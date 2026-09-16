Литр пива на «Октоберфесте» подорожал почти на 400% с 1985 года

DPA: Кружка пива на «Октоберфесте» подорожала почти на 400% с 1985 года

Tекст: Мария Иванова

В текущем году за литр традиционного напитка гостям праздника придется заплатить 15,61 евро, передает ТАСС. За минувший год стоимость выросла на 2,4%, что оказалось ниже общего уровня инфляции в стране.

Однако в долгосрочной перспективе рост цен впечатляет гораздо сильнее. С 1985 года стандартный бокал подорожал в 4,9 раза, или почти на 400%. Тогда литровая кружка обходилась посетителям в три евро и двадцать центов, в то время как общая потребительская инфляция за этот период составила около 120%.

Ведущий аналитик банка Unicredit Андреас Риз предположил, что темпы роста стоимости напитка уже прошли свои пиковые значения. «Поставим ли мы на это литр пива? Скорее всего, нет», – пошутил эксперт.

Очередной фестиваль пройдет в Мюнхене с 19 сентября по 4 октября. В прошлом году знаменитый праздник посетили около 6,5 млн гостей со всего мира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году стоимость литровой кружки пива на фестивале достигала 15,80 евро.

В апреле инфляция в Германии ускорилась до 2,9%.

Из-за резкого падения спроса пивоваренная отрасль страны столкнулась с угрозой массовых банкротств.