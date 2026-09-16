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    16 сентября 2026, 18:00 • Новости дня

    Путин начал телеобращение к россиянам

    Путин начал телеобращение к россиянам
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Президент России Владимир Путин начал телевизионное обращение к гражданам страны в преддверии трехдневного голосования на выборах в Государственную думу.

    Глава государства начал телеобращение к гражданам страны по случаю предстоящих всеобщих парламентских выборов.

    Выборы депутатов Государственной думы IX созыва пройдут в России в течение трех дней – с 18 по 20 сентября 2026 года.

    Также в единый день голосования 18–20 сентября в России состоятся выборы высших должностных лиц 11 регионов. В восьми субъектах руководителей изберут прямым голосованием граждан, еще в трех регионах главы будут определены законодательными органами.

    Кроме того, в этот период пройдут выборы депутатов законодательных собраний 39 субъектов России. Жители десяти региональных столиц также изберут депутатов представительных органов муниципальных образований.

    Одной из особенностей кампании станет расширение дистанционного электронного голосования. В 2026 году ДЭГ доступно в 33 регионах, тогда как на предыдущих выборах в Госдуму такую возможность предоставляли только в семи субъектах. Традиционно проголосовать можно будет и на избирательных участках.

    Напомним, в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал обращение Путина.

    В июне Путин подписал указ о проведении выборов депутатов Госдумы.

    В августе Центризбирком утвердил текст избирательного бюллетеня с 11 политическими партиями.

    16 сентября 2026, 12:40 • Новости дня
    Анонсировано телеобращение Путина к россиянам перед выборами

    Песков: Путин обратится к россиянам в преддверии выборов в Госдуму

    Анонсировано телеобращение Путина к россиянам перед выборами
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин выступит в среду с телевизионным обращением к гражданам страны в преддверии трехдневного голосования на выборах в Государственную думу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах главы государства выступить с речью, передает РИА «Новости».

    «В шесть вечера президент планирует обратиться с телеобращением к гражданам страны по случаю предстоящих всеобщих парламентских выборов», – сказал Песков журналистам.

    Голосование за депутатов Государственной думы девятого созыва пройдет в течение трех дней – с 18 по 20 сентября. Владимир Путин ранее подчеркивал, что эти выборы являются важнейшим внутриполитическим событием для страны.

    В рамках единого дня голосования в 2026 году запланировано проведение более 2,2 тыс. избирательных кампаний различного уровня. По итогам выборов предстоит распределить 20,7 тыс. депутатских мандатов и должностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент Владимир Путин подписал указ о проведении выборов депутатов Госдумы.

    В августе Центризбирком утвердил текст избирательного бюллетеня с 11 политическими партиями.

    В конце лета пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал безразличным отношение Москвы к европейской оценке итогов голосования.

    Комментарии (13)
    16 сентября 2026, 18:08 • Новости дня
    Путин: Участие в выборах – это наш общий вклад в победу России

    Путин выступил с телеобращением в преддверии выборов

    Путин: Участие в выборах – это наш общий вклад в победу России
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Участие в предстоящих выборах станет общим вкладом граждан в победу России, заявил президент Владимир Путин в обращении к россиянам. Глава государства призвал граждан принять участие в выборах, назвав голосование ответственностью каждого за будущее страны и вкладом в ее укрепление.

     «Считаю важным обратиться к вам сейчас, когда в нашей большой стране проходит значимая, во многом определяющая избирательная кампания», – приводит сайт Кремля слова российского лидера. Он напомнил о выборах депутатов Госдумы, региональных руководителей, а также органов муниципальной власти. Голосование пройдет в течение трех дней – 18, 19 и 20 сентября. Президент призвал россиян воспользоваться своим конституционным правом и принять обдуманное решение.

    «Столь масштабная кампания проводится в условиях специальной военной операции. Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Государственной Думы», – сказал Путин.

    Отдельно президент обратил внимание на участие в голосовании российских военнослужащих. «Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Их мужество и верность Отечеству – пример для всей страны», – отметил он.

    Путин связал предстоящее голосование с ответственностью граждан за будущее страны. «Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в Год единства народов России, – это тоже ответственность, вклад в укрепление страны», – заявил президент.

    Выбор граждан должен продемонстрировать единство российского общества. «Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами – миллионы людей, что мы – сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему», – сказал Путин.

    Глава государства подчеркнул, что от результатов голосования зависит представительство граждан на разных уровнях власти. «Голос каждого избирателя имеет значение. От всех нас, от вашего личного выбора напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей и в федеральном парламенте, и в регионах, и на местном уровне», – заявил президент.

