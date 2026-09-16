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    16 сентября 2026, 17:48 • Новости дня

    Медведев предупредил о подготовке масштабных провокаций на российских выборах

    Медведев: Противники России готовят провокации на выборах в Госдуму

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал партийцев готовиться к попыткам недоброжелателей сорвать голосование и посеять сомнения в результатах волеизъявления граждан.

    Председатель партии «Единая Россия» выступил на профильном селекторном совещании с секретарями региональных отделений, передает ТАСС. Главной темой встречи стала оценка готовности политической силы к Единому дню голосования.

    «Нужно быть готовым к различного рода провокациям, попыткам посеять недоверие к результатам», – заявил Медведев в ходе обсуждения предстоящих избирательных кампаний.

    Он подчеркнул, что противники государства уже ведут активную подготовку к вмешательству в электоральный процесс. Заместитель главы Совбеза обратил внимание участников совещания на обилие дезинформации в интернете, назвав происходящее в сети настоящим шабашем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о готовности России к извращенным провокациям Запада на предстоящих выборах.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о попытках иностранного вмешательства в избирательную кампанию.

    Глава ЦИК Элла Памфилова доложила о принятии беспрецедентных мер безопасности для защиты голосования.

    15 сентября 2026, 17:32 • Новости дня
    Головин: По программе «Единой России» создадут новые центры подготовки кадров

    Tекст: Валерия Городецкая

    В рамках программы «Единой России» в стране создадут новые центры подготовки кадров для подготовки техников, инженеров и операторов ЧПУ, сообщил член Высшего совета партии и Герой России Владислав Головин в ходе визита на предприятие «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле.

    Головин осмотрел производственные цеха, оценил текущие мощности и встретился с трудовым коллективом, отметив, что за последние три года поставки танков выросли почти в восемь раз, сообщается на сайте «Единой России».

    «Вы – фронт в тылу. И вы держите его. Страна должна быть не только защищенной, но и работающей, связанной, единой. А это невозможно без таких заводов», – подчеркнул Головин.

    Политик напомнил, что партия и правительство обеспечивают завод федеральными средствами и льготными займами. Растущий гособоронзаказ гарантирует предприятию стабильность на годы вперед. Кроме того, в рамках проекта «Профессионалитет» создаются образовательно-производственные кластеры для подготовки техников, инженеров и операторов ЧПУ.

    Головин также указал на важность ранней профориентации и развития наставничества. По его словам, для удержания молодых специалистов требуются понятные карьерные траектории, программы льготного жилья и развитие инфраструктуры.

    Ранее Головин сообщил о намерении партии «Единая Россия» поддерживать молодых специалистов на старте карьеры.

    Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев анонсировал расширение мер поддержки региональных научно-производственных кластеров.

    Министр просвещения Сергей Кравцов отметил рост уровня трудоустройства выпускников колледжей до 80%.

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    15 сентября 2026, 20:48 • Новости дня
    Дмитрий Медведев: Технологическое лидерство страны – цель «Единой России»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе заседания в Сколково обозначил достижение технологического лидерства сквозной идеей развития российской экономики.

    Искусственный интеллект, автономные системы, робототехника, цифровые платформы и передовая медицина войдут в число ключевых технологий, которые будут определять развитие мира в ближайшие десятилетия. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании Совета по инновационному и технологическому развитию в Сколково, сообщается на сайте «Единой России».

    По его словам, технологическое лидерство должно стать сквозной идеей российской экономики и является важным условием укрепления суверенитета страны.

    Медведев подчеркнул, что технологический потенциал должен использоваться в самых разных сферах. «Нужно сделать все, чтобы усиление технологического потенциала страны работало везде – от образования до государственного заказа, от планов пространственного развития до нормативного регулирования. Здесь нужно использовать весь потенциал исполнительной власти, включая Правительство России, правительство регионов, корпораций, университетов, институтов развития и стартапов», – отметил председатель партии.

    Отдельно Медведев остановился на скорости внедрения новых разработок, которая, по его словам, имеет ключевое значение. «Для технологического лидерства скорость внедрения тех или иных решений имеет ключевое значение. Каждый лишний год между созданием того или иного решения и внедрением его в жизнь приводит к материальным потерям: в деньгах, в производительности, во времени и даже в здоровье», – заявил он.

