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    Фон дер Ляйен начала превращать Евросоюз в военный блок
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    16 сентября 2026, 19:20 • Новости дня

    МИД назвал сроки планов НАТО начать горячую фазу конфликта с Россией

    МИД: НАТО переведет противостояние с Россией в горячую фазу к 2029-2030 годам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Североатлантический альянс готовится к прямому военному столкновению с Россией, для чего активно модернизирует инфраструктуру и наращивает силы на восточном фланге, заявила руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

    Страны НАТО намерены перевести военное противостояние с Россией в горячую фазу не позднее 2029-2030 годов, заявила Жданова на заседании Форума ОБСЕ, передает ТАСС. «В Европе не скрывают: модернизация сети аэропортов, логистики, железнодорожных переправ, мостов и вплетение их в сеть так называемого военного Шенгена подчинены долгосрочному военному противостоянию с Россией, которое планируется перевести в горячую фазу не позднее 2029-2030 годов», – подчеркнула дипломат.

    По ее словам, на восточном фланге Североатлантического альянса идет развертывание новых воинских соединений бригадного уровня. Кроме того, создаются структуры управления и склады техники для наращивания военного присутствия в регионе.

    Параллельно с этим модернизируется логистическая инфраструктура и упрощаются процедуры для перемещения военных контингентов через границы европейских стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД Александр Грушко заявил о практической подготовке НАТО к прямому военному конфликту с Москвой.

    Ранее руководитель российской делегации в Вене Юлия Жданова отметила приближение военных расходов стран Евросоюза к уровню перед Второй мировой войной.

    А военный эксперт Алексей Леонков объяснил планы Североатлантического альянса по переводу ряда гражданских предприятий на военные рельсы к 2030 году.

    14 сентября 2026, 00:40 • Новости дня
    Захарова поставила диагноз главе МИД Польши
    Захарова поставила диагноз главе МИД Польши
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова оценила реплику главы МИД Польши Радослава Сикорского о гипотетическом нападении России на страну, при котором Варшава не стала бы себя сдерживать и быстро одолела бы атакующих.

    «Министр иностранных дел Польши Сикорский: «Если бы Россия напала на Польшу, мы бы очень быстро одержали победу». Русофобия головного мозга», – написала Захарова в Telegram-канале.

    Сикорский 13 сентября на ежегодной конференции «Ялтинская европейская стратегия» (YES) в Киеве заявил, что в случае нападения России Польша не будет сдерживать себя.

    «Думаю, мы довольно быстро победим Россию. У нас подавляющее преимущество над Россией в авиации», – приводит его слова «Военное обозрение».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Сикорский предложил усилить военные учения НАТО вблизи Калининградской области. Песков ответил, что Россия обеспечит безопасность Калининградской области на фоне угроз НАТО.

    Президент России Владимир Путин поручил Балтийскому флоту защищать западный  эксклав от внешних вызовов.

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    15 сентября 2026, 14:12 • Новости дня
    Россия заявила протест Дании

    Посол России Барбин вручил Дании ноту из-за опасных маневров военных вертолетов

    Россия заявила протест Дании
    @ Ronnie Robertson/Wikipedia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский посол Владимир Барбин вручил ноту протеста датской стороне из-за опасных маневров военных вертолетов Дании вблизи кораблей РФ.

    Россия предупредила Данию из-за опасных маневров датских военных вертолетов вблизи российских кораблей, передает РИА «Новости».

    Посол в Копенгагене Владимир Барбин сообщил, что датской стороне вручена соответствующая нота.

    «Потребовал от датской стороны принятия необходимых мер с тем, чтобы исключить повторения подобных инцидентов в будущем, и вручил соответствующую ноту», – заявил дипломат. Ранее глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен сообщил о намерении вызвать российского посла из-за инцидента с якобы выпущенными «ложными тепловыми целями» по датскому вертолету в Балтийском море. При этом доказательств представлено не было.

    Посол отметил, что это не первый подобный случай. В сентябре 2025 года он уже обращал внимание датского внешнеполитического ведомства на опасные облеты вертолетом ВВС Дании большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков». Маневры создавали риск столкновения и помех в работе оборудования, при этом экипаж вертолета не выходил на связь и игнорировал предупреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ сообщили о пуске сигнальных ракет с российского фрегата в сторону датского вертолета.

    Министерство иностранных дел Дании вызвало российского посла для обсуждения этого инцидента.

