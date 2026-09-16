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    Ссора с Россией заставила финнов сжигать леса
    Герой России Грунис погиб в зоне спецоперации
    Европейцы назвали главу Еврокомиссии «Урсулой фон дер кто?»
    Россия и Китай договорились о поставках северных оленей
    ВС России поразили автозавод в Киеве и сухогруз в порту «Черноморск»
    Фон дер Ляйен предложила создать европейский аналог статьи 4 НАТО
    ЕС решил предложить Канаде стать первым ассоциированным членом
    Цены на дизель в США обновили абсолютный исторический максимум
    ФСИН запланировала построить семь суперколоний на 20 тыс. мест
    16 сентября 2026, 12:20 • Новости дня

    Фон дер Ляйен заявила о курсе ЕС на независимость

    Фон дер Ляйен потребовала технологической и военной независимости Европы

    Фон дер Ляйен заявила о курсе ЕС на независимость
    @ Pascal Bastien/AP/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ежегодном выступлении о положении Союза в Европарламенте в Страсбурге призвала к «независимости» Европы и предложила оформить особый статус для Канады.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в обращении о положении Союза в Европарламенте в Страсбурге заявила, что Европа сталкивается с миром, который делает ее слабее и беднее, где искусственный интеллект подрывает привычные представления, а изменение климата угрожает самому континенту, и призвала к экономической, военной и технологической «независимости», сообщает Politico.

    По словам фон дер Ляйен, Европа «выбрала собственный путь» и в условиях «сложной эпохи больших возможностей и больших опасностей» должна обеспечивать суверенитет для европейцев, причем понятие Европы, по ее словам, выходит за пределы Евросоюза и включает поддержку, в частности, Украины и Гренландии, которые не входят в блок.

    Выступая рядом с присутствовавшим на заседании премьер-министром Канады Марком Карни, руководитель Еврокомиссии заявила, что хотела бы сделать Канаду «первым ассоциированным членом ЕС» и вывести отношения с Оттавой «на максимально высокий уровень», отметив при этом, что такой формат партнерства не направлен против третьих стран, хотя Канада, как и союз, вовлечена в острые торговые споры с США.

    Фон дер Ляйен подчеркнула, что слышит повседневные тревоги жителей Евросоюза на фоне роста популярности националистических правых партий, и призвала политический центр консолидироваться, а ключевые угрозы, включая искусственный интеллект и изменение климата, назвала находящимися в точке бифуркации и определяющими будущие благосостояние и безопасность.

    По ее словам, Европа нагревается вдвое быстрее среднемировых темпов, что показали недавние волны жары и лесные пожары, поэтому Еврокомиссия подготовит Европейский план по жаре для раннего оповещения и усиления готовности систем здравоохранения, а также инициативу по воде для борьбы с засухой и управлению водными рисками в сельском хозяйстве, при этом она призвала «сохранить курс» на климатические цели и резко усилить подготовку к новым потрясениям.

    Оценивая перспективы искусственного интеллекта, фон дер Ляйен назвала себя «оптимистом», но предупредила, что технологии вскоре окажутся в руках противников, которые иначе видят мир, заявила о необходимости переноса ИИ из экранов в реальную экономику и социальную сферу, от заводских цехов и больниц до энергетики, транспорта и обороны, и пообещала пригласить крупные лаборатории передового ИИ к обсуждению того, как Евросоюз может помочь индустрии «держать темп на передовой» развития.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Киев запросил у Евросоюза миллиарды евро на системы ПВО. Ранее глава Еврокомиссии признала крах прежней европейской экономической модели в условиях нынешних кризисов. До этого фон дер Ляйен предложила обсудить мандат Евросоюза на переговоры с Россией.

    15 сентября 2026, 13:02 • Новости дня
    Лавров: Россия вернет замороженные в ЕС активы
    Лавров: Россия вернет замороженные в ЕС активы
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Москва сможет вернуть заблокированные Евросоюзом финансовые активы, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    «Еврокомиссия по-прежнему, как я сказал, хочет конфисковать эти активы и потом вернуть их нам только после того, как мы выплатим Украине некие репарации. Мы добьемся возвращения наших золотовалютных резервов, нисколько в этом не сомневаюсь», – подчеркнул дипломат, передает РИА «Новости».

    Летом Лавров назвал воровством передачу Киеву доходов от замороженных активов.

