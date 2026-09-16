Белозеров анонсировал появление роботов-проводников в поездах

Tекст: Алексей Дегтярев

«А уже скоро вас встретит первый в мире робот-проводник. Он недавно совершил свой экспериментальный рейс на высокоскоростном поезде «Сапсан», – сказал Олег Белозеров, передает РИА «Новости».

Железный помощник по имени Володя умеет встречать пассажиров и проверять проездные документы. Его впервые показали публике летом этого года. Робот был одет в фирменную красную жилетку и успешно справился с тестовыми обязанностями.

Холдинг активно внедряет искусственный интеллект, реализуя более 60 профильных проектов. По словам топ-менеджера, цифровые помощники контролируют инфраструктуру и проводят первичные собеседования с кандидатами. Однако финальное решение при трудоустройстве всегда принимает человек.

При этом машины никогда не смогут полностью заменить живых сотрудников поездных бригад.

Белозеров подчеркнул, что работа с людьми требует душевного отношения и умения создавать домашний уют в вагоне. В сложных ситуациях на помощь путешественникам всегда придет настоящий коллектив железной дороги.

В прошлом году холдинг РЖД демонстрировал специального робопса для обследования труднодоступных участков путей.

Тогда же Белозеров анонсировал систему управления на базе искусственного интеллекта у нового высокоскоростного поезда.