    Ранее дипломат Владимир Барбин назвал невозможным нормальное взаимодействие с Копенгагеном из-за его конфронтационного курса.

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    16 сентября 2026, 11:52 • Видео
    Британия трещит по швам

    Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

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    15 сентября 2026, 10:26 • Новости дня
    МИД Дании вызвал посла России из-за инцидента с вертолетом
    МИД Дании вызвал посла России из-за инцидента с вертолетом
    @ Pbn-dk/Wikipedia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство иностранных дел Дании вызовет российского посла, заявил глава ведомства Ларс Лекке Расмуссен.

    Внешнеполитическое ведомство европейской страны планирует провести разговор с дипломатическим представителем Москвы, передает РИА «Новости».

    «Посол России был вызван на беседу для обсуждения инцидента», – подчеркивается в заявлении министра.

    Причиной демарша стала ситуация в международных водах Балтийского моря у берегов датского города Гедсер. Утверждается, что по вертолету королевства якобы были выпущены ложные тепловые цели.

    При этом Копенгаген не предоставил никаких официальных доказательств произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября российский посол Владимир Барбин отверг обвинения Копенгагена по инциденту в аэропорту Лейпцига.

    В январе дипломат заявил об угрозах властей Дании отобрать землю у дипмиссии.

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    14 сентября 2026, 05:26 • Новости дня
    Туск заявил об угрозе конфликта между Россией и Польшей
    Туск заявил об угрозе конфликта между Россией и Польшей
    @ IMAGO/Kai Taller/ArenaAkcji/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Польский премьер-министр Дональд Туск заявил о возможной эскалации конфликта с российской стороной, отметив риск распространения ударов на польскую территорию.

    Политик выступил на специальном брифинге в штаб-квартире правительственного центра безопасности, передает RT со ссылкой на агентство PAP.

    Глава польского правительства выразил мнение, что наращивание ударов России по Украине может затронуть и польские территории. Для отражения возможных атак Варшава намерена прибегнуть к помощи союзников, отметил он.

    В конце июля Туск сообщал о планах передачи Украине новых ракет Patriot.

    Ранее политик заявлял о реальной угрозе полномасштабной войны в Европе на фоне инцидентов с беспилотниками в Прибалтике.

    Весной глава польского правительства предсказывал начало прямого вооруженного противостояния Североатлантического альянса с Москвой в ближайшие месяцы.

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    16 сентября 2026, 14:30 • Новости дня
    Рар назвал последствия создания Совета безопасности Европы

    Политолог Рар: Вражда с Россией становится долгосрочной стратегией Евросоюза

    Рар назвал последствия создания Совета безопасности Европы
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Элиты ЕС фиксируют утрату США прежнего стратегического интереса к Европе. На этом фоне Урсула фон дер Ляйен намерена трансформировать Евросоюз, который ранее концентрировался преимущественно на экономических вопросах, в структуру, более ориентированную на военную и оборонную политику, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее глава ЕК предложила создать европейский аналог статьи 4 НАТО.

    «Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поставила задачу превратить Евросоюз в более сильный и централизованный механизм управления. Она хотела бы объединить свою нынешнюю должность с постом главы Евросовета, создав влиятельный чин президента Европы», – отметил германский политолог Александр Рар.

    По его словам, эта должность встала бы в один ряд с главой Белого дома, совмещая политический мандат с полномочиями в сфере безопасности. Такое стремление неудивительно, ведь руководящие элиты ЕС чутко реагируют на происходящие изменения в мире и видят, что США постепенно утрачивают прежний стратегический интерес к Европе, перенося свой фокус внимания на Азию.

    «Тенденция неизбежно ведет к снижению роли НАТО в европейской политике», – подчеркнул спикер. В связи с этим, продолжил собеседник, фон дер Ляйен стремится постепенно трансформировать Евросоюз, который ранее сосредотачивался преимущественно на экономических вопросах, в структуру, более ориентированную на военную и оборонную политику.

    «Образ России как врага является ключевым фактором в этой долгосрочной стратегии. ЕС должен стать самостоятельным центром силы в формирующемся многополярном мировом порядке», – считает эксперт.

    «В своих инициативах фон дер Ляйен получает поддержку со стороны крупнейших государств ЕС. При этом предполагаемые ею изменения должны сопровождаться реформированием механизмов принятия решений внутри Евросоюза. Германия особенно активно выступает за расширение принципа большинства, предполагающего отказ от нынешнего демократического консенсуса всех стран», – детализировал аналитик.