    В конце прошлого года министр пообещал жесткий ответ на любые попытки конфискации российских средств в Европе.

    Руководитель внешнеполитического ведомства объяснил планы европейских стран истощением их финансовых ресурсов для поддержки Украины.

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    15 сентября 2026, 18:06 • Новости дня
    Алиев назвал Европейский парламент логовом коррупционеров
    Алиев назвал Европейский парламент логовом коррупционеров
    @ IMAGO/Christian Spicker/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев подверг резкой критике Европейский парламент, обвинив структуру в масштабной коррупции и сокрытии незаконных доходов руководства.

    Глава государства сделал соответствующее заявление на встрече с генеральным секретарем Организации тюркских государств Кубанычбеком Омуралиевым, передает РИА «Новости». На мероприятии также присутствовали члены и наблюдатели Совета руководителей мусульманских религиозных управлений ОТГ.

    «Я говорю это со всей ответственностью: Европейский парламент является логовом коррупционеров. Из дома его вице-президента изъяли миллионы долларов в чемоданах, но все это замяли», – подчеркнул азербайджанский лидер.

    В мае азербайджанский парламент заморозил контакты с европейскими депутатами.

    Помощник президента республики Хикмет Гаджиев назвал принятую европейцами резолюцию дипломатическим позором.

    Позже Ильхам Алиев обвинил этот орган в саботаже мирного процесса на Кавказе.

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    16 сентября 2026, 11:52 • Видео
    Британия трещит по швам

    Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

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    16 сентября 2026, 08:20 • Новости дня
    Поведение фон дер Ляйен во время визита Карни привело к скандалу
    Поведение фон дер Ляйен во время визита Карни привело к скандалу
    @ Leonie Asendorpf/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Действия главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен спровоцировали скандал во время визита канадского премьер-министра Марка Карни в Страсбург, пишут СМИ.

    Визит премьер-министра Канады Марка Карни в Страсбург обернулся дипломатической неразберихой из-за действий фон дер Ляйен, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    По изначальному плану председатель ЕК должна была встретиться с канадским премьером во вторник, чтобы послушать его выступление перед Европарламентом. Однако она заявила о намерении пропустить мероприятие ради пресс-конференции по безопасности детей в Брюсселе.

    Европейские чиновники и депутаты оказались шокированы таким решением. После оказанного давления фон дер Ляйен в последний момент передумала и осталась в Страсбурге, а встреча с Карни была перенесена на среду.

    Ранее сообщалось, что Евросоюз и Канада планируют объявить о создании стратегического альянса в сфере торговли, обороны и технологий. Цель этого союза – совместное противостояние экономическому и политическому давлению со стороны США и Китая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз и Канада запланировали создание стратегического альянса для противостояния США и Китаю.

    В преддверии выступления Марка Карни Европарламент одобрил открытие своего представительства в Оттаве.

    Канадский премьер-министр призвал 10 европейских стран ратифицировать двустороннее торговое соглашение.

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    16 сентября 2026, 10:23 • Новости дня
    Европейцы назвали главу Еврокомиссии «Урсулой фон дер кто?»

    Опрос выявил низкий уровень узнаваемости фон дер Ляйен среди жителей ЕС

    Европейцы назвали главу Еврокомиссии «Урсулой фон дер кто?»
    @ Thierry Monasse/dpa/Global Look Press

    Многие жители стран Европейского союза не знают, кто занимает пост председателя Еврокомиссии, и негативно оценивают работу Урсулы фон дер Ляйен.

    Опрос был проведен в трех крупных европейских государствах: Германии, Франции и Испании, передает Politico.

    Результаты показали, что деятельность председателя Еврокомиссии одобряют лишь около 20% опрошенных немцев и испанцев, а во Франции этот показатель составил всего 12%.

    Почти треть респондентов в Испании и Франции, а также 45% в Германии оценили работу главы ЕК негативно. В Германии наибольшее недовольство выразили сторонники правой партии «Альтернатива для Германии», более половины которых назвали результаты ее деятельности «очень плохими».

    Глава отдела исследований компании Public First Себ Райд отметил: «Урсула фон дер Ляйен сталкивается с теми же антиполитическими настроениями, которые лишили кресел действующих политиков по всему континенту, и ей придется усердно работать, чтобы убедить европейцев, что повестка ЕС решит их проблемы со стоимостью жизни».

