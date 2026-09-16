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    16 сентября 2026, 10:55 • Новости дня

    Глава Еврокомиссии назвала число жертв аномальной жары в Европе

    Урсула фон дер Ляйен заявила о 35 тыс. жертв европейской жары

    Tекст: Мария Иванова

    Минувшим летом аномальные температуры в Европе стали причиной гибели около 35 тыс. человек сверх средних статистических показателей.

    Европа столкнулась с серьезными последствиями аномальных температурных рекордов, передает РИА «Новости».

    Выступая в Европарламенте в Страсбурге, глава Европейской комиссии привела тревожные данные о влиянии климатических изменений на континент.

    «35 тыс. смертей во время волн жары. Дома престарелых и больницы опасно перегревались, и все это лишь предвестие того, что нас ожидает», – заявила Урсула фон дер Ляйен.

    Политик также обратила внимание на то, что европейский регион нагревается в два раза быстрее, чем остальной мир. В связи с этим она подтвердила намерение Европейского союза строго придерживаться ранее установленных климатических целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, завершившееся лето в Западной Европе стало самым теплым за всю историю метеонаблюдений.

    Британская газета Guardian оценила число избыточных смертей в Германии, Франции и Испании в 25 тысяч. В одной только Испании аномальная жара унесла жизни более 5 тыс. человек.

    15 сентября 2026, 18:06 • Новости дня
    Алиев назвал Европейский парламент логовом коррупционеров
    Алиев назвал Европейский парламент логовом коррупционеров
    @ IMAGO/Christian Spicker/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев подверг резкой критике Европейский парламент, обвинив структуру в масштабной коррупции и сокрытии незаконных доходов руководства.

    Глава государства сделал соответствующее заявление на встрече с генеральным секретарем Организации тюркских государств Кубанычбеком Омуралиевым, передает РИА «Новости». На мероприятии также присутствовали члены и наблюдатели Совета руководителей мусульманских религиозных управлений ОТГ.

    «Я говорю это со всей ответственностью: Европейский парламент является логовом коррупционеров. Из дома его вице-президента изъяли миллионы долларов в чемоданах, но все это замяли», – подчеркнул азербайджанский лидер.

    В мае азербайджанский парламент заморозил контакты с европейскими депутатами.

    Помощник президента республики Хикмет Гаджиев назвал принятую европейцами резолюцию дипломатическим позором.

    Позже Ильхам Алиев обвинил этот орган в саботаже мирного процесса на Кавказе.

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    15 сентября 2026, 20:28 • Новости дня
    США выделили Финляндии 20 млн долларов на строительство тротилового завода

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтон выделил 20 млн долларов на строительство нового завода по производству тротила в Финляндии, который планируется запустить к 2028 году, сообщило финское Минобороны.

    Финляндия получила от Соединенных Штатов 20 млн долларов финансовой поддержки на строительство завода по производству тротила, передает РИА «Новости». Новое предприятие строится в городе Пори и будет введено в эксплуатацию в 2028 году. Оно станет вторым по производству тротила в Евросоюзе после завода в Польше.

    «Проект получил 20 млн долларов финансовой поддержки от Соединенных Штатов», – говорится в сообщении финского ведомства. Производственный комплекс будет выпускать взрывчатку для нужд Финляндии и НАТО, а также позволит оказывать долгосрочную поддержку Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной 2024 года Финляндия запланировала срочное строительство завода по производству тротила.

    Впоследствии европейские страны столкнулись с острым дефицитом этого взрывчатого вещества из-за конфликтов на Украине и Ближнем Востоке.

    Для решения проблемы нехватки боеприпасов американские власти выделили средства на возведение собственного предприятия в штате Кентукки.

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    16 сентября 2026, 11:52 • Видео
    Британия трещит по швам

    Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

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    15 сентября 2026, 18:12 • Новости дня
    Каллас выразила готовность поговорить с Путиным по телефону

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила готовность ответить на гипотетический телефонный звонок президента России Владимира Путина, несмотря на разногласия сторон.

    «Конечно, я буду разговаривать, если появится такая возможность», – сказала она в интервью финской телерадиокомпании Yle, передает РИА «Новости». При этом политик подчеркнула, что выступает против начала диалога с российской стороной на условиях Москвы.

