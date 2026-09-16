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    Лавров: Москва начала проверку данных об американском ударном космическом оружии
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    16 сентября 2026, 15:40 • Новости дня

    Лавров: Москва начала проверку данных об американском ударном космическом оружии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил об изучении информации касательно возможного размещения американских ударных систем на околоземной орбите.

    Российское внешнеполитическое ведомство анализирует сведения о развертывании Соединенными Штатами боевых комплексов за пределами атмосферы, передает ТАСС. Об этом Лавров рассказал во время выступления на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.

    «Всех взбудоражила новость о том, что США объявили, что они вывели оружие в космос, ударное вооружение. Мы сейчас перепроверяем эту ситуацию», – подчеркнул руководитель министерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр ВВС США Трой Майнк впервые официально признал развертывание американского орбитального оружия.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти слова доказательством планов Вашингтона по милитаризации околоземного пространства.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о намерении Москвы продолжить продвижение позиции о неразмещении вооружений в космосе.

    15 сентября 2026, 20:56 • Новости дня
    США подтвердили избавление России и Китая от долларовых активов в резервах

    Минфин США констатировал сокращение долларовых активов в резервах России и Китая

    США подтвердили избавление России и Китая от долларовых активов в резервах
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава американского финансового ведомства Скотт Бессент обратил внимание на изменение структуры международных резервов Москвы и Пекина, отметив сокращение доли долларовых активов.

    Бессент подтвердил снижение доли американской валюты в международных накоплениях России и Китая на фоне высокого мирового спроса. По словам чиновника, именно эти страны стали лидерами по избавлению от долларовых активов, передает ТАСС.

    «Доля мировых транзакций в долларах в этом году фактически выросла, и единственное, что мы увидели, – это сокращение доли долларовых активов в резервах, причем в основном за счет России и Китая», – сказал Бессент.

    При этом министр подчеркнул сохранение высокого спроса на активы Соединенных Штатов со стороны других государств. В качестве доказательства он привел результаты двух недавних аукционов по размещению казначейских облигаций. Эти торги стали самыми успешными за последние 20 лет, что подтверждает глобальное доверие к американской финансовой системе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о постепенном снижении доли доллара в международных расчетах.

    Ранее Скотт Бессент допустил возврат Москвы к использованию этой валюты после урегулирования украинского конфликта. В конце августа главы финансовых ведомств России и США провели двусторонние переговоры на полях заседания «Группы 20».

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    16 сентября 2026, 12:45 • Новости дня
    Британия провела испытания первой с 1990-х ядерной боеголовки

    Минобороны Британии отчиталось о первых испытаниях ядерной боеголовки Astraea

    Британия провела испытания первой с 1990-х ядерной боеголовки
    @ Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Британии успешно испытали новейшую ядерную боеголовку Astraea, создание которой обойдется бюджету страны в 15 млрд фунтов стерлингов.

    Министерство обороны Соединенного Королевства сообщило о проведении в прошлом году первых испытаний новой ядерной боеголовки Astraea, передает РИА «Новости».

    В ежегодном докладе ведомства парламенту о состоянии ядерного арсенала отмечается, что в августе 2025 года завершился анализ конструкции боеголовки.

    «В августе 2025 года был завершен анализ конструкции Astraea, что стало важным шагом в разработке, оценке безопасности, эксплуатационных и технических характеристик новой боеголовки. Через месяц были успешно завершены гидродинамические испытания в Лос-Аламосской национальной лаборатории в США», – говорится в документе.

    Гидродинамические испытания позволяют проверить свойства ядерного оружия при экстремальном давлении и ударном сжатии без детонации заряда. Разработка Astraea для будущих подлодок класса Dreadnought началась в 2020 году. Это первая новая британская боеголовка с 90-х годов.

    Также подчеркивается, что Astraea стала первой британской боеголовкой, созданной в эпоху действия Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний без детонации заряда. Власти выделили на этот проект 15 млрд фунтов стерлингов на период с 2025 по 2030 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон выделит более 11 млрд долларов на строительство четырех атомных подводных лодок класса «Дредноут».

    Постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил о скрытном наращивании британского ядерного арсенала.

    Экс-глава объединенного командования ВС Великобритании Ричард Бэрронс ранее рассказал об истощении военного бюджета из-за масштабных трат на силы ядерного сдерживания.

