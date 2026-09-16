  • Новость часаПутин: Участие в выборах – это наш общий вклад в победу России
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Фон дер Ляйен начала превращать Евросоюз в военный блок
    На Украине сгорел cклад с костюмами и реквизитом студии Зеленского
    Перебои с топливом на АЗС начались во Франции
    Установлена причина гибели собак после вакцинации препаратом «Мультикан-8»
    Лавров: Европа обманет Армению со вступлением в ЕС
    Лавров: Москва начала проверку данных об американском ударном космическом оружии
    Власти Казани решили увековечить память о погибшем на СВО Герое России Грунисе
    ФАС предложила запретить энергетикам заниматься добычей криптовалют
    МФМ-2026 завершился масштабным шоу
    16 сентября 2026, 18:45 • Новости дня

    Индийская военная делегация прибыла в Москву для переговоров

    Делегация Индии прибыла в Москву для обсуждения сотрудничества сухопутных войск

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военная делегация Индии во главе с генералом Дхираджем Ситхом прибыла в Москву для обсуждения двустороннего сотрудничества по линии сухопутных войск, сообщили в Минобороны.

    Визит индийских военных начался с возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны. Церемония в Александровском саду прошла под руководством заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками, Героя России генерал-полковника Александра Матовникова. Затем в Главном командовании Сухопутных войск состоялись официальные двусторонние переговоры.

    «Официальная часть двусторонних переговоров состоялась в Главном командовании Сухопутных войск, где были обсуждены вопросы военного сотрудничества и взаимодействия, направленные на реализацию проектов, целью которых является повышение боеготовности вооруженных сил обеих стран», – сообщили в Минобороны.

    В ходе визита индийская делегация посетит Национальный центр управления обороной Вооруженных сил России. Также запланировано посещение военно-учебных заведений Сухопутных войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Индия направила своих военнослужащих на стратегические учения «Запад-2025».

    Летом того же года министр обороны России Андрей Белоусов назвал эту страну исключительно важным стратегическим партнером. Ранее оборонные ведомства двух государств подписали соглашение об упрощении взаимодействия.

    16 сентября 2026, 12:45 • Новости дня
    Британия провела испытания первой с 1990-х ядерной боеголовки

    Минобороны Британии отчиталось о первых испытаниях ядерной боеголовки Astraea

    Британия провела испытания первой с 1990-х ядерной боеголовки
    @ Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Британии успешно испытали новейшую ядерную боеголовку Astraea, создание которой обойдется бюджету страны в 15 млрд фунтов стерлингов.

    Министерство обороны Соединенного Королевства сообщило о проведении в прошлом году первых испытаний новой ядерной боеголовки Astraea, передает РИА «Новости».

    В ежегодном докладе ведомства парламенту о состоянии ядерного арсенала отмечается, что в августе 2025 года завершился анализ конструкции боеголовки.

    «В августе 2025 года был завершен анализ конструкции Astraea, что стало важным шагом в разработке, оценке безопасности, эксплуатационных и технических характеристик новой боеголовки. Через месяц были успешно завершены гидродинамические испытания в Лос-Аламосской национальной лаборатории в США», – говорится в документе.

    Гидродинамические испытания позволяют проверить свойства ядерного оружия при экстремальном давлении и ударном сжатии без детонации заряда. Разработка Astraea для будущих подлодок класса Dreadnought началась в 2020 году. Это первая новая британская боеголовка с 90-х годов.

    Также подчеркивается, что Astraea стала первой британской боеголовкой, созданной в эпоху действия Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний без детонации заряда. Власти выделили на этот проект 15 млрд фунтов стерлингов на период с 2025 по 2030 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон выделит более 11 млрд долларов на строительство четырех атомных подводных лодок класса «Дредноут».

    Постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил о скрытном наращивании британского ядерного арсенала.

