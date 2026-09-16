Россиянам рассказали о способе вернуть недоплаченную пенсию

Депутат Говырин рассказал о возможности вернуть недоплаченную пенсию

Tекст: Вера Басилая

Депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, что граждане имеют право на компенсацию, если Социальный фонд России допустил неточности при начислении выплат, передает Lenta.ru.

По его словам, для выявления задолженности необходимо запросить выписку из индивидуального лицевого счета и потребовать у ведомства письменное разъяснение расчетов.

Парламентарий подчеркнул важность сверки полученных данных с трудовой книжкой, архивными справками и информацией о заработке, иждивенцах или льготных периодах.

«Затем подайте заявление о перерасчете и выплате долга через «Госуслуги», клиентскую службу СФР или МФЦ. Назовите ошибку и дату возникновения права, укажите сведения, которые уже были у фонда, приложите подтверждения и попросите письменное решение», – пояснил он.

В случае отказа исправить расчеты депутат рекомендовал обращаться с жалобой к руководителю отделения, а затем – в вышестоящий орган фонда. Если эти меры не принесут результата, последней инстанцией для защиты прав пенсионера остается суд.

Ранее эксперт Президентской академии Екатерина Медякова сообщила, что со следующего года страховые пенсии по старости будут назначаться в автоматическом режиме.

Счетная палата назвала неточные данные от работодателей главной причиной недоплат при начислении пенсий.

В августе Социальный фонд России анонсировал автоматическую прибавку к страховым выплатам по старости.

Ранее депутат Алексей Говырин объяснил процедуру перерасчета выплат за советский стаж работы до 1997 года.