Фракция ХДС/ХСС в Бундестаге предложила снизить НДС на бензин в ФРГ

Tекст: Игорь Иножарский

В правящей коалиции ФРГ выступили за экстренные меры по снижению стоимости бензина и дизельного топлива, в том числе за уменьшение ставки НДС или восстановление действия так называемой топливной скидки, сообщает Deutsche Welle*.

Глава фракции ХДС/ХСС в Бундестаге указал, что снижение налога на добавленную стоимость на бензин и дизель позволило бы оперативно облегчить нагрузку на водителей и бизнес. В качестве альтернативы он предложил вернуться к механизму топливной скидки, который уже применялся в мае и июне.

Политик подчеркнул, что власти ФРГ обязаны принять срочные решения, чтобы остановить рост цен на топливо и уменьшить давление на экономику. По его мнению, промедление с принятием таких мер усугубит ситуацию для потребителей и транспортной отрасли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне цена бензина в Германии обновила исторический рекорд. В июле канцлер ФРГ Фридрих Мерц перетасовал правительство на фоне скандала с суррогатным материнством. В прошлом году в блоке ХДС/ХСС обсуждали возможный распад коалиции с СДПГ.