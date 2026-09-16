Спецсуд в Гааге приговорил экс-главу Косова к длительному сроку

Бывший президент Косова Хашим Тачи получил 25 лет за военные преступления

Tекст: Мария Иванова

Специальный суд по Косову в Гааге признал бывшего президента непризнанной республики Хашима Тачи виновным в совершении военных преступлений, передает ТАСС.

Суд назначил ему наказание в виде 25 лет лишения свободы с учетом уже отбытого срока заключения.

«Судебная коллегия признает вас, Хашим Тачи, виновным в незаконном или произвольном аресте и содержании под стражей, жестоком обращении, пытках и убийствах, квалифицированных как военные преступления. <…> Суд назначает вам единое наказание в виде 25 лет лишения свободы с зачетом уже отбытого срока», – заявил председательствующий судья Чарльз Смит.

С учетом почти шести лет, проведенных под стражей, Тачи предстоит отбыть еще около 19 лет в заключении. Его соратники – бывшие спикеры парламента Якуп Красничи и Кадри Весели, а также экс-депутат Реджеп Селими – были приговорены к 25, 18 и 13 годам тюрьмы соответственно. Все четверо являлись членами Освободительной армии Косова и несут ответственность за преступления против людей, не поддерживавших их действия.

Слушания по делу Тачи начались 15 сентября 2025 года. В процессе приняли участие около 140 жертв преступлений. Прокуратуре потребовалось примерно два года для представления всех доказательств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, специальный суд в Гааге назначил дату вынесения приговора Хашиму Тачи на 16 сентября.

В июле трибунал отклонил ходатайство об освобождении обвиняемого под залог из-за высоких рисков.