    «На практике это означает, что важнейшие государства ЕС, как ФРГ, получат максимально широкие возможности определять общий курс Евросоюза. При этом менее крупные страны рискуют оказаться в ситуации, когда их позиция будет преодолена большинством», – резюмировал Рар.

    Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Европарламенте о планах разработать новую стратегию безопасности Евросоюза. Она сообщила, что работа ведется совместно с верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас.

    «Вместе с ростом угроз должен расти и уровень готовности Европы… У нас уже есть много инструментов, мы усиливаем работу с НАТО, но наша доктрина, институты, процесс принятия решений не поспевают за новой реальностью», – сказала глава ЕК.

    В связи с этим фон дер Ляйен предложила сформулировать европейский аналог четвертой статьи Североатлантического договора. Она отметила, что Евросоюзу необходим консенсус при реагировании на инциденты, которые не дотягивают до уровня вооруженной агрессии, но угрожают национальной безопасности.

    По ее словам, сейчас настало время для активации европейского чрезвычайного протокола безопасности для одной из стран ЕС. В этом случае другие государства объединения должны будут проводить встречи для координации общеевропейских ответных мер, чтобы сдержать эскалацию и минимизировать последствия.

    ЕС необходимо пойти дальше и создать Европейский совет безопасности, добавила фон дер Ляйен. «Мы уже обсуждали формат взаимодействия на уровне лидеров, посвященный безопасности нашего континента, с участием таких партнеров, как Канада, Украина, Британия, Норвегия и других. Сейчас это особенно актуально, учитывая характер и масштабы существующих рисков», – заявила она.

    Кроме того, Брюссель планирует создать новый инструмент для совместного развития стратегических военных возможностей, включая системы ПВО и ПРО, сказала глава ЕК. Говоря об усилении противовоздушной обороны на Украине, чиновница отметила, что ЕС работает с Киевом над разработкой недорогого модульного комплекса. В основу сотрудничества ляжет проект Freya, уточнила фон дер Ляйен.

    Западная пресса назвала идеи главы ЕК «ответом» президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу. Как указывает Politico, различные варианты такой структуры обсуждались с 1980-х годов, но ни один из них не получил поддержки. «Идея всплыла после раскола в ЕС из-за войны в Ираке 2003 года. Она получила новый импульс в 2017 году благодаря экс-главе ЕК Жан-Клоду Юнкеру и президенту Франции Эммануэлю Макрону, но провалилась из-за отказа Британии», – отмечает издание.

    Ранее депутат Европарламента от фракции «Зеленые – Европейский свободный альянс» Сергей Лагодинский вновь выдвинул предложение о создании совета безопасности. Он выступил за межправительственный договор, который объединил бы Германию, Францию, Италию, Испанию, Польшу и Британию, а также предоставил бы два места для «более мелких стран на ротационной основе», чтобы ускорить принятие решений в кризисных ситуациях.

    При этом столицы стран ЕС скептически относятся к передаче своих полномочий в области обороны новым институтам, отмечает Politico. «Кроме того, такой шаг чреват конфликтом с Североатлантическим альянсом, который неоднократно предостерегал Брюссель от дублирования миссии альянса в области безопасности», – пишет издание.

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    14 сентября 2026, 21:24 • Новости дня
    Рютте отказался раскрывать «секретные» меры НАТО против России
    Рютте отказался раскрывать «секретные» меры НАТО против России
    @ IMAGO/Achille Abboud/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью заявил, что Североатлантический альянс обладает некими секретными мерами воздействия на Россию, но не стал называть их.

    В беседе с Politico он подчеркнул наличие у организации различных мер реагирования на действия России, передает РБК. «У нас есть все варианты ответа. Некоторые из них будут публичными, некоторые – нет», – заявил Рютте.

    Генсек НАТО также подтвердил намерение альянса продолжать оказание поддержки Киеву.

    При этом, по данным издания, страны блока в настоящее время не планируют принимать немедленные жесткие меры против России. Стратегия организации сейчас сводится к сохранению спокойствия и продолжению текущих действий, отметил один из высокопоставленных европейских дипломатов.

    Ранее Рютте назвал Россию долгосрочной угрозой для западных стран.