    Медведев также отметил укрепление российских технологических компетенций в последние годы, отдельно указав на оборонную сферу. «Наши компетенции технологические за последние годы очень окрепли. Ну а в тех ситуациях, когда это вопрос выживания страны – скажу здесь и об этом – например, оборонные технологии – это тоже технологии, важнейшие и сложнейшие. Они создаются быстро, и, что очень важно, очень быстро воплощаются в жизнь. Иначе мы бы находились совсем в другом положении», – сказал он.

    Говоря о развитии инновационной среды, Медведев отметил необходимость создать понятный путь от появления идеи до готового продукта, предоставляя разработчикам лабораторную и производственную базу и финансовые инструменты. Особую роль в этой работе, по его словам, играет Сколково, которое создавалось как экосистема для объединения инфраструктуры, компетенций, разработчиков и инвесторов.

    «Эта экосистема сформирована сегодня. Яркий пример – креативный кластер, который был создан при максимально активном участии правительства Москвы», – отметил Медведев.

    По его мнению, «Единая Россия» сможет добиться результата, объединив профессионалов и институты и обеспечив необходимые законодательные решения на федеральном и региональном уровнях. «Важна и обратная связь, о чем мы всегда говорим на партийной площадке, между теми, кто создает, и теми, кто пользуется нашими решениями. Здесь тоже партийные возможности нужно использовать по полной программе, поскольку это поможет определить реальный результат», – заключил Медведев.

    Руководитель ЦИК «Единой России» Александр Сидякин назвал развитие искусственного интеллекта приоритетом технологического раздела народной программы.

    Летом Государственная дума при поддержке фракции приняла в первом чтении законопроект о регулировании отечественных технологий.

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    16 сентября 2026, 11:52 • Видео
    Британия трещит по швам

    Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

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    14 сентября 2026, 16:48 • Новости дня
    В Британии назвали жутким предупреждение Медведева в адрес Литвы

    Daily Express: Медведев сделал Вильнюсу жуткое предупреждение

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сделал литовским властям пугающее предупреждение, пишет британская газета Daily Express.

    Медведев предупредил Литву о возможных последствиях изменения ее безъядерного статуса, пишет Daily Express. Издание отмечает, что политик сделал «жуткое предупреждение, что Литва может «исчезнуть с карты мира», передает РИА «Новости».

    «Медведев сделал жуткое предупреждение, что Литва может «исчезнуть с карты мира», – говорится в публикации.

    Напомним, правительство Литвы запланировало исключение из конституции пункта о запрете оружия массового поражения.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о взятии территории республики под прицел российского ядерного оружия.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о риске полного уничтожения этого прибалтийского государства при прямом вооруженном столкновении с Москвой.

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    16 сентября 2026, 18:08 • Новости дня
    Путин: Участие в выборах – это наш общий вклад в победу России

    Путин выступил с телеобращением в преддверии выборов

    Путин: Участие в выборах – это наш общий вклад в победу России
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Участие в предстоящих выборах станет общим вкладом граждан в победу России, заявил президент Владимир Путин в обращении к россиянам. Глава государства призвал граждан принять участие в выборах, назвав голосование ответственностью каждого за будущее страны и вкладом в ее укрепление.

     «Считаю важным обратиться к вам сейчас, когда в нашей большой стране проходит значимая, во многом определяющая избирательная кампания», – приводит сайт Кремля слова российского лидера. Он напомнил о выборах депутатов Госдумы, региональных руководителей, а также органов муниципальной власти. Голосование пройдет в течение трех дней – 18, 19 и 20 сентября. Президент призвал россиян воспользоваться своим конституционным правом и принять обдуманное решение.

    «Столь масштабная кампания проводится в условиях специальной военной операции. Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Государственной Думы», – сказал Путин.

    Отдельно президент обратил внимание на участие в голосовании российских военнослужащих. «Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Их мужество и верность Отечеству – пример для всей страны», – отметил он.

    Путин связал предстоящее голосование с ответственностью граждан за будущее страны. «Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в Год единства народов России, – это тоже ответственность, вклад в укрепление страны», – заявил президент.

    Выбор граждан должен продемонстрировать единство российского общества. «Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами – миллионы людей, что мы – сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему», – сказал Путин.

