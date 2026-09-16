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    16 сентября 2026, 12:55 • Новости дня

    Кремль отверг обвинения США в адрес предполагаемых российских разведчиков

    Песков: США не предоставили доказательства о работе пяти человек на Россию

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле не видели вразумительных доказательств и осязаемой аргументации заявлений властей США о разоблачении лиц, якобы работавших на российскую разведку, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Журналисты поинтересовались реакцией руководства страны на недавнее решение министерства юстиции США рассекретить обвинения в отношении этих граждан. Отвечая на соответствующий вопрос прессы, представитель Кремля подчеркнул полное отсутствие фактов со стороны Вашингтона, передает РИА «Новости».

    «До тех пор пока мы не услышали и не увидели сколь-либо вразумительных доказательств, основанной хоть на чем-то, осязаемой аргументации, то не считаем необходимым комментировать эти новости», – отметил Дмитрий Песков.

    В прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о сохранении взаимодействия между российскими и американскими спецслужбами.

    Летом Москва категорически отвергла обвинения Вашингтона во вмешательстве в американские выборы.

    В прошлом году Кремль заявил об отсутствии информации о разоблачении сети российских разведчиков в Бразилии.

    13 сентября 2026, 22:05 • Новости дня
    Трамп потребовал от Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ
    Трамп потребовал от Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп призвал главу киевского режима Владимира Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам из-за угрозы глобального дефицита дизельного топлива.

    Американский лидер призвал Киев прекратить удары по российской дизельной инфраструктуре в воскресенье во время турнира Irish Open в своем гольф-клубе в Дунбеге (Ирландия), отвечая на вопрос журналиста о том, беседовал ли он с Зеленским после недавнего разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    «Зеленский должен сделать одну вещь. Он должен прекратить выводить из строя точки с дизельным топливом в России», – приводит Fox News слова Дональда Трампа.

    Глава Белого дома уточнил, что Украина может выбирать другие цели, но атаки на нефтеперерабатывающие заводы вызывают дефицит дизеля в мире.

    Президент США отметил, что уже обсуждал этот вопрос с Зеленским, и добавил, что текущая ситуация с нехваткой топлива связана не с Ближним Востоком, а именно с конфликтом на Украине.

    Удары по нефтегазовой инфраструктуре России привели к запрету на экспорт дизеля в июле. В США цены на этот вид топлива достигли рекордных шести долларов за галлон (около 3,78 литра).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин 3 сентября сообщил об успешном отражении атак на НПЗ и скором завершении ремонта на пострадавших предприятиях.

    Телеканал ABC сообщал, что США рассчитывают добиться прекращения боевых действий на Украине до зимы. Президент США после беседы с Путиным допустил трехстороннюю встречу по Украине.

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    15 сентября 2026, 20:56 • Новости дня
    США подтвердили избавление России и Китая от долларовых активов в резервах

    Минфин США констатировал сокращение долларовых активов в резервах России и Китая

    США подтвердили избавление России и Китая от долларовых активов в резервах
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава американского финансового ведомства Скотт Бессент обратил внимание на изменение структуры международных резервов Москвы и Пекина, отметив сокращение доли долларовых активов.

    Бессент подтвердил снижение доли американской валюты в международных накоплениях России и Китая на фоне высокого мирового спроса. По словам чиновника, именно эти страны стали лидерами по избавлению от долларовых активов, передает ТАСС.

    «Доля мировых транзакций в долларах в этом году фактически выросла, и единственное, что мы увидели, – это сокращение доли долларовых активов в резервах, причем в основном за счет России и Китая», – сказал Бессент.

    При этом министр подчеркнул сохранение высокого спроса на активы Соединенных Штатов со стороны других государств. В качестве доказательства он привел результаты двух недавних аукционов по размещению казначейских облигаций. Эти торги стали самыми успешными за последние 20 лет, что подтверждает глобальное доверие к американской финансовой системе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о постепенном снижении доли доллара в международных расчетах.

    Ранее Скотт Бессент допустил возврат Москвы к использованию этой валюты после урегулирования украинского конфликта. В конце августа главы финансовых ведомств России и США провели двусторонние переговоры на полях заседания «Группы 20».