    По ее мнению, переговорный процесс не должен диктоваться требованиями, выдвигаемыми руководством России.

    В мае глава евродипломатии выразила готовность вести переговоры с Россией.

    Позже политик потребовала от Москвы уступок перед началом диалога.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил возможность контактов Москвы с Каей Каллас.

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    15 сентября 2026, 17:44 • Новости дня
    Цена бензина в Германии обновила исторический рекорд

    DPA: Цена бензина Super E10 в Германии достигла рекордных 2,28 евро за литр

    Tекст: Денис Тельманов

    Стоимость бензина марки Super E10 на автозаправочных станциях Германии достигла исторического максимума, превысив отметку в 2,28 евро за один литр, пишет агентство DPA.

    Стоимость бензина марки Super E10 на немецких автозаправках в понедельник побила рекорд, установленный днем ранее, передает РИА «Новости» со ссылкой на DPA. Предыдущий исторический максимум был зафиксирован 13 сентября, когда цена за литр этого вида топлива достигла 2,273 евро.

    «Бензин Super E10 еще никогда не стоил так дорого... В понедельник его среднесуточная цена составила 2,286 евро за литр», – говорится в сообщении агентства, которое опирается на данные немецкого автоклуба ADAC.

    Кроме того, стоимость дизельного топлива в Германии также приближается к рекордным значениям. В настоящее время средняя цена за литр дизеля составляет 2,412 евро.

    На фоне неконтролируемого роста цен Социал-демократическая партия Германии предложила установить государственный потолок цен на топливо. Однако их партнеры по коалиции из блока ХДС/ХСС предостерегают от поспешного вмешательства в рынок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября стоимость бензина марки Super E10 в Германии достигла исторического максимума в 2,215 евро.

    В период летних каникул цена литра дизельного топлива в ФРГ поднялась до 2,28 евро. Из-за резкого подорожания немецкие автомобилисты массово устремились в Чехию за дешевым горючим.

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    15 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    Европарламент одобрил льготные торговые условия для Армении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский парламент одобрил предоставление Армении льготных торговых условий, сообщил глава представительства республики при Евросоюзе Тигран Балаян.

    «Европейский парламент одобрил предложение Европейской комиссии о предоставлении автономных торговых мер для армянских товаров. Еще один важный шаг для партнерства между Арменией и ЕС», – приводит «Интерфакс» заявление Балаяна.

    Голосование прошло во вторник. Инициативу поддержали 583 депутата, 49 выступили против, а 39 воздержались. Ранее, в начале сентября, Совет ЕС объявил о решении ввести временные меры по либерализации торговли армянской продукцией.

    Эти шаги направлены на поддержку экономики Армении после торговых ограничений, введенных Россией. В Брюсселе отметили, что меры либерализуют около 80% армянского экспорта в Евросоюз, включая почти 99% поставок свежих фруктов и овощей, а также более 91% напитков.

    Новые правила будут действовать в течение двух лет с момента вступления регламента в силу. Преференциальное соглашение включает защитные механизмы для рынка ЕС на случай негативного влияния импорта на местных производителей.

    В начале сентября Совет Евросоюза одобрил временное послабление торгового режима с Арменией на два года.

    Летом Брюссель анонсировал отмену пошлин на 80% армянского экспорта.

    Ранее Еврокомиссия пообещала выделить Еревану пакет финансовой поддержки из-за российских экспортных ограничений.

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    15 сентября 2026, 22:47 • Новости дня
    Поставки удобрений из России в ЕС сократились до минимума с января

    Tекст: Антон Антонов

    Экспорт российских удобрений в страны Евросоюза сократился, достигнув минимума с января, свидетельствуют данные Евростата.

    Поставки российских удобрений в Евросоюз за июль сократились на две трети по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении показатель снизился на 27%, до 31,6 млн евро, передает РИА «Новости».

    Всего за январь-июль из России в ЕС поступило удобрений на 329,5 млн евро – в 3,7 раза меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Основную часть июльских поставок составили калийные удобрения на сумму 21,3 млн евро, также в Евросоюз ввезли азотные удобрения на 8,7 млн евро и смешанные на 1,5 млн евро.

