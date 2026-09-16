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    16 сентября 2026, 12:48 • Новости дня

    В Кремле исключили визовые послабления для Японии

    Песков заявил о невозможности визовых послаблений из-за позиции Японии

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал невозможным возобновление безвизового режима для японских граждан из-за крайне недружественного курса Токио.

    Официальный представитель Кремля прокомментировал заявление посольства Японии о возможном возвращении безвизовых поездок на Южные Курилы, передает РИА «Новости».

    По его словам, Токио присоединился ко всем антироссийским санкциям и входит в перечень недружественных государств.

    «Ситуация, собственно, очевидная. Япония занимает крайне недружественную позицию по отношению к нашей стране. Поэтому пока на какие-то, скажем так, взаимные послабления, наверное, надеяться вряд ли приходится», – сказал Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля дополнительно отметил, что Москва не выступала инициатором сворачивания двусторонних отношений.

    После введения японских санкций весной 2022 года российское внешнеполитическое ведомство отказалось от переговоров по мирному договору. В качестве ответной меры Москва прекратила безвизовые поездки японцев на южные Курильские острова и вышла из диалога о совместной хозяйственной деятельности.

    Весной глава МИД Японии Тосимицу Мотэги выразил надежду на возобновление переговоров по территориальному вопросу.

    Посол России в Токио Николай Ноздрев назвал позицию японских властей нереалистичной.

    Ранее Кремль исключил возможность диалога с Японией по мирному договору.

    15 сентября 2026, 17:32 • Новости дня
    Головин: По программе «Единой России» создадут новые центры подготовки кадров

    Tекст: Валерия Городецкая

    В рамках программы «Единой России» в стране создадут новые центры подготовки кадров для подготовки техников, инженеров и операторов ЧПУ, сообщил член Высшего совета партии и Герой России Владислав Головин в ходе визита на предприятие «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле.

    Головин осмотрел производственные цеха, оценил текущие мощности и встретился с трудовым коллективом, отметив, что за последние три года поставки танков выросли почти в восемь раз, сообщается на сайте «Единой России».

    «Вы – фронт в тылу. И вы держите его. Страна должна быть не только защищенной, но и работающей, связанной, единой. А это невозможно без таких заводов», – подчеркнул Головин.

    Политик напомнил, что партия и правительство обеспечивают завод федеральными средствами и льготными займами. Растущий гособоронзаказ гарантирует предприятию стабильность на годы вперед. Кроме того, в рамках проекта «Профессионалитет» создаются образовательно-производственные кластеры для подготовки техников, инженеров и операторов ЧПУ.

    Головин также указал на важность ранней профориентации и развития наставничества. По его словам, для удержания молодых специалистов требуются понятные карьерные траектории, программы льготного жилья и развитие инфраструктуры.

    Ранее Головин сообщил о намерении партии «Единая Россия» поддерживать молодых специалистов на старте карьеры.

    Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев анонсировал расширение мер поддержки региональных научно-производственных кластеров.

    Министр просвещения Сергей Кравцов отметил рост уровня трудоустройства выпускников колледжей до 80%.

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    15 сентября 2026, 20:48 • Новости дня
    Дмитрий Медведев: Технологическое лидерство страны – цель «Единой России»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе заседания в Сколково обозначил достижение технологического лидерства сквозной идеей развития российской экономики.

    Искусственный интеллект, автономные системы, робототехника, цифровые платформы и передовая медицина войдут в число ключевых технологий, которые будут определять развитие мира в ближайшие десятилетия. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании Совета по инновационному и технологическому развитию в Сколково, сообщается на сайте «Единой России».

    По его словам, технологическое лидерство должно стать сквозной идеей российской экономики и является важным условием укрепления суверенитета страны.

    Медведев подчеркнул, что технологический потенциал должен использоваться в самых разных сферах. «Нужно сделать все, чтобы усиление технологического потенциала страны работало везде – от образования до государственного заказа, от планов пространственного развития до нормативного регулирования. Здесь нужно использовать весь потенциал исполнительной власти, включая Правительство России, правительство регионов, корпораций, университетов, институтов развития и стартапов», – отметил председатель партии.

