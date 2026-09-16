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    16 сентября 2026, 13:03 • Новости дня

    США ограничили выдачу виз гражданам ЮАР из-за дискриминации белых

    Администрация США ввела визовые ограничения в отношении граждан ЮАР

    Tекст: Игорь Иножарский

    Администрация президента США Дональда Трампа ввела визовые ограничения для ряда граждан ЮАР из-за предполагаемой дискриминации белого меньшинства в африканской стране.

    Вашингтон ввел визовые ограничения для некоторых граждан ЮАР, предупредив о возможных дальнейших мерах, если руководство страны не решит проблему ущемления прав белого населения, пишет The New York Times.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ограничения коснутся лиц, причастных к расовой дискриминации, ответственных за закон об изъятии земель без компенсации, а также тех, кто подстрекает к насилию против меньшинств. По американским законам власти не могут публично раскрывать имена людей, попавших под санкции.

    Посол США в ЮАР Л. Брент Бозелл III подчеркнул, что эти ограничения являются лишь первым шагом. По его словам, страна может столкнуться с серьезными последствиями, если не выполнит требования американской администрации, в числе которых освобождение компаний США от требований о принадлежности бизнеса чернокожим и отмена закона об экспроприации земли. Президент ЮАР Сирил Рамафоса ранее называл политику Дональда Трампа расистской.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года Дональд Трамп объявил о прекращении всех выплат и субсидий в адрес ЮАР. В тот же день он сообщил, что южноафриканскую делегацию не пригласят на мероприятия G20 во Флориде. Кроме того, американский лидер раскритиковал визит Владимира Зеленского в ЮАР весной прошлого года.

    14 сентября 2026, 00:10 • Новости дня
    The Telegraph: Шотландия и Уэльс решили развалить Британию
    The Telegraph: Шотландия и Уэльс решили развалить Британию
    @ Stephen Chung/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Главы правительств Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии намерены подписать совместную декларацию с требованием права на проведение референдумов о независимости от Соединенного Королевства.

    В понедельник политические деятели трех провинций соберутся на беспрецедентный саммит в Кардиффе, передает The Telegraph. Там ожидается подписание меморандума о взаимопонимании, который должен дать мощный толчок к выходу из-под контроля Королевства.

    Встреча организована после заявления Энди Бернема о готовности санкционировать очередной шотландский референдум при наличии четкого консенсуса.

    Первый министр Шотландии Джон Суинни отметил: «Бернем слился с мыслью, что войдет в историю как последний премьер-министр Соединенного Королевства».

    На фоне этих событий президент США Дональд Трамп во время визита в Дублин в субботу поддержал идею объединенной Ирландии. Политик назвал присоединение Северной Ирландии к Республике «великолепным делом» и выразил недоумение по поводу возможных негативных последствий этого шага.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кризис в Британии еще в мае повысил шансы на распад королевства. Brexit стал главным козырем сторонников независимости Шотландии. Власти Ирландии решили ужесточить правила получения гражданства.

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    14 сентября 2026, 14:54 • Новости дня
    Эксперт: Украина не прекратит удары по российским НПЗ по требованию Трампа

    Экономист Юшков: Трамп защищает российский дизель от Украины в интересах американцев

    Эксперт: Украина не прекратит удары по российским НПЗ по требованию Трампа
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава Белого дома Дональд Трамп требует от Киева прекратить удары по НПЗ в России, поскольку мировой дефицит дизеля бьет по американским потребителям. Но Владимир Зеленский вряд ли прислушается к словам президента США, потому что атаки на российские предприятия являются украино-европейским проектом, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков.

    «Россия является одним из крупнейших в мире экспортеров дизельного топлива. Удары ВСУ повреждают российские НПЗ, Москва запрещает экспорт дизеля, это приводит к дефициту на глобальном рынке», – описал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    Спикер заметил: украинский конфликт начался еще при предыдущем президенте США Джо Байдене, поэтому нынешнему американскому лидеру Дональду Трампу удобно поднимать эту тему. «Возможно, глава Белого дома вообще не касался бы этого вопроса, если бы в самих Штатах не обновился исторический рекорд стоимости дизеля», – указал он.

    «Трамп не хотел бы войти в историю как глава государства, при котором цены на топливо побьют исторические рекорды. С бензином этого пока не произошло. Ситуация заставляет главу Белого дома действовать на упреждение», – продолжил собеседник.