    Значительная часть европейцев вообще не знает председателя ЕК. Более 20% французов, 10% испанцев и 5% немцев признались, что не слышали о ней. Ожидается, что ежегодное обращение главы Еврокомиссии вызовет слабый интерес: лишь около 10% опрошенных планируют внимательно следить за ее речью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложит создание Европейского Совета безопасности.

    За прошедший год европейское ведомство выполнило лишь треть ключевых инициатив политика.

    В оставшиеся три года полномочий председатель ЕК столкнется с шестью острыми проблемами континента.

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    15 сентября 2026, 20:28 • Новости дня
    США выделили Финляндии 20 млн долларов на строительство тротилового завода

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтон выделил 20 млн долларов на строительство нового завода по производству тротила в Финляндии, который планируется запустить к 2028 году, сообщило финское Минобороны.

    Финляндия получила от Соединенных Штатов 20 млн долларов финансовой поддержки на строительство завода по производству тротила, передает РИА «Новости». Новое предприятие строится в городе Пори и будет введено в эксплуатацию в 2028 году. Оно станет вторым по производству тротила в Евросоюзе после завода в Польше.

    «Проект получил 20 млн долларов финансовой поддержки от Соединенных Штатов», – говорится в сообщении финского ведомства. Производственный комплекс будет выпускать взрывчатку для нужд Финляндии и НАТО, а также позволит оказывать долгосрочную поддержку Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной 2024 года Финляндия запланировала срочное строительство завода по производству тротила.

    Впоследствии европейские страны столкнулись с острым дефицитом этого взрывчатого вещества из-за конфликтов на Украине и Ближнем Востоке.

    Для решения проблемы нехватки боеприпасов американские власти выделили средства на возведение собственного предприятия в штате Кентукки.

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    16 сентября 2026, 11:14 • Новости дня
    Фон дер Ляйен предложила создать европейский аналог статьи 4 НАТО
    Фон дер Ляйен предложила создать европейский аналог статьи 4 НАТО
    @ Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать европейский механизм экстренного реагирования на угрозы безопасности, аналогичный статье 4 договора НАТО. По словам главы ЕК, существующие институты, доктрина и процедуры принятия решений Евросоюза не успевают за новой реальностью.

    Глава Еврокомиссии выступила за создание в Евросоюзе собственного механизма экстренного реагирования на угрозы безопасности, передает РИА «Новости».

    Выступая в Европарламенте в Страсбурге, она отметила, что новая система должна стать аналогом статьи 4 Североатлантического договора.

    «Нам срочно необходимо достичь консенсуса относительно того, как реагировать на определенные инциденты, которые не достигают уровня вооруженной агрессии, но явно угрожают нашей национальной безопасности», – заявила Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, пришло время для европейского чрезвычайного протокола безопасности.

    Политик сообщила о подготовке новой европейской стратегии безопасности. Эта работа ведется совместно с верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас. Необходимость изменений объясняется ростом числа гибридных угроз.

    Существующие институты, доктрина и процедуры принятия решений Евросоюза не успевают за новой реальностью, подчеркнула глава ЕК. Она добавила, что нынешние механизмы были созданы для другого мира, и необходимо задуматься об их соответствии современному назначению. Подготовка стратегии велась в течение 2026 года.

    Глава Еврокомиссии намеревалась предложить создание Европейского Совета безопасности.

    Весной европейские лидеры обсудили варианты коллективной обороны без участия США.

    В начале года Евросоюз приступил к разработке новой стратегии безопасности.

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    15 сентября 2026, 16:32 • Новости дня
    Закрытие НПЗ «Лукойла» в Румынии привело к грани банкротства сотни фирм страны

    Закрытие НПЗ «Лукойла» в Румынии поставило под угрозу работу 460 местных фирм

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Остановка нефтеперерабатывающего завода «Лукойла» в Румынии грозит банкротством сотням местных предприятий и серьезным социальным кризисом из-за возможного дефицита топлива, сообщил глава национальной конфедерации профсоюзов Cartel Alfa Богдан Хоссу.

    Около 460 компаний рискуют обанкротиться из-за остановки нефтеперерабатывающего завода Petrotel в Румынии. Хоссу призвал власти к срочному перезапуску предприятия, передает ТАСС.

    «Примерно 460 компаний предоставляют услуги нефтеперерабатывающему заводу и из-за блокировки его работы находятся на грани банкротства и, вероятно, закроются», – заявил Хоссу. По его словам, массовое закрытие предприятий затронет около восьми тысяч сотрудников по всей стране.