    Ключевым приоритетом военно-политического блока политик обозначил наращивание выпуска вооружений.

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    16 сентября 2026, 14:12 • Новости дня
    Эксперт: Фон дер Ляйен превращает Евросоюз в военный блок

    Военный эксперт Кнутов: Аналог статьи 4 НАТО сделает из ЕС военный блок

    Эксперт: Фон дер Ляйен превращает Евросоюз в военный блок
    @ REUTERS/Yves Herman

    Tекст: Олег Исайченко

    Евросоюз, изначально создававшийся как экономическое объединение, стремительно милитаризируется. Предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен сформулировать европейский аналог статьи 4 Североатлантического договора – это очередной шаг к превращению ЕС в военный блок, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Евросоюз изначально создавался как экономическое объединение, однако со временем его характер существенно трансформировался. Так, после начала СВО ЕС превратился, по сути, в политическую структуру, занятую санкциями против России и оказанием помощи Украине», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Теперь, продолжил он, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пытается «узаконить превращение Евросоюза в военный блок». На этом фоне собеседник напомнил, что в Европе неоднократно обсуждали идею создания европейского НАТО. Дискуссия вновь обострилась после того, как США, игравшие решающую роль в альянсе, стали постепенно отдаляться от проблем европейцев.

    «Фон дер Ляйен предложила не учреждать отдельную международную структуру, а поэтапно внедрить в правовое поле ЕС механизмы, аналогичные статье 4 Североатлантического договора. Это значит, что некогда преимущественно экономический союз начнет выполнять функции, отчасти дублирующие задачи НАТО. Вопросы экономики отойдут на последний план. При этом роль и политический вес главы Еврокомиссии существенно возрастут», – пояснил аналитик.

    Кнутов напомнил, что статья 4 НАТО предусматривает проведение консультаций между странами альянса, если одна из них усматривает угрозу своей территориальной целостности, политической независимости или безопасности. При инициировании таких консультаций вопрос выносится на заседание Североатлантического совета: государства обмениваются информацией, обсуждают ситуацию и совместно определяют дальнейшие шаги.

    «Что-то похожее сейчас есть в ЕС, но механизм работает иначе: консультации проводятся по инициативе Брюсселя и на добровольной основе. Если инициатива Урсулы фон дер Ляйен по созданию аналога статьи 4 будет одобрена, участие станет обязательным для всех членов», – считает эксперт. Он также не исключает, что со временем Брюссель попытается «продавить» закрепление в документах ЕС аналога статьи 5 НАТО.

    Вместе с тем такие решения ЕК могут подкрепить в Вашингтоне настроения в пользу выхода из Североатлантического альянса. «Но европейские политики поняли, что Штаты не будут их содержать и защищать так, как это было, скажем, в годы холодной войны. На этом фоне тенденция к размежеванию Европы и США становится все более выраженной», – рассуждает аналитик.

    Что касается значения изменений в ЕС для Москвы, то Кнутов отметил: «это очередной шаг к эскалации отношений между Россией и Западом и на пути к войне».

    Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Европарламенте о планах разработать новую стратегию безопасности Евросоюза. Она сообщила, что работа ведется совместно с верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас. «Вместе с ростом угроз должен расти и уровень готовности Европы… У нас уже есть много инструментов, мы усиливаем работу с НАТО, но наша доктрина, институты, процесс принятия решений не поспевают за новой реальностью», – сказала глава ЕК.

    В связи с этим фон дер Ляйен предложила сформулировать европейский аналог статьи 4 Североатлантического договора. Она отметила, что Евросоюзу необходим консенсус, как реагировать на инциденты, которые не дотягивают до уровня вооруженной агрессии, но угрожают национальной безопасности.

    По ее мнению, пришло время для европейского чрезвычайного протокола безопасности. В случае его активации одной из стран ЕС, другие государства объединения должны будут собираться для координации общеевропейских ответных мер, чтобы сдержать эскалацию и минимизировать последствия, уточнила глава ЕК.

    ЕС необходимо пойти дальше и создать Европейский совет безопасности, добавила Урсула фон дер Ляйен. «Мы уже обсуждали формат взаимодействия на уровне лидеров, посвященный безопасности нашего континента, с участием таких партнеров, как Канада, Украина, Британия, Норвегия и другие. Сейчас это особенно актуально, учитывая характер и масштабы существующих рисков», – заявила она.