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    16 сентября 2026, 11:52 • Видео
    Британия трещит по швам

    Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

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    16 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил причины признания США в наличии орбитального оружия

    Стефанович назвал возможные виды американского космического оружия

    Эксперт объяснил причины признания США в наличии орбитального оружия
    @ David Dozoretz/Space Forces Space/dvidshub.net

    Tекст: Анастасия Куликова

    Под орбитальным оружием США могут подразумевать как существующие спутники-инспекторы, так и новые системы поражения космических аппаратов, сказал газете ВЗГЛЯД сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович. По его мнению, ВСК США необходимо постоянно подтверждать свою роль в сдерживании противников и обеспечении превосходства Америки. Именно этим может объясняться признание Вашингтона в наличии орбитального оружия.

    «Министр ВВС США Трой Мейнк неслучайно именно сейчас признал наличие у Штатов оружия на орбите, позволяющего контролировать космическое пространство. Причины такого шага могут быть прежде всего внутренними», – считает Дмитрий Стефанович, сооснователь проекта «Ватфор», научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН.

    По мнению эксперта, военно-космическим силам США необходимо постоянно демонстрировать свою роль в сдерживании «противников» и обеспечении американского «превосходства». «Поэтому и сделано такое заявление: дескать, соответствующие средства уже развернуты», – пояснил собеседник.

    При этом, отмечает Стефанович, остается непонятно, какое именно оружие имеется в виду. «Возможно, Штаты просто «переквалифицировали» существующие спутники-инспекторы, которые обеспечивают ситуационную осведомленность об обстановке в космосе. То есть речь идет о том самом «контроле космического пространства», – предположил аналитик.

    Но есть и другой вариант. «Не исключено, что речь идет о новых системах, оснащенных средствами функционального или кинетического поражения космических аппаратов, а также их временного или постоянного выведения из строя», – добавил Стефанович.

    В любом случае, как указал эксперт, заявление Вашингтона прозвучало на фоне многолетних попыток международного сообщества не допустить гонки вооружений в космосе. Такая работа ведется на разных площадках, в том числе в ООН.

    «Обсуждаются юридически и политически обязывающие соглашения и нормы. В частности, подготовлен и доработан российско-китайский Договор о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов (ДПРОК)», – уточнил спикер.

    Однако, по его словам, западные страны неоднократно предлагали сместить акцент с запрета оружия в космосе на нормы ответственного поведения. Параллельно обсуждался вопрос о применимости права вооруженных конфликтов к космическому пространству.

    «Все это происходило на фоне обвинений России и Китая в неких экспериментах на орбите, которые воспринимались как испытания оружия», – отметил Стефанович. Теперь, считает эксперт, остается открытым вопрос о том, к чему приведет новое заявление Вашингтона.

    «Сложно предсказать, как изменится этот нарратив: начнется ли подлинная гонка вооружений в космосе или стороны пока продолжат демонстрировать сдержанность. Но международные усилия по предотвращению вепонизации космоса уже торпедированы», – заключил собеседник.

    Ранее министр ВВС США Трой Мейнк заявил, что у Штатов есть орбитальное оружие, которое позволит им контролировать космическое пространство. Он не стал раскрывать каких-либо подробностей и технических особенностей, но отметил, что Вашингтон работает над отслеживанием и перехватом целей в космосе.

    «Сегодня мы продолжаем обеспечивать нашу готовность противостоять вызовам меняющихся угроз, где бы они ни существовали. Вот почему США теперь располагают орбитальным оружием контроля космического пространства, способным защитить объединенные силы от враждебных противников», – сказал он на конференции Air, Space, Cyber.

    Как отмечает Defence One, Мейнк стал первым американским военным чиновником, открыто признавшим наличие у Вашингтона космического оружия. Однако директор Secure World Foundation Виктория Сэмсон считает маловероятным, что речь идет о кинетическом оружии: его применение создает большое количество обломков. По ее мнению, вероятнее всего, США располагают средствами радиоэлектронной борьбы космического базирования.

    При этом TWZ со ссылкой на представителя Космических сил США уточняет, что под «космическим контролем» подразумевается не только защита собственных спутников, но и возможность нарушать, ослаблять или уничтожать возможности противника с помощью кинетических и некинетических средств. «Эти средства могут применяться в наступательных и оборонительных целях по указанию боевых командований», – уточнил собеседник издания.