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    16 сентября 2026, 11:52 • Видео
    Британия трещит по швам

    Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

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    14 сентября 2026, 15:52 • Новости дня
    В США назвали Москву «страной технологических чудес»

    NYT: Москва стала страной технологических чудес

    В США назвали Москву «страной технологических чудес»
    @ Елена Мельникова/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американская газета The New York Times (NYT) назвала российскую столицу страной технологических чудес.

    Журналисты отметили, что жизнь москвичей стала значительно проще и безопаснее благодаря развитию мощной цифровой инфраструктуры. «Сегодняшняя Москва – это страна технологических чудес. Вы можете использовать лицо для оплаты практически всего, например, проезда в метро или даже для оформления покупки квартиры», – говорится в публикации NYT.

    Авторы материала обратили внимание на роботов-курьеров, которые доставляют продукты по тротуарам за 15 минут. Издание также подчеркнуло, что в этом году планируется начать коммерческую эксплуатацию беспилотных такси. Городские власти разработали передовую систему, обеспечивающую современные удобства для жителей.

    Ранее президент России Владимир Путин высоко оценил роль столичной науки в достижении технологического суверенитета страны.

    Глава государства привел Москву в качестве примера успешного применения инноваций в социальной сфере.

    Мэр города Сергей Собянин объяснил значительное снижение уровня преступности внедрением новых цифровых систем.

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    15 сентября 2026, 19:27 • Новости дня
    В США демократы поссорились из-за санкций против России

    Демократы США столкнулись с расколом из-за законопроекта об антироссийских санкциях

    В США демократы поссорились из-за санкций против России
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Законопроект о санкциях против России, названный в честь экс-республиканца Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), вызвал разногласия среди демократов в Палате представителей США. Руководство фракции выступает против документа из-за расширения тарифных полномочий Дональда Трампа, однако часть конгрессменов готова его поддержать или пока не определилась.

    Руководство Демократической партии в Палате представителей США выступает против законопроекта о санкциях в отношении России, передает Axios. Документ, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма, позволит администрации Дональда Трампа вводить пошлины до 100% для пяти главных импортеров российской нефти.

    «Демократы Палаты представителей твердо поддерживают Украину, но закон Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана принесет больше вреда, чем пользы», – заявили конгрессмены Грег Микс, Дон Байер и Ричард Нил. Они отметили, что документ значительно расширяет полномочия президента по тарифам, но не обязывает вводить санкции.

    Документ позволяет администрации президента вводить пошлины до 100% в отношении пяти крупнейших импортеров российской нефти. Таким образом, демократы оказались перед выбором между поддержкой Украины и нежеланием предоставлять Трампу дополнительные возможности влиять на торговую политику.

    Голосование намечено на эту неделю. По данным издания, республиканцам могут потребоваться голоса демократов, чтобы компенсировать отказ части представителей собственного изоляционистского крыла поддержать законопроект.

    Против документа совместно выступили ведущие демократы в трех комитетах Палаты представителей – Грегори Микс, Дон Байер и Ричард Нил. Они заявили, что продолжат поддерживать Украину, однако считают предложенные меры скорее вредными, чем полезными. По их оценке, законопроект существенно расширяет президентские полномочия по введению пошлин, но при этом не обязывает администрацию вводить санкции против России.

    Другую позицию занял демократ от штата Мэн Джаред Голден, который нередко расходится с партийным руководством. Он сообщил, что почти наверняка проголосует за документ, поскольку поддерживает как санкции, так и применение пошлин. Издание отмечает, что Голден был единственным демократом, открыто одобрявшим многие спорные протекционистские меры Трампа.

    Сопредседатель межпартийной группы по Украине Марси Каптур заявила, что внимательно изучает законопроект и обсуждает его с коллегами по группе. Другой сопредседатель группы от демократов Майк Куигли сообщил, что его решение будет зависеть от точных формулировок документа.

    Микс и бывший лидер демократического большинства в Палате представителей Стени Хойер пытались скорректировать положения о торговле. Однако в понедельник контролируемый республиканцами комитет по регламенту отклонил предложенные поправки и направил законопроект на процедурное голосование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, старшие демократы в Палате представителей выступили против законопроекта Линдси Грэма об антироссийских санкциях. Центристы опасаются наделения Дональда Трампа чрезмерно широкими полномочиями для введения пошлин. Месяцем ранее американский Сенат одобрил этот документ.