    Кроме того, Евросоюз планирует создать новый инструмент для совместного развития стратегических военных возможностей, включая системы ПВО и ПРО, сказала глава ЕК. Говоря об усилении противовоздушной обороны на Украине, чиновница отметила, что ЕС работает с Киевом над совместным проектом по разработке недорогого модульного комплекса. В основе сотрудничества будет проект Freya, уточнила фон дер Ляйен.

    Между тем западная пресса уже называет предложенный главой ЕК Европейский совет по безопасности «ответом» Владимиру Путину и Дональду Трампу. Как напоминает Politico, различные варианты такой структуры обсуждались с 1980-х годов, но ни один из них не получил поддержки. «Идея всплыла после раскола в ЕС из-за войны в Ираке 2003 года и получила новый импульс в 2017 году благодаря бывшему главе исполнительной власти ЕС Жан-Клоду Юнкеру и Эммануэлю Макрону, но провалилась из-за нежелания Британии», – отмечает издание.

    В 2026 году депутат Европарламента от фракции «Зеленые – Европейский свободный альянс» Сергей Лагодинский вновь выдвинул предложение о создании совета безопасности. Он выступил за межправительственный договор, который объединил бы Германию, Францию, Италию, Испанию, Польшу и Британию, а также предоставил бы два места для «более мелких стран на ротационной основе», чтобы ускорить принятие решений в кризисных ситуациях.

    При этом столицы стран ЕС скептически относятся к передаче своих полномочий в области обороны новым институтам, отмечает Politico. «Кроме того, такой шаг чреват конфликтом с Североатлантическим альянсом, который неоднократно предостерегал Брюссель от дублирования миссии альянса в области безопасности», – пишет издание.

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    16 сентября 2026, 17:32 • Новости дня
    У границ России замечены четыре самолета-разведчика НАТО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сразу четыре разведывательных борта НАТО зафиксировали вблизи государственных границ России, включая полеты над Черным морем и вдоль финских рубежей.

    Четыре самолета-разведчика стран Североатлантического альянса зафиксировали у российских рубежей в среду, передает РИА «Новости». Полетные данные свидетельствуют об активности авиации НАТО над Черным морем и Восточной Европой.

    Американский борт Bombardier ARTEMIS II курсировал над черноморской акваторией от Румынии до Сочи почти семь часов. В этом же районе действовал британский стратегический разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint, временно отключивший транспондер. Позже он переместился в воздушное пространство Польши.

    Британский самолет продолжил полет примерно в 40 километрах от белорусской границы, направляясь к Калининградской области. Северо-западнее Варшавы, в 100 километрах от российского региона, также находился самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3A Sentry ВВС США. Кроме того, вдоль северной границы России и Финляндии патрулировал шведский Gulfstream S102B Korpen.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября два британских самолета-разведчика пролетели вдоль российских границ.

    В конце августа борт Североатлантического альянса Bombardier ARTEMIS II провел маневры в небе над Эстонией и Латвией.

    Появление новейшего американского самолета РЭБ EA-37B Compass Call вблизи Калининградской области означает отработку прорыва зоны ограничения доступа.

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    15 сентября 2026, 16:36 • Новости дня
    Захарова направила генсека НАТО Рютте за помощью к медикам

    Захарова посоветовала генсеку НАТО Рютте обратиться к медикам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала генеральному секретарю НАТО Марку Рютте обратиться к медикам из-за его обвинений в адрес Москвы.

    «Вы же им деньги даете, а они на ваши деньги нападают на вашу же критическую инфраструктуру на Балтике. И вы и в этом хотите обвинить Россию? Но это уже, знаете, проблемы, которые должны решать медики», – приводит РИА «Новости» слова Захаровой.

    Дипломат напомнила, что самым масштабным инцидентом с инфраструктурой на Балтике стал подрыв газопроводов «Северный поток». Согласно материалам германского суда, это преступление совершили граждане Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале официальный представитель МИД назвала заявления Марка Рютте дезинформацией. Ранее дипломат призвала генсека НАТО сосредоточиться на расследовании подрывов «Северных потоков».

    До этого Мария Захарова уже сомневалась в психическом здоровье западного политика.

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    15 сентября 2026, 01:55 • Новости дня
    Генсек НАТО Рютте призвал увеличить военную помощь Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны альянса усилить военную помощь Киеву.

    Рютте выступил с заявлением на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словении Янезом Яншей в Брюсселе, передает РИА «Новости».