    TWZ также приводит февральское заявление генерала Грегори Ганьона, командира Боевого командования космических сил США (CFC): «Защита и оборона спутников не могут сводиться лишь к собственно защите и обороне. Нельзя вечно убегать от хулигана – иногда нужно развернуться и дать сдачи». Теперь эти слова звучат в новом свете, отмечает портал.

    «Вашингтон в угоду своим узкокорыстным интересам готов полностью игнорировать катастрофические последствия для человечества, которые будет иметь любой вооруженный конфликт на орбите», – прокомментировала произошедшее официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее оценке, действия США ставят под угрозу свободное освоение космоса всеми государствами.

    Она также отметила, что заявления Мейнка демонстрируют направленность американских международных инициатив в области космической безопасности на отвлечение внимания мирового сообщества от собственных агрессивных устремлений. Дипломат подчеркнула, что мировая общественность должна принять меры для предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие именно системы вооружения американские военные потенциально могли разместить в космосе.

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    16 сентября 2026, 11:55 • Новости дня
    Фон дер Ляйен анонсировала единые системы ПРО и ПВО Европы
    Фон дер Ляйен анонсировала единые системы ПРО и ПВО Европы
    @ Wiktor Dabkowski/ZUMA/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о создании нового европейского инструмента для совместного развития стратегических военных возможностей, включая системы ПВО и ПРО.

    Евросоюз планирует создать новый инструмент для совместного развития стратегических военных возможностей, включая системы ПВО и ПРО, сказала глава ЕК, передает РИА «Новости».

    Инициатива также охватит стратегический транспорт, дозаправку в воздухе, космические и киберсистемы.

    «Эти системы имеют критическое значение, и нам нужно больше таких возможностей. Только вместе Европа обладает необходимым масштабом для их создания», – добавила председатель комиссии.

    Новый европейский инструмент стратегических возможностей будет полностью согласован с НАТО.

    Глава ЕК также отметила, что конфликт на Украине наглядно продемонстрировал важность подобных стратегических возможностей для обороны.

    Ранее фон дер Ляйен анонсировала совместную с Украиной разработку модульного комплекса противовоздушной обороны.

    Ранее украинские власти запросили у Евросоюза несколько миллиардов евро на закупку систем ПВО.

    Летом генсек НАТО Марк Рютте и фон дер Ляйен объявили о завершении эпохи оборонного аутсорсинга для Европы.

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    16 сентября 2026, 01:28 • Новости дня
    Конгрессмены США одобрили резолюцию для голосования по санкциям к России
    Конгрессмены США одобрили резолюцию для голосования по санкциям к России
    @ Alex Edelman/CNP/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Палата представителей Конгресса США сделала первый шаг к принятию нового пакета санкций против России и Ирана, одобрив процедурную резолюцию.

    За документ проголосовали 214 законодателей, против выступили 211, передает РИА «Новости».

    Примечательно, что два представителя Демократической партии, Джаред Голден и Мари Глюзенкамп Перес, отступили от позиции своих коллег и поддержали резолюцию вместе с республиканцами.

    Теперь законопроект о санкциях может быть вынесен на полноценное голосование в нижней палате Конгресса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, законопроект о санкциях против России ранее застрял в Палате представителей Конгресса США из-за опасений расширения тарифных полномочий Белого дома.

    Старшие демократы в ключевых комитетах Палаты представителей выступили против документа, назвав его вредным для интересов США. Внутри самой Демократической партии из-за законопроекта возник раскол – часть конгрессменов готова поддержать инициативу, несмотря на позицию руководства фракции.

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    16 сентября 2026, 13:09 • Новости дня
    Захарова ужаснулась словам Буша об убийстве русских на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала шокирующими слова бывшего президента США Джорджа Буша–младшего об убийстве русских как главной задаче Украины.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова призналась, что была поражена словами бывшего американского лидера о задачах Киева, передает РИА «Новости».

    Выступая на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, она напомнила о разговоре Джорджа Буша–младшего с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом).

    В 2022 году экс-президент США в беседе с пранкерами назвал убийство максимального числа русских главной задачей Украины.

