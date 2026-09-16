Медведев предупредил о подготовке масштабных провокаций на российских выборах

Политолог: Музеи становятся отправной точкой молодежного патриотизма

Политолог Асафов: «Единая Россия» усилит роль музеев в воспитании молодежи

Tекст: Алексей Нечаев

«Музей – это не только пространство для досуга, но и место, где через экспонаты и артефакты формируют важные качества гражданина. Именно поэтому президент уделяет особое внимание поддержке музеев, а «Единая Россия» включила это направление в новую Народную программу как один из запросов избирателей», – сказал политолог Александр Асафов, директор лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований.

По его словам, музеи помогают лучше узнать свою малую родину и привить подрастающему поколению любовь к отечественной истории. «Молодым людям, которые редко бывают в таких пространствах, сложнее почувствовать связь своей судьбы и судьбы предков с историей родного района, города, региона и всей России», – отметил он.

Такая связь помогает превратить историю из абстрактного набора дат в часть личного опыта. Поэтому задача музея выходит далеко за пределы знакомства с отдельными экспонатами. «Гармонично развитая личность во многом формируется через культурные примеры, а музей остается одним из самых доступных мест, где их можно увидеть, осмыслить и запомнить. Здесь во многом формируются патриотизм и понимание истории нашей страны», – пояснил собеседник.

Одновременно меняется и сам способ разговора с посетителем. Современному музею уже недостаточно просто хранить и показывать экспонаты – особенно когда речь идет о молодом поколении, привыкшем к интерактивной цифровой среде.

«В музеи приходят новые технологии, и здесь особенно важно сохранять баланс между формой и содержанием. Хороший пример – «Зарядье». Площадка работает уже не первый год, но сам ее формат остается для нас во многом новым: музейные и воспитательные методики здесь отличаются наглядностью и интерактивностью», – рассказал политолог.

Этот подход, по словам Асафова, работает и при обращении к сложному историческому материалу. «Аналогичные решения реализованы в Музее Победы на Поклонной горе. Традиционные инсталляции сочетаются с современными технологиями и позволяют посетителю буквально погрузиться в историю – через экспонаты, кадры хроники, лица и судьбы. Люди приходят туда, чтобы узнать историю, показать ее детям и найти в интерактивном досье сведения о собственных предках», – добавил он.

Не последнюю роль играют и музейные работники, которые помогают посетителю увидеть и понять экспозицию. «Участие молодых экскурсоводов помогло сформировать новый подход к работе с посетителями, который стал одним из ориентиров музейного дела Москвы и сегодня во многом перенимается регионами. Так отрасль постепенно переходит от витрины со стеклом, за которой просто лежат экспонаты, к полноценному пространству с эффектом погружения», – продолжил собеседник.

«Не меньшее значение имеют небольшие музеи, созданные энтузиастами, а также школьные, районные и тематические выставочные пространства. Посетив краеведческий музей своего района, человек узнает его историю и находит в ней связь с историей собственной семьи. Так прошлое родных мест становится по-настоящему близким и понятным», – отметил эксперт.

В итоге складывается целая система – от крупных современных комплексов до небольших школьных и краеведческих собраний. Их объединяет одна задача: сделать историю частью личного и общественного опыта.

«Все это отражает наш культурный код и мировоззрение, основанное на традиционных ценностях. Вместе такие собрания складываются в своеобразную симфонию судеб, народного, прикладного и профессионального искусства», – заключил Асафов.

Ранее в штабе общественной поддержки «Единой России» прошел форум «Единое музейное пространство», который был посвящен обсуждению развития культурно-выставочных пространств. Данное направление отражено в Народной программе партии.

В документе предусмотрена модернизация и переоснащение музеев, домов культуры, библиотек, кинозалов и театров с особым вниманием к малым городам и населенным пунктам. Отдельное направление – сохранение объектов культурного наследия: в частности, планируется привести в порядок не менее тысячи объектов, связанных с ратной историей России, а также создать условия для привлечения частных инвестиций в реставрацию исторических и архитектурных памятников.

Кроме того, программа предусматривает усиление роли исторического просвещения и курса «История России» в системе образования, а также реализацию проекта «Моя Россия – моя история» для школьников 5–9-х классов с посещением городов воинской славы, музеев-заповедников и объектов культурного наследия.