Британский городок проголосовал за выход из королевства из-за беженцев

Политолог оценил угрозу развала Британии кельтскими регионами

Политолог Корнилов: Кельтские регионы угрожают развалом Британии

Tекст: Олег Исайченко

«Признаки кризиса британской государственности наблюдаются повсеместно. Так, Британия фактически потеряла архипелаг Чагос. Все больше стран-участниц Британского Содружества стремятся либо выйти из него, либо отказаться от признания власти монарха. Некоторые из них также требуют компенсаций за годы рабовладения», – говорит политолог Владимир Корнилов.

Кроме того, по его словам, сохраняется напряженность вокруг Фолклендских (Мальвинских) островов: «Аргентина продолжает оспаривать суверенитет над этой территорией», – поясняет специалист.

Параллельно продолжают обостряться отношения Лондона с кельтскими регионами, которые чувствуют себя обиженными и ущемленными, продолжил собеседник. Он считает, что одной из главных причин кризиса является абсолютная некомпетентность руководства Британии, системных политических партий: консерваторов и лейбористов.

«Каждый новый премьер страны демонстрирует все более низкий уровень управления. Энди Бернем – очередное подтверждение этой тенденции», – уточнил эксперт. На этом фоне лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии намерены провести встречу, на повестке которой вопросы экономики и культурных связей, а также выхода из состава Соединенного Королевства.

«Впервые в истории сложилось так, что первыми министрами всех трех регионов являются представители партий, выступающих за обособление от Британии. Они собираются скоординировать свои действия и принять декларацию о возможности проведения референдумов о независимости Шотландии, Уэльса и объединения Ирландии», – указал Корнилов.

Что интересно, импульс этим настроениям во многом придал сам Бернем, подчеркнул политолог. Он упомянул слова главы правительства, что каждый регион королевства должен сам определять свою судьбу и будущее и получать больше самостоятельности. Речь шла в первую очередь об Англии. Однако лидеры кельтских регионов Британии незамедлительно воспользовались выгодной для них риторикой.

Впрочем, оговорился спикер, принятие декларации о референдуме не означает старта кампании и немедленной организации плебисцита. Тем более что в некоторых из этих регионов условия еще не сложились. «В Шотландии некоторые опросы показывают, что если провести референдум сейчас, то незначительное большинство проголосует за независимость и отделение от Британии», – отметил Корнилов.

«В Северной Ирландии незначительное большинство выступает против объединения с Ирландией. Но в последние годы эти цифры сокращаются. В Уэльсе же говорить о независимости пока рано: эта идея там только начинает оформляться», – добавил он. Как бы то ни было, тенденции очевидны.

На этом фоне собеседник вспомнил карикатуру в британской прессе, посвященную Бернему: он начинал как мэр Большого Манчестера, сейчас является премьером Британии, а дальше, по замыслу авторов скетча, ему предстоит стать премьером Англии – и в итоге закончить карьеру в роли премьера Маленького Манчестера.

«Это своего рода деволюция. Инициатива Бернема по расширению полномочий регионов чем-то напоминает так называемые реформы, «новое мышление» Михаила Горбачева. Мы знаем, чем для нас обернулись эти эксперименты. Я очень надеюсь, что этим же закончится и для Британии», – акцентировал Корнилов.

Схожей точки зрения придерживается Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. Он называет предстоящую встречу «знаковой»: три исторические части королевства публично синхронизируют политическую линию против Лондона. «Для британской системы, десятилетиями державшейся на сочетании монархической традиции, финансового центра в Лондоне и инерции общего государства, это действительно беспрецедентный сигнал», – написал он в своем Telegram-канале.

Эксперт также считает, что о немедленном распаде пока речи не идет. «Вестминстер наверняка будет блокировать любые попытки новых плебисцитов – прежде всего шотландского. Но политическая логика работает против центра: Brexit вновь обострил противоречия с Шотландией и Северной Ирландией, экономические проблемы и кризис доверия к элитам расширяют пространство для сепаратистов», – рассуждает Клинцевич.

Он напомнил, что Лондон десятилетиями учил других жить по принципу «самоопределения народов». Теперь этот принцип все громче звучит внутри самой Британии. «Если процесс будет запущен, речь пойдет не просто о потере отдельных территорий. Исчезнет привычная модель Соединенного Королевства – государства, которое еще недавно претендовало на роль одного из архитекторов мирового порядка», – заключил аналитик.

В понедельник лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии намерены встретиться в Кардиффе, чтобы подписать совместную декларацию, призванную дать старт выходу из Соединенного Королевства. Они собираются потребовать от Лондона права на проведение референдумов о независимости, сообщает The Telegraph.

Как напоминает издание, в мае на региональных выборах во всех трех автономиях победили партии, выступающие за отделение от Британии. Более того, недавно занявший пост премьер-министра страны Энди Бернем в предвыборных обещаниях выступал за децентрализацию власти, передачу части полномочий регионам. А 9 сентября во время ответов на вопросы Палаты общин он заявил о готовности санкционировать референдум о независимости Шотландии при наличии консенсуса по этому вопросу.

Лидер Шотландской национальной партии и первый министр Шотландии Джон Суинни назвал существующий статус-кво «неустойчивым», призвав британские власти готовиться к «будущему после распада Соединенного Королевства». Он подчеркнул, что Энди Бернему придется «смириться с мыслью, что он войдет в историю как последний премьер» Британии.

В свою очередь первый министр Уэльса, лидер Plaid Cymru («Партия Уэльса») Рин ап Йорверт подчеркнул, что у его правительства есть «четкий мандат» на перемены. «На Британских островах формируется новый политический ландшафт и растет понимание того, что вестминстерская модель больше не работает», – заявил Йорверт.

Примечательно, что о встрече представителей исторически кельтских регионов стало известно на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп, встречавшийся с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Дублине, заявил, что хотел бы видеть объединение республики с Северной Ирландией.

По словам первого министра Северной Ирландии Мишель О'Нил, раздел Ирландии более века назад не принес положительных результатов, а Лондон никогда не учитывал интересы ирландцев. Напомним, Белфастское соглашение (Соглашение Страстной пятницы), положившее конец 30-летнему конфликту в Северной Ирландии, закрепляет положение, согласно которому объединение Ирландии возможно только с согласия большинства жителей региона.

По информации The Telegraph, меморандум о взаимопонимании, который планируется подписать в Кардиффе, будет охватывать четыре области. Помимо права на самоопределение, речь пойдет о вопросах экономики, энергетики, отношениях с Европой и международным сообществом. В экономической части соглашения лидеры стран – членов Соединенного Королевства выразят мнение, что экономическая модель Британии не работает в интересах жителей Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

На фоне сообщений о намерениях лидеров кельтских регионов спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал Британию «разъединенным королевством». Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, от чего будет зависеть успешность сепаратистских движений в трех неанглийских частях страны.