    «Я когда первый раз это услышала, я не поверила своим ушам. Я думаю: «Нет, этого не может быть в XXI веке. Это же нацизм, фашизм, расизм в одном флаконе»», – заявила дипломат.

    Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября.

    Ранее Захарова назвала преднамеренной провокацией вопрос немецкого журналиста о способах убийства россиян.

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    16 сентября 2026, 10:32 • Новости дня
    В НАТО рассказали о новых планах противовоздушной обороны

    Командующий ВВС США сообщил о внедрении новых планов перехвата ударных дронов

    В НАТО рассказали о новых планах противовоздушной обороны
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Командующий ВВС США в Европе Джейсон Хайндс сообщил о внедрении новых планов НАТО по защите от дронов и крылатых ракет после инцидента в Литве.

    Командующий ВВС США в Европе и Африке, а также глава Объединенного авиационного командования НАТО Джейсон Хайндс заявил о получении задачи по реализации новых планов альянса, передает The War Zone.

    «Я не знаю, что на уме у Путина или его войск по поводу этих ударных дронов или даже крылатых ракет, подобных тем, что мы видели в воздушном пространстве Польши всего несколько месяцев назад», – отметил Хайндс, комментируя инцидент со сбитым беспилотником.

    По словам генерала, Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич поручил ему полностью внедрить миссию Enhanced Vigilance Activity Eastern Sentry и новый План постоянной обороны 12 тыс. Эти инициативы призваны обеспечить страны альянса необходимыми возможностями для защиты воздушного пространства от дронов-камикадзе и крылатых ракет. Миссия была создана в сентябре 2025 года после многочисленных нарушений воздушного пространства стран НАТО российскими беспилотниками и самолетами.

    Хайндс подчеркнул, что Россия может проверять готовность альянса, используя гибридные методы. Он признал, что использование боевой авиации НАТО для перехвата дронов является эффективным, но экономически невыгодным решением. Генерал выразил надежду на переход к более эффективным и дешевым средствам перехвата, включая наземные и недорогие ракеты класса «воздух-воздух». Европейские страны уже начинают следовать примеру США в использовании ракет с лазерным наведением для уничтожения беспилотников.

    Представитель ВВС США также отметил, что НАТО переходит от патрулирования воздушного пространства к полноценной противовоздушной обороне. Это связано с необходимостью быстрого и решительного реагирования на возникающие угрозы. Хайндс предположил, что гибридные действия могут быть одним из немногих доступных России рычагов, поскольку она не имеет преимущества в географии или боеготовности перед НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию в ведении гибридных атак против Европы. Для укрепления восточного фланга Североатлантический альянс запустил военную операцию «Восточный часовой».

    Перед этим польский премьер Дональд Туск проинформировал руководство блока об уничтожении нарушивших воздушное пространство беспилотников.

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    16 сентября 2026, 16:45 • Новости дня
    Космический корабль «Прогресс МС-35» с грузами для МКС стартовал с Байконура
    Космический корабль «Прогресс МС-35» с грузами для МКС стартовал с Байконура
    @ Иван Тимошенко/roscosmos.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ракета-носитель «Союз-2.1б» с грузовым кораблем «Прогресс МС-35» успешно стартовала с площадки № 31 космодрома Байконур.

    Сближение и стыковка корабля с модулем «Поиск» российского сегмента Международной космической станции запланированы на 19 сентября в 16.46 мск, передает ТАСС.

    В рамках 95-й миссии снабжения МКС корабль доставит около 2,4 тонны грузов. На борту находятся 842 кг топлива, 420 кг питьевой воды и 50 кг кислорода для пополнения атмосферы станции. Также экипаж получит 1 275 кг питания, включая свежие продукты, 357 кг санитарного оборудования, 20 кг медикаментов и средств профилактики невесомости.

    Накануне старта глава Роскосмоса Дмитрий Баканов анонсировал отправку грузовика «Прогресс МС-35» к Международной космической станции.

    В августе этот космический аппарат успешно прошел испытания на герметичность в специальной вакуумной камере.

    Для экипажа корабль доставит сибирские кедровые орешки и различные сладости.