    Профсоюзный лидер предупредил, что бездействие правительства может привести к серьезным социальным проблемам и спровоцировать дефицит дизельного топлива на внутреннем рынке. Это, в свою очередь, неизбежно отразится на стоимости товаров.

    Завод в Плоешти закрылся на ремонт в октябре прошлого года, после чего попал под американские санкции и остановил работу. В начале сентября суд допустил предприятие к процедуре банкротства из-за долгов свыше 400 млн евро. НПЗ перерабатывал 21% нефти в стране.

    Ранее власти США продлили разрешение на сделки с «Лукойлом» до конца февраля. Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Румынии и Болгарии искали пути обхода американских санкций для сохранения работы нефтеперерабатывающих заводов.

    До этого Молдавия из-за ограничений объявила о прекращении деятельности компании на своей территории.

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    16 сентября 2026, 10:22 • Новости дня
    ЕС одобрил экспорт сотен тысяч тонн пластиковых отходов в Турцию

    ЕК разрешила экспорт пластикового мусора в Турцию вопреки экологическому ущербу

    ЕС одобрил экспорт сотен тысяч тонн пластиковых отходов в Турцию
    @ Jochen Tack/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Европейский союз решил продолжить масштабный экспорт пластиковых отходов в Турцию, проигнорировав собственные отчеты о серьезных экологических нарушениях и проблемах с переработкой.

    Европейский союз продолжит ежегодно отправлять сотни тысяч тонн пластикового мусора в Турцию, пишет Politico.

    Соответствующее решение было принято несмотря на обнаруженные доказательства нанесения ущерба окружающей среде.

    В отчете Еврокомиссии, оказавшемся в распоряжении издания, отмечается длинный список опасений по поводу обращения с отходами в Турции. Документ указывает на «ограниченную» информацию об управлении пластиковым мусором и неопределенность в соблюдении европейских норм.

    По оценкам экспертов Еврокомиссии, лишь около 10% пластика перерабатывается, тогда как большая часть отправляется на свалки или загрязняет природу. В прошлом году Турция импортировала 510 тыс. тонн европейского пластикового мусора, что составляет 36% от всего экспорта ЕС в этой сфере.

    Несмотря на задержку отчета и выявленные «серьезные проблемы», Еврокомиссия разрешила продолжить экспорт. Ведомство пришло к выводу, что Турция укрепила правовую базу, которая «в целом соответствует» международным правилам.

    «В отчете показано тревожное несоответствие между выводами Комиссии и ее толкованием регламента», – заявила старший координатор Агентства экологических расследований Лорен Вейр. Эколог Седат Гюндогду добавил, что европейским властям следует взять на себя ответственность за загрязнение и приостановить поставки, а не узаконивать их.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские туристы пожаловались на скопление импортных пластиковых отходов на пляжах турецкой Аланьи.

    Европейские чиновники ранее отказались от части новых экологических требований к упаковке товаров.

    Эксперты Европейского агентства по окружающей среде оценили убытки ЕС от ухудшения экологической обстановки в 162 млрд евро.

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    15 сентября 2026, 18:12 • Новости дня
    Каллас выразила готовность поговорить с Путиным по телефону

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила готовность ответить на гипотетический телефонный звонок президента России Владимира Путина, несмотря на разногласия сторон.

    «Конечно, я буду разговаривать, если появится такая возможность», – сказала она в интервью финской телерадиокомпании Yle, передает РИА «Новости». При этом политик подчеркнула, что выступает против начала диалога с российской стороной на условиях Москвы.

    По ее мнению, переговорный процесс не должен диктоваться требованиями, выдвигаемыми руководством России.

    В мае глава евродипломатии выразила готовность вести переговоры с Россией.

    Позже политик потребовала от Москвы уступок перед началом диалога.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил возможность контактов Москвы с Каей Каллас.

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    15 сентября 2026, 15:52 • Новости дня
    Литва анонсировала вручение ноты протеста Белоруссии из-за сбитого в стране БПЛА

    МИД Литвы: Вильнюс вручит ноту протеста Белоруссии из-за сбитого в стране БПЛА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Литовские власти направят Минску официальную ноту протеста после того, как в воздушном пространстве республики был сбит беспилотный летательный аппарат, сообщили в МИД страны.