    Путин также выразил уверенность, что поддержку избирателей получат достойные кандидаты. «Убежден, что, опираясь на вашу поддержку и доверие, победу одержат самые достойные, компетентные кандидаты, настоящие патриоты России, те, кто не подведет, кто делом доказал преданность Родине, готовность служить нашему народу, защищать страну от любых угроз», – сказал он.

    «Прошу вас обязательно реализовать свое конституционное право, принять обдуманное, ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества. Это станет нашим общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать ее развитие, лишить нас суверенитета и права самостоятельно определять свою судьбу», – заявил Путин.

    Завершая обращение, президент подчеркнул: «Участие в выборах – это наш общий вклад в победу России!»

    Напомним, выборы депутатов Госдумы IX созыва пройдут в России с 18 по 20 сентября 2026 года. Также состоятся выборы высших должностных лиц 11 регионов. В восьми субъектах руководителей изберут прямым голосованием граждан, еще в трех регионах главы будут определены законодательными органами. Кроме того, в этот период пройдут выборы депутатов законодательных собраний 39 субъектов России. Жители десяти региональных столиц также изберут депутатов представительных органов муниципальных образований.

    Одной из особенностей кампании станет расширение дистанционного электронного голосования. В 2026 году ДЭГ доступно в 33 регионах, тогда как на предыдущих выборах в Госдуму такую возможность предоставляли только в семи субъектах. Традиционно проголосовать можно будет и на избирательных участках.

    В начале сентября за пределами России стартовало досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы. В нынешней избирательной кампании участвуют 12 политических партий, 11 из них – на федеральном уровне. Весной президент поручил создать условия для голосования участников специальной военной операции.

    На ваш взгляд
    Как планируете голосовать на выборах в Госдуму сентябре 2026 года?





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    8 комментариев


    Комментарии (2)
    16 сентября 2026, 11:52 • Видео
    Британия трещит по швам

    Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 12:43 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с главой Хабаровского края Демешиным

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин проведет рабочую встречу с губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным в среду, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Он встретится с губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным», – рассказал Песков в среду, передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля подчеркнул значимость Хабаровского края, охарактеризовав его как важный и мощный регион России.

    Остальные встречи Владимира Путина в этот день пройдут в закрытом формате, добавил пресс-секретарь.

    Ранее в ходе встречи президент поручил губернатору Новгородской области Александру Дронову взять под личный контроль капитальный ремонт местных образовательных учреждений.

    Летом президент встретился с главой ЕАО Марией Костюк, Путин отметил необходимость приводить в порядок детские сады и школы в этом регионе.

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    16 сентября 2026, 14:41 • Новости дня
    Глава Хабаровского края Демешин сообщил об увеличении добычи полезных ископаемых

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Губернатор региона Дмитрий Демешин на рабочей встрече сообщил президенту Владимиру Путину о значительном росте объемов извлечения меди, олова и золота.

    Руководитель региона поделился позитивной статистикой развития промышленного сектора, передает РИА «Новости».

    В среду Владимир Путин провел рабочую встречу с Дмитрием Демешиным.

    «Положительная динамика у нас, мы идем с плюсом по добыче полезных ископаемых. По добыче меди в концентрате у нас в 4,3 раза, по добыче олова – в 1,4, по добыче золота – в 1,2 раза», – доложил президенту губернатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу Владимира Путина с Дмитрием Демешиным.

    Россия заняла второе место в мире по объемам добычи золота.

    По итогам первого полугодия прирост запасов этого драгоценного металла в стране составил 176,6 т.

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    16 сентября 2026, 10:10 • Новости дня
    Сигал назвал Путина величайшим мировым лидером

    Tекст: Вера Басилая

    Американский актер Стивен Сигал назвал Владимира Путина величайшим мировым лидером и рассказал о помощи президента в знакомстве с регионами России.

    Выступая на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, Стивен Сигал поделился воспоминаниями о путешествиях по стране, передает РИА «Новости».

    По словам артиста, российский лидер посодействовал организации его поездок по регионам.

    «Давно президент Путин сказал: «Насколько хорошо ты знаком с Россией?». И на тот момент я не так много путешествовал по России. И я сказал, что сделаю нечто особое – я возьму самолет с командой и буду путешествовать по России, чтобы ее лучше узнать», – рассказал Стивен Сигал.

