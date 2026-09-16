Финансовый эксперт рассказала о скором повышении тарифов ЖКХ

Финансовый эксперт Волкова рассказала о скором повышении тарифов ЖКХ

Tекст: Алексей Дегтярев

С 1 октября в России стартует второй этап повышения тарифов на услуги ЖКХ, размер которого будет варьироваться от 8 до 22% в зависимости от субъекта страны, пояснила Волкова «Газете.Ru».

В 2026 году индексацию разделили на две части: с 1 января платежи уже выросли на 1,7% повсеместно.

Вторая волна повышения не предполагает единой ставки для всех регионов. Например, в Москве средний индекс составит 15%, в Петербурге – 14,6%, а в Московской области – 12,8%.

«Установленный для региона индекс не означает, что итоговая сумма в платежке каждой семьи автоматически увеличится ровно на этот процент. Коммунальный платеж складывается из нескольких услуг, а его размер зависит от объема потребления. Поэтому после индексации правильнее смотреть не на общую цифру по стране, а на изменения именно в своем регионе», – подчеркнула Волкова.

Специалист порекомендовала не пытаться высчитать новые суммы до копейки, а просто заложить дополнительные средства на оплату ЖКУ, исходя из текущих средних расходов. При этом пересматривать бюджет стоит комплексно, учитывая траты на продукты, транспорт и связь.

Волкова также посоветовала проверить наличие счетчиков на воду и электричество, а также использовать энергосберегающие лампы и технику. Если коммунальные платежи съедают значительную часть доходов, стоит рассмотреть возможность получения государственной субсидии.

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