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    15 сентября 2026, 21:24 • Новости дня
    Астрофизик назвал число открытых учеными планет

    Астрофизик Попов: Число открытых учеными планет приблизилось к восьми тысячам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Количество открытых астрономами планет приблизилось к восьми тысячам, однако невооруженным глазом можно увидеть лишь малую часть из них, сообщил профессор РАН Сергей Попов, ведущий научный сотрудник отдела релятивистской астрофизики Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга МГУ.

    Число известных науке планет достигло почти восьми тысяч, однако лишь несколько десятков из них можно отчетливо наблюдать на небе, рассказал Попов, передает ТАСС. «Мы сейчас знаем уже почти восемь тысяч планет, но видно из них несколько десятков. Поэтому видеть планету так, чтобы можно было «ткнуть лазерной указкой» – это редкость», – подчеркнул специалист во время лекции в рамках проекта «Астроночи».

    Ученый добавил, что на сегодня астрономы открыли более 300 планетных систем, в которых насчитывается три и более небесных тел. По словам Попова, наиболее распространенным типом таких систем является так называемая «горошина в стручке», где несколько небольших планет расположены очень плотно друг к другу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле астрономы впервые выявили атмосферу на каменистой экзопланете LHS 1140b.

    Ранее научный сотрудник Института космических исследований РАН Владислава Ананьева оценила количество потенциально обитаемых миров в несколько десятков.

    До этого сообщалось, что ученые нашли свыше десяти тысяч кандидатов в экзопланеты благодаря телескопу TESS.

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    15 сентября 2026, 20:52 • Новости дня
    Силы ПВО за день сбили 22 украинских дрона над пятью регионами России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Над пятью регионами России и Черным морем за день сбили 22 беспилотника Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны.

    Во вторник в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени военные перехватили и ликвидировали 22 вражеских дрона, сообщает Минобороны в Max. Уточняется, что все уничтоженные аппараты относились к самолетному типу и были своевременно сбиты над территориями Брянской, Курской, Калужской и Смоленской областей.

    Кроме того, успешная работа систем противовоздушной обороны зафиксирована над Республикой Крым и акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 13 сентября отечественные системы противовоздушной обороны перехватили 389 украинских беспилотников над территорией страны.

    До этого дежурные средства ПВО уничтожили 269 вражеских дронов в небе над несколькими регионами. Несколькими днями ранее российские военные отразили массированную атаку 438 летательных аппаратов.

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    16 сентября 2026, 13:12 • Новости дня
    В МИД исключили возможность диалога с США по стратегической стабильности

    Рябков: Предпосылок для диалога с США по стратегической стабильности нет

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков подчеркнул невозможность переговоров с Вашингтоном, указав на расхождение слов президента США Дональда Трампа с реальными политическими действиями.

    По словам Рябкова, российское дипломатическое ведомство не видит оснований для возобновления контактов с американской стороной по вопросам стратегической стабильности, передает ТАСС. Обсуждение этой темы в текущих условиях не представляется возможным.

    «На сегодня для этого нет ни предпосылок, ни каких-то возможностей обращаться в практическом плане к этой теме», – заявил Сергей Рябков по итогам саммита БРИКС.

    Оценивая высказывания президента США о готовности Киева к переговорам об энергетическом перемирии, дипломат отметил серьезное отношение Москвы к поступающим сигналам. При этом он добавил, что громкие заявления Вашингтона редко сопровождаются реальными шагами и изменением общего политического подхода.

    В июне замглавы МИД Сергей Рябков сообщил об отсутствии перспектив диалога с США по стратегической стабильности.

    В августе дипломат выразил готовность Москвы оперативно организовать визит американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

    Также Рябков заявил, что для возобновления конструктивного обсуждения вопросов безопасности Вашингтону потребуется существенное изменение политического курса.

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    16 сентября 2026, 12:55 • Новости дня
    Кремль отверг обвинения США в адрес предполагаемых российских разведчиков

    Песков: США не предоставили доказательства о работе пяти человек на Россию

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле не видели вразумительных доказательств и осязаемой аргументации заявлений властей США о разоблачении лиц, якобы работавших на российскую разведку, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Журналисты поинтересовались реакцией руководства страны на недавнее решение министерства юстиции США рассекретить обвинения в отношении этих граждан. Отвечая на соответствующий вопрос прессы, представитель Кремля подчеркнул полное отсутствие фактов со стороны Вашингтона, передает РИА «Новости».

