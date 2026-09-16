Юная художница из Болохова назвала конфликт с мэрией исчерпанным

Юная художница из Болохова заявила об успешном разрешении конфликта с мэрией

Tекст: Тимур Шайдуллин

Девочка-подросток из города Болохово Тульской области сообщила ТАСС, что конфликт с местными чиновниками из-за ее рисунков полностью исчерпан. Администрация города принесла ей свои извинения за попытку привлечь к ответственности за творчество на детской площадке.

«Сейчас конфликт исчерпан. Мы не ищем виновных или правых. Администрация извинилась передо мной», – рассказала юная художница журналистам во время Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. По ее словам, благодаря поддержке она преодолела сильный страх и теперь чувствует себя уверенно.

Школьница также отметила, что резонансная история изменила ее жизнь в лучшую сторону. Девочка начала активно развивать социальные сети, где делится своими работами, и у нее появились подписчики. Она испытывает гордость от того, что ее рисунки стали известны на всю страну.

Напомним, в августе администрация Болохова расценила изображения героев мультсериала «Смешарики» на резиновом покрытии площадки как порчу муниципального имущества. Чиновники обратились в полицию, и речь могла идти об уголовной статье о вандализме. В защиту ребенка тогда выступили уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова и губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев осудил жалобу местных чиновников на юную художницу.

Позже школьница вошла в состав Детского совета при региональном министерстве строительства. А глава администрации Болохова принесла извинения семье подростка.