    Экс-глава объединенного командования ВС Великобритании Ричард Бэрронс ранее рассказал об истощении военного бюджета из-за масштабных трат на силы ядерного сдерживания.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 15:40 • Новости дня
    Лавров: Москва начала проверку данных об американском ударном космическом оружии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил об изучении информации касательно возможного размещения американских ударных систем на околоземной орбите.

    Российское внешнеполитическое ведомство анализирует сведения о развертывании Соединенными Штатами боевых комплексов за пределами атмосферы, передает ТАСС. Об этом Лавров рассказал во время выступления на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.

    «Всех взбудоражила новость о том, что США объявили, что они вывели оружие в космос, ударное вооружение. Мы сейчас перепроверяем эту ситуацию», – подчеркнул руководитель министерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр ВВС США Трой Майнк впервые официально признал развертывание американского орбитального оружия.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти слова доказательством планов Вашингтона по милитаризации околоземного пространства.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о намерении Москвы продолжить продвижение позиции о неразмещении вооружений в космосе.

    Комментарии (2)
    16 сентября 2026, 11:52 • Видео
    Британия трещит по швам

    Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 11:55 • Новости дня
    Фон дер Ляйен анонсировала единые системы ПРО и ПВО Европы
    Фон дер Ляйен анонсировала единые системы ПРО и ПВО Европы
    @ Wiktor Dabkowski/ZUMA/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о создании нового европейского инструмента для совместного развития стратегических военных возможностей, включая системы ПВО и ПРО.

    Евросоюз планирует создать новый инструмент для совместного развития стратегических военных возможностей, включая системы ПВО и ПРО, сказала глава ЕК, передает РИА «Новости».

    Инициатива также охватит стратегический транспорт, дозаправку в воздухе, космические и киберсистемы.

    «Эти системы имеют критическое значение, и нам нужно больше таких возможностей. Только вместе Европа обладает необходимым масштабом для их создания», – добавила председатель комиссии.

    Новый европейский инструмент стратегических возможностей будет полностью согласован с НАТО.

    Глава ЕК также отметила, что конфликт на Украине наглядно продемонстрировал важность подобных стратегических возможностей для обороны.

    Ранее фон дер Ляйен анонсировала совместную с Украиной разработку модульного комплекса противовоздушной обороны.

    Ранее украинские власти запросили у Евросоюза несколько миллиардов евро на закупку систем ПВО.

    Летом генсек НАТО Марк Рютте и фон дер Ляйен объявили о завершении эпохи оборонного аутсорсинга для Европы.

    Комментарии (3)
    16 сентября 2026, 10:32 • Новости дня
    В НАТО рассказали о новых планах противовоздушной обороны

    Командующий ВВС США сообщил о внедрении новых планов перехвата ударных дронов

    В НАТО рассказали о новых планах противовоздушной обороны
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Командующий ВВС США в Европе Джейсон Хайндс сообщил о внедрении новых планов НАТО по защите от дронов и крылатых ракет после инцидента в Литве.

    Командующий ВВС США в Европе и Африке, а также глава Объединенного авиационного командования НАТО Джейсон Хайндс заявил о получении задачи по реализации новых планов альянса, передает The War Zone.

    «Я не знаю, что на уме у Путина или его войск по поводу этих ударных дронов или даже крылатых ракет, подобных тем, что мы видели в воздушном пространстве Польши всего несколько месяцев назад», – отметил Хайндс, комментируя инцидент со сбитым беспилотником.

    По словам генерала, Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич поручил ему полностью внедрить миссию Enhanced Vigilance Activity Eastern Sentry и новый План постоянной обороны 12 тыс. Эти инициативы призваны обеспечить страны альянса необходимыми возможностями для защиты воздушного пространства от дронов-камикадзе и крылатых ракет. Миссия была создана в сентябре 2025 года после многочисленных нарушений воздушного пространства стран НАТО российскими беспилотниками и самолетами.

