  • Новость часаНебензя указал, каким должен быть диалог с властями Афганистана
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Участие в выборах станет вкладом в победу России
    В Росавиации сообщили о высоком спросе на самолеты «Байкал»
    Перебои с топливом на АЗС начались во Франции
    Установлена причина гибели собак после вакцинации препаратом «Мультикан-8»
    МИД: НАТО отрабатывает сценарий блокады Калининграда
    Путин выступил с телеобращением в преддверии выборов
    Майор британской разведки Уилкс погиб в ДТП на Украине
    Сикорский исключил Белоруссию из числа европейских соседей России и Украины
    ФРС США впервые за три года повысила базовую ставку
    16 сентября 2026, 20:15 • Новости дня

    Аракчи: Конфликт с США коренным образом изменил порядок на Ближнем Востоке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе встречи с главой МИД Китая Ван И заявил, что конфликт с США полностью изменил ситуацию и порядок на Ближнем Востоке.

    Боевые действия Соединенных Штатов против Тегерана полностью трансформировали региональный порядок, передает РИА «Новости». По словам Аракчи, эти изменения исключают присутствие иностранных сил на Ближнем Востоке.

    «Ситуация в регионе после войны против Ирана претерпела значительные изменения. В новом порядке, который будет строиться на диалоге и сотрудничестве стран региона, нет места для присутствия и вмешательства иностранных сил», – подчеркнул Аракчи.

    Иранский министр добавил, что Тегеран нацелен на мир и добрососедство в регионе. Он уточнил, что республика уже приступила к налаживанию контактов с соседними государствами для укрепления дружественных связей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал действия США в Ормузском проливе крупной ошибкой.

    Дипломат подтвердил факт обмена сообщениями с Вашингтоном через посредников.

    Весной министр обсудил пути завершения конфликта в ходе визита в Россию.

    16 сентября 2026, 03:48 • Новости дня
    Опубликованы фото разрушений на базах США после ударов Ирана

    CBS News показал разрушения на базах США после иранских ударов

    Опубликованы фото разрушений на базах США после ударов Ирана
    @ кадр из видео CBS News

    Tекст: Антон Антонов

    Телеканалом CBS News опубликованы фотографии разрушений на базах Соединенных Штатов на Ближнем Востоке после иранских ударов.

    Кадры опубликованы на сайте CBS News. Фото с последствиями иранских атак беспилотниками и ракетами передали действующие военнослужащие на условиях анонимности из-за строгих ограничений в армии.

    «Это серьезный ущерб нашим базам, о котором не сообщалось американской общественности. Мы стоим там с закрытыми глазами, получая удар в лицо», – рассказал телеканалу один из солдат.

    На одном из снимков с базы ВВС в Саудовской Аравии зафиксировано прямое попадание в заднюю часть четырехмоторного самолета Boeing E-3 Sentry. Хвост оторван от обгоревшего фюзеляжа, на котором крепился радар, необходимый для сбора разведданных в воздухе.

    Другие фото демонстрируют разрушенные казармы, рядом с которыми уцелели бетонные заграждения, оказавшиеся неэффективными против воздушных атак. Аналогичная картина наблюдается в лагере в Кувейте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская военная инфраструктура на Ближнем Востоке понесла сильный ущерб из-за иранских ударов.

    NBC оценил восстановление американских баз в миллиарды долларов.

    Комментарии (2)
    16 сентября 2026, 04:51 • Новости дня
    Вэнс заявил о грядущем переходе конфликта США и Ирана в новую стадию

    Tекст: Антон Антонов

    Конфликт США и Ирана через пару месяцев перейдет в новую фазу, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    «Мы не можем предсказать будущее, но я думаю, что президент прав, говоря, что через пару месяцев это дело перейдет в совершенно иную фазу», – отметил вице-президент в интервью New York Post.

    По его словам, первый этап операции уже успешно завершился якобы ликвидацией ядерной инфраструктуры Тегерана и иранских вооруженных сил. «Второй этап заключается в том, чтобы убедиться, что они не смогут восстановиться», – сказал он, добавив, что также требуется обеспечить сохранение глобальной стабильности.

    Он выразил согласие с мнением главы государства о том, что боевые действия закончатся после промежуточных выборов в США. До этого момента иранские власти продолжат терять контроль над Ормузским проливом.

