадским премьером во вторник, чтобы послушать его выступление перед Европарламентом. Однако она заявила о намерении пропустить мероприятие ради пресс-конференции по безопасности детей в Брюсселе.

    Европейские чиновники и депутаты оказались шокированы таким решением. После оказанного давления фон дер Ляйен в последний момент передумала и осталась в Страсбурге, а встреча с Карни была перенесена на среду.

    Ранее сообщалось, что Евросоюз и Канада планируют объявить о создании стратегического альянса в сфере торговли, обороны и технологий. Цель этого союза – совместное противостояние экономическому и политическому давлению со стороны США и Китая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз и Канада запланировали создание стратегического альянса для противостояния США и Китаю.

    В преддверии выступления Марка Карни Европарламент одобрил открытие своего представительства в Оттаве.

    Канадский премьер-министр призвал 10 европейских стран ратифицировать двустороннее торговое соглашение.

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    16 сентября 2026, 02:30 • Новости дня
    ФСИН запланировала построить мультирежимные объекты на 20 тыс. мест

    Строительство семи мультирежимных учреждений ФСИН запланировано к 2035 году

    ФСИН запланировала построить мультирежимные объекты на 20 тыс. мест
    @ Илья Московец/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    К 2035 году планируется построить семь современных многофункциональных учреждений ФСИН, которые заменят устаревшие исправительные колонии, говорится в новой редакции федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2035 годы)».

    В программе, утвержденной 20 августа, сообщается, что каждый новый объект будет включать следственный изолятор и изолированные участки колоний разных видов режима. Согласно программе, планируется выполнение проектных работ и строительство семи учреждений объединенного типа с помещениями следственного изолятора на 5380 мест и участками исправительных колоний на 15120 мест, передает ТАСС.

    Новые учреждения появятся в Калужской, Астраханской, Тюменской, Херсонской областях, Татарстане, а также в Бурятии и Забайкальском крае. Каждое из них рассчитано на 3 тыс. мест, за исключением объекта в Херсонской области – там разместят 2,5 тыс. мест. Первым планируют открыть учреждение в Татарстане – к 2030 году. Объект в Калужской области должен появиться к 2031 году, остальные пять – к 2035 году.

    В прежней версии документа речь шла лишь о трех таких учреждениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр юстиции Константин Чуйченко анонсировал строительство мультирежимного учреждения ФСИН в Татарстане.

    Директор ФСИН Аркадий Гостев ранее сообщил о сокращении числа заключенных в России до 282 тыс. человек.

    Комиссия правительства еще в 2024 году одобрила поправки Минюста, допускающие создание учреждений объединенного типа в уголовно-исполнительной системе.

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    16 сентября 2026, 14:55 • Новости дня
    Лавров исключил возвращение России в объятия Европы

    Лавров заявил об отказе России от возвращения к прежним отношениям с Европой

    Лавров исключил возвращение России в объятия Европы
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Сергей Лавров исключил возможность возвращения к прежним доверительным отношениям с европейскими странами, какие наблюдались в конце прошлого века.

    «Никаких возвратов в объятия, которые в 90-е годы, даже в конце Советского Союза происходили, больше не будет», – констатировал дипломат, передает РИА «Новости».

    Министр подчеркнул, что Москва не намерена выстраивать политический курс в расчете на улучшение отношений в случае прихода к власти в Европе правой оппозиции. Он отметил, что Россия уже проходила этап, когда надеялась на приход консерваторов и реалистов.

    Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Министерства иностранных дел России прибыл в Екатеринбург для участия в Международном фестивале молодежи.

    Ранее министр исключил возможность возвращения к прежним отношениям с западными странами.

    Дипломат также предупредил о жестком ответе в случае агрессии со стороны европейских государств.

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    16 сентября 2026, 11:22 • Новости дня
    Цены на дизель в США обновили абсолютный исторический максимум

    Стоимость дизельного топлива в США побила исторический рекорд второй день подряд

    Цены на дизель в США обновили абсолютный исторический максимум
    @ CAROLINE BREHMAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Средняя цена дизеля на американских автозаправочных станциях достигла рекордных значений, превысив отметку в шесть долларов за один галлон.

    Американские автомобилисты столкнулись с резким ростом цен на горючее, передает РИА «Новости».

    Средняя стоимость дизельного топлива в Соединенных Штатах второй день подряд обновляет исторический максимум, поднявшись до 6,31 доллара за галлон.

    Накануне этот показатель находился на уровне 6,27 доллара. Предыдущий исторический рекорд держался с 2022 года на отметке 5,82 доллара за галлон. При этом в начале прошлого года американцы платили за аналогичный объем менее трех с половиной долларов.

    Самая сложная ситуация наблюдается в штате Калифорния. Там средний ценник достиг 8,26 доллара, а на некоторых автозаправочных станциях превышает девять долларов за галлон.

    Удорожание горючего напрямую отразится на стоимости потребительских товаров. Дизельное топливо массово используется для заправки сельскохозяйственной техники и большегрузных автомобилей, обеспечивающих логистику по всей стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средняя стоимость дизельного топлива в Соединенных Штатах достигла отметки 6,23 доллара за галлон.

    Цена дизеля в американском штате Калифорния впервые в истории поднялась до восьми долларов.

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