    На фоне сокращения объемов Россия опустилась на четвертое место среди крупнейших поставщиков удобрений в ЕС. Первую строчку заняли Египет с показателем 86,4 млн евро и Марокко с 71,7 млн евро, следом расположилась Канада с 38,9 млн евро. Замкнула пятерку лидеров Норвегия, поставившая удобрений почти на 21,3 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза в марте 2026 года почти вдвое увеличили закупки российских удобрений – импорт превысил 50 млн евро.

    Россия по итогам января-ноября 2025 года осталась крупнейшим поставщиком удобрений в ЕС вопреки санкциям, несмотря на введенные пошлины.

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    15 сентября 2026, 19:08 • Новости дня
    Неизвестный беспилотник разбился у военного аэродрома бундесвера под Ганновером

    Bild: Неизвестный дрон разбился у военного аэродрома бундесвера под Ганновером

    Неизвестный беспилотник разбился у военного аэродрома бундесвера под Ганновером
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Беспилотный летательный аппарат неустановленной принадлежности потерпел крушение в безлюдной местности неподалеку от немецкого аэродрома Вунсторф под Ганновером, пишет газета Bild.

    Инцидент произошел в федеральной земле Нижняя Саксония, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild. На место происшествия оперативно стянули крупные силы полиции.

    В настоящее время правоохранительные органы ведут поиск обломков рухнувшего аппарата. Падение произошло вдали от жилых домов, поэтому угрозы для местного населения нет.

    Специалистам предстоит выяснить личность владельца и оператора дрона. На данный момент эта информация остается неизвестной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бундесвер за последние годы зафиксировал сотни пролетов неопознанных беспилотников над немецкими военными объектами.

    В начале августа охранники заметили шесть подозрительных дронов над базой ремонта зенитных ракетных комплексов Patriot в Мехернихе.

    В ответ на участившиеся инциденты в Кохштедте начал работу специальный исследовательский центр антидроновой защиты.

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    16 сентября 2026, 01:54 • Новости дня
    Фон дер Ляйен собралась предложить создание Европейского Совета Безопасности
    Фон дер Ляйен собралась предложить создание Европейского Совета Безопасности
    @ Christian Charisius/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время своей речи в Европарламенте намерена предложить создание Европейского Совета Безопасности для координации ответов на растущие угрозы, пишет Euractiv со ссылкой на имеющийся в его распоряжении текст выступления.

    Ожидается, что в среду фон дер Ляйен призовет лидеров ЕС, а также Украины, Британии, Норвегии и Канады объединиться в новом формате для координации ответов на растущие угрозы, сообщает Euractiv.

    «Это еще более актуально сейчас, учитывая природу и масштаб возникающих рисков. Именно поэтому мы изложим наши идеи, чтобы сделать Европейский Совет Безопасности реальностью», – говорится в черновике речи.

    Евросоюзу также предложат создать новый «протокол безопасности», аналогичный пятой статье НАТО. Он позволит любому государству-члену ЕС созвать остальных в случае угрозы. По словам фон дер Ляйен, институты и процесс принятия решений в Европе отстают от новой реальности.

    Идея создания Европейского Совета Безопасности ранее обсуждалась как франко-германская инициатива. Она получила новый импульс после начала спецоперации на Украине. Новый орган может стать потенциальным конкурентом НАТО, и пока неясно, поддержат ли этот формат генсек альянса Марк Рютте или Вашингтон, пишет Euractiv.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Евросоюз приступил к разработке новой стратегии безопасности.

    Позже фон дер Ляйен и Рютте объявили о завершении эпохи оборонного аутсорсинга для Европы.

    До этого глава Еврокомиссии обещала превратить ЕС в полноценный оборонный союз.

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    15 сентября 2026, 13:04 • Новости дня
    Россия заняла второе место по стоимости поставок СПГ в ЕС

    Россия заняла второе место после США по стоимости поставок СПГ в ЕС в июле

    Tекст: Игорь Иножарский

    По итогам июля Россия вышла на второе место после США по стоимости поставок сжиженного природного газа в Евросоюз, обеспечив 18,6% европейского импорта СПГ.

    США заняли первое место с долей 53,9% и поставками на 1,8 млрд евро. Всего в январе-июле Европа закупила у России СПГ на 5,15 млрд евро, подсчитал ТАСС на основе данных Евростата.