    В настоящий момент движение судов через этот важнейший мировой энергетический узел восстановилось более чем на 50%. Вашингтон сейчас не ведет масштабных наступательных операций, подчеркнул Вэнс. При этом иранская сторона периодически безуспешно обстреливает проходящие мимо коммерческие корабли, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом спрогнозировал скорое завершение противостояния с Ираном.

    Вэнс предрек фундаментальную трансформацию Ближнего Востока из-за лишения Тегерана ядерного оружия.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 11:52 • Видео
    Британия трещит по швам

    Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 04:07 • Новости дня
    Артисты отказались выступать с Эдом Шираном после скандала из-за Палестины

    Tекст: Антон Антонов

    Британский исполнитель Эд Ширан лишился всех артистов разогрева в своем концертном туре Loop из-за скандала вокруг рэпера Macklemore, который был исключен из тура из-за поддержки Палестины.

    Все четыре артиста, которые должны были выступать на разогреве у британского певца Эда Ширана в туре Loop, отказались от участия. В знак солидарности с рэпером от выступлений отказались датская поп-группа Lukas Graham, ирландский коллектив Beoga, ирландский певец Аарон Роу и американский музыкант Finneas, пишет британская газета Guardian.

    Внезапный отказ последовал через несколько часов после того, как Ширан подтвердил, что владельцы стадионов запретили проведение концертов, если рэпер Macklemore продолжит выступать вместе с ним. Поводом для исключения Macklemore из тура стали его высказывания со сцены в поддержку Палестины.

    Ширан заявил, что «потрясен конфликтом между Израилем и Палестиной» и «страданиями и болью, причиненными обеим сторонам». Он добавил, что попытки провести переговоры между сторонами не увенчались успехом, а решение площадок и промоутеров оказалось окончательным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более тысячи артистов призвали к бойкоту конкурса «Евровидение» из-за участия Израиля.

    Пять европейских стран ранее в знак протеста против допуска Израиля отказались от участия в «Евровидении-2026».

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 07:22 • Новости дня
    Американские военные показали кадры разрушенных Ираном баз

    Американские военные показали кадры разрушений на базах США после ударов Ирана

    Американские военные показали кадры разрушенных Ираном баз
    @ соцсети

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские военнослужащие показали телеканалу CBS кадры разрушений на базах США в Саудовской Аравии и Кувейте, вызванных ударами Ирана, сообщил телеканал CBS News.

    Американские военнослужащие показали кадры разрушений на базах США в Саудовской Аравии и Кувейте, вызванных ударами Ирана, передает ТАСС.

    «Нашим базам нанесен серьезный ущерб, о котором не сообщили американской общественности. Мы стоим с закрытыми глазами и получаем удары по лицу», – сообщил один из солдат, находящихся в зоне дислокации.

    На фотографии с авиабазы принца Султана в Саудовской Аравии виден самолет Boeing E-3 Sentry, хвост которого отломился от фюзеляжа в результате попадания снаряда. Фотографии с базы Кэмп-Бюринг в Кувейте показывают разрушенные здания и автомобили.

    Ранее в отчете Бюджетного управления Конгресса сообщалось, что конфликт с Ираном будет обходиться американцам в два-три млрд долларов ежемесячно. На первые пять месяцев войны уже ушло 38 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные атаковали базу «Принц Султан» в Саудовской Аравии. Позже беспилотники Исламской Республики нанесли удары по трем американским объектам в Кувейте. Перед этим президент США Дональд Трамп объявил об окончании перемирия с Тегераном.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 02:49 • Новости дня
    Взрывы прогремели на иранском острове Кешм

    Tекст: Антон Антонов

    На юге Ирана, на острове Кешм, прогремели несколько взрывов, сообщает иранское агентство IRNA.

    «Несколько взрывов были слышны на иранском острове Кешм», – передает Reuters со ссылкой на иранское агентство IRNA.

    Подробностей о причинах происшествия, а также о возможных пострадавших или разрушениях агентство не приводит, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль начали боевые действия против Ирана 28 февраля.

    В июне стороны подписали меморандум о перемирии, однако 8 июля Вашингтон возобновил масштабные удары, обвинив Тегеран в нарушении договоренностей по Ормузскому проливу.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 05:11 • Новости дня
    Конгресс США оценил расходы Пентагона на войну с Ираном

    Бюджетное управление Конгресса: Война с Ираном стоила Пентагону 38 млрд долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Конфликт с Ираном по состоянию на 1 августа 2026 года обошелся Пентагону примерно в 38 млрд долларов, следует из доклада Бюджетного управления Конгресса США.