    Литва намерена направить Минску ноту протеста в связи с инцидентом со сбитым беспилотным аппаратом, передает РИА «Новости». «Во всех случаях, когда происходят нарушения воздушного пространства, мы получаем сообщение от Военно-воздушных сил – когда, где, место, координаты, что произошло. Во всех случаях мы готовим ноту и всегда вручаем ее той стране, откуда, скажем, прилетел самолет или другой объект. В данном случае речь идет о Беларуси», – заявил телерадиокомпании LRT министр иностранных дел Кястутис Будрис.

    Помимо вручения ноты, Вильнюс планирует провести консультации с союзниками по Североатлантическому альянсу. Дальнейшие шаги будут предприняты после завершения расследования и установления принадлежности дрона по его обломкам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник истребитель НАТО впервые сбил беспилотник в воздушном пространстве Литвы.

    Ранее авиация альянса поднималась по тревоге в Литве из-за обычного метеозонда. До этого уже МИД Белоруссии выразил протест Вильнюсу из-за падения литовского дрона в Гродно.

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    15 сентября 2026, 22:57 • Новости дня
    Еврокомиссары назвали условия для выделения Киеву новых траншей финансирования

    ЕК направила Раде письмо с условиями выделения дополнительных средств для Киева

    Tекст: Антон Антонов

    Еврокомиссия направила депутатам Верховной рады Украины письмо с условиями выделения дополнительных средств на оборону в ответ на просьбу Владимира Зеленского о 27 млрд долларов, сообщают украинские СМИ.

    «Еврокомиссары направили депутатам Рады письмо с условиями дополнительного финансирования Украины. Это ответ на просьбу Владимира Зеленского предоставить дополнительные 27 млрд долларов на оборону», – говорится в сообщении украинских СМИ.

    3 сентября Еврокомиссия подала на утверждение восьмой транш программы Ukraine Facility в размере около 3 млрд евро. Для получения второго транша программы Ukraine Support Loan Киев выполнил лишь пять из 12 поставленных условий, передает РИА «Новости».

    Среди невыполненных требований – принятие закона об обложении налогом посылок стоимостью до 150 евро, а также закона о правах национальных меньшинств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Евросоюза заподозрили украинское руководство в намеренном завышении финансовых требований к блоку.

    Ранее представитель Еврокомиссии сообщил, что очередной транш на оборонные нужды Киева составит около 4,7 млрд евро.

    Совет ЕС также одобрил выделение Украине еще 8,3 млрд евро при условии выполнения Киевом ряда жестких реформ.

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    15 сентября 2026, 16:48 • Новости дня
    Захарова раскрыла цель слухов об ударе по поезду с западными чиновниками

    Захарова: Слухи об ударе по поезду являются попыткой Киева выпросить оружие

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала сообщения об ударе по поезду с западными чиновниками информационной кампанией Киева для получения военной помощи.

    Публикации о преднамеренной атаке войск на состав с иностранными делегатами являются вымыслом, заявила в своем комментарии на сайте МИД официальный представитель ведомства Мария Захарова. «Не станем комментировать дешевый пиар, который развернули вокруг поездки отдельных политических персонажей, следовавших возле пораженного эшелона с военными грузами», – отметила представитель ведомства.

    По словам дипломата, цель этой кампании заключается в запугивании европейцев мифической угрозой для получения новых поставок оружия.

    Она подтвердила, что 13 сентября армия России атаковала объекты на западе Украины. Однако целями стали исключительно военная и транспортно-логистическая инфраструктура, используемая для снабжения украинских войск.

    Захарова напомнила, что локомотивы и депо, задействованные в перевозке западных вооружений, выступают законными целями.

    Дипломат добавила, что киевские власти цинично используют иностранных визитеров как живой щит для прикрытия военных эшелонов. При этом западные политики игнорируют призывы своих правительств воздержаться от поездок на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас назвала недавнюю атаку беспилотника на пассажирский поезд попыткой запугивания западных стран.

    Ранее политолог Лариса Шеслер отметила направленность российских ударов на уничтожение всей логистической схемы снабжения ВСУ.

    А военный эксперт Ян Гагин объяснил выбор целей для огневого поражения необходимостью разрушения локомотивных депо.