    Актер добавил, что Владимир Путин оказал ему помощь, благодаря чему удалось увидеть огромную часть страны. Своим любимым регионом артист назвал Дальний Восток, отметив, что оттуда происходят его родственники по отцовской линии.

    Кроме того, Стивен Сигал выразил восхищение Владимиром Путиным, назвав его величайшим мировым лидером. Он подчеркнул, что глава государства с уважением относится ко всем религиям в стране, требуя лишь соблюдения личных границ граждан.

    Фестиваль в Екатеринбурге продлится до 17 сентября, собрав 10 тыс. участников из 191 страны.

    Американский актер Стивен Сигал заявил о следовании России по пути правды.

    Ранее артист высоко оценил управленческие качества Владимира Путина на международной арене.

    Сигал полностью исключил вероятность капитуляции страны перед лицом внешней угрозы.

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    16 сентября 2026, 09:26 • Новости дня
    МИД сообщил о подготовке к голосованию россиян вопреки «козням Берлина»

    МИД сообщил о подготовке к голосованию россиян вопреки козням Берлина

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия обеспечит избирателям на территории ФРГ все необходимые условия для участия в предстоящих выборах, несмотря на «козни Берлина».

    Захарова заявила, что российское внешнеполитическое ведомство гарантирует соотечественникам право голоса за рубежом, передает радио Sputnik.

    «Мы возможность проголосовать нашим гражданам, которые находятся в Германии, предоставим, несмотря на все козни официального Берлина», – подчеркнула дипломат.

    Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. Президент Владимир Путин ранее назвал предстоящее голосование важнейшим внутриполитическим событием для страны.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала поведение западных стран в преддверии голосования абсолютно недопустимым.

    Власти ФРГ закрыли российское дипломатическое представительство ради удара по работе дипломатов перед выборами.

    Захарова заявила, что провокация с беспилотником в аэропорту Лейпцига планировалась для препятствования работе избирательных участков.

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    16 сентября 2026, 09:20 • Новости дня
    МИД заявил о готовности России к извращенным провокациям Запада на выборах

    Захарова: Россия готова к извращенным провокациями Запада на выборах

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова к извращенным провокациями Запада на предстоящих парламентских выборах, российские дипломаты выработали иммунитет к подобным действиям, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По словам Захаровой, МИД России полностью подготовлен к возможным вмешательствам недружественных государств в электоральный процесс, передает радио Sputnik.

    «Мы абсолютно к этому готовы, при этом мы прекрасно понимаем, что и с той стороны готовность не меньше к совершению, может, намного извращенных провокаций», – сказала официальный представитель министерства.

    Представитель ведомства отметила стремление западных стран уничтожить демократические институты. По ее словам, работающие за рубежом сотрудники МИД живут в условиях постоянных угроз и шпионских интриг, однако они уже выработали устойчивый иммунитет к подобным действиям.

    Голосование за депутатов Госдумы девятого созыва пройдет в три дня, начиная с 18 сентября. Всего планируется провести более 2 тыс. кампаний разного уровня и заместить 20,7 тыс. мандатов и выборных должностей.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала поведение западных стран в преддверии голосования абсолютно недопустимым.

    Захарова отметила безуспешность попыток украинского руководства воспрепятствовать проведению выборов.

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    16 сентября 2026, 14:37 • Новости дня
    Лавров: Выборы в Госдуму проходят в обстановке объявленной Западом войны

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров указал на беспрецедентные попытки западных стран вмешаться в процесс голосования россиян.

    Лавров заявил, что избирательная кампания протекает на фоне открытого геополитического противостояния. Выступая на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, руководитель министерства подчеркнул агрессивный характер действий иностранных государств, передает РИА «Новости».

    «Нынешние выборы проходят в обстановке объявленной нам войны со стороны коллективного Запада, войны, которую Запад ведет руками и телами украинцев, снабжая их на фантастические суммы оружием, боеприпасами, современными технологиями, разведывательными данными, информацией со спутников», – отметил дипломат.

    По словам министра, главная цель противника заключается в нанесении России стратегического поражения. Кроме того, фиксируются масштабные попытки прямого влияния на волеизъявление граждан как внутри страны, так и за ее пределами.

    Выборы депутатов Госдумы состоятся в период с 18 по 20 сентября.

    Министерство иностранных дел России подготовилось к возможным вмешательствам недружественных государств в электоральный процесс.

    Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала недопустимым поведение западных стран перед голосованием.

    Месяцем ранее Сергей Лавров рассказал о попытках Запада спровоцировать панику накануне выборов в Госдуму.