    В документе отмечается, что дальнейшие расходы будут зависеть от интенсивности боевых действий, передает РИА «Новости».

    «Если накал боевых действий сохранится на столь же низком уровне, как в мае и июне, каждый дополнительный месяц конфликта будет обходиться в 2 млрд долларов; если же интенсивность возрастет примерно до уровня июля, ежемесячные затраты увеличатся до 3 млрд долларов», – говорится в докладе.

    Указанная сумма расходов Пентагона включает восполнение израсходованных боеприпасов и потерянной в боях техники, возросший налет часов авиации, проведение сопутствующих операций, а также увеличенные затраты на топливо.

    В докладе также уточняется, что в июне американская администрация запросила у Конгресса 87,6 млрд долларов дополнительных средств, из которых 67,1 млрд предназначались непосредственно для Пентагона. При этом прямые военные расходы в этом запросе составили 42,3 млрд долларов, что примерно на 10% превысило оценку Бюджетного управления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный инспектор Пентагона сообщал, что американские вооруженные силы израсходовали боеприпасы на сумму более 22 млрд долларов.

    Министр войны США Пит Хегсет в июле заявил о затратах на конфликт с Ираном в размере 37,5 млрд долларов.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 16:27 • Новости дня
    Хуситы заявили о ракетном ударе по объекту Aramco и авиабазе в Саудовской Аравии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правящее на севере Йемена движение хуситов «Ансар Алла» заявило, что нанесло удары баллистическими ракетами и беспилотниками по стратегическим объектам в Саудовской Аравии.

    Йеменское шиитское движение «Ансар Алла» сообщило, что атаковало ракетами и беспилотниками саудовские объекты. По словам повстанцев, под удар попали нефтяная компания Aramco в городе Янбу и авиабаза Хамис-Мушайт, передает РИА «Новости».

    «В ходе первой операции был нанесен удар по компании Aramco в городе Янбу десятками баллистических ракет и беспилотников», – заявил представитель движения.

    Вторая атака осуществлялась с помощью пяти дронов, целью которых стала авиабаза. Представитель хуситов подчеркнул, что в обоих случаях зафиксированы точные попадания. Вооруженные силы Йемена намерены продолжать удары по военным объектам Саудовской Аравии до прекращения боевых действий и снятия блокады, отметили представители хуситов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двумя днями ранее йеменское повстанческое движение «Ансар Алла» атаковало авиабазу имени короля Халеда ракетами и беспилотниками.

    Накануне в результате ударов хуситов по южным регионам Саудовской Аравии пострадали 13 мирных жителей. А в начале месяца шиитское военно-политическое движение провело масштабную операцию в отношении объектов саудовской нефтяной компании Saudi Aramco.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 15:29 • Новости дня
    США подготовили для Израиля партию разрушительных авиабомб

    Вашингтон запланировал передать израильской армии тысячи боеприпасов

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американская администрация подготовила новый пакет военной помощи Израилю на сумму почти 3 млрд долларов, включающий десятки тысяч разрушительных авиабомб.

    Вашингтон запланировал передать израильской армии крупнейшую за последние годы партию авиационных боеприпасов. В пакет поставок войдут 20 тыс. бомб MK-84, 20 тыс. BLU-117 и до 20 тыс. проникающих боеголовок I-2000, пишет Bloomberg.

    Общая стоимость вооружений оценивается в 2 млрд 800 млн долларов. Отмечается, что отправка тяжелых боеприпасов свидетельствует об отказе президента США Дональда Трампа снизить поддержку правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на фоне обвинений в жестокости военной кампании против ХАМАС в секторе Газа.

    Финансирование масштабной закупки будет осуществляться за счет американских средств, выделяемых Израилю по государственной программе. Ключевые комитеты Конгресса уже получили неофициальное уведомление о сделке, однако Государственный департамент еще не представил формальный запрос на утверждение документа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной в Израиле раскритиковали Дональда Трампа из-за предложенного перемирия. В прошлом году американский журналист Такер Карлсон назвал участие США в военных операциях Израиля оскорблением избирателей. В начале прошлого года глава Белого дома счел преувеличенными слухи о совместных планах Вашингтона и еврейского государства уничтожить Иран.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 10:33 • Новости дня
    Урсула фон дер Ляйен: Конфликт в Ормузском проливе стоил ЕС 90 млрд евро

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о колоссальных непредвиденных расходах Европы на импорт углеводородов из-за напряженности на Ближнем Востоке.