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    15 сентября 2026, 13:37 • Новости дня
    Лавров: Конфликт на Украине мог закончиться год назад
    Лавров: Конфликт на Украине мог закончиться год назад
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил США и европейские страны в срыве мирных договоренностей по Украине, достигнутых на саммите в Анкоридже.

    Украинский кризис мог бы завершиться еще год назад, если бы Вашингтон не отказался от договоренностей, достигнутых на саммите в Анкоридже, сказал Лавров, передает РИА «Новости».

    По словам министра, боевые действия можно было остановить на устраивающих Москву условиях.

    «Если бы американцы не отошли от договоренностей Анкориджа, если бы Европа не оттянула от этих договоренностей, мы бы уже год жили без войны. Это очевидный факт. Поэтому делайте выводы сами», – подчеркнул дипломат.

    Глава МИД также назвал несерьезной позицию европейских стран. Он отметил, что Европа отказалась признавать освобожденные территории и уговорила президента США Дональда Трампа отказаться от американского предложения по урегулированию конфликта.

    Ранее Лавров указывал на изменения подхода США к договоренностям на Аляске.

    Российская сторона считала американские инициативы по украинскому вопросу по-прежнему актуальными.

    Москва ожидала реализации достигнутых в Анкоридже соглашений для завершения кризиса.

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    15 сентября 2026, 14:31 • Новости дня
    В Кремле назвали «хорошей инициативой» идею Трампа об энергетическом перемирии
    В Кремле назвали «хорошей инициативой» идею Трампа об энергетическом перемирии
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия положительно оценивает новую американскую инициативу об установлении энергетического перемирия и считает ее весьма своевременной, отметили в Кремле.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков положительно оценил предложение президента США Дональда Трампа установить энергетическое перемирие, пишет РИА «Новости».

    «Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы в целом, безусловно, это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой», – заявил журналистам Дмитрий Песков.

    Официальный представитель Кремля также уточнил, что российская сторона поддерживает постоянный рабочий контакт с Вашингтоном и всегда решительно выступает за мирные варианты урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Песков опроверг ведение переговоров с Киевом об энергетическом перемирии. До этого Песков назвал вбросом слухи о прекращении ударов по энергообъектам Украины.

    Ранее источники сообщили, что США рассчитывают добиться прекращения боевых действий на Украине до наступления зимы.

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    15 сентября 2026, 12:28 • Новости дня
    Эксперт: США готовятся к боевым действиям в космосе

    Военный аналитик Ермаков: США готовятся к боевым действиям в космосе

    Эксперт: США готовятся к боевым действиям в космосе
    @ REUTERS/Joe Skipper

    Tекст: Олег Исайченко

    Заявление американского министра ВВС Троя Мейнка, что у США есть орбитальное оружие для контроля над космическим пространством, укладывается в политику Вашингтона последних лет, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по стратвооружениям Александр Ермаков. По его мнению, речь, скорее всего, о некинетических средствах – лазерах, РЭБ, электромагнитных системах.

    «США в последние годы открыто допускают возможность космических столкновений и не скрывают, что ведут подготовку к потенциальным боевым действиям в космосе. А для этого, очевидно, им требуется соответствующее вооружение», – отметил Александр Ермаков, научный сотрудник ИМЭМО РАН и эксперт Российского совета по международным делам.

    По его мнению, заявление главы американских ВВС Троя Мейнка на этом фоне является лишь продолжением политики Вашингтона. Собеседник напомнил, что американские власти и прежде не отрицали наличия на орбите каких-либо видов оружия в широком смысле. Более того, они сообщали о проведении учений и маневров на орбите, в том числе с реальным перемещением спутников как своих, так и союзных стран, добавил аналитик.

    Хотя Мейнк и не раскрыл подробностей о типе оружия, Ермаков выдвинул несколько предположений. «США негативно относятся к кинетическому оружию в космосе. Вашингтон подчеркивает риски образования обломков на орбите. При этом нельзя исключать, что американская сторона обладает и этим вооружением», – рассуждает собеседник.

    В Вашингтоне никогда не высказывались против лазера, средств постановки помех или электромагнитных систем, продолжил эксперт, допустив, что именно их имел в виду Мейнк. «Кроме того, речь может идти о системах РЭБ: их тоже относят к средствам контроля космического пространства», – допускает Ермаков.