    Хайндс подчеркнул, что Россия может проверять готовность альянса, используя гибридные методы. Он признал, что использование боевой авиации НАТО для перехвата дронов является эффективным, но экономически невыгодным решением. Генерал выразил надежду на переход к более эффективным и дешевым средствам перехвата, включая наземные и недорогие ракеты класса «воздух-воздух». Европейские страны уже начинают следовать примеру США в использовании ракет с лазерным наведением для уничтожения беспилотников.

    Представитель ВВС США также отметил, что НАТО переходит от патрулирования воздушного пространства к полноценной противовоздушной обороне. Это связано с необходимостью быстрого и решительного реагирования на возникающие угрозы. Хайндс предположил, что гибридные действия могут быть одним из немногих доступных России рычагов, поскольку она не имеет преимущества в географии или боеготовности перед НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию в ведении гибридных атак против Европы. Для укрепления восточного фланга Североатлантический альянс запустил военную операцию «Восточный часовой».

    Перед этим польский премьер Дональд Туск проинформировал руководство блока об уничтожении нарушивших воздушное пространство беспилотников.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2026, 20:52 • Новости дня
    Силы ПВО за день сбили 22 украинских дрона над пятью регионами России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Над пятью регионами России и Черным морем за день сбили 22 беспилотника Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны.

    Во вторник в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени военные перехватили и ликвидировали 22 вражеских дрона, сообщает Минобороны в Max. Уточняется, что все уничтоженные аппараты относились к самолетному типу и были своевременно сбиты над территориями Брянской, Курской, Калужской и Смоленской областей.

    Кроме того, успешная работа систем противовоздушной обороны зафиксирована над Республикой Крым и акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 13 сентября отечественные системы противовоздушной обороны перехватили 389 украинских беспилотников над территорией страны.

    До этого дежурные средства ПВО уничтожили 269 вражеских дронов в небе над несколькими регионами. Несколькими днями ранее российские военные отразили массированную атаку 438 летательных аппаратов.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 08:12 • Новости дня
    WSJ узнала об отборе военных для доклада Хегсета по размеру талии

    WSJ: Пентагон отбирает военных для доклада Хегсета по физическим стандартам

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство обороны США начало отбор военнослужащих для участия в выступлении Пита Хегсета, уделяя особое внимание их физическим данным и внешнему виду, пишут СМИ.

    Министерство обороны США отбирает военнослужащих для присутствия на выступлении главы ведомства Пита Хегсета с докладом о положении дел в вооруженных силах 30 сентября, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что при выборе кандидатов учитываются внешние данные, включая соотношение талии к росту.

    «Как следует из электронного письма от вторника, разосланного командирам армии, Пентагон ищет военнослужащих, которые соответствуют определенным «физическим стандартам» для участия в мероприятии», – сообщает газета Wall Street Journal.

    Чиновники пояснили, что аналогичные требования получили и другие подразделения. Кандидаты должны обладать безупречным внешним видом, соответствовать армейским фитнес-тестам и демонстрировать лидерские качества. Кроме того, от них требуется чистая репутация, дисциплина и способность служить образцом для коллег.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Пентагон ужесточил требования к внешнему виду и физической форме американских военнослужащих.

    Глава ведомства Пит Хегсет собрал сотни генералов для обсуждения новых стандартов армии. Министр осудил наличие полных солдат в рядах вооруженных сил.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 13:47 • Новости дня
    Nikkei: США закупят военные корабли у союзников для конкуренции с Китаем

    Nikkei: США закупят военные корабли у союзников

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военно-морские силы обдумывают приобретение фрегатов иностранного производства для конкуренции с растущим флотом Китая, пишут СМИ.

    Военное руководство Соединенных Штатов изучает варианты покупки судов, созданных в Южной Корее и Турции, передает РИА «Новости».

    Подобные меры обсуждаются на фоне острой нехватки собственных производственных мощностей.