    Глава государства подчеркнул, что от результатов голосования зависит представительство граждан на разных уровнях власти. «Голос каждого избирателя имеет значение. От всех нас, от вашего личного выбора напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей и в федеральном парламенте, и в регионах, и на местном уровне», – заявил президент.

    Путин также выразил уверенность, что поддержку избирателей получат достойные кандидаты. «Убежден, что, опираясь на вашу поддержку и доверие, победу одержат самые достойные, компетентные кандидаты, настоящие патриоты России, те, кто не подведет, кто делом доказал преданность Родине, готовность служить нашему народу, защищать страну от любых угроз», – сказал он.

    «Прошу вас обязательно реализовать свое конституционное право, принять обдуманное, ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества. Это станет нашим общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать ее развитие, лишить нас суверенитета и права самостоятельно определять свою судьбу», – заявил Путин.

    Завершая обращение, президент подчеркнул: «Участие в выборах – это наш общий вклад в победу России!»

    Напомним, выборы депутатов Госдумы IX созыва пройдут в России с 18 по 20 сентября 2026 года. Также состоятся выборы высших должностных лиц 11 регионов. В восьми субъектах руководителей изберут прямым голосованием граждан, еще в трех регионах главы будут определены законодательными органами. Кроме того, в этот период пройдут выборы депутатов законодательных собраний 39 субъектов России. Жители десяти региональных столиц также изберут депутатов представительных органов муниципальных образований.

    Одной из особенностей кампании станет расширение дистанционного электронного голосования. В 2026 году ДЭГ доступно в 33 регионах, тогда как на предыдущих выборах в Госдуму такую возможность предоставляли только в семи субъектах. Традиционно проголосовать можно будет и на избирательных участках.

    В начале сентября за пределами России стартовало досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы. В нынешней избирательной кампании участвуют 12 политических партий, 11 из них – на федеральном уровне. Весной президент поручил создать условия для голосования участников специальной военной операции.

    На ваш взгляд
    Как планируете голосовать на выборах в Госдуму сентябре 2026 года?





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    8 комментариев


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    14 сентября 2026, 09:23 • Новости дня
    В Госдуме рассказали о кампании Европы по дискредитации выборов

    Пискарев: СМИ Европы ведут кампанию по дискредитации выборов в России

    Tекст: Вера Басилая

    СМИ из более чем десяти европейских стран начали скоординированную кампанию по дискредитации предстоящих выборов в Государственную думу России, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

    Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил о скоординированной медийной атаке.

    «В западном медиапространстве наблюдается скоординированная кампания по дискредитации думских выборов. В формировании негативного фона синхронно участвуют СМИ из более чем десяти недружественных стран Европы, тиражирующие однотипные ложные тезисы», – заявил Пискарев.

    Политик пояснил в Telegram-канале комиссии, что подобные информационные вбросы направлены на подготовку зарубежной аудитории к заранее спланированному отказу признать итоги голосования. В качестве предлога будут использованы мнимые массовые нарушения.

    Материалы о якобы нелегитимности предстоящих выборов планируется использовать в Брюсселе для обоснования новых санкций против России. Эта тема уже вошла в доклад генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе и активно обсуждается на площадке Европарламента.

    Служба внешней разведки сообщила о подготовке европейскими странами масштабного плана срыва предстоящего голосования.

    Председатель профильной комиссии Госдумы Василий Пискарев заявил о незаконном сборе западными спецслужбами персональных данных россиян.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал реализацию компетентными органами всех необходимых защитных мер против иностранного вмешательства.

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    14 сентября 2026, 16:44 • Новости дня
    Выборы в Госдуму в Херсонской области попытались сорвать с помощью ИИ

    Tекст: Денис Тельманов

    В Херсонской области зафиксированы попытки сорвать досрочные выборы в Госдуму 2026 года с помощью сгенерированных нейросетями фейковых видеороликов, сообщила председатель регионального избиркома Марина Захарова.

    Противник использовал нейросети для создания фейковых видео с целью срыва досрочного голосования на выборах в Государственную Думу в Херсонской области 2026 года, передает РИА «Новости». «Наш враг в этом отношении не дремлет. Поэтому, да, распространялись фейковые видео, с подменой голоса. В частности, были видео и с моим участием. Вырезанные интервью, официальные интервью, которые я давала. На них наложен был голос с помощью нейросети», – рассказала Захарова.