    По его оценкам, гонка вооружений в космосе уже идет и будет продолжаться. «Полагаю, Россия в ответ на политику Штатов последних лет разрабатывает соответствующие системы», – указал аналитик. Он напомнил, что ранее Москва предлагала заключить юридически обязывающее соглашение о запрете размещения оружия в космосе. Однако, как полагает спикер, перспективы договора туманны.

    «В позициях Москвы и Вашингтона по данному вопросу есть принципиальное различие. Американцы настаивали на запрете только ядерного оружия в космосе и сохранении свободы маневра для неядерных космических систем. В свою очередь Россия и Китай предлагали запретить размещение любого оружия на орбите, но не ограничивать противоспутниковое оружие, запускаемое с поверхности Земли», – детализировал эксперт.

    Впрочем, оговорился Ермаков, спор о разных подходах имел ценность годы назад. «Сейчас, на мой взгляд, стороны уже не рассчитывают на заключение соглашения», – заключил он.

    Ранее министр ВВС США Трой Мейнк заявил, что у Штатов есть орбитальное оружие, которое позволит им контролировать космическое пространство. Он не стал раскрывать каких-либо подробностей и технических особенностей, но отметил, что Вашингтон работает над отслеживанием и перехватом целей в космосе.

    «Сегодня мы продолжаем обеспечивать нашу готовность противостоять вызовам меняющихся угроз, где бы они ни существовали. Вот почему США теперь располагают орбитальным оружием контроля космического пространства, способным защитить объединенные силы от враждебных противников», – сказал он на конференции Air, Space, Cyber.

    Как отмечает Defence One, Мейнк первым из американских военных чиновников открыто высказался о наличии у Вашингтона космического оружия. Ранее должностные лица уклонялись от ответов на подобные вопросы, указывая, что «руководствуются соображениями национальной безопасности».

    «Космический контроль включает в себя области задач, необходимые для оспаривания и контроля космической области – применение кинетических и некинетических средств для воздействия на возможности противника путем нарушения, деградации и даже уничтожения, если необходимо. Эти средства могут применяться в наступательных и оборонительных целях по указанию боевых командований», – заявил TWZ представитель Космических сил США.

    На этом фоне портал также приводит заявление генерала Грегори Ганьона, командира Боевого командования космических сил США (CFC), сделанное им в феврале. «Однако защита и оборона спутников не могут сводиться лишь к собственно защите и обороне. Нельзя вечно убегать от хулигана – иногда нужно развернуться и дать сдачи. Таким образом, хотя защита и оборона необходимы, их недостаточно для обеспечения контроля над космическим пространством. В рамках действий объединенных сил нам также необходима способность наносить удары», – сказал он. Теперь эти слова звучат в новом свете, пишет TWZ.

    Как напоминает издание, Договор о космосе, вступивший в силу в 1967 году, запрещает Штатам и другим странам, подписавшим документ, размещать на орбите ядерное оружие и другие виды оружия массового поражения (ОМП). До сегодняшнего дня единственным признанным противоспутниковым оружием на вооружении армии США были наземные системы радиоэлектронной борьбы. В апреле 2022 года администрация Джо Байдена ввела запрет на испытания противоспутникового оружия.

    Директор Secure World Foundation по космической безопасности и стабильности Виктория Сэмсон сомневается, что Мейнк мог иметь в виду кинетическое оружие. Оно оставляет множество обломков после попадания в цель, чего американские военные хотели бы избежать. По ее мнению, речь, вероятно, идет о радиоэлектронной борьбе, средствах постановки помех космического базирования.

    Напомним, в 2025 году США впервые представили систему «Золотой купол». Тогда Reuters раскрыл детали будущего проекта. Предполагалось, что он будет включать четыре эшелона защиты – один космический и три наземных, в состав которых войдут 11 батарей малой дальности. В начале августа Bloomberg сообщал, что компании SpaceX и Northrop Grumman Corp. успешно завершили первые ключевые испытания в рамках проекта. Военное ведомство США не раскрыло подробностей тестов, однако известно, что на этот раз проверялась передача данных на перехватчики.

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    15 сентября 2026, 01:45 • Новости дня
    Россиянин Самуйловский в суде США признал вину в обходе санкций
    Россиянин Самуйловский в суде США признал вину в обходе санкций
    @ West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Гражданин России, Эстонии и Швейцарии Андрей Самуйловский признал вину в сговоре с целью незаконного экспорта американских авиазапчастей в Россию, говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Министерства юстиции США.