    Отдельно Медведев остановился на скорости внедрения новых разработок, которая, по его словам, имеет ключевое значение. «Для технологического лидерства скорость внедрения тех или иных решений имеет ключевое значение. Каждый лишний год между созданием того или иного решения и внедрением его в жизнь приводит к материальным потерям: в деньгах, в производительности, во времени и даже в здоровье», – заявил он.

    Медведев также отметил укрепление российских технологических компетенций в последние годы, отдельно указав на оборонную сферу. «Наши компетенции технологические за последние годы очень окрепли. Ну а в тех ситуациях, когда это вопрос выживания страны – скажу здесь и об этом – например, оборонные технологии – это тоже технологии, важнейшие и сложнейшие. Они создаются быстро, и, что очень важно, очень быстро воплощаются в жизнь. Иначе мы бы находились совсем в другом положении», – сказал он.

    Говоря о развитии инновационной среды, Медведев отметил необходимость создать понятный путь от появления идеи до готового продукта, предоставляя разработчикам лабораторную и производственную базу и финансовые инструменты. Особую роль в этой работе, по его словам, играет Сколково, которое создавалось как экосистема для объединения инфраструктуры, компетенций, разработчиков и инвесторов.

    «Эта экосистема сформирована сегодня. Яркий пример – креативный кластер, который был создан при максимально активном участии правительства Москвы», – отметил Медведев.

    По его мнению, «Единая Россия» сможет добиться результата, объединив профессионалов и институты и обеспечив необходимые законодательные решения на федеральном и региональном уровнях. «Важна и обратная связь, о чем мы всегда говорим на партийной площадке, между теми, кто создает, и теми, кто пользуется нашими решениями. Здесь тоже партийные возможности нужно использовать по полной программе, поскольку это поможет определить реальный результат», – заключил Медведев.

    Руководитель ЦИК «Единой России» Александр Сидякин назвал развитие искусственного интеллекта приоритетом технологического раздела народной программы.

    Летом Государственная дума при поддержке фракции приняла в первом чтении законопроект о регулировании отечественных технологий.

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    16 сентября 2026, 11:52 • Видео
    Британия трещит по швам

    Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

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    15 сентября 2026, 19:28 • Новости дня
    Начштаба российского полка рассказал о боях за тюрьму в Малой Токмачке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские штурмовые группы успешно прорвались в здания тюрьмы в населенном пункте Малая Токмачка, закрепившись на новых позициях, рассказал начальник штаба 270-го мотострелкового полка.

    По его словам, бойцы ВС России прорвали оборону противника и закрепились в нескольких частях тюрьмы в населенном пункте Малая Токмачка, создав надежный плацдарм для дальнейшего наступления, передает РИА «Новости».

    «Был замысел – заходили с восточной стороны и с южной стороны (тюрьмы в Малой Токмачке), заходили три группы. Штурмовая группа, которая зашла с восточной стороны, ее поддерживала артиллерия... Группа, которая зашла с южной стороны, их поддерживал расчет БПЛА», – рассказал начальник штаба 270-го мотострелкового полка в интервью телеканалу RT.

    Он сообщил, что в результате российским бойцам удалось выбить противника с занимаемых позиций и прорваться сразу в несколько частей объекта.

    «Вы сейчас наблюдаете картинку, мы можем сейчас подлететь, короче, сказать нашим штурмовым группам, которые там находятся, это наш плацдарм. Они могут выйти и помахать рукой и смело ходят по тюрьме с восточной стороны до запада», – сказал военный.

    По словам начальника штаба, российские подразделения также перешли Малую Токмачку и продвинулись к западной окраине населенного пункта.

    Он также высказал прогноз о дальнейшем продвижении в направлении Орехова.

    «Думаем через неделю-две 71-я зацепится за восточную часть Орехова. И мы думаем, за северную часть Орехова через неделю-две тоже зацепимся. И будет хороший результат», – заключил начштаба.

    В августе текущего года передовые российские штурмовые группы начали бои в городской застройке Орехова.

    Подразделения беспилотных систем 42-й гвардейской дивизии поразили ряд замаскированных огневых точек ВСУ в Запорожской области.

    В конце прошлого года министр обороны Андрей Белоусов сообщил о наступлении группировки войск «Днепр» на Ореховском направлении.