    Газета Nikkei отмечает, что решение обратиться за помощью к партнерам продиктовано необходимостью противостоять Пекину. «ВМС США рассматривают возможность приобретения военных кораблей, построенных в странах-союзницах, это будет крайне необычным шагом, направленным на то, чтобы не отставать от стремительного наращивания военно-морского потенциала Китаем», – говорится в публикации издания.

    Один из американских чиновников подтвердил журналистам существенный дефицит техники в распоряжении флота. В августе журнал The Economist также писал о нехватке боевых единиц, указав, что сейчас Вашингтон располагает менее чем 300 кораблями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября американские военно-морские силы изучали возможность закупки фрегатов у Японии, Южной Кореи и Турции.

    В декабре прошлого года Соединенные Штаты отменили программу строительства собственных кораблей класса Constellation.

    Весной американское военное ведомство запланировало масштабное расширение флота за счет 15 новых линкоров.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 16:27 • Новости дня
    Хуситы заявили о ракетном ударе по объекту Aramco и авиабазе в Саудовской Аравии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правящее на севере Йемена движение хуситов «Ансар Алла» заявило, что нанесло удары баллистическими ракетами и беспилотниками по стратегическим объектам в Саудовской Аравии.

    Йеменское шиитское движение «Ансар Алла» сообщило, что атаковало ракетами и беспилотниками саудовские объекты. По словам повстанцев, под удар попали нефтяная компания Aramco в городе Янбу и авиабаза Хамис-Мушайт, передает РИА «Новости».

    «В ходе первой операции был нанесен удар по компании Aramco в городе Янбу десятками баллистических ракет и беспилотников», – заявил представитель движения.

    Вторая атака осуществлялась с помощью пяти дронов, целью которых стала авиабаза. Представитель хуситов подчеркнул, что в обоих случаях зафиксированы точные попадания. Вооруженные силы Йемена намерены продолжать удары по военным объектам Саудовской Аравии до прекращения боевых действий и снятия блокады, отметили представители хуситов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двумя днями ранее йеменское повстанческое движение «Ансар Алла» атаковало авиабазу имени короля Халеда ракетами и беспилотниками.

    Накануне в результате ударов хуситов по южным регионам Саудовской Аравии пострадали 13 мирных жителей. А в начале месяца шиитское военно-политическое движение провело масштабную операцию в отношении объектов саудовской нефтяной компании Saudi Aramco.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 10:20 • Новости дня
    В Испании признали неоспоримый технический прогресс ВПК России

    Pais констатировала неспособность ПВО Украины перехватывать российские дроны

    Tекст: Мария Иванова

    Испанская пресса признала очевидный технический прогресс российской военной промышленности на фоне неспособности украинских систем перехватывать мощные беспилотники.

    «Технический прогресс российской военной промышленности не вызывает сомнений», – отмечает испанская газета El Pais, передает РИА «Новости».

    Издание подчеркивает, что в последнее время становится все более очевидной неспособность украинских средств перехвата справляться с мощными российскими беспилотниками.

    Ситуацию усугубляет зависимость Киева от западных поставок. В июле украинский уполномоченный по вопросам санкционной политики Владислав Власюк признал, что страна не может самостоятельно производить дроны-перехватчики для скоростных целей. По его словам, Украина полностью полагается на поставки зенитных ракет западного производства, пригодных для уничтожения подобных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий канал Welt рассказал о неспособности украинских систем перехватывать новые российские реактивные беспилотники.

    Власти Украины официально признали отсутствие эффективных дронов для противостояния высокоскоростным целям.

    Президент России Владимир Путин констатировал провал попыток Киева наладить самостоятельное производство военных аппаратов.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 14:52 • Новости дня
    Лавров заявил об открытости БРИКС для новых стран

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности БРИКС принять новые страны, отметив растущий интерес к объединению.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что БРИКС сохраняет открытость для новых участников, пишет РИА «Новости».

    «БРИКС открыт для новых членов. Три года назад состоялось решение об удвоении членского состава, теперь их 10, и еще дюжина стран являются официальными партнерами», – отметил дипломат на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.