    По ее словам, распространялась ложная информация о необходимости предъявления военного билета вместе с паспортом на избирательных участках. Кроме того, злоумышленники сгенерировали видео из города Таврийска, подменив голос председателя избиркома, чтобы запугать граждан вымышленными мерами досмотра.

    В связи с оперативной обстановкой в регионе меры безопасности на участках усилены для обеспечения комфорта и защиты избирателей, подчеркнула руководитель комиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Центральная избирательная комиссия объявила о начале досрочного голосования в 12 регионах с военным положением.

    Весной депутаты Государственной думы запретили использование созданных искусственным интеллектом голосов в агитационных материалах.

    Ранее украинские спецслужбы создавали фейковые каналы избирательной комиссии Херсонской области для сбора личных данных граждан.

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    15 сентября 2026, 16:16 • Новости дня
    МИД назвал недопустимыми действия Запада перед выборами в России

    Захарова: Запад действует недопустимо в свете проведения выборов в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала абсолютно недопустимым поведение западных стран в преддверии голосования за депутатов Государственной думы.

    Попытки иностранных государств повлиять на внутренние процессы страны остаются категорически неприемлемой практикой, подчеркнула Захарова, передает РИА «Новости».

    «Мы подробно поговорим о теме выборов, то, что западники пытаются сделать в контексте проведения Россией своих законных выборов – это часть их рутинной практики. Это абсолютно недопустимо», – заявила дипломат во время брифинга в Екатеринбурге.

    Голосование за состав нижней палаты парламента девятого созыва состоится 20 сентября. Соответствующий указ был подписан главой государства 16 июня 2026 года, а вся необходимая информация уже доступна избирателям на ресурсах Центральной избирательной комиссии.

    Напомним, российское дипломатическое ведомство расценило инцидент с беспилотником в немецком Лейпциге как целенаправленную акцию против демократических процедур.

    Председатель комиссии Госдумы Василий Пискарев сообщил о незаконном сборе западными спецслужбами личных данных россиян для подготовки диверсий.

    Министерство иностранных дел призвало проживающих за рубежом граждан проявлять бдительность из-за возможных провокаций в дни голосования.

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    15 сентября 2026, 14:58 • Новости дня
    Захарова констатировала полный провал попыток Киева сорвать российские выборы

    МИД сообщил о неспособности Украины помешать проведению выборов в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о безуспешности попыток украинского руководства воспрепятствовать проведению голосования за депутатов Государственной думы.

    Попытки украинской стороны дестабилизировать избирательный процесс оказались безрезультатными. Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся в плановом порядке с 18 по 20 сентября, отмечает РИА «Новости».

    «Сорвать выборы они у нас не смогли. Не то что не смогут, а все – это свершившийся факт. Но в этой самой бессильной злобе нагадить они все равно пытаются», – подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга в Екатеринбурге.

    Она добавила, что украинское руководство продолжает использовать западное финансирование и вооружение для атак на мирное население и избирательные комиссии. Однако российские военнослужащие и правоохранители успешно отражают большинство подобных нападений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент России Владимир Путин заявил о провале попыток противника сорвать сентябрьские выборы.

    Глава МИД Сергей Лавров обвинил западные страны в поощрении действий Киева для провоцирования паники перед голосованием в Госдуму.

    Весной глава государства предупредил о планах украинского режима помешать проведению выборов в Донбассе и Новороссии.

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    14 сентября 2026, 19:52 • Новости дня
    Эксперты объяснили провал кампании Запада по дискредитации российских выборов
    Эксперты объяснили провал кампании Запада по дискредитации российских выборов
    @ Кирилл Брага/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Российская избирательная система сохраняет устойчивость на фоне внешнего информационного давления, считают политологи. Попытки Запада дискредитировать голосование не принесли ожидаемых результатов, а общество демонстрирует готовность противостоять такому воздействию. Об этом говорили участники круглого стола Экспертного института социальных исследований «ЕДГ – 2026: финишная прямая». Они объяснили, какие методы используют противники России и почему кампания по дискредитации выборов не достигла своих целей.

    Электоральная кампания 2026 года вызвала заметный интерес в обществе: около 60% граждан заявили, что видели агитационные материалы различных партий, рассказал Михаил Мамонов, директор по политическим исследованиям Аналитического центра ВЦИОМ*. При этом с предвыборными программами ознакомились лишь 30% респондентов.

