Суд Евросоюза частично снял санкции с певицы Полины Гагариной

Tекст: Елизавета Шишкова

Европейский суд частично удовлетворил иск артистки, отменив решения Совета ЕС о продлении персональных ограничений в 2025 году, передает РИА «Новости». Постановления касались периода с 16 марта 2025 года по 15 марта 2026 года.

Причиной такого решения стала нехватка актуальных оснований для сохранения мер. «Совет не представил совокупность достаточно конкретных, точных и согласующихся доказательств, позволяющих установить, что заявитель продолжала соответствовать критерию на дату принятия этих актов», – гласит вердикт суда.

Первоначальное включение исполнительницы в санкционные списки в июне 2024 года признано законным. Требования об отмене этих мер инстанция отклонила.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз в июне 2024 года внес Полину Гагарину в санкционные списки.

Осенью того же года певица подала первый иск об аннулировании этих ограничений.

В мае текущего года артистка направила повторное заявление для оспаривания решения Брюсселя.