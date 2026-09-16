Пекин призвал к скорейшему открытию Ормузского пролива

Китай призвал стороны открыть Ормузский пролив для энергетической стабильности

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министр иностранных дел КНР Ван И в среду провел переговоры со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи, передает РИА «Новости».

В ходе встречи глава китайского дипломатического ведомства подчеркнул важность обеспечения бесперебойности международных морских путей.

«Мы призываем все стороны принять эффективные меры, как можно скорее открыть Ормузский пролив, обеспечить безопасность и бесперебойность международных морских путей, а также стабильность международных перевозок энергоресурсов и глобальных производственно-сбытовых цепочек», – заявил глава МИД Китая.

Кроме того, Ван И призвал Иран и США к сдержанности и возвращению к Исламабадскому меморандуму. Дипломат отметил необходимость проведения содержательных консультаций по вопросам, вызывающим обеспокоенность обеих сторон.

В Пекине также выразили надежду на предотвращение дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке. Китайская сторона не желает распространения напряженности на Йемен и Красное море, призывая решать все возникающие проблемы путем диалога и переговоров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае глава МИД КНР Ван И выразил готовность содействовать мирным переговорам между Ираном и США.

Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи на встрече с китайским коллегой подчеркнул важность незамедлительного разблокирования Ормузского пролива.

В августе вице-президент США Джей Ди Вэнс допустил скорую нормализацию энергетического экспорта из региона.