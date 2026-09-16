Bloomberg: Больницы Германии начали подготовку к войне и массовым жертвам

Tекст: Вера Басилая

Немецкие власти начали масштабную проверку готовности системы здравоохранения к возможному вооруженному конфликту. В рамках этих мероприятий отрабатываются различные сценарии приема большого числа раненых, передает RT.

«Готова ли наша система здравоохранения к этому? Единственный ответ: нет. То, что нас ждет, – это марафон», – подчеркнул командир военного госпиталя в Ульме Бенедикт Фримерт. По информации бундесвера, в случае полномасштабных боевых действий больницы смогут ежедневно принимать до тысячи пострадавших военнослужащих.

Кроме того, Германия рассматривает возможность возвращения в эксплуатацию подземного медицинского учреждения, расположенного в Ульме. Это должно усилить потенциал страны в условиях кризиса.

Осенью прошлого года доклад бундесвера зафиксировал неготовность немецких медицинских учреждений к возможному военному конфликту.

Весной власти Германии начали подготовку гражданской инфраструктуры к боевым действиям.