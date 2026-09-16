Nikkei: США закупят военные корабли у союзников для конкуренции с Китаем

Nikkei: США закупят военные корабли у союзников

Tекст: Мария Иванова

Военное руководство Соединенных Штатов изучает варианты покупки судов, созданных в Южной Корее и Турции, передает РИА «Новости».

Подобные меры обсуждаются на фоне острой нехватки собственных производственных мощностей.

Газета Nikkei отмечает, что решение обратиться за помощью к партнерам продиктовано необходимостью противостоять Пекину. «ВМС США рассматривают возможность приобретения военных кораблей, построенных в странах-союзницах, это будет крайне необычным шагом, направленным на то, чтобы не отставать от стремительного наращивания военно-морского потенциала Китаем», – говорится в публикации издания.

Один из американских чиновников подтвердил журналистам существенный дефицит техники в распоряжении флота. В августе журнал The Economist также писал о нехватке боевых единиц, указав, что сейчас Вашингтон располагает менее чем 300 кораблями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября американские военно-морские силы изучали возможность закупки фрегатов у Японии, Южной Кореи и Турции.

В декабре прошлого года Соединенные Штаты отменили программу строительства собственных кораблей класса Constellation.

Весной американское военное ведомство запланировало масштабное расширение флота за счет 15 новых линкоров.