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    16 сентября 2026, 15:15 • Новости дня
    Демешин передал Путину благодарность от жителей Комсомольска-на-Амуре

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин выразил признательность президенту Владимиру Путину за масштабное обновление исторических фасадов и домов культуры в Комсомольске-на-Амуре.

    Глава региона рассказал о начале масштабных работ по восстановлению знаковых городских зданий, передает РИА «Новости». По его словам, программа охватывает ключевые культурные объекты и исторические фасады.

    «Реконструируем два находящихся в аварийном состоянии самых ключевых на центральных площадях ДК «Судостроитель» и «Строитель».... Кстати, они реконструируются благодаря единой президентской субсидии. Они передают вам огромную благодарность за это, потому что это действительно очень нужно», – сказал Демешин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу Владимира Путина с Дмитрием Демешиным.

    Летом глава государства высоко оценил востребованность проектов по благоустройству российских городов.

    В прошлом году российский лидер открыл новые объекты на набережной реки Амур в Комсомольске-на-Амуре.

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    16 сентября 2026, 14:27 • Новости дня
    Путин похвалил Хабаровский край за рост доходов бюджета

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин высоко оценил темпы увеличения бюджетных доходов Хабаровского края во время рабочей встречи с губернатором Дмитрием Демешиным.

    Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным в Кремле, передает РИА «Новости».

    Глава региона сообщил, что край занимает восьмое место в стране по росту налоговых и неналоговых доходов бюджета. Ежегодно этот показатель увеличивается примерно на 20%, а в текущем году планируется достичь отметки в 233 млрд рублей.

    «В прошлом году было 222 млрд рублей? Рост хороший», – отметил Владимир Путин во время беседы. Также на встрече обсуждались вопросы благоустройства общественных пространств. Президент поинтересовался, участвует ли регион в субсидируемых правительством программах и выделяются ли на это средства.

    Дмитрий Демешин рассказал о реализации программы «1000 дворов», в которой активно участвуют местные жители, выбирая объекты для благоустройства. По его словам, предприятия также вносят свой вклад, облагораживая прилегающие территории. Президент поручил продолжать эту работу, а губернатор заверил, что региональные власти не остановятся на достигнутом. Предыдущая личная встреча политиков состоялась в августе 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу Владимира Путина с Дмитрием Демешиным.

    В августе эксперты зафиксировали рекордный рост туристического потока в Хабаровский край.

    В начале года Морская коллегия России согласовала грузопассажирскую судоходную программу по реке Амур.

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    16 сентября 2026, 15:45 • Новости дня
    Демешин попросил Путина ускорить утверждение программы судоходства на Амуре

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой ускорить утверждение программы развития судоходства и обновления флота в Амурском бассейне.

    Демешин на встрече с главой государства поднял вопрос о необходимости развития речной инфраструктуры, передает ТАСС. «Обращаюсь к вам, глубокоуважаемый Владимир Владимирович, с просьбой ускорить утверждение программы судоходства в комплексе с программой по обновлению флота. Нам нужно развивать Амур. Эта река межрегиональная для России, межгосударственная», – сказал губернатор.

    По словам Демешина, общая протяженность водных путей в регионе достигает почти семи тыс. км, из которых половина пригодна для судоходства. Он отметил важность использования магистрали, проходящей от китайских городов Харбин и Фуюань по реке Сунгари до Амура и далее в Тихий океан.

    Глава региона также подчеркнул, что санкционное давление выявило потребность в развитии отечественного судоремонта. Рыбопромысловые компании Дальнего Востока сейчас имеют доступ лишь к 12 действующим докам, что покрывает потребности отрасли менее чем на треть. В связи с этим Демешин заявил о необходимости восстановления доковых мощностей в заливе Советская Гавань.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу Владимира Путина с Дмитрием Демешиным.

    В ходе беседы глава государства высоко оценил темпы увеличения бюджетных доходов Хабаровского края.

    Ранее Морская коллегия предварительно согласовала грузопассажирскую судоходную программу по реке Амур.

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    16 сентября 2026, 12:49 • Новости дня
    В Кремле оценили надежность электронного голосования на выборах

    Песков назвал онлайн-голосование удобным и надежным способом участия в выборах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал электронное голосование на выборах удобным и надежным форматом, который глава государства неоднократно использовал в прошлые годы.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высоко оценил удобство дистанционного электронного голосования, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что глава государства в последние годы отдавал предпочтение именно этому формату волеизъявления.

