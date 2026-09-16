Фон дер Ляйен заявила о курсе ЕС на независимость

Фон дер Ляйен потребовала технологической и военной независимости Европы

Tекст: Игорь Иножарский

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в обращении о положении Союза в Европарламенте в Страсбурге заявила, что Европа сталкивается с миром, который делает ее слабее и беднее, где искусственный интеллект подрывает привычные представления, а изменение климата угрожает самому континенту, и призвала к экономической, военной и технологической «независимости», сообщает Politico.

По словам фон дер Ляйен, Европа «выбрала собственный путь» и в условиях «сложной эпохи больших возможностей и больших опасностей» должна обеспечивать суверенитет для европейцев, причем понятие Европы, по ее словам, выходит за пределы Евросоюза и включает поддержку, в частности, Украины и Гренландии, которые не входят в блок.

Выступая рядом с присутствовавшим на заседании премьер-министром Канады Марком Карни, руководитель Еврокомиссии заявила, что хотела бы сделать Канаду «первым ассоциированным членом ЕС» и вывести отношения с Оттавой «на максимально высокий уровень», отметив при этом, что такой формат партнерства не направлен против третьих стран, хотя Канада, как и союз, вовлечена в острые торговые споры с США.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что слышит повседневные тревоги жителей Евросоюза на фоне роста популярности националистических правых партий, и призвала политический центр консолидироваться, а ключевые угрозы, включая искусственный интеллект и изменение климата, назвала находящимися в точке бифуркации и определяющими будущие благосостояние и безопасность.

По ее словам, Европа нагревается вдвое быстрее среднемировых темпов, что показали недавние волны жары и лесные пожары, поэтому Еврокомиссия подготовит Европейский план по жаре для раннего оповещения и усиления готовности систем здравоохранения, а также инициативу по воде для борьбы с засухой и управлению водными рисками в сельском хозяйстве, при этом она призвала «сохранить курс» на климатические цели и резко усилить подготовку к новым потрясениям.

Оценивая перспективы искусственного интеллекта, фон дер Ляйен назвала себя «оптимистом», но предупредила, что технологии вскоре окажутся в руках противников, которые иначе видят мир, заявила о необходимости переноса ИИ из экранов в реальную экономику и социальную сферу, от заводских цехов и больниц до энергетики, транспорта и обороны, и пообещала пригласить крупные лаборатории передового ИИ к обсуждению того, как Евросоюз может помочь индустрии «держать темп на передовой» развития.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Киев запросил у Евросоюза миллиарды евро на системы ПВО. Ранее глава Еврокомиссии признала крах прежней европейской экономической модели в условиях нынешних кризисов. До этого фон дер Ляйен предложила обсудить мандат Евросоюза на переговоры с Россией.