Суд поддержал взыскание 168 млн рублей с организаторов марафонов Блиновской

Tекст: Денис Тельманов

Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил решение нижестоящей инстанции о взыскании средств с Лилии Орленко и Дарьи Бондаренко в пользу конкурсной массы, передает РИА «Новости». Апелляция отклонила жалобы на майские определения арбитражного суда Москвы, вынесенные по заявлению финансового управляющего Марии Ознобихиной.

Суд признал незаконными 55 платежей на сумму 133 млн рублей, переведенных Орленко со счетов компаний «Эра» и «Эридан» с 2019 по 2022 год. Эти компании входили в схему дробления бизнеса.

Также недействительными признаны четыре платежа на 35 млн рублей в пользу Бондаренко от компании «Ригель» в 2020-2021 годах, оформленные как дивиденды при отсутствии чистой прибыли.

В ходе разбирательства суд принял обеспечительные меры, запретив регистрационные действия с недвижимостью и транспортом Орленко.

Финансовый управляющий просила арестовать две квартиры, три помещения в Москве, участки и дом в Ступино, а также автомобиль Mercedes, поскольку Орленко уже начала избавляться от имущества.

Арбитражный суд Москвы признал Елену Блиновскую банкротом в ноябре 2024 года, начав процедуру реализации имущества.

В марте 2026 года Савеловский суд приговорил ее к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы признал Елену Блиновскую банкротом.

Позже столичная инстанция наложила арест на переданную родственникам недвижимость блогера.

В конце прошлого года суд отказался снимать обеспечительные меры с имущества ее брата.