    «Могу только вам напомнить, что предыдущие несколько лет президент использовал очень удобный, очень надежный способ голосования – это онлайн. Как будет в этот раз, мы вас проинформируем», – подчеркнул официальный представитель Кремля в ответ на вопрос о планах российского лидера.

    Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут в сентябре текущего года. Процесс голосования займет три дня – с 18 по 20 сентября. Ранее президент Владимир Путин охарактеризовал предстоящую избирательную кампанию как ключевое событие во внутриполитической жизни страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе стартовал прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах депутатов Госдумы.

    Президент России Владимир Путин назвал предстоящую кампанию важнейшим внутриполитическим событием страны.

    Годом ранее глава государства отметил объективность и эффективность электронного формата.

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    16 сентября 2026, 17:58 • Новости дня
    Президент Зимбабве назвал Путина братом

    Президент Зимбабве Мнангагва назвал Путина братом на фестивале в Хараре

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва назвал Россию другом, а президента Владимира Путина – братом, отметив добрые отношения между двумя странами.

    Заявление главы африканского государства прозвучало на открытии Фестиваля русского языка и культуры в Хараре, передает ТАСС. Заместитель министра начального и среднего образования Зимбабве Энджелин Гата процитировала слова лидера страны.

    «Россия – это наши друзья. Россияне очень поддерживают нас, а президент Путин практически как брат для меня, нас объединяют добрые отношения. Проведение Фестиваля русского языка и культуры в Зимбабве является хорошим начинанием», – привела она слова главы государства.

    Замминистра подчеркнула, что фестиваль представляет собой праздник дружбы и образования, помогающий молодежи выстраивать мосты взаимопонимания между народами.

    Посол России в Зимбабве Сергей Бердников также поприветствовал участников мероприятия. Дипломат отметил, что Москва высоко ценит взаимный интерес граждан двух стран к культуре друг друга.

    Он выразил радость по поводу растущего участия зимбабвийской молодежи в международных фестивалях в России и увеличения числа студентов из Зимбабве в российских вузах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года Владимир Путин провел переговоры с Эммерсоном Мнангагвой в Кремле.

    Российский лидер поблагодарил африканского коллегу за личное участие в торжествах по случаю Дня Победы.

    До этого глава МИД Зимбабве Амон Мурвира назвал политические отношения между двумя странами великолепными.

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    16 сентября 2026, 17:42 • Новости дня
    Медведев: Народ России сплотился вокруг Путина

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил о консолидации российского общества вокруг президента Владимира Путина в преддверии Единого дня голосования.

    Медведев на селекторном совещании с секретарями региональных отделений заявил о сплочении россиян вокруг президента Путина. Совещание было посвящено готовности партии к Единому дню голосования, отмечает РИА «Новости».

    «Сегодня народ России сплотился и вокруг главы государства, и вокруг ряда идей, которые разделяет подавляющее большинство общества», – подчеркнул Медведев и добавил, что «Единая Россия», будучи партией президента, обязана действовать максимально ответственно в текущих условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее Дмитрий Медведев поблагодарил Владимира Путина за поддержку партии «Единая Россия».

    В свою очередь президент заявил о постоянной опоре на это политическое объединение.

    Также глава государства назвал единство фронта и тыла главным залогом будущего страны.

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    16 сентября 2026, 17:48 • Новости дня
    Медведев предупредил о подготовке масштабных провокаций на российских выборах

    Медведев: Противники России готовят провокации на выборах в Госдуму

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал партийцев готовиться к попыткам недоброжелателей сорвать голосование и посеять сомнения в результатах волеизъявления граждан.

    Председатель партии «Единая Россия» выступил на профильном селекторном совещании с секретарями региональных отделений, передает ТАСС. Главной темой встречи стала оценка готовности политической силы к Единому дню голосования.

    «Нужно быть готовым к различного рода провокациям, попыткам посеять недоверие к результатам», – заявил Медведев в ходе обсуждения предстоящих избирательных кампаний.

    Он подчеркнул, что противники государства уже ведут активную подготовку к вмешательству в электоральный процесс. Заместитель главы Совбеза обратил внимание участников совещания на обилие дезинформации в интернете, назвав происходящее в сети настоящим шабашем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о готовности России к извращенным провокациям Запада на предстоящих выборах.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о попытках иностранного вмешательства в избирательную кампанию.

    Глава ЦИК Элла Памфилова доложила о принятии беспрецедентных мер безопасности для защиты голосования.

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