    Поставки российского СПГ в ЕС в июле сократились на 12% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В августе отгрузки упали до пятилетнего минимума в 682 млн куб. м, свидетельствуют данные аналитического центра Bruegel.

    Совет ЕС 26 января утвердил полный запрет на поставки российского СПГ с 1 января 2027 года, а на трубопроводный газ – с 30 сентября 2027 года. Импорт СПГ по краткосрочным контрактам запрещен с 25 апреля 2026 года, краткосрочные контракты на поставку трубопроводного газа должны были завершиться до 17 июня 2026 года.

    Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия, учитывая намерение Евросоюза полностью отказаться от российского газа, может сама досрочно инициировать уход с европейского рынка и переориентировать поставки на других, более заинтересованных покупателей. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что российские компании перенаправят часть поставок СПГ из Европы в дружественные страны, в том числе Китай, Индию, Таиланд и Филиппины, не дожидаясь очередных ограничений со стороны ЕС.

    По итогам 2025 года Россия также занимала второе место после США с долей 16,1%. Общие поставки газа в Европу составили 38 млрд куб. м, из которых чуть более 20 млрд куб. м пришлось на СПГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны ЕС в марте вдвое увеличили закупки российского СПГ. При этом Германия планировала разорвать контракт с «Ямал СПГ». Россия поднялась на третье место по поставкам газа в ЕС в мае.

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    15 сентября 2026, 18:27 • Новости дня
    Синоптик предупредила о надвигающихся на ряд регионов России ночных заморозках

    Синоптик Паршина: На ряд регионов России надвигаются ночные заморозки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ведущий метеоролог Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила о падении температуры до минус двух градусов на северо-западе страны в ночь на среду.

    Существенное снижение температуры ожидается на северо-западе страны в ночь на 16 сентября, передает РИА «Новости». «Заморозки до минус двух градусов возможны в Карелии, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях», – сказала Паршина.

    Резкое похолодание затронет и центральные субъекты европейской части России. Специалист добавила, что в Тверской, Костромской и Ярославской областях столбики термометров могут опуститься до минус одного градуса в предстоящую ночь.

    В начале сентября Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Московском регионе из-за похолодания.

    В конце августа синоптики спрогнозировали первые заморозки в Костромской области.

    Ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила жителей восточных регионов России о грядущих ночных заморозках.

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    15 сентября 2026, 18:36 • Новости дня
    Протестующие из-за зарплат полицейские в Париже принесли гробы к парламенту

    BFMTV: Протестующие полицейские в Париже принесли гробы к зданию парламента

    Tекст: Валерия Городецкая

    Недовольные недостаточным финансированием французские полицейские принесли гробы со скелетами в униформе к зданию Национального собрания в Париже, сообщил телеканал BFMTV.

    «Гробы с надписью «RIP полиция» были поставлены перед Национальным собранием», – приводит РИА «Новости» сообщение BFMTV. Внутри гробов находились скелеты, одетые в форму сотрудников правоохранительных органов.

    Сами гробы несли участники манифестации, облаченные в черные плащи с капюшонами и держащие в руках косы. Кроме того, протестующие использовали шашки, выпускающие черный дым.

    Во вторник более десяти тысяч французских полицейских вышли на демонстрацию в Париже ради повышения окладов.

    В апреле прошлого года бойцы полицейского спецназа объявили бессрочную забастовку из-за постоянных переработок.

    В конце 2024 года сотрудники полиции вместе с другими бюджетниками потребовали отставки президента Эммануэля Макрона на фоне сокращения финансирования.

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    15 сентября 2026, 21:40 • Новости дня
    Гидрометцентр сообщил о желтом уровне погодной опасности в Подмосковье

    Гидрометцентр: В Подмосковье объявлен желтый уровень опасности из-за тумана

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Подмосковье ввели особый режим погодной опасности из-за густого тумана, который ожидается в регионе, сообщили в Гидрометцентре.

    Предупреждение об ухудшении видимости объявлено в Подмосковье, передает РИА «Новости». «Желтый уровень погодной опасности из-за тумана объявлен в Московской области», – уточнили синоптики.