    Дополнительные траты Евросоюза на закупку ископаемого топлива с начала обострения ситуации вокруг Ормузского пролива достигли 90 млрд евро, передает РИА «Новости».

    «С начала конфликта в Ормузском проливе импорт ископаемого топлива обошелся нам дополнительно в 90 млрд евро, при этом мы не получили ни одной дополнительной молекулы энергии», – подчеркнула европейский политик во время выступления в Страсбурге.

    Глава Еврокомиссии добавила, что странам ЕС следует активнее развивать собственные экологически чистые источники энергии. По ее оценке, особое внимание необходимо уделить возобновляемой и атомной энергетике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Урсула фон дер Ляйен поддержала договоренности США и Ирана об открытии Ормузского пролива.

    В мае еврокомиссар Дан Йоргенсен сообщил о дополнительных затратах стран ЕС на топливо в размере 30 млрд евро.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал Европу главной жертвой кризиса в этом регионе.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 18:20 • Новости дня
    Хуситы заявили об уничтожении саудовского БПЛА-разведчика

    Хуситы заявили об уничтожении саудовского БПЛА-разведчика Wing Loong II

    Tекст: Денис Тельманов

    Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» заявило об уничтожении разведывательно-ударного беспилотника Wing Loong II китайского производства.

    Аппарат принадлежал Саудовской Аравии, передает РИА «Новости». «Йеменские вооруженные силы только что сбили разведывательно-ударный беспилотник Wing Loong II, принадлежащий преступной Саудовской Аравии, во время ведения им боевых действий в воздушном пространстве провинции Мариб», – говорится в сообщении вооруженных сил хуситов.

    Днем ранее повстанцы отчитались об уничтожении саудовского истребителя F-15 над северо-западом Йемена. Это произошло впервые с момента возобновления боевых действий в середине июля.

    Хуситы также опубликовали кадры с обломками сгоревшего самолета в пустыне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменское движение «Ансар Алла» атаковало беспилотниками саудовскую авиабазу Хамис-Мушайт.

    Несколькими днями ранее премьер-министр Ирака распорядился уволить командующего штабом провинции Майсан из-за запуска дронов по Саудовской Аравии.

    В августе хуситы нанесли массированный удар по позициям саудовских военных в провинции Мариб.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 16:39 • Новости дня
    Швеция выслала сотрудника посольства Ирана

    Швеция выслала иранского дипломата из-за нарушения Венской конвенции

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Швеции приняли решение выслать сотрудника иранского посольства в Стокгольме, обвинив его в нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях.

    Министерство иностранных дел Швеции вызвало иранского посла, чтобы сообщить о высылке сотрудника дипломатической миссии. Правительственная канцелярия королевства подтвердила эту информацию, пишет ТАСС.

    «Сотруднику иранского посольства в Швеции было предложено покинуть страну в связи с деятельностью, несовместимой с Венской конвенцией о дипломатических сношениях», – говорится в официальном сообщении ведомства. Дополнительные подробности о характере нарушений пока не разглашаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Австралии выслали посла Ирана из страны.

    В июле уже Министерство иностранных дел России вызвало шведского посла Кристину Юханнессон. Российские дипломаты потребовали от Стокгольма неукоснительного соблюдения Венской конвенции.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 08:07 • Новости дня
    Иранские военные сбили беспилотник MQ-9 над Ормузским проливом

    КСИР заявил об уничтожении дрона MQ-9 на востоке Ормузского пролива

    Tекст: Мария Иванова

    Иранский Корпус стражей исламской революции отчитался об уничтожении беспилотного летательного аппарата MQ-9 с помощью новейшей системы противовоздушной обороны.

    Иранские военные успешно уничтожили ударный дрон MQ-9, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в восточной части Ормузского пролива.

    «Силы КСИР при помощи новой современной системы ПВО сбили беспилотник MQ-9 в восточной части Ормузского пролива», – говорится в сообщении канала Press TV.

    Подробности о принадлежности уничтоженного аппарата пока не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября иранские военные захватили у Ормузского пролива американский подводный беспилотник Dive-LD.

    В конце августа силы противовоздушной обороны КСИР уничтожили над этим же проливом дрон США MQ-9.