    Глава внешнеполитического ведомства пояснил, что около десяти государств уже имеют статус стран-партнеров объединения. По его словам, еще столько же стран стремятся присоединиться к БРИКС в ближайшем будущем.

    Кроме того, руководитель МИД РФ спрогнозировал дальнейший рост экономических показателей стран БРИКС. Он подчеркнул, что доля государств объединения в мировой экономике будет все больше превышать аналогичные показатели западных стран из Группы семи, и этот разрыв продолжит увеличиваться.

    «Если взять статистику, какая была доля США и других западных стран из Группы семи двадцать лет назад и как сейчас эта доля выглядит, особенно на фоне доли в мировой экономике, которую сейчас занимают стран БРИКС, – там несопоставимые цифры, и разрыв будет увеличиваться», – сказал Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае глава российского внешнеполитического ведомства отметил стабильный интерес других государств к объединению БРИКС.

    Ранее Сергей Лавров анонсировал скорое возобновление процесса расширения организации. До этого МИД России объявил о присоединении девяти новых стран к БРИКС в качестве партнеров.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 09:15 • Новости дня
    В Белоруссии оценили риски применения боевого искусственного интеллекта

    Глава Минобороны Белоруссии Хренин заявил об угрозе эскалации из-за боевого ИИ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны республики Виктор Хренин предупредил мировое сообщество о критических рисках неконтролируемой эскалации конфликтов на фоне стремительного развития боевых автономных систем.

    Выступая на 13-м Сяншаньском международном форуме по безопасности в Пекине, руководитель оборонного ведомства обратил внимание на новые вызовы, передает ТАСС.

    «Создание смертоносных автономных систем, внедрение искусственного интеллекта, использование космоса с целью противоборства стремительно повышает риск непреднамеренной и неконтролируемой эскалации. Ее нельзя допустить», – подчеркнул спикер.

    Политик считает крайне важным разработать единые юридические и моральные правила применения передовых технологий. По его мнению, современные вооруженные силы должны ориентироваться не только на защиту государств, но и на активное предотвращение возможных столкновений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр государственной безопасности КНР Чэнь Исинь назвал искусственный интеллект главным фактором будущих войн.

    Ранее глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин предупредил о высокой вероятности глобального военного конфликта.

    Россия и Китай в совместном заявлении выступили против использования подобных технологий для геополитического доминирования.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 14:11 • Новости дня
    Лавров заявил о единстве стран БРИКС ради совместного развития

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул сплоченность государств объединения в вопросах наращивания потенциала для безопасного и процветающего будущего.

    Выступая на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, глава внешнеполитического ведомства отметил важность конструктивного сотрудничества, передает РИА «Новости».

    «Государства представляют самые разные цивилизации в рамках этого объединения, демонстрируют единство в стремлении максимизировать возможности совместного развития не в ущерб и во вред кому-то, а ради процветания и безопасности своих народов», – сказал Сергей Лавров.

    Масштабное молодежное мероприятие стартовало 11 сентября и продлится семь дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Индии Нарендра Моди официально объявил о закрытии заседания лидеров стран БРИКС.

    Президент России Владимир Путин отметил обеспечение государствами объединения почти половины роста глобальной экономики.

    Председатель КНР Си Цзиньпин представил пакет инициатив в сфере технологий и торговли.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 18:30 • Новости дня
    ВС России уничтожили контейнеровоз ВСУ в порту Черноморска

    Минобороны: ВС России уничтожили контейнеровоз ВСУ в порту Черноморска

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Удары российских беспилотных летательных аппаратов привели к успешному поражению транспортного судна с предназначенными для ВСУ военными грузами на территории черноморского побережья, сообщило Минобороны.

    Армия России продолжила наносить прицельные удары по портовой инфраструктуре на Украине и морским судам, которые используются в интересах украинских войск. В результате атаки российских беспилотников в порту Черноморск был успешно поражен крупный контейнеровоз, сообщает Минобороны в Max.