    Наиболее «популярными» оказались материалы «Единой России» – они попали в «поле зрения» 46% опрошенных. На втором месте по этому показателю оказалась КПРФ: ее агитацию увидели 24% участников опроса. Замыкают тройку «Новые люди», которым удалось привлечь внимание 21% респондентов. При этом 76% граждан считают, что победу на грядущем голосовании одержит «Единая Россия».

    Политолог Алексей Чеснаков объясняет столь высокую уверенность общества в лидерстве «Единой России» пятью буквами «П». «Первая и главная – поддержка президента, который регулярно подчеркивает компетентность партии», – акцентирует он.

    Вторая – Народная программа, которую многие эксперты уже признали инновационной. Впервые в истории «Единой России» была проведена широкая отчетная кампания по исполнению предыдущих программ и подготовке новой, в которую вошли 3,5 млн наказов от избирателей.

    Третья – пятерка федерального списка партии. По мнению Чеснакова, «Единая Россия» сумела грамотно позиционировать членов пятерки: каждый из них ассоциируется у граждан с конкретными положительными триггерами.

    Четвертая «П» – подход. Как отмечает эксперт, в этой электоральной кампании партия сумела выстроить прямой диалог с гражданами. «Партия максимально широко использовала технологии, которые принято в последнее время называть социальной архитектурой, то есть работала непосредственно с запросами избирателей», – объясняет он.

    Последняя «П» – особая информационная повестка. На фоне попыток дестабилизировать ситуацию в России извне партия воспринимается населением как стабилизирующая сила. При этом нынешняя электоральная кампания проходит на фоне масштабного внешнего информационного воздействия.

    Запад и его «агенты» пытаются навязать россиянам картину, что после выборов «будет хуже», соглашается политолог Владимир Шаповалов. «На протяжении последних лет была сформирована устойчивая технологическая цепочка кампаний внешнего влияния», – уточняет он, добавляя, что воздействие на россиян также будет осуществляться путем кибератак на инфраструктуру электронного голосования и диверсий на избирательных участках.

    «Однако масштабная кампания по дискредитации отечественного электорального процесса ожидаемых результатов не дала. Российское общество демонстрирует высокий уровень зрелости и готовность противостоять психологическим операциям, организованных союзниками Украины», – рассуждает Шаповалов.

    В свою очередь, политолог Павел Данилин выделяет шесть аспектов пропаганды противника. «Военный аспект проявляется в ударах по НПЗ и складам маркетплейсов для вызова антиправительственных настроений в обществе. Технологический представляет собой «дроновую войну», призванную показать якобы имеющиеся в России серьезные проблемы», – уточняет эксперт.

    «Социальный сводится к «разгону» темы о накоплении огромного недовольства внутри государства: западная пресса пророчит РФ революцию чуть ли не завтра. Экономический направлен на осознанное игнорирование таких успехов страны как, например, рост ВВП и инфраструктурных инвестиций», – добавляет он.

    «Геополитический заключается во мнимой демонстрации международной изоляции России, а символический и вовсе использует любые негативные новости, чтобы показать «ужас» в РФ. Но тем не менее, население продолжает поддерживать президента и власть, а значит на грядущих выборах можно ожидать хорошей явки», – подчеркивает Данилин.

    Таким образом, выборы становятся своеобразным стресс-тестом для российской политической системы. Чеснаков подчеркивает: несмотря на все вызовы, отечественные институты избирательной системы остаются стабильными. Потрясений не наблюдается и в электоральном поле. «Идеологическое поле в стране сформировано», – акцентирует эксперт.

    Стабильность идеологического поля, в частности, демонстрируется ожидаемым успехом пяти основных партий страны. «С самого начала не было никаких сомнений в том, что «Единая Россия» сформирует свое лидерство, удерживая высокую планку. Партия на финал кампании выходит с повышающимся рейтингом. 49-51% – этот коридор ни у кого не вызывает сомнений», – прогнозирует политолог Фирдус Алиев, президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК).

    КПРФ же находится в своей «санитарной зоне». «Партия завершит кампанию с результатом больше 15%. А в прошлой избирательной кампании у них был результат практически 19%. Небольшое падение все-таки можно прогнозировать, но это объясняется возрастными характеристиками базового электората», – полагает эксперт.