    В документе говорится, что 32-летний Самуйловский признал участие в схеме нелегального экспорта авиадеталей на территорию России в обход американских санкций, передает ТАСС.

    По данным Минюста, с начала 2022 года по сентябрь 2024 года Самуйловский в составе группы лиц организовал десятки поставок авиазапчастей на общую сумму около 2 млн долларов. Ведомство заявило, что эти детали в конечном итоге были реэкспортированы в Россию.

    Американские власти заявили, что осужденному может грозить до 20 лет тюремного заключения. Вынесение приговора назначено на 13 января 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году гражданин Латвии Олег Чистяков был экстрадирован в США по обвинению в незаконных поставках авиационного оборудования в Россию.

    Гражданин России Максим Марченко в США признал вину по делу о контрабанде микроэлектроники, которая могла применяться в приборах ночного видения и оптических прицелах.

    Также гражданин России Дмитрий Тимашев признал вину в нарушении американских экспортных ограничений при пересылке частей и компонентов огнестрельного оружия в Казахстан для последующей доставки в Россию.

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    16 сентября 2026, 01:28 • Новости дня
    Конгрессмены США одобрили резолюцию для голосования по санкциям к России
    Конгрессмены США одобрили резолюцию для голосования по санкциям к России
    @ Alex Edelman/CNP/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Палата представителей Конгресса США сделала первый шаг к принятию нового пакета санкций против России и Ирана, одобрив процедурную резолюцию.

    За документ проголосовали 214 законодателей, против выступили 211, передает РИА «Новости».

    Примечательно, что два представителя Демократической партии, Джаред Голден и Мари Глюзенкамп Перес, отступили от позиции своих коллег и поддержали резолюцию вместе с республиканцами.

    Теперь законопроект о санкциях может быть вынесен на полноценное голосование в нижней палате Конгресса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, законопроект о санкциях против России ранее застрял в Палате представителей Конгресса США из-за опасений расширения тарифных полномочий Белого дома.

    Старшие демократы в ключевых комитетах Палаты представителей выступили против документа, назвав его вредным для интересов США. Внутри самой Демократической партии из-за законопроекта возник раскол – часть конгрессменов готова поддержать инициативу, несмотря на позицию руководства фракции.

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    14 сентября 2026, 05:15 • Новости дня
    Захарова разоблачила двойные стандарты США на примере Японии

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о сохранении присутствия Японии в российских нефтегазовых проектах ради своей энергобезопасности при активном союзничестве с США.

    «Япония сохраняет свое присутствие в нефтегазовых проектах на территории нашей страны и при этом является союзником, одним из ближайших союзников Соединенных Штатов Америки», – заявила Захарова ТАСС.

    В связи с этим дипломат задалась вопросом, каковы причины постоянного давления США на Китай и Индию из-за их связей с Москвой, тогда как Японии Вашингтон позволяет развивать энергетическое взаимодействие с российской стороной.

    «Ну вот, собственно говоря, я думаю, что все должны сделать соответствующие выводы, что и будет сделано, уверена», – резюмировала Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Японская Eneos закупила партию российской нефти.
    Южная Корея, США и Япония начали в сентябре морские учения Freedom Edge. Bloomberg отметило, что США сближают Индию и Китай торговой войной.


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    14 сентября 2026, 23:55 • Новости дня
    Минфин США назвал ВТБ банком с наиболее масштабными санкционными ограничениями
    Минфин США назвал ВТБ банком с наиболее масштабными санкционными ограничениями
    @ Demian Stringer/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российский банк ВТБ оказался среди финансовых организаций с наиболее масштабными санкционными ограничениями, сообщило Министерство финансов США.

    «ВТБ входит в число финансовых организаций мира, в отношении которых действуют наиболее масштабные финансовые ограничения», – говорится в заявлении ведомства.

    Американское министерство также предупредило, что любое взаимодействие с российским банком может повлечь серьезные санкционные риски для структур из США, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин США внес российский банк ВТБ в иранский санкционный список.

    Ранее американское ведомство добавило в тот же перечень турецкий банк Golden Global с его дочерними структурами.

    Незадолго до этого министр финансов США Скотт Бессент заявил о возможности как заключения сделки с Тегераном, так и продолжения санкционного давления или новых ударов.