    Аналитик уточнил: напряженность на Ближнем Востоке также ведет к росту цен на топливо, но Трамп не акцентирует на этом внимание, поскольку он же сам и был инициатором конфликта с Ираном. «Ближневосточные государства производили внушительные объемы нефтепродуктов и экспортировали их на мировой рынок. Теперь ситуация ухудшилась», – отметил эксперт.

    «Поставщики эксплуатируют альтернативные маршруты экспорта. Так, Саудовская Аравия использует мощный нефтепровод «Восток–Запад», идущий в порт Янбу на Красном море. По этой магистрали недавно нанесли удар хуситы. ОАЭ вывозят углеводороды в порт Фуджейра на берегу Оманского залива», – детализировал Юшков.

    Нюанс состоит в том, что эти трубы предназначены для поставок сырой нефти, указал спикер. «Нефтепродукты же остаются запертыми внутри Персидского залива с марта нынешнего года. Ситуация привела к дефициту предложения дизеля на мировом рынке. Дальнейшему росту цен способствовал запрет России на экспорт топлива в целях обеспечения отечественных потребителей», – объяснил он.

    Впрочем, прогнозирует аналитик, Владимир Зеленский вряд ли станет следовать требованиям Трампа. «Налеты на российские НПЗ являются по большей части украино-европейским проектом, частью так называемой программы принуждения к миру. Думаю, ни Киев, ни Европа не будут прислушиваться к главе Белого дома», – полагает собеседник.

    Эксперт напомнил про украинские удары по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), от которых терпели убытки американские компании. «Более того, Украина атаковала даже танкеры, арендованные корпорацией Chevron. И предупреждения Вашингтона не остановили Киев», – пояснил Юшков.

    Он также обратил внимание на то, что основные объемы финансирования и другой помощи Киеву поступают из Европы. «На американские власти украинское руководство сейчас ориентируется гораздо меньше, чем раньше», – резюмировал спикер.

    Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского прекратить атаки на российские предприятия, производящие дизельное топливо, передает Fox News. Об этом глава Белого дома сообщил во время чемпионата Ирландии по гольфу в своем гольф-клубе в Дунбеге.

    По словам Трампа, он напрямую сказал Зеленскому: Киев может продолжить атаковать другие цели на территории России, но не НПЗ. Глава Белого дома объяснил, что дефицит дизельного топлива в мире вызывает не конфликт на Ближнем Востоке, а украинские атаки.

    Ранее сообщалось, что удары по нефтегазовой инфраструктуре России привели к запрету на экспорт дизеля в июле. На этом фоне Западная Европа и США переживают острейший топливный кризис. Дизель в Калифорнии впервые в истории стоит восемь долларов за галлон, то есть порядка 180 рублей за литр. Во Франции стоимость литра достигла 2,3 евро, то есть около 225 рублей.

    Необходимо также отметить, что стоимость дизельного топлива на автозаправочных станциях на самой Украине достигла рекордных 100 гривен за литр. АЗС ввели лимиты на продажу дизеля в одни руки. Ситуация усугубляется простоем портов Большой Одессы и высоким спросом в Евросоюзе.

    Мировой рынок нефти в августе испытывал дефицит не баррелей как таковых, а возможностей превратить их в готовое топливо, приводит «Коммерсант» выдержки из доклада Международного энергетического агентства.

    Согласно данным МЭА, объем переработанной нефти в августе в среднем по миру составил 81,4 млн баррелей в сутки – на 4,2 млн меньше, чем годом ранее. На фоне нехватки перерабатывающих мощностей резко сократились поставки нефтепродуктов. Из стран Персидского залива экспорт оказался на 60% ниже, чем до начала ближневосточного конфликта. Поставки из России упали почти вдвое к августу 2025 года – до 1,26 млн б/с. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как мировая экономика начинает задыхаться без российского топлива.

    При этом вице-премьер Александр Новак сообщал об увеличении объемов поступления горючего на внутренний рынок благодаря возвращению к работе нескольких НПЗ. Россия рассмотрит возможность отмены запрета на экспорт топлива только после полного насыщения внутреннего рынка нефтепродуктами, подчеркивал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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    16 сентября 2026, 11:52 • Видео
    Британия трещит по швам

    Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

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    15 сентября 2026, 19:44 • Новости дня
    Небоскреб Трампа высотой 280 метров построят в Тбилиси
    Небоскреб Трампа высотой 280 метров построят в Тбилиси
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Презентация проекта Trump Tower Tbilisi, который привлечет 2 млрд долларов, состоялась в Тбилиси во вторник с участием премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Всего к 2033 году в центре Тбилиси построят шесть зданий – как жилых, так и бизнес-центров. Самым высоким станет «небоскреб Трампа» высотой 280 метров – 62 этажа. Его построят в 2031 году.

