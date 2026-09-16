Глава Еврокомиссии назвала число жертв аномальной жары в Европе

Урсула фон дер Ляйен заявила о 35 тыс. жертв европейской жары

Tекст: Мария Иванова

Европа столкнулась с серьезными последствиями аномальных температурных рекордов, передает РИА «Новости».

Выступая в Европарламенте в Страсбурге, глава Европейской комиссии привела тревожные данные о влиянии климатических изменений на континент.

«35 тыс. смертей во время волн жары. Дома престарелых и больницы опасно перегревались, и все это лишь предвестие того, что нас ожидает», – заявила Урсула фон дер Ляйен.

Политик также обратила внимание на то, что европейский регион нагревается в два раза быстрее, чем остальной мир. В связи с этим она подтвердила намерение Европейского союза строго придерживаться ранее установленных климатических целей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, завершившееся лето в Западной Европе стало самым теплым за всю историю метеонаблюдений.

Британская газета Guardian оценила число избыточных смертей в Германии, Франции и Испании в 25 тысяч. В одной только Испании аномальная жара унесла жизни более 5 тыс. человек.