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    15 сентября 2026, 20:00 • Новости дня
    Церемония закрытия последнего в ФРГ генконсульства России прошла в Бонне

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Бонне завершилась официальная церемония закрытия последнего генерального консульства России на территории Германии, сообщило посольство России в Берлине.

    Дипломатическая миссия в своем Telegram-канале сообщила, что под звуки гимна был спущен государственный флаг и снята памятная табличка. В мероприятии участвовали посол России в ФРГ Сергей Нечаев, генконсул Олег Красницкий, а также дипломаты, журналисты и неравнодушные граждане.

    «Мы завершаем наше дипломатическое присутствие на Рейне. Все знают, что здесь мы находились 80 лет», – заявил Нечаев.

    Руководители миссии выразили благодарность сотрудникам за многолетнюю службу. Дипломаты отметили, что покидают страну с чувством выполненного долга, и выразили надежду на восстановление работы представительства в будущем.

    Напомним, российские власти отозвали согласие на работу немецкого генерального консульства в Петербурге.

    Генеральный консул Олег Красницкий назвал закрытие российской дипломатической миссии необоснованным решением.

    Власти Германии запретили переводить сотрудников закрывающегося учреждения в берлинское посольство.

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    15 сентября 2026, 18:30 • Новости дня
    Глава Минпромторга пересел на новый российский электромобиль «Атом»

    Глава Минпромторга Алиханов приобрел отечественный электрокар «Атом»

    Глава Минпромторга пересел на новый российский электромобиль «Атом»
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов стал владельцем нового отечественного электромобиля «Атом», сборка которого осуществляется на заводе «Москвич».

    Алиханов сообщил о приобретении нового отечественного электромобиля «Атом», передает РИА «Новости». «Я уже на нем езжу. Взял его», – заявил министр.

    Производством электромобилей «Атом» занимается компания «Кама» на мощностях столичного завода «Москвич». Первые товарные экземпляры передали клиентам в середине июля этого года.

    Ранее гендиректор «Камы» Игорь Поваразднюк отмечал, что первые десятки произведенных машин направляются в каршеринговые сервисы. По его словам, физическим лицам по предзаказу электрокары начали отправлять летом, а объемы выпуска будут кратно увеличиваться практически каждый месяц.

    В середине июля компания «Кама» передала первые электромобили «Атом» покупателям по предзаказам.

    Известный дизайнер Артемий Лебедев вошел в число первых обладателей нового отечественного авто.

    К концу августа уровень локализации производства этой машины достиг 70%.

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    15 сентября 2026, 16:24 • Новости дня
    Дан старт строительству глубоководного арктического мегапорта в Якутии

    В порту Тикси началось сооружение глубоководного грузового терминала Найба

    Дан старт строительству глубоководного арктического мегапорта в Якутии
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В морском порту Тикси стартовало строительство глубоководного грузового терминала Найба, который станет ключевым узлом Трансарктического транспортного коридора, сообщила пресс-служба Морской коллегии.

    В порту Тикси началось сооружение глубоководного грузового терминала Найба, передает РИА «Новости». На место уже прибыла техника, специалисты приступили к инженерным изысканиям для возведения причала.

    «В морском порту Тикси дан старт строительству глубоководного грузового терминала Найба. Старт работам дал помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, отметив, что терминал станет опорной инфраструктурой для освоения сырьевой базы, повышения надежности северного завоза и ключевым узлом Трансарктического транспортного коридора», – заявили в Морской коллегии.

    Сначала построят временный причал для приема тяжелых грузов, необходимых для освоения Кючусского золоторудного месторождения. Позже на его месте появится постоянный порт. Инвестором и инфраструктурным оператором проекта стала компания «Таймыр Инвест».

    Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отметил, что новый терминал снимет инфраструктурные ограничения Северо-Восточной Якутии. Глава региона Айсен Николаев добавил, что Найба станет ключевым узлом маршрута «Мохэ–Найба» с пропускной способностью 30 млн тонн в год. Проект требует 1,13 трлн рублей инвестиций и свяжет Китай с Арктикой, сократив путь транзитных грузов.

    На Восточном экономическом форуме участники подписали соглашение о создании транспортного коридора от китайского Мохэ до Магадана через Найбу.