    Особый режим будет действовать в регионе с полуночи до восьми утра среды, 16 сентября.

    Накануне комплекс городского хозяйства Москвы предупредил о снижении видимости на дорогах до 200 метров.

    В конце августа Гидрометцентр уже вводил желтый уровень погодной опасности из-за плотного тумана.

    Весной подмосковное управление МЧС фиксировало аналогичное ухудшение метеоусловий.

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    16 сентября 2026, 00:45 • Новости дня
    Спикер парламента Грузии обвинил Брюссель в предательстве ценностей ЕС

    Спикер парламента Грузии Папуашвили: Брюссель ведет ЕС к пропасти

    Tекст: Антон Антонов

    Брюссель искажает основополагающие ценности Евросоюза и отдаляет объединение от них, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

    «Брюссель сегодня ведет Евросоюз к цивилизационной пропасти, и этому нужно помочь», – приводит слова Папуашвили РИА «Новости» со ссылкой на грузинский Первый канал.

    По его словам, в ЕС обсуждается возможность приема новых членов на условиях, при которых они не станут полноправными участниками объединения. Спикер отметил, что кандидатам фактически предлагают членство, разделенное на два класса – привилегированных «аристократов» и низших участников союза.

    Папуашвили подчеркнул, что у Грузии нет проблем с Европой как цивилизационным пространством, однако именно политика Брюсселя, по его мнению, ведет к искажению базовых европейских ценностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Папуашвили ранее заявлял, что Евросоюз довели до цивилизационной пропасти и что с нынешней евробюрократией страна не сможет найти общий язык до смены руководства ЕС.

    Позднее он подверг критике планы Брюсселя ограничить права для новых членов объединения, назвав это сегрегацией.

    Кроме того, Папуашвили усомнился в эффективности членства в ЕС на фоне попыток крупных европейских стран «похитить» объединение.

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    16 сентября 2026, 06:36 • Новости дня
    Синоптик Тишковец предсказал реинкарнацию бабьего лета в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В октябре жителей столичного региона ожидает возвращение теплой и сухой погоды с большим количеством солнечных дней, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Во втором месяце осени жителей столичного региона ждет возвращение теплой и сухой погоды, сказал Тишковец РИА «Новости».

    «У меня есть основания полагать, что будет реинкарнация бабьего лета и в октябре месяце в виде старого бабьего лета, с приличным количеством солнечных дней», – отметил синоптик.

    По словам эксперта, дефицит осадков в октябре указывает на высокую вероятность повторения бабьего лета. Ранее Тишковец сообщал, что на текущей неделе в Москве установилась относительно сухая погода, а воздух прогреется до 21 градуса тепла.

    Ранее Тишковец сообщал об установлении бабьего лета «на минималках» в Москве.

    Специалист Гидрометцентра Людмила Паршина допустила вероятность возвращения тепла во второй половине сентября.

    До этого метеорологи предрекли москвичам повышение температуры воздуха до 26 градусов.

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    16 сентября 2026, 10:44 • Новости дня
    Глава Еврокомиссии заявила о критическом торговом дефиците с Китаем

    Урсула фон дер Ляйен назвала критическим торговый дефицит Евросоюза с Китаем

    Tекст: Игорь Иножарский

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила о критическом торговом дефиците Евросоюза с Китаем, достигающем 1 млрд евро в день.

    Торговый дисбаланс между Евросоюзом и Китаем достиг переломного момента, пишет издание Politico.

    В обращении к европейским законодателям глава Еврокомиссии подчеркнула, что второй китайский шок уже наступил и ведет к деиндустриализации главных промышленных центров Европы.

    Брюссель ведет диалог с Пекином для восстановления баланса в торговле. Из-за слабого внутреннего спроса Китаю необходим европейский рынок, поэтому поиск совместных решений отвечает интересам обеих сторон.

    Несмотря на жесткую риторику, конкретные шаги по защите промышленности от недобросовестной конкуренции пока не названы. Ожидается, что переговоры между чиновниками Евросоюза и Китая активизируются перед октябрьским саммитом европейских лидеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее фон дер Ляйен признала крах европейской экономической модели. Весной в Европарламенте предупреждали о риске отставки председателя Еврокомиссии. Евродепутаты отклонили вотум недоверия политику.

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