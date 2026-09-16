Петербургского тренера по бальным танцам обвинили в домогательствах к детям

Tекст: Алексей Дегтярёв

Тренера по бальным танцам, который работает в этой сфере с 1983 года и ранее тренировал известных личностей, обвинили в домогательствах к несовершеннолетним ученицам, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Mash.

Одна из бывших воспитанниц студии тренера рассказала, что начала заниматься танцами в семь лет. По ее словам, во время поездок на сборы и соревнования наставник приставал к девочкам, дотрагиваясь до их интимных мест.

«Мы видели в нем папу и полностью ему доверяли», – подчеркнула девушка.

Кроме того, мужчина заставлял юных танцоров переодеваться в его присутствии, водил подростков в сауну со взрослыми, предлагал алкоголь и просил танцевать стриптиз.

Сам мужчина не отрицает описанные эпизоды, однако считает, что срок давности по ним уже истек. Тренер также заявил, что прошел химическую кастрацию и сейчас борется с онкологическим заболеванием.

В прошлом году полиция Петербурга задержала школьного тренера по плаванию за развращение шестиклассника.

В августе того же года суд арестовал другого спортивного наставника по обвинению в изнасиловании малолетней ученицы.

В феврале 2026 года суд Новосибирска отправил под домашний арест тренера по фигурному катанию за домогательства к детям.