    Президент России Владимир Путин заявил о планах круглогодичной навигации по Трансарктическому маршруту.

    Совет безопасности утвердил новую долгосрочную стратегию развития Арктической зоны до 2050 года.

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    15 сентября 2026, 16:52 • Новости дня
    В Подмосковье выросла популярность «героических» имен для новорожденных

    В Подмосковье младенцев начали называть Одиссеями и Аполлонами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Московской области зафиксирован новый тренд среди родителей: новорожденных стали чаще называть «героическими» именами, а также в честь героев популярных турецких сериалов.

    В Московской области растет популярность необычных имен для новорожденных. В пресс-службе регионального министерства социального развития отметили, что родители все чаще выбирают для детей «героические» варианты и имена персонажей из турецких сериалов.

    «Среди необычных мужских имен, зарегистрированных в этом году, встречаются настоящие «героические» варианты: Амур, Аполлон, Одиссей, Любомир, Никодим, Остап и Ярополк. Есть и вовсе уникальные случаи – например, мальчики с именами Белек, Крестьян, Парижан, Рассвет и Тихослав», – сообщили в ведомстве.

    Девочек, в свою очередь, называют Аксения, Ванда, Кассиопея, Клеопатра, Малина, Океана, Павлина, Фелиция, Цецилия, Шахерезада и Эсмеральда.

    Министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин добавил, что самыми популярными женскими именами остаются София, Анна, Василиса, Мария и Ева. У мальчиков лидируют Михаил, Александр, Артем, Матвей и Тимофей. Доля рождающихся в регионе мальчиков по-прежнему немного превышает количество девочек и составляет 51,7%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе столичные родители также выбрали для двоих новорожденных мальчиков имя Одиссей. В апреле московский ЗАГС зафиксировал появление на свет детей с редкими именами Амур и Одиссея.

    Ранее в Московской области отметили тренд на старославянские имена для младенцев.

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    15 сентября 2026, 15:08 • Новости дня
    Захарова назвала главный критерий успешности современных мужчин

    Захарова: Признаком успешного мужчины являются горящие глаза его женщины

    Захарова назвала главный критерий успешности современных мужчин
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала главным критерием мужской успешности не материальный достаток, а желание женщины иметь от него детей.

    Официальный представитель МИД России поделилась своим видением мужской состоятельности, передает РИА «Новости». Выступление состоялось в рамках пленарной сессии «Страна: государство и семья».

    «Критерием успешности у мужчин у нас до недавнего времени что было? Материальный достаток, метраж недвижимости, длина его яхты. Что там еще, часы? Но успешность для мужчины, безусловно, – это горящие глаза женщины, которая говорит: «Я хочу еще от тебя детей», – заявила Захарова.

    Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Ожидается, что мероприятие соберет 10 тыс. участников из 191 страны мира.

    Ранее официальный представитель МИД назвала пропаганду ложного успеха причиной отказа россиянок от создания семьи в девяностые годы.

    На полях Международного фестиваля молодежи дипломат отметила огромный интерес участников к международной тематике.

    В прошлом году она призвала бороться с навязываемой женщинам идеологией эгоизма.

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    15 сентября 2026, 21:08 • Новости дня
    Стивен Сигал выиграл красную шапку-ушанку на МФМ в Екатеринбурге
    Стивен Сигал выиграл красную шапку-ушанку на МФМ в Екатеринбурге
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский актер Стивен Сигал успешно сыграл в игровой автомат на Международном фестивале молодежи (МФМ) в Екатеринбурге и выиграл красную шапку-ушанку.

    Сигал посетил стенд Россотрудничества «Россия с тобой» на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, передает РИА «Новости». Там он ознакомился с офисом, собирающим идеи проектов со всего мира, и пообщался с участниками мероприятия.

    На площадке актер также сделал фотографию в нейрозеркале. После этого он решил испытать удачу в игровом автомате, где успешно выиграл красную шапку-ушанку. Зрители поддержали его аплодисментами, а сам приз артист забрал с собой.

    Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Ожидается, что в нем примут участие десять тыс. человек из 191 страны мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 сентября в Екатеринбурге стартовал масштабный Международный фестиваль молодежи.

