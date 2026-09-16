Власти Молдавии предупредили о новом росте тарифов на газ

Глава Минэнерго Молдавии Жунгиету анонсировал новый рост тарифов на газ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Жунгиету анонсировал очередное увеличение стоимости голубого топлива для населения в октябре после недавнего скачка цен на 41%. Окончательное решение примут после расчета средней закупочной стоимости сырья за сентябрь, передает ТАСС.

«Очень возможно изменение цены на газ в Молдавии уже в октябре. Ситуация на международных рынках не добавляет стабильности, а республика сегодня закупает объемы, не зная точно цены поставок, поскольку они формируются на основе средних значений за прошедший месяц», – пояснил на брифинге глава ведомства.

Чиновник добавил, что на подорожание влияют конфликт между США и Ираком, а также конкуренция рынков сжиженного газа Европы и Азии. Кроме того, причиной стали относительно низкие запасы топлива в европейских подземных хранилищах.

До этого спикер молдавского парламента Игорь Гросу подтвердил сохранение зависимости республики от российского газа до 2028 года.

Ранее Высший совет безопасности Молдавии одобрил повышение налога на добавленную стоимость на природное топливо. Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны сильно отстали от графика заполнения подземных хранилищ перед зимой.