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    15 сентября 2026, 13:26 • Новости дня
    Эксперт: США понесут ответственность за эскалацию в космосе

    Военный эксперт Кашин: США переводят гонку вооружений в космосе на новую стадию

    Эксперт: США понесут ответственность за эскалацию в космосе
    @ REUTERS/Brendan McDermid

    Tекст: Олег Исайченко

    США, по всей видимости, провели боевое развертывание космического оружия, став первой страной, которая перешла от исследований к практическому применению технологий. Речь, вероятно, идет об орбитальных системах для борьбы со спутниками, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. Ранее в Штатах рассказали об оружии для контроля космического пространства.

    «Известно, что США длительное время работали над ударными средствами космического базирования, а также проводили большое количество экспериментов. Параллельно Вашингтон активно препятствовал инициативам России и Китая, направленным на ограничение милитаризации космоса», – напомнил Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ.

    Он допустил, что сейчас Штаты, по всей видимости, провели боевое развертывание оружия, став первой страной, которая пошла дальше исследовательских работ. По мнению собеседника, речь, вероятно, идет об оружии орбитального базирования для борьбы со спутниками. «Возможно, это лазер или другая система, которая дезориентирует космические аппараты в пространстве или выводит из строя их компоненты и сенсоры», – предположил аналитик.

    Как бы то ни было, действия американской стороны запустят нарастающую тенденцию: другие страны, которые ранее ограничивались экспериментами, исследованиями и испытаниями, перейдут к практическому применению технологий – и этот процесс будет крайне трудно остановить. «Политическую ответственность за такие последствия понесет Вашингтон», – подчеркнул Кашин.

    На этом фоне он отметил, что гонка вооружений в космосе переходит на новую стадию. «Ранее она шла в контексте накопления потенциалов. Но когда накопленные технологии будут ставиться на боевую службу, мы знаем, кто в этом виноват и кто это начал», – вновь акцентировал спикер. Эксперт допустил, что Москва вновь предложит заключить юридически обязывающее соглашение о запрете размещения оружия в космосе, но, как считает собеседник, это не принесет результатов.

    «Мы будем, что называется, держать дверь открытой. Однако очевидно, американцы на это не пойдут. Поэтому, технически, Россия вправе активнейшим образом и без оглядки на политические вопросы приступить к реализации своих разработок», – заключил Кашин.

    Ранее министр ВВС США Трой Мейнк заявил, что у Штатов есть орбитальное оружие, которое позволит им контролировать космическое пространство. Он не стал раскрывать каких-либо подробностей и технических особенностей, но отметил, что Вашингтон работает над отслеживанием и перехватом целей в космосе.

    «Сегодня мы продолжаем обеспечивать нашу готовность противостоять вызовам меняющихся угроз, где бы они ни существовали. Вот почему США теперь располагают орбитальным оружием контроля космического пространства, способным защитить объединенные силы от враждебных противников», – сказал он на конференции Air, Space, Cyber.

    Как отмечает Defence One, Мейнк первым из американских военных чиновников открыто высказался о наличии у Вашингтона космического оружия. Ранее должностные лица уклонялись от ответов на подобные вопросы, указывая, что «руководствуются соображениями национальной безопасности».

    «Космический контроль включает в себя области задач, необходимые для оспаривания и контроля космической области – применение кинетических и некинетических средств для воздействия на возможности противника путем нарушения, деградации и даже уничтожения, если необходимо. Эти средства могут применяться в наступательных и оборонительных целях по указанию боевых командований», – заявил TWZ представитель Космических сил США.

    На этом фоне портал также приводит заявление генерала Грегори Ганьона, командира Боевого командования космических сил США (CFC), сделанное им в феврале. «Однако защита и оборона спутников не могут сводиться лишь к собственно защите и обороне. Нельзя вечно убегать от хулигана – иногда нужно развернуться и дать сдачи. Таким образом, хотя защита и оборона необходимы, их недостаточно для обеспечения контроля над космическим пространством. В рамках действий объединенных сил нам также необходима способность наносить удары», – сказал он. Теперь эти слова звучат в новом свете, пишет TWZ.

    Как напоминает издание, Договор о космосе, вступивший в силу в 1967 году, запрещает Штатам и другим странам, подписавшим документ, размещать на орбите ядерное оружие и другие виды оружия массового поражения (ОМП). До сегодняшнего дня единственным признанным противоспутниковым оружием на вооружении армии США были наземные системы радиоэлектронной борьбы. В апреле 2022 года администрация Джо Байдена ввела запрет на испытания противоспутникового оружия.