    Ранее Стивен Сигал заявил о гордости быть русским и жить в России.

    Американский актер также раскритиковал голливудских режиссеров за стереотипный образ плохих русских в кино.

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    15 сентября 2026, 16:04 • Новости дня
    Дроны ВСУ дважды сбросили боеприпасы на школу в Херсонской области

    Сальдо: Дроны ВСУ дважды атаковали ремонтируемую школу в Херсонской области

    Дроны ВСУ дважды сбросили боеприпасы на школу в Херсонской области
    @ max.ru/SALDO_VGA

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские беспилотники атаковали здание школы в Алешкинском округе Херсонской области, сбросив на него два боеприпаса, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сальдо в своем канале в Max рассказал об атаке ВСУ на школу в регионе. Это случилось в Великих Копанях в Алешкинском округе области. «Враг ударил по школе в Алешкинском округе. Ночью в Великих Копанях противник дважды сбросил боеприпасы с БПЛА на здание школы. Занятия в ней не проводились: там идет ремонт по федеральной программе «Специальный инвестиционный проект». Повреждены кровля и окна. К счастью, жертв и пострадавших среди мирных жителей нет», – отметил глава региона.

    Губернатор также добавил, что поврежденное учебное заведение обязательно восстановят, а все запланированные ремонтные работы будут доведены до конца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе один мирный житель Херсонской области погиб после сброса боеприпаса с дрона. Ранее украинские беспилотники повредили здание школы в Новокиевке.

    А в марте атаке дронов подверглись два образовательных учреждения в Алешкинском и Скадовском округах.

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    15 сентября 2026, 18:12 • Новости дня
    Каллас выразила готовность поговорить с Путиным по телефону

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила готовность ответить на гипотетический телефонный звонок президента России Владимира Путина, несмотря на разногласия сторон.

    «Конечно, я буду разговаривать, если появится такая возможность», – сказала она в интервью финской телерадиокомпании Yle, передает РИА «Новости». При этом политик подчеркнула, что выступает против начала диалога с российской стороной на условиях Москвы.

    По ее мнению, переговорный процесс не должен диктоваться требованиями, выдвигаемыми руководством России.

    В мае глава евродипломатии выразила готовность вести переговоры с Россией.

    Позже политик потребовала от Москвы уступок перед началом диалога.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил возможность контактов Москвы с Каей Каллас.

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    15 сентября 2026, 19:32 • Новости дня
    Эксперт сообщил о вынужденной обороне ВСУ в Красном Лимане

    Эксперт Дандыкин: ВСУ перешли к вынужденной обороне в Красном Лимане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный эксперт Василий Дандыкин сообщил о переходе украинской армии к оборонительным действиям в районе Красного Лимана на фоне продвижения российских войск.

    Вооруженные силы Украины вынуждены в основном обороняться на севере в районе Красного Лимана, заявил Дандыкин в беседе с «Лентой.ру». По словам эксперта, российские войска уже достигли пригородов Краматорска и Дружковки, а наибольший успех отмечается в Доброполье.

    «На том направлении ВСУ пытаются атаковать на севере, в районе Красного Лимана, но в основном это оборона. Там придется с ними повозиться, объективно, но мы уже, можно сказать, в пригородах находимся и Краматорска, и Дружковки. И особенно большие успехи у ВС РФ в Доброполье», – сказал Дандыкин.

    Ранее сообщалось, что украинские военные «закапываются» в Славянске и Красном Лимане. Эксперт отметил, что исход столкновений напрямую зависит от снабжения ВСУ, которое активно уничтожается российской стороной как по воздуху, так и на земле.

    Дандыкин также сравнил текущую обстановку с ситуацией под Харьковом, назвав ее репетицией будущего окружения городов. По его мнению, решающим фактором в грядущих боях станет массовое применение беспилотников обеими сторонами конфликта.

    Напомним, российские войска поразили позиции украинских подразделений за Красным Лиманом.

    Генерал-полковник Сергей Рудской отметил важность освобожденной Константиновки для контроля над Краматорско-Славянской агломерацией.

    Военный эксперт Андрей Марочко подтвердил зачистку территорий северо-западнее Красного Лимана.