    «Наш ответ заключается в увеличении поддержки Украины, чтобы у нее было все необходимое», – заявил Рютте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рютте обсудил с союзниками по блоку дальнейшие поставки Украине систем ПВО.

    Ранее он заявлял о намерении альянса усилить Украину к моменту возможных мирных переговоров с Россией.

    В 2025 году генсек НАТО пообещал «плотный поток» оружия для Киева.

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    16 сентября 2026, 10:32 • Новости дня
    В НАТО рассказали о новых планах противовоздушной обороны

    Командующий ВВС США сообщил о внедрении новых планов перехвата ударных дронов

    В НАТО рассказали о новых планах противовоздушной обороны
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Командующий ВВС США в Европе Джейсон Хайндс сообщил о внедрении новых планов НАТО по защите от дронов и крылатых ракет после инцидента в Литве.

    Командующий ВВС США в Европе и Африке, а также глава Объединенного авиационного командования НАТО Джейсон Хайндс заявил о получении задачи по реализации новых планов альянса, передает The War Zone.

    «Я не знаю, что на уме у Путина или его войск по поводу этих ударных дронов или даже крылатых ракет, подобных тем, что мы видели в воздушном пространстве Польши всего несколько месяцев назад», – отметил Хайндс, комментируя инцидент со сбитым беспилотником.

    По словам генерала, Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич поручил ему полностью внедрить миссию Enhanced Vigilance Activity Eastern Sentry и новый План постоянной обороны 12 тыс. Эти инициативы призваны обеспечить страны альянса необходимыми возможностями для защиты воздушного пространства от дронов-камикадзе и крылатых ракет. Миссия была создана в сентябре 2025 года после многочисленных нарушений воздушного пространства стран НАТО российскими беспилотниками и самолетами.

    Хайндс подчеркнул, что Россия может проверять готовность альянса, используя гибридные методы. Он признал, что использование боевой авиации НАТО для перехвата дронов является эффективным, но экономически невыгодным решением. Генерал выразил надежду на переход к более эффективным и дешевым средствам перехвата, включая наземные и недорогие ракеты класса «воздух-воздух». Европейские страны уже начинают следовать примеру США в использовании ракет с лазерным наведением для уничтожения беспилотников.

    Представитель ВВС США также отметил, что НАТО переходит от патрулирования воздушного пространства к полноценной противовоздушной обороне. Это связано с необходимостью быстрого и решительного реагирования на возникающие угрозы. Хайндс предположил, что гибридные действия могут быть одним из немногих доступных России рычагов, поскольку она не имеет преимущества в географии или боеготовности перед НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию в ведении гибридных атак против Европы. Для укрепления восточного фланга Североатлантический альянс запустил военную операцию «Восточный часовой».

    Перед этим польский премьер Дональд Туск проинформировал руководство блока об уничтожении нарушивших воздушное пространство беспилотников.

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    15 сентября 2026, 00:33 • Новости дня
    Генсек ОДКБ Масадыков не исключил возобновления контактов с ОБСЕ и НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    Взаимодействие ОДКБ с ОБСЕ и НАТО может быть восстановлено, ОДКБ считает это целесообразным, сообщил генеральный секретарь организации Таалатбек Масадыков.

    Масадыков в авторской статье в журнале «Национальная оборона» пишет, что организация делает ставку на партнерство с ООН, ШОС и СНГ, а также развивает отношения с новыми объединениями, такими как Африканский союз.

    Генсек напомнил, что в мае после длительного перерыва состоялась его встреча с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу. Он отметил искреннюю нацеленность коллеги на поддержку устойчивого диалога между структурами и выразил убежденность в значительном потенциале организации для укрепления безопасности в Европе.

    Масадыков также затронул тему отношений с НАТО. «Когда-то мы предлагали диалог Организации Североатлантического договора. Эти действия не дали результата, тем не менее, ОДКБ сохраняет приверженность прагматичному подходу и не считает, что перспектив диалога не существует», – заявил генсек ОДКБ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ОДКБ заявила о готовности восстановить деловое взаимодействие с ОБСЕ после паузы с 2022 года.

    Позже в самой ОБСЕ заявили о желании возобновить прерванное взаимодействие с ОДКБ.

    Масадыков также сообщил о полном контроле Белоруссии над западными границами в рамках союзнического взаимодействия.