    Уничтоженное судно доставляло грузы, предназначенные для материального обеспечения подразделений противника. Российские военные систематически пресекают попытки снабжения украинской армии морским путем, отметили в военном ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября российские военные уничтожили в Черном море сухогруз и контейнеровоз с оружием.

    Днем ранее Вооруженные силы поразили сухогруз с военным имуществом в порту Черноморск.

    В конце августа армия России атаковала танкер с горюче-смазочными материалами в порту Южный.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 18:20 • Новости дня
    Хуситы заявили об уничтожении саудовского БПЛА-разведчика

    Хуситы заявили об уничтожении саудовского БПЛА-разведчика Wing Loong II

    Tекст: Денис Тельманов

    Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» заявило об уничтожении разведывательно-ударного беспилотника Wing Loong II китайского производства.

    Аппарат принадлежал Саудовской Аравии, передает РИА «Новости». «Йеменские вооруженные силы только что сбили разведывательно-ударный беспилотник Wing Loong II, принадлежащий преступной Саудовской Аравии, во время ведения им боевых действий в воздушном пространстве провинции Мариб», – говорится в сообщении вооруженных сил хуситов.

    Днем ранее повстанцы отчитались об уничтожении саудовского истребителя F-15 над северо-западом Йемена. Это произошло впервые с момента возобновления боевых действий в середине июля.

    Хуситы также опубликовали кадры с обломками сгоревшего самолета в пустыне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменское движение «Ансар Алла» атаковало беспилотниками саудовскую авиабазу Хамис-Мушайт.

    Несколькими днями ранее премьер-министр Ирака распорядился уволить командующего штабом провинции Майсан из-за запуска дронов по Саудовской Аравии.

    В августе хуситы нанесли массированный удар по позициям саудовских военных в провинции Мариб.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 19:56 • Новости дня
    Начальник Генштаба Сирии посетил российскую базу Хмеймим

    Начальник Генштаба Сирии ан-Наасан посетил российскую базу Хмеймим

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Генштаба Сирии Али ан-Наасан провел переговоры с российскими военными на авиабазе Хмеймим в рамках реорганизации объектов в центры совместной подготовки, сообщило Минобороны арабской республики.

    Военная делегация Сирии во главе с начальником Генштаба генерал-майором Али ан-Наасаном посетила российскую авиабазу Хмеймим в провинции Латакия, передает ТАСС. В состав делегации также вошли командующий ВВС бригадный генерал Асем Хавари и командующий ВМС бригадный генерал Мухаммед ас-Сууд.

    «В рамках поездки состоялось несколько встреч начальника Генштаба генерал-майора Али ан-Наасана и сопровождавших его командующего ВВС бригадного генерала Асема Хавари и командующего ВМС бригадного генерала Мухаммеда ас-Сууда с российскими военными», – говорится в заявлении Минобороны Сирии.

    В августе Москва и Дамаск подписали меморандум о взаимопонимании. Согласно документу, авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе будут преобразованы в центры совместной подготовки военнослужащих. По информации сирийского внешнеполитического ведомства, на реорганизацию объектов отведено три месяца.

    Напомним, Москва и Дамаск подписали меморандум о будущем российских военных баз.

    Министерство иностранных дел России отметило значимость этого шага для дальнейшего взаимодействия двух государств.

    Для обучения сирийских военнослужащих на бывшей базе Хмеймим заработает совместный учебный центр.

    Комментарии (0)
    Главное
    У границ России замечены четыре самолета-разведчика НАТО
    Украинский дрон уничтожил жилой дом в ДНР
    На заводе «Москвич» началось массовое производство электромобилей «Атом»
    Эксперт объяснил причины признания США в наличии орбитального оружия
    Британия провела испытания первой с 1990-х ядерной боеголовки
    Больницы Германии начали подготовку к войне и массовым жертвам
    Умерла звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» Наталья Данилова