    «Сегодняшние социологические данные говорят об успехе партии «Новые люди». Электоральные группы, для которых эта партия приемлема – есть. Что касается ЛДПР, то партии также удалось опереться на своего классического избирателя, а «Справедливая Россия» хоть и оказалась самой невыразительной, все же с высокой вероятностью сумеет преодолеть пятипроцентный барьер», – резюмирует Алиев.

    *Данные исследования ВЦИОМ. Метод – телефонный опрос. Объем выборки по теме «Шансы партий на победу» 1600 респондентов, выборка репрезентует население РФ в возрасте 18 лет и старше по полу, возрасту, образованию, типу населенного пункта. Погрешность не превышает 2,5%. Заказчик: Исследование проведено по собственной инициативе АЦ ВЦИОМ. Внешний заказчик отсутствует. Публикация результата оплачена АЦ ВЦИОМ. Опрос проведен 12 сентября 2026 года. 

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    14 сентября 2026, 04:54 • Новости дня
    Кравцов сообщил о работе школ в дни сентябрьских выборов

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр просвещения Сергей Кравцов объяснил порядок работы общеобразовательных учреждений в дни предстоящего голосования, предусмотрев альтернативные форматы занятий для обеспечения безопасности.

    «Там, где есть возможность обеспечить отдельные потоки граждан, школы будут работать в обычном режиме. Где этой возможности нет, для учеников проведут различные активности, среди которых могут быть экскурсии, посещение музеев и парков, другие внеклассные мероприятия», – приводит его слова ТАСС.

    Кравцов добавил, что у школ широкие возможности организации дополнительного образования для школьников без отмены учебного дня.

    Он пояснил, что формат работы определяет каждое образовательное учреждение самостоятельно. Главными критериями станут требования безопасности и специфика учебного процесса. Это позволит обеспечить бесперебойную работу избирательных участков и организовать полезный досуг для детей.

    Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Впервые голосование состоится в регионах Донбасса и Новороссии. В предвыборные списки вошли 10 политических партий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, голосование на выборах в Госдуму впервые запустили в ливийском Бенгази. Досрочное голосование на выборах в Госдуму за пределами России стартовало в 45 странах мира. МИД организует около 350 избирательных участков в других государствах.

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    14 сентября 2026, 12:03 • Новости дня
    Посольство России в Лондоне решило усилить меры безопасности в день выборов

    Tекст: Вера Басилая

    Российская дипмиссия в Лондоне усилит меры безопасности на избирательном участке в день выборов депутатов Госдумы из-за риска возможных провокаций.

    Посольство России в Лондоне объявило об усилении мер безопасности на избирательном участке во время выборов депутатов Госдумы из-за возможных провокаций, следует из сообщения в Telegram-канале российской дипмиссии.

    «В целях обеспечения безопасности избирателей и членов участковой избирательной комиссии в день голосования будут осуществляться усиленные меры охраны и контроля», – говорится в заявлении дипломатов.

    На территорию участка запретят проносить сумки, рюкзаки, зажигалки, жидкости и другие потенциально опасные предметы, а также электронные устройства, включая мобильные телефоны. При входе установят индивидуальные камеры хранения для вещей избирателей.

    Избирательный участок № 8061 будет открыт 20 сентября с 8:00 до 20:00 по местному времени. Принять участие в голосовании смогут совершеннолетние граждане России при предъявлении действительного заграничного паспорта.

    Ранее российское посольство в Латвии попросило местные власти обеспечить повышенные меры безопасности в день голосования.

    Министерство иностранных дел России спрогнозировало попытки срыва выборов за рубежом со стороны негативно настроенных граждан.

    Для участия россиян в парламентских выборах внешнеполитическое ведомство организует в других странах около 350 избирательных участков.

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    16 сентября 2026, 18:00 • Новости дня
    Путин начал телеобращение к россиянам
    Путин начал телеобращение к россиянам
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Президент России Владимир Путин начал телевизионное обращение к гражданам страны в преддверии трехдневного голосования на выборах в Государственную думу.

    Глава государства начал телеобращение к гражданам страны по случаю предстоящих всеобщих парламентских выборов.