    «До тех пор пока мы не услышали и не увидели сколь-либо вразумительных доказательств, основанной хоть на чем-то, осязаемой аргументации, то не считаем необходимым комментировать эти новости», – отметил Дмитрий Песков.

    В прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о сохранении взаимодействия между российскими и американскими спецслужбами.

    Летом Москва категорически отвергла обвинения Вашингтона во вмешательстве в американские выборы.

    В прошлом году Кремль заявил об отсутствии информации о разоблачении сети российских разведчиков в Бразилии.

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    16 сентября 2026, 12:58 • Новости дня
    Песков воздержался от комментариев о критике Овечкина на Западе

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать критику в адрес хоккеиста Александра Овечкина после его участия в предвыборном ролике «Единой России».

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков воздержался от оценок по поводу негативной реакции западной общественности на появление российского хоккеиста Александра Овечкина в предвыборном ролике партии «Единая Россия», передает РИА «Новости».

    «Нет, это не тема для наших комментариев», – подчеркнул пресс-секретарь президента России, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

    Ранее Александр Овечкин снялся в предвыборном видеоролике партии «Единая Россия». После этого чешский вратарь Доминик Гашек, известный своими русофобскими высказываниями, выступил с призывом запретить российскому хоккеисту въезд на территорию США и Канады.

    В августе Александр Овечкин сообщил о планах переехать в Москву после завершения спортивной карьеры.

    Месяцем ранее российский форвард продлил сотрудничество с американским клубом «Вашингтон Кэпиталз» на один сезон.

    Администрация президента США Джо Байдена рассматривала варианты выдворения хоккеиста из страны для давления на Россию.

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    16 сентября 2026, 08:12 • Новости дня
    WSJ узнала об отборе военных для доклада Хегсета по размеру талии

    WSJ: Пентагон отбирает военных для доклада Хегсета по физическим стандартам

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство обороны США начало отбор военнослужащих для участия в выступлении Пита Хегсета, уделяя особое внимание их физическим данным и внешнему виду, пишут СМИ.

    Министерство обороны США отбирает военнослужащих для присутствия на выступлении главы ведомства Пита Хегсета с докладом о положении дел в вооруженных силах 30 сентября, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что при выборе кандидатов учитываются внешние данные, включая соотношение талии к росту.

    «Как следует из электронного письма от вторника, разосланного командирам армии, Пентагон ищет военнослужащих, которые соответствуют определенным «физическим стандартам» для участия в мероприятии», – сообщает газета Wall Street Journal.

    Чиновники пояснили, что аналогичные требования получили и другие подразделения. Кандидаты должны обладать безупречным внешним видом, соответствовать армейским фитнес-тестам и демонстрировать лидерские качества. Кроме того, от них требуется чистая репутация, дисциплина и способность служить образцом для коллег.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Пентагон ужесточил требования к внешнему виду и физической форме американских военнослужащих.

    Глава ведомства Пит Хегсет собрал сотни генералов для обсуждения новых стандартов армии. Министр осудил наличие полных солдат в рядах вооруженных сил.

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    16 сентября 2026, 14:58 • Новости дня
    Лавров сообщил о предложении США возобновить диалог с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о предложениях Соединенных Штатов возобновить двусторонний диалог, отметив необходимость полной нормализации отношений и отмены санкций.

    Лавров заявил о предложении США возобновить двусторонний диалог с Россией

    «США предлагают нам возобновить двусторонний диалог. Мы отдельные контакты ведем, но для полноценного диалога необходимо нормализовать отношения», – заявил Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

    Министр отметил, что полная нормализация отношений с Вашингтоном подразумевает в том числе вопрос снятия санкций.

    При этом он напомнил, что ограничения вводились еще при Дональде Трампе, который ранее называл происходящее «войной Джо Байдена». Сейчас же, по словам главы МИД, в конфликт вовлечена и нынешняя американская администрация.

    Заявления были сделаны в ходе Международного фестиваля молодежи. Мероприятие проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров отметил продолжение администрацией Дональда Трампа санкционного курса Джо Байдена.

    Политолог Станислав Ткаченко назвал ошибочным желание Вашингтона совмещать сотрудничество с экономическим давлением.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков приветствовал любые шаги по возобновлению двусторонних контактов.

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