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    16 сентября 2026, 10:38 • Новости дня

    Война на Ближнем Востоке разогнала инфляцию в Британии

    Инфляция в Британии превысила 3% на фоне подорожания топлива

    Tекст: Игорь Иножарский

    Канцлер казначейства Британии Джон Хили заявил, что рост инфляции в стране до 3,1% в августе спровоцирован последствиями вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

    Потребительские цены в Соединенном Королевстве по итогам последнего месяца лета увеличились на 3,1% в годовом выражении по сравнению с 2,9% в июле, пишет The Guardian.

    Главным фактором роста стоимости жизни стало удорожание автомобильного топлива почти на четверть за прошедший год. Средняя цена бензина достигла 161,3 пенса за литр, а дизельного топлива – 181,8 пенса. Также заметно увеличилась стоимость авиабилетов на дальнемагистральные рейсы и сырья для промышленных предприятий.

    Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к скачку мировых цен на нефть выше 108 долларов за баррель. На этом фоне Банк Англии готовится к принятию решения по базовой процентной ставке, а правительство страны разрабатывает жесткий проект бюджета, который будет представлен в следующем месяце.

    Глава британского Минфина Джон Хили подчеркнул, что власти пытаются смягчить удар по семьям и бизнесу с помощью снижения налогов на счета за электроэнергию и ограничения цен на проезд в автобусах. По его словам, несмотря на глобальную неопределенность, британская экономика демонстрирует устойчивость.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае британские власти разрешили бессрочный ввоз нефтепродуктов из третьих стран, произведенных из российского сырья. Месяцем ранее авиакомпании в Британии стали отменять внутренние рейсы из-за высоких цен на топливо. В марте эксперты прогнозировали Соединенному Королевству острую нехватку горючего.

    15 сентября 2026, 06:47 • Новости дня
    Между Англией и Шотландией произошел конфликт из-за виски
    Между Англией и Шотландией произошел конфликт из-за виски
    @ IMAGO/Filippo Carlot/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Британское правительство официально присвоило английскому односолодовому виски статус защищенного наименования, что спровоцировало конфликт с производителями традиционного шотландского скотча, пишет Telegraph.

    «Война вокруг виски разгорелась после того, как английским сортам солодового виски был присвоен защищенный статус», – пишет Telegraph.

    Теперь английский напиток официально признан самостоятельной категорией наравне с шотландским, уэльским и ирландским виски. Решение правительства Британии вызвало резкую критику со стороны шотландских производителей. 

    Шотландская ассоциация виски, представляющая 90 компаний, планирует встретиться с британскими министрами для обсуждения ответных мер. Главная претензия заключается в том, что английский виски получил защищенный статус по правилам