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    15 сентября 2026, 17:44 • Новости дня
    Цена бензина в Германии обновила исторический рекорд

    DPA: Цена бензина Super E10 в Германии достигла рекордных 2,28 евро за литр

    Tекст: Денис Тельманов

    Стоимость бензина марки Super E10 на автозаправочных станциях Германии достигла исторического максимума, превысив отметку в 2,28 евро за один литр, пишет агентство DPA.

    Стоимость бензина марки Super E10 на немецких автозаправках в понедельник побила рекорд, установленный днем ранее, передает РИА «Новости» со ссылкой на DPA. Предыдущий исторический максимум был зафиксирован 13 сентября, когда цена за литр этого вида топлива достигла 2,273 евро.

    «Бензин Super E10 еще никогда не стоил так дорого... В понедельник его среднесуточная цена составила 2,286 евро за литр», – говорится в сообщении агентства, которое опирается на данные немецкого автоклуба ADAC.

    Кроме того, стоимость дизельного топлива в Германии также приближается к рекордным значениям. В настоящее время средняя цена за литр дизеля составляет 2,412 евро.

    На фоне неконтролируемого роста цен Социал-демократическая партия Германии предложила установить государственный потолок цен на топливо. Однако их партнеры по коалиции из блока ХДС/ХСС предостерегают от поспешного вмешательства в рынок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября стоимость бензина марки Super E10 в Германии достигла исторического максимума в 2,215 евро.

    В период летних каникул цена литра дизельного топлива в ФРГ поднялась до 2,28 евро. Из-за резкого подорожания немецкие автомобилисты массово устремились в Чехию за дешевым горючим.

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    15 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    Европарламент одобрил льготные торговые условия для Армении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский парламент одобрил предоставление Армении льготных торговых условий, сообщил глава представительства республики при Евросоюзе Тигран Балаян.

    «Европейский парламент одобрил предложение Европейской комиссии о предоставлении автономных торговых мер для армянских товаров. Еще один важный шаг для партнерства между Арменией и ЕС», – приводит «Интерфакс» заявление Балаяна.

    Голосование прошло во вторник. Инициативу поддержали 583 депутата, 49 выступили против, а 39 воздержались. Ранее, в начале сентября, Совет ЕС объявил о решении ввести временные меры по либерализации торговли армянской продукцией.

    Эти шаги направлены на поддержку экономики Армении после торговых ограничений, введенных Россией. В Брюсселе отметили, что меры либерализуют около 80% армянского экспорта в Евросоюз, включая почти 99% поставок свежих фруктов и овощей, а также более 91% напитков.

    Новые правила будут действовать в течение двух лет с момента вступления регламента в силу. Преференциальное соглашение включает защитные механизмы для рынка ЕС на случай негативного влияния импорта на местных производителей.

    В начале сентября Совет Евросоюза одобрил временное послабление торгового режима с Арменией на два года.

    Летом Брюссель анонсировал отмену пошлин на 80% армянского экспорта.

    Ранее Еврокомиссия пообещала выделить Еревану пакет финансовой поддержки из-за российских экспортных ограничений.

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    15 сентября 2026, 22:47 • Новости дня
    Поставки удобрений из России в ЕС сократились до минимума с января

    Tекст: Антон Антонов

    Экспорт российских удобрений в страны Евросоюза сократился, достигнув минимума с января, свидетельствуют данные Евростата.

    Поставки российских удобрений в Евросоюз за июль сократились на две трети по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении показатель снизился на 27%, до 31,6 млн евро, передает РИА «Новости».

    Всего за январь-июль из России в ЕС поступило удобрений на 329,5 млн евро – в 3,7 раза меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Основную часть июльских поставок составили калийные удобрения на сумму 21,3 млн евро, также в Евросоюз ввезли азотные удобрения на 8,7 млн евро и смешанные на 1,5 млн евро.

    На фоне сокращения объемов Россия опустилась на четвертое место среди крупнейших поставщиков удобрений в ЕС. Первую строчку заняли Египет с показателем 86,4 млн евро и Марокко с 71,7 млн евро, следом расположилась Канада с 38,9 млн евро. Замкнула пятерку лидеров Норвегия, поставившая удобрений почти на 21,3 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза в марте 2026 года почти вдвое увеличили закупки российских удобрений – импорт превысил 50 млн евро.

    Россия по итогам января-ноября 2025 года осталась крупнейшим поставщиком удобрений в ЕС вопреки санкциям, несмотря на введенные пошлины.

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