    Выборы депутатов Государственной думы IX созыва пройдут в России в течение трех дней – с 18 по 20 сентября 2026 года.

    Также в единый день голосования 18–20 сентября в России состоятся выборы высших должностных лиц 11 регионов. В восьми субъектах руководителей изберут прямым голосованием граждан, еще в трех регионах главы будут определены законодательными органами.

    Кроме того, в этот период пройдут выборы депутатов законодательных собраний 39 субъектов России. Жители десяти региональных столиц также изберут депутатов представительных органов муниципальных образований.

    Одной из особенностей кампании станет расширение дистанционного электронного голосования. В 2026 году ДЭГ доступно в 33 регионах, тогда как на предыдущих выборах в Госдуму такую возможность предоставляли только в семи субъектах. Традиционно проголосовать можно будет и на избирательных участках.

    Напомним, в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал обращение Путина.

    В июне Путин подписал указ о проведении выборов депутатов Госдумы.

    В августе Центризбирком утвердил текст избирательного бюллетеня с 11 политическими партиями.

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    15 сентября 2026, 20:24 • Новости дня
    Медведев призвал ускорить внедрение новых технологий

    Tекст: Денис Тельманов

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал ускорить внедрение новых технологий в стране, чтобы предотвратить потерю времени, денег и производительности.

    Медведев указал на необходимость оперативного внедрения инноваций для сохранения технологического лидерства России, передает РИА «Новости». По его словам, задержки в этой сфере ведут к серьезным экономическим и социальным издержкам.

    «Нам нужно действовать быстро, для технологического лидерства скорость внедрения тех или иных решений имеет ключевое значение, каждый лишний год между созданием того или иного решения и внедрением его в жизнь приводит к материальным потерям в деньгах, производительности, во времени, да иногда даже и здоровье», – заявил политик в ходе заседания профильного совета.

    Также зампред Совбеза подчеркнул огромные темпы современного технологического развития.

    Он выразил надежду, что созданный партией «Единая Россия» Совет по инновационному и технологическому развитию сможет эффективно отвечать актуальным вызовам и условиям развития государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, совет по инновационному и технологическому развитию «Единой России» начал работу по формированию долгосрочной повестки в феврале текущего года.

    Позже Дмитрий Медведев назвал Россию одним из мировых лидеров в сфере искусственного интеллекта.

    В августе президент Владимир Путин призвал подстегнуть разработку технологий будущего.

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    14 сентября 2026, 08:45 • Новости дня
    Медведев заявил о рисках техногенных катастроф из-за искусственного интеллекта

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев оценил вероятность гибели человечества из-за развития искусственного интеллекта как туманную, но предупредил о рисках техногенных катастроф.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о потенциальных угрозах искусственного интеллекта. Политик считает, что разработчики нейросетей лукавят, когда говорят о риске уничтожения человечества.

    «Создатели различных вариантов генеративного искусственного интеллекта лукавят. Они боятся не за нас с вами и не за Sapiens в целом», – отметил Медведев в своем Telegram-канале. По его мнению, реальная опасность кроется в возможности техногенных катастроф.

    Политик привел примеры возможных сценариев, включая столкновение самолетов или уничтожение атомных электростанций из-за сбоев в программах управления. В таких случаях, по словам Медведева, создателям искусственного интеллекта грозят многомиллиардные иски или физическая расправа.

    Заместитель главы Совбеза также прокомментировал опасения многих экспертов и предпринимателей, в том числе Илона Маска, о слишком быстром развитии технологий. Медведев согласился с реальностью этих страхов, напомнив о своей недавней статье на эту тему.

    Накануне американский предприниматель Илон Маск сравнил опасность искусственного интеллекта с ядерным оружием.

    В конце августа Дмитрий Медведев рассказал о самостоятельном создании нейросетями программ для обхода корпоративной киберзащиты.

    Весной Медведев перечислил ключевые риски нерегулируемого развития данных технологий в статье для журнала «Эксперт».

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    14 сентября 2026, 10:58 • Новости дня
    Политолог: Музеи становятся отправной точкой молодежного патриотизма

    Политолог Асафов: «Единая Россия» усилит роль музеев в воспитании молодежи

    Политолог: Музеи становятся отправной точкой молодежного патриотизма
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Алексей Нечаев

    Музей перестает быть местом, куда приходят просто посмотреть на экспонаты, и превращается в пространство формирования гармонично развитой личности – через связь человека со своей семьей, малой родиной и историей страны. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Александр Асафов, комментируя инициативы «Единой России» по развитию культурной инфраструктуры страны.