    В начале августа бойцы Корпуса стражей исламской революции сбили аналогичный американский аппарат.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 21:44 • Новости дня
    Хуситы заявили о перехвате двух саудовских истребителей F-15

    Tекст: Валерия Городецкая

    Йеменские повстанцы из движения «Ансар Аллах» заявили о перехвате двух истребителей F-15 ВВС Саудовской Аравии с помощью зенитных ракет, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

    Сариа заявил об успешном перехвате саудовских самолетов, передает ТАСС. Инцидент произошел в йеменской провинции Таиз. По словам представителя движения, истребители вылетели с авиабазы Хамис-Мушайт.

    «Были обстреляны несколькими зенитными ракетами местного производства и вынуждены немедленно отступить», – отметил Сариа.

    Дополнительных подробностей о состоянии самолетов и возможных повреждениях пока не приводится. Саудовская сторона инцидент не комментировала.

    Накануне военно-воздушные силы Саудовской Аравии атаковали административный комплекс в йеменской провинции Таиз.

    Позже йеменское движение «Ансар Аллах» заявило об уничтожении саудовского разведывательно-ударного беспилотника Wing Loong II.

    В этот же день повстанцы нанесли удары беспилотниками по саудовской авиабазе Хамис-Мушайт.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 21:20 • Новости дня
    Ливан вернул Египту нелегально вывезенные древние артефакты

    Ливан передал Египту 37 конфискованных древних артефактов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр культуры Ливана Гассан Саламе передал египетскому посольству 37 исторических артефактов, конфискованных таможенниками в бейрутском порту шесть лет назад.

    Торжественная церемония состоялась в Национальном музее Бейрута, передает ТАСС. «Мы передаем египетскому посольству коллекцию из 37 артефактов. Все эти древности были конфискованы в порту Бейрута в 2020 году, их возвращению предшествовало многолетнее взаимодействие между властями Ливана, Египта и Интерполом», – заявил Саламе.

    В числе переданных ценностей находятся два расписных деревянных саркофага, маски, амулеты, статуи и фрагменты коптских тканей.

    Саламе подчеркнул, что Бейрут демонстрирует пример строгого соблюдения конвенции ЮНЕСКО 1970 года о запрете незаконного оборота культурных ценностей. Ливанские власти ожидают аналогичных шагов от других государств по возвращению тысяч национальных артефактов, незаконно удерживаемых в зарубежных музеях и частных коллекциях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, египетская полиция конфисковала у местного жителя более 150 подготовленных к незаконной продаже древних артефактов.

    Ранее власти Нидерландов вернули Каиру украденный бюст эпохи фараона Тутмоса III. А испано-египетская археологическая миссия обнаружила к юго-западу от Каира гробницу высокопоставленного чиновника Древнего Египта.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2026, 00:50 • Новости дня
    США заявили о вывезенных с их помощью через Ормуз 900 млн баррелей нефти

    США вывезли через Ормуз 900 млн баррелей нефти

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель вооруженных сил США сообщил телеканалу Al Jazeera, что с мая американские военные помогли вывезти через Ормузский пролив 900 млн баррелей нефти.

    «Представитель Центрального командования США (CENTCOM) Тим Хокинс вновь озвучил позицию США, что Иран «не контролирует» Ормузский пролив, отметив, что с начала мая американские военные помогли коммерческим судам перевезти через этот морской путь более 900 млн баррелей сырой нефти», – передает Al Jazeera.

    Хокинс заявил, что «движение судов через Ормузский пролив продолжается».

    «На протяжении многих месяцев мы содействуем проходу коммерческих судов, перевозящих грузы, в том числе сырую нефть», – добавил представитель американских военных.

    Хокинс заверил, что военные США следят за тем, чтобы полосы движения судов в проливе «оставались чистыми» от мин.

    «Пролив открыт, эти полосы движения открыты, и именно поэтому коммерческие суда продолжают проходить через них», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Axios узнал, что минами в Ормузе оказались не более десятой части предметов. Иран в сентябре передал США условия для открытия Ормузского пролива.

    Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф отказался снимать блокаду до выполнения условий июньского меморандума.

    Комментарии (0)
    Главное
    Каллас назвала объем помощи Евросоюза Украине с начала конфликта
    Начальник Генштаба Сирии посетил российскую базу Хмеймим
    ВС России уничтожили контейнеровоз с грузом для ВСУ в порту Черноморска
    ФАС предложила запретить энергетикам заниматься добычей криптовалют
    Начата досрочная переброска американских F-35 в Финляндию
    Михалков раскрыл название своего следующего фильма
    Окаменелости из Танзании помогли уточнить возраст древнейших динозавров