    Строительство будет вестись на территории в 600 тыс. квадратных метров.

    Сын президента США Эрик Трамп от имени Trump Organization также принял участие в презентации – это было прямое включение. Эрик Трамп пообещал вскоре прибыть в Тбилиси.

    Грузинскую сторону представляют Archi Group и некоторые другие компании.

    В 2012 году в Батуми прибыл нынешний президент США Дональд Трамп. Его встретил тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили, и они договорились построить 47-этажную «башню Трампа». Однако этот проект не был реализован по ряду причин.

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    14 сентября 2026, 18:27 • Новости дня
    Трамп заявил об отказе Украины от атак на энергообъекты России

    Трамп: Украина согласилась прекратить удары по энергообъектам России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина и Россия договорились прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру друг друга, заявил президент США Дональд Трамп.

    Американский лидер сделал это заявление в своей социальной сети Truth Social, не раскрыв дополнительных подробностей соглашения, передает ТАСС.

    «Украина согласилась не наносить удары по объектам российской энергетики. Россия согласилась поступить точно так же! Рост мировых цен на дизельное топливо в основном вызван войной между Россией и Украиной, а не Ираном», – написал глава Белого дома.

    Накануне Трамп потребовал от Владимира Зеленского прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

    Стоимость дизельного топлива в Соединенных Штатах обновила исторический рекорд.

    Цена галлона дизеля в Калифорнии достигла восьми долларов.

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    16 сентября 2026, 09:45 • Новости дня
    Большинство избирателей в США признали Трампа опасным и коррумпированным

    Axios: Cвыше половины американских избирателей обвинили Трампа в коррупции

    Большинство избирателей в США признали Трампа опасным и коррумпированным
    @ REUTERS/Kylie Cooper

    Tекст: Мария Иванова

    Большинство зарегистрированных избирателей в США считают президента Дональда Трампа коррумпированным и опасным политиком в преддверии промежуточных выборов.

    Более половины зарегистрированных американских избирателей охарактеризовали президента США Дональда Трампа как коррумпированного и опасного, передает Axios.

    Опрос, проведенный The Economist и YouGov с 11 по 14 сентября 2026 года среди 1461 избирателя, показал, что 53% респондентов считают его коррумпированным, а 51% – опасным.

    «Президент Трамп начал полномасштабную войну с мошенничеством во всем федеральном правительстве, привлекая преступников к ответственности и экономя налогоплательщикам миллиарды долларов», – заявил представитель Белого дома Дэвис Ингл. Он также обвинил демократов в Конгрессе в неспособности остановить растраты и злоупотребления в правительстве.

    Результаты опроса сильно разделились по партийной линии: 91% демократов и 62% независимых избирателей назвали Трампа коррумпированным, тогда как среди республиканцев этот показатель составил всего 10%. При этом менее половины республиканцев (49%) готовы назвать президента честным.

    На фоне приближающихся промежуточных выборов Трамп пообещал выплатить каждому взрослому гражданину США дивиденды в размере 5000 долларов, если республиканцы сохранят контроль над Конгрессом. План обойдется более чем в триллион долларов, однако 41% опрошенных уверены, что Трамп не выполнит это обещание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, около 90% взрослых жителей Соединенных Штатов назвали коррупцию в правительстве повсеместной.

    Министр финансов США Скотт Бессент на промежуточном съезде республиканцев раскритиковал политику предыдущей администрации демократов.

    Весной уровень поддержки американского лидера снизился до 33%.

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    14 сентября 2026, 20:12 • Новости дня
    Трамп пообещал выставить миру счет за войну с Ираном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп пригрозил взыскать огромные компенсации со стран, отказавшихся помогать Вашингтону в ходе вооруженного конфликта против Ирана.

    Глава Белого дома подчеркнул, что после завершения боевых действий государствам придется компенсировать Вашингтону все понесенные затраты, передает ТАСС. Политик выразил крайнее недовольство отсутствием поддержки со стороны международного сообщества.

    «Нефть поступает через Ормузский пролив. Страны мира, которые ничем нам не помогли, должны будут – и обязательно это сделают – возместить убытки США, когда этот мошеннический конфликт закончится», – написал Трамп в социальной сети Truth Social.

    Президент также добавил, что Соединенные Штаты на протяжении многих поколений делают для других государств гораздо больше, чем для самих себя.

    Весной американский лидер раскритиковал союзников по НАТО за отказ от поддержки Вашингтона в ситуации с Ираном.

    В августе глава Белого дома отклонил требования Тегерана о возмещении убытков от противостояния.

    Позже президент США запланировал объявить Ормузский пролив американской территорией.

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    13 сентября 2026, 22:58 • Новости дня
    Трамп объявил о снятии американских пошлин с ирландского виски

    Трамп снял пошлины с ирландского виски

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что отменит американские пошлины на ирландский виски, объявив об этом в воскресенье во время посещения турнира по гольфу на семейном поле в западной Ирландии.

    «От имени Соединенных Штатов Америки я отменю пошлины», – передает Bloomberg слова Трампа под одобрительные возгласы толпы на церемонии вручения трофея Открытого чемпионата Ирландии.

    Ирландский виски и другие товары из Европейского союза, как правило, облагаются 10-процентной пошлиной в рамках скорректированной ставки после решения Верховного суда, отменившего ранее введенные Трампом пошлины.

    Решение Трампа было объявлено в тот момент, когда Шейн Лоури, ирландский профессиональный гольфист, выиграл Открытый чемпионат Ирландии на своей родине.

    Это заявление стало крупной победой для ирландского правительства и подчеркнуло часто меняющийся подход к торговой политике при президенте США.

    Решение, о котором Трамп объявил под бурные аплодисменты на семейном поле для гольфа в Дунбеге, было принято по итогам двухдневного визита. Ирландия в это время предпринимала усилия по ведению деликатной дипломатии и поддержанию теплых отношений с президентом США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, визиту американского президента в Ирландию традиционно предшествовал масштабный протест прошел в Дублине.

    В августе прокуратура Шотландии предъявила обвинения в терроризме разгромившим гольф-поле Трампа пропалестинским активистам.

    В 2025 году жители Эдинбурга и Абердина устроили массовые акции против приезда американского лидера.

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    13 сентября 2026, 23:55 • Новости дня
    Канада захотела профинансировать европейский кредит Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Канады Марк Карни начал переговоры о присоединении к европейскому кредиту для Киева на сумму 90 млрд евро на фоне торговых споров с Вашингтоном.

    «По словам людей, информированных по этому вопросу, обе стороны надеются договориться о том, какой объем канадского вклада будет выделен Украине в виде кредита в размере 90 млрд евро под руководством Брюсселя до саммита ЕС в Монреале в конце октября», – пишет Financial Times.

    На этой неделе Марк Карни посетит Страсбург для встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а затем отправится в Ливерпуль к британскому премьеру Энди Бернему.

    Сближение с Европой продиктовано желанием Оттавы снизить зависимость от США после провала недавних торговых переговоров. Канадский премьер отмечал, что международный порядок придется выстраивать заново с опорой на Европу.

    Ранее Оттава уже выделила на военную помощь Киеву на 4,7 млрд долларов, а также подписала с Владимиром Зеленским соглашение о вековом партнерстве.

    Теперь Канада пытается договориться с Брюсселем о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта и цифровой торговли. Однако европейские дипломаты призывают реалистично оценивать перспективы сближения, поскольку США остаются главным экономическим партнером Оттавы.

    Как  писала газета ВЗГЛЯД, Канада и Украина согласовали поставку ракет-перехватчиков для систем ПВО на сумму 350 млн долларов через американский механизм Jumpstart. Обе страны также подписали соглашение о совместном производстве оборонной продукции в Киеве.

    Оттава и Киев скрепили дронами «100-летний» союз.

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    14 сентября 2026, 00:55 • Новости дня
    Трамп объявил Рубио и Бессента временными пресс-секретарями Белого дома

    Трамп объявил Рубио и Бессента пресс-секретарями Белого дома

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп поручил главам ключевых ведомств, включая госсекретаря Марко Рубио, временно выполнять обязанности пресс-секретаря Белого дома после кадровых перестановок в администрации.

    Трамп заявил, что временно привлекает глав различных ведомств к работе с прессой, передает ТАСС.

    «У нас очень много людей, которые хотят этого. Многие хотят этого, многие обращались на этот счет», – отметил он в беседе с журналистами перед вылетом из Ирландии в США.

    Трамп уточнил, что список возможных кандидатов на должность пресс-секретаря мог быть сформирован в минувшие выходные, на некоторое время администрация задействует министров.

    Первым к этой работе приступит госсекретарь Марко Рубио, ранее в сентябре брифинг уже проводил вице-президент Джей Ди Вэнс.

    В дальнейшем планируется привлечь главу Минфина Скотта Бессента, министра торговли Говарда Латника и министра образования Линду Макмэон.

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт ушла в отставку. Посты оставили зампомощника по нацбезопасности Энди Бейкер и директор по законодательным вопросам Джеймс Брейд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США в августе анонсировал уход пресс-секретаря Белого дома Левитт с поста, а позже даже пошутил о недостатке любви с ее стороны.

    Американский лидер неоднократно высказывался и высоко оценивал  профессиональные качества своей помощницы.

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    14 сентября 2026, 04:25 • Новости дня
    Иранского чиновника не пустили на саммит по ядерной проблеме из-за США

    Чиновника из Ирана не пустили на саммит по ядерной проблеме

    Tекст: Катерина Туманова

    Вице-президенту Ирана по ядерным вопросам Мохаммаду Ислами запретили выступить на генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене после давления со стороны администрации американского президента Дональда Трампа.

    Вице-президент Ирана по ядерным вопросам Мохаммад Ислами должен был выступить перед Организацией Объединенных Наций по ядерному надзору в понедельник, как сообщил агентству Bloomberg американский чиновник, но Австрия отказала ему во въезде.

    В субботу агентство Mehr сообщило, что Ислами, глава Организации по атомной энергии Ирана, покинул Тегеран для участия в конференции.

    Отказ в предоставлении Ислами запрошенной ООН отмене санкций, которая позволила бы ему въехать в Австрию, последовал за настойчивыми просьбами США, заявил осведомленный чиновник.

    Хотя представитель Ирана более низкого статуса сможет выступить на встрече позже на этой неделе, это означает, что высокопоставленный эмиссар из Тегерана не выступит в начале мероприятия.

    Bloomberg отмечает, что присутствие и ранние выступления Ислами могли быть восприняты как выражение доверия Ирану. Вместо этого министр энергетики США Крис Райт намерен использовать форум для того, чтобы предупредить Тегеран: «Иран никогда не должен разрабатывать или получать ядерное оружие».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минэнерго США Райт заявил, что ядерного соглашения с Ираном может и не быть. Россия предупредила об эскалации из-за новой антииранской резолюции. Постпред Ульянов назвал условие для возвращения инспекторов МАГАТЭ в Иран.

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    14 сентября 2026, 04:10 • Новости дня
    CNN узнал о намерении США сменить тему переговоров с Ираном

    CNN: США намерены перейти к ядерной теме в переговорах с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    По данным трех источников CNN, представители администрации президента США Дональда Трампа в частном порядке сообщили участникам переговоров в Персидском заливе, что они хотят переориентировать американо-иранские переговоры на ядерную программу Тегерана вместо ормузской темы.

    «Я не пытаюсь заставить Иран сесть за стол переговоров. Мне гораздо больше нравится наше нынешнее положение: почти полный контроль над Ормузским проливом и полный крах их экономики», – написал Трамп в Truth Social во вторник вечером после того, как Иран нанес ответный удар по США.

    По словам источника CNN, одной из целей встречи в понедельник было согласование карт маршрутов, проходящих через пролив. Тем не менее вероятность того, что страны Совета сотрудничества стран Персидского залива и Иран поддержат всеобъемлющий план открытия водного пути, практически равна нулю без участия США.

    Администрация не стала препятствовать встрече, заявив, что будет внимательно следить за ходом обсуждений.

    «США находятся в тесном контакте со всеми нашими региональными партнерами и будут поддерживать его до, во время и после встречи. Иран не контролирует Ормузский пролив и никогда не будет контролировать», – заявил в воскресенье американский чиновник примерно за час до заявления министра иностранных дел Омана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минэнерго США Райт заявил, что ядерного соглашения с Ираном может и не быть. Россия предупредила об эскалации из-за новой антииранской резолюции. Иранского чиновника не пустили на саммит по ядерной проблеме из-за США.

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    16 сентября 2026, 00:08 • Новости дня
    Палата представителей отклонила резолюцию об импичменте Трампа
    Палата представителей отклонила резолюцию об импичменте Трампа
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Палата представителей Конгресса США отклонила резолюцию, требовавшую запуска процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа.

    За прекращение рассмотрения документа проголосовали 232 члена Палаты представителей, которую контролируют республиканцы – однопартийцы Трампа. Против выступили 147 членов нижней палаты Конгресса. В результате резолюция была отклонена, передает ТАСС со ссылкой на C-SPAN.

    Документ с требованием импичмента Трампа внес на рассмотрение Конгресса 24 августа член Палаты представителей Эл Грин, демократ от штата Техас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Грин в декабре 2025 года также инициировал резолюцию об импичменте Трампа из-за злоупотребления властью.

    Летом 2025 года Палата представителей уже отклоняла аналогичную инициативу конгрессмена, связанную с ударами США по Ирану без одобрения Конгресса.

    Ранее Грин также предлагал отстранить президента от власти из-за планов Трампа в отношении сектора Газа.

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    15 сентября 2026, 21:46 • Новости дня
    WP: США собираются продать Израилю тысячи авиабомб весом по 907 кг

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Администрация президента США Дональда Трампа намерена поставить израильской стороне крупную партию тяжелых авиабомб и другого вооружения, пишет Washington Post (WP).

    Американское руководство намерено заключить сделку на сумму 2,8 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post. Пакет включает 40 тыс. снарядов весом по 907 кг, среди которых модели MK-84 и BLU-117, а также 20 тыс. проникающих боевых частей.

    Отмечается, что эта сделка станет крупнейшей отдельной продажей этих боеприпасов за последние годы.

    В мае 2024 года бывший президент США Джо Байден приостанавливал отправку подобных наступательных вооружений из-за риска их применения в густонаселенных районах.

    В январе 2025 года Трамп снял запрет на поставки Израилю тяжелых авиабомб.

    В феврале прошлого года израильские военные получили партию боеприпасов MK-84.

    Весной 2026 года правительство Израиля согласовало закупку у корпорации Boeing 5 тыс. высокоточных авиабомб.

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    14 сентября 2026, 09:41 • Новости дня
    Трамп заявил об обсуждении с Киевом лицензий на Patriot

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил о переговорах с Украиной по поводу передачи лицензии на производство менее сложной модификации ракет для систем Patriot.

    По словам американского лидера, Вашингтон рассматривает возможность передачи Украине лицензии на производство менее продвинутой модификации ракет для систем Patriot, передает «Интерфакс».

    «Мы обсуждаем это (…), менее продвинутую версию», – ответил президент США журналистам на борту самолета.

    Американский лидер также подчеркнул, что у Соединенных Штатов имеются значительные запасы вооружений. По его словам, в настоящее время производство ракет Patriot достигло рекордных объемов.

    В начале сентября госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что выдача лицензии Киеву не решит его проблемы в ближайшей перспективе. Он пояснил, что для наращивания производства и строительства заводов потребуются годы, даже если разрешение будет получено.

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о переговорах Вашингтона и Киева по вопросу выдачи лицензии на производство ракет для комплексов противовоздушной обороны Patriot.

    Американские оборонные корпорации Raytheon и Lockheed Martin выступили против передачи соответствующих технологий украинской стороне из-за опасений конкуренции.

    Президент США усомнился в целесообразности предоставления Киеву лицензии на выпуск ракет-перехватчиков.

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    15 сентября 2026, 11:23 • Новости дня
    Лукашенко решил встретиться с посланником Трампа по Белоруссии Коулом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет во Дворце Независимости официальные переговоры с американской делегацией, которую возглавляет специальный посланник президента США Дональда Трампа Джон Коул.

    Лукашенко встретится с американской делегацией, во главе которой спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул, сообщается в близком к пресс-службе главы государства Telegram-канале «Пул Первого».

    В двустороннем диалоге также примет участие премьер-министр Белоруссии Александр Турчин.

    На прошлой неделе Лукашенко выразил готовность заключить соглашения любого масштаба с американскими властями.

    Белорусский лидер назвал условием для возобновления полноценного диалога возврат замороженных банками США 44 млн долларов.

    Весной политик уже проводил переговоры с американской делегацией во главе со спецпосланником Джоном Коулом.

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