    «Музей – это не только пространство для досуга, но и место, где через экспонаты и артефакты формируют важные качества гражданина. Именно поэтому президент уделяет особое внимание поддержке музеев, а «Единая Россия» включила это направление в новую Народную программу как один из запросов избирателей», – сказал политолог Александр Асафов, директор лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований.

    По его словам, музеи помогают лучше узнать свою малую родину и привить подрастающему поколению любовь к отечественной истории. «Молодым людям, которые редко бывают в таких пространствах, сложнее почувствовать связь своей судьбы и судьбы предков с историей родного района, города, региона и всей России», – отметил он.

    Такая связь помогает превратить историю из абстрактного набора дат в часть личного опыта. Поэтому задача музея выходит далеко за пределы знакомства с отдельными экспонатами. «Гармонично развитая личность во многом формируется через культурные примеры, а музей остается одним из самых доступных мест, где их можно увидеть, осмыслить и запомнить. Здесь во многом формируются патриотизм и понимание истории нашей страны», – пояснил собеседник.

    Одновременно меняется и сам способ разговора с посетителем. Современному музею уже недостаточно просто хранить и показывать экспонаты – особенно когда речь идет о молодом поколении, привыкшем к интерактивной цифровой среде.

    «В музеи приходят новые технологии, и здесь особенно важно сохранять баланс между формой и содержанием. Хороший пример – «Зарядье». Площадка работает уже не первый год, но сам ее формат остается для нас во многом новым: музейные и воспитательные методики здесь отличаются наглядностью и интерактивностью», – рассказал политолог.

    Этот подход, по словам Асафова, работает и при обращении к сложному историческому материалу. «Аналогичные решения реализованы в Музее Победы на Поклонной горе. Традиционные инсталляции сочетаются с современными технологиями и позволяют посетителю буквально погрузиться в историю – через экспонаты, кадры хроники, лица и судьбы. Люди приходят туда, чтобы узнать историю, показать ее детям и найти в интерактивном досье сведения о собственных предках», – добавил он.

    Не последнюю роль играют и музейные работники, которые помогают посетителю увидеть и понять экспозицию. «Участие молодых экскурсоводов помогло сформировать новый подход к работе с посетителями, который стал одним из ориентиров музейного дела Москвы и сегодня во многом перенимается регионами. Так отрасль постепенно переходит от витрины со стеклом, за которой просто лежат экспонаты, к полноценному пространству с эффектом погружения», – продолжил собеседник.

    «Не меньшее значение имеют небольшие музеи, созданные энтузиастами, а также школьные, районные и тематические выставочные пространства. Посетив краеведческий музей своего района, человек узнает его историю и находит в ней связь с историей собственной семьи. Так прошлое родных мест становится по-настоящему близким и понятным», – отметил эксперт.

    В итоге складывается целая система – от крупных современных комплексов до небольших школьных и краеведческих собраний. Их объединяет одна задача: сделать историю частью личного и общественного опыта.

    «Все это отражает наш культурный код и мировоззрение, основанное на традиционных ценностях. Вместе такие собрания складываются в своеобразную симфонию судеб, народного, прикладного и профессионального искусства», – заключил Асафов.

    Ранее в штабе общественной поддержки «Единой России» прошел форум «Единое музейное пространство», который был посвящен обсуждению развития культурно-выставочных пространств. Данное направление отражено в Народной программе партии.

    В документе предусмотрена модернизация и переоснащение музеев, домов культуры, библиотек, кинозалов и театров с особым вниманием к малым городам и населенным пунктам. Отдельное направление – сохранение объектов культурного наследия: в частности, планируется привести в порядок не менее тысячи объектов, связанных с ратной историей России, а также создать условия для привлечения частных инвестиций в реставрацию исторических и архитектурных памятников.

    Кроме того, программа предусматривает усиление роли исторического просвещения и курса «История России» в системе образования, а также реализацию проекта «Моя Россия – моя история» для школьников 5–9-х классов с посещением городов воинской славы, музеев-заповедников и объектов культурного наследия.

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