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    15 сентября 2026, 16:48 • Новости дня
    Захарова раскрыла цель слухов об ударе по поезду с западными чиновниками

    Захарова: Слухи об ударе по поезду являются попыткой Киева выпросить оружие

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала сообщения об ударе по поезду с западными чиновниками информационной кампанией Киева для получения военной помощи.

    Публикации о преднамеренной атаке войск на состав с иностранными делегатами являются вымыслом, заявила в своем комментарии на сайте МИД официальный представитель ведомства Мария Захарова. «Не станем комментировать дешевый пиар, который развернули вокруг поездки отдельных политических персонажей, следовавших возле пораженного эшелона с военными грузами», – отметила представитель ведомства.

    По словам дипломата, цель этой кампании заключается в запугивании европейцев мифической угрозой для получения новых поставок оружия.

    Она подтвердила, что 13 сентября армия России атаковала объекты на западе Украины. Однако целями стали исключительно военная и транспортно-логистическая инфраструктура, используемая для снабжения украинских войск.

    Захарова напомнила, что локомотивы и депо, задействованные в перевозке западных вооружений, выступают законными целями.

    Дипломат добавила, что киевские власти цинично используют иностранных визитеров как живой щит для прикрытия военных эшелонов. При этом западные политики игнорируют призывы своих правительств воздержаться от поездок на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас назвала недавнюю атаку беспилотника на пассажирский поезд попыткой запугивания западных стран.

    Ранее политолог Лариса Шеслер отметила направленность российских ударов на уничтожение всей логистической схемы снабжения ВСУ.

    А военный эксперт Ян Гагин объяснил выбор целей для огневого поражения необходимостью разрушения локомотивных депо.

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    15 сентября 2026, 16:36 • Новости дня
    Захарова направила генсека НАТО Рютте за помощью к медикам

    Захарова посоветовала генсеку НАТО Рютте обратиться к медикам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала генеральному секретарю НАТО Марку Рютте обратиться к медикам из-за его обвинений в адрес Москвы.

    «Вы же им деньги даете, а они на ваши деньги нападают на вашу же критическую инфраструктуру на Балтике. И вы и в этом хотите обвинить Россию? Но это уже, знаете, проблемы, которые должны решать медики», – приводит РИА «Новости» слова Захаровой.

    Дипломат напомнила, что самым масштабным инцидентом с инфраструктурой на Балтике стал подрыв газопроводов «Северный поток». Согласно материалам германского суда, это преступление совершили граждане Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале официальный представитель МИД назвала заявления Марка Рютте дезинформацией. Ранее дипломат призвала генсека НАТО сосредоточиться на расследовании подрывов «Северных потоков».

    До этого Мария Захарова уже сомневалась в психическом здоровье западного политика.

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    15 сентября 2026, 18:15 • Новости дня
    Путин разрешил сделки с акциями иностранцев в «Удоканской меди»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее совершать сделки с акциями компании «Удоканская медь», принадлежащими резидентам из недружественных стран.

    Соответствующий документ размещен на портале правовых актов. «В соответствии с пунктом 5 Указа Президента... разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями акционерного общества «Холдинговая компания «Удоканская медь», – отмечается в распоряжении.

    Для этих действий не требуется получение иных предусмотренных российским законодательством согласований. Указ от августа 2022 года запрещает сделки с активами лиц из недружественных стран в стратегических предприятиях и компаниях-недропользователях, передает РИА «Новости». Подобные операции возможны исключительно по специальному разрешению главы государства.

    «Удоканская медь» осваивает крупнейшее в стране одноименное месторождение в Забайкалье с ресурсами 26,7 млн тонн. Предприятие входит в структуру холдинга USM. Осенью 2023 года суд исключил иностранных участников из этого холдинга, после чего президент одобрил операции с его долями.

    В июне текущего года президент России Владимир Путин разрешил отечественной компании «НордЛайн» приобрести долю TotalEnergies в проекте «Арктик СПГ 2».

    В январе прошлого года глава государства одобрил сделку по покупке компанией «Балчуг капитал» всех долей ООО «Голдман Сакс Банк»

    В декабре 2024 года российский лидер согласовал проведение операций с акциями «Роснефти».

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