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    14 сентября 2026, 13:37 • Новости дня
    Кремль отказался комментировать решение Финляндии о ядерном сдерживании

    Песков воздержался от комментариев по решению Финляндии о ядерном сдерживании

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле решили пока не давать оценок намерению Хельсинки поддержать инициативу Парижа по ядерному сдерживанию, сославшись на необходимость изучения деталей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу решения Финляндии присоединиться к французской концепции ядерного сдерживания в Европе, передает РИА «Новости».

    «Я не совсем понимаю, что это за концепция, честно говоря, мне еще предстоит какие-то детали узнать, поэтому я воздержался бы от каких-либо комментариев», – сказал Песков.

    Ранее министерство обороны Финляндии сообщило о присоединении республики к инициативе Франции. В марте президент Франции Эммануэль Макрон заявил о вступлении страны в период «продвинутого ядерного сдерживания».

    В рамках этого подхода Париж планирует увеличить количество ядерных боеголовок, а европейские государства получат возможность участвовать в совместных учениях. По словам французского лидера, к доктрине присоединятся восемь европейских стран, включая Британию, Германию и Польшу.

    В августе глава МИД Финляндии Элина Валтонен поддержала обсуждение расширения французского «ядерного зонтика» на всю Европу.

    В июне западные СМИ сообщили о возможном участии Хельсинки в этой программе.

    В марте глава МИД России Сергей Лавров с иронией прокомментировал планы по созданию европейского ядерного сдерживания.

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    15 сентября 2026, 17:48 • Новости дня
    МИД предостерег Запад от бесконтрольного распространения ядерного оружия

    Захарова: НАТО следует серьезно отнестись к предупреждениям о ядерном оружии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала западные страны серьезно отнестись к предупреждениям Москвы о недопустимости бесконтрольного распространения ядерного оружия.

    Захарова призвала западноевропейских политиков серьезно относиться к предупреждениям Москвы по ядерному оружию. Заявление прозвучало на брифинге в ходе Всемирного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, передает ТАСС.

    «Мы рекомендовали бы вот этим западноевропейским горячим головам как-то трезво взглянуть на мир и отнестись со всей серьезностью к нашим предупреждениям», – подчеркнула дипломат. Она добавила, что прислушаться к этим словам полезно не только деятелям из Вильнюса и Хельсинки.

    Захарова также отметила, что снятие запретов на размещение ядерного оружия в странах НАТО ведет к его бесконтрольному распространению.

    «Это все предпосылки очевидные для появления на территории указанных стран оружия массового уничтожения. Но только не того оружия массового уничтожения, которое они бы ответственно контролировали…, это то оружие массового уничтожения, которое у них появится, западного происхождения и западной юрисдикции, которое они не будут иметь права ни посмотреть, ни то что уж контролировать», – сказала Захарова, отвечая на вопрос РИА «Новости» в ходе брифинга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД Александр Грушко пообещал учесть присоединение Финляндии к французской ядерной инициативе при военном планировании.

    Месяцем ранее глава финского внешнеполитического ведомства Элина Валтонен поддержала обсуждение расширения ядерного зонтика Франции на всю Европу.

    А летом официальный представитель МИД Мария Захарова анонсировала жесткие ответные шаги на снятие Хельсинки запрета на размещение ядерного оружия.

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    15 сентября 2026, 13:08 • Новости дня
    Лавров исключил появление сил НАТО у российских границ

    Лавров заявил о недопустимости расширения НАТО к границам России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров исключил возможность появления баз Североатлантического альянса у границ государства в рамках возможного урегулирования конфликта.

    Россия готова искать разумные компромиссы по ситуации на Украине, передает РИА «Новости». Однако появление Североатлантического альянса у российских рубежей абсолютно исключено, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

    «Мы готовы в рамках этой позиции искать разумные компромиссы, но принципиально мы не меняли задачи обеспечить нашу безопасность, не допустить появления НАТО на наших границах и обеспечить законные права русских и русскоязычных людей, которые столетиями живут на этих землях», – отметил Сергей Лавров.

    Свое заявление министр сделал во время выступления на посольском круглом столе, посвященном вопросам урегулирования украинского кризиса. Москва твердо намерена защищать интересы соотечественников на исторических территориях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров предупредил о риске ядерного столкновения с НАТО.

    Весной министр указал на попытки западных стран втянуть Украину в Североатлантический альянс.

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