    Директор Secure World Foundation по космической безопасности и стабильности Виктория Сэмсон сомневается, что Мейнк мог иметь в виду кинетическое оружие. Оно оставляет множество обломков после попадания в цель, чего американские военные хотели бы избежать. По ее мнению, речь, вероятно, идет о радиоэлектронной борьбе, средствах постановки помех космического базирования.

    Напомним, в 2025 году США впервые представили систему «Золотой купол». Тогда Reuters раскрыл детали будущего проекта. Предполагалось, что он будет включать четыре эшелона защиты – один космический и три наземных, в состав которых войдут 11 батарей малой дальности. В начале августа Bloomberg сообщал, что компании SpaceX и Northrop Grumman Corp. успешно завершили первые ключевые испытания в рамках проекта. Военное ведомство США не раскрыло подробностей тестов, однако известно, что на этот раз проверялась передача данных на перехватчики.

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    14 сентября 2026, 21:57 • Новости дня
    США внесли российский банк ВТБ в иранский черный список

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство финансов Соединенных Штатов расширило действующие ограничительные меры в отношении крупного российского банка ВТБ, добавив его в специальный санкционный перечень по Ирану.

    Соответствующее заявление было официально опубликовано американским финансовым ведомством, передает ТАСС. Отмечается, что первые секторальные санкции Вашингтон начал применять против ВТБ еще в 2014 году.

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент анонсировал систематическое применение санкций за поддержку Ирана.

    В начале сентября американское ведомство внесло турецкий банк Golden Global в иранский санкционный список.

    Двумя годами ранее власти Соединенных Штатов предъявили обвинения главе ВТБ Андрею Костину в нарушении антироссийских ограничений.

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    14 сентября 2026, 10:12 • Новости дня
    США захотели помочь с восстановлением Украины при успешной сделке

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон может принять участие в восстановлении украинской экономики после успешного завершения мирных переговоров.

    Соединенные Штаты Америки готовы оказать содействие в восстановлении инфраструктуры и экономики Украины при условии успешного мирного урегулирования конфликта, передает ТАСС.

    «Такая опция в текущей ситуации выглядит логичной», – пояснил собеседник агентства перспективы американского участия в послевоенном восстановлении.

    Ранее президент России Владимир Путин принял в Кремле американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера для обсуждения украинского урегулирования.

    Затем американские дипломаты прибыли на Украину для обсуждения деталей предстоящих мирных переговоров.

    По итогам визита источники сообщили телеканалу ABC, что США рассчитывают добиться прекращения боевых действий на Украине до наступления зимы.

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    15 сентября 2026, 19:20 • Новости дня
    Захарова назвала заявление США подтверждением размещения оружия в космосе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова министра ВВС США Троя Менка доказательством планов Вашингтона по размещению вооружений в космическом пространстве.

    Захарова прокомментировала слова министра ВВС США о наличии у Вашингтона орбитального вооружения, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства. «Обратили внимание на упомянутые высказывания. Таким образом, американскими официальными лицами впервые подтвержден факт обладания оружейным потенциалом космического базирования», – отметила дипломат. По ее словам, это доказывает практическую реализацию планов Вашингтона по размещению оружия в космосе для обеспечения собственного превосходства.

    Захарова подчеркнула, что США готовы игнорировать катастрофические последствия возможного конфликта на орбите ради своих узкокорыстных интересов. Она добавила, что американские инициативы в сфере космической безопасности направлены лишь на отвлечение внимания от агрессивных устремлений Вашингтона.

    Дипломат назвала домыслы США о намерениях России разработать противоспутниковое ядерное оружие прикрытием для реализации американских гегемонистских планов. Мораторий Запада на испытания противоспутниковых ракет она охарактеризовала как лицемерие, не затрагивающее арсенал США.

    Россия планирует представить проекты резолюций по предотвращению гонки вооружений в космосе на рассмотрение Первого комитета 81-й сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет с 5 октября по 6 ноября в Нью-Йорке. Москва призвала все государства поддержать эти документы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр ВВС США Трой Менк впервые официально признал развертывание американского оружия на орбите.

    В то же время в ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул важность полной демилитаризации космического пространства.

    Директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин допустил боевое применение Штатами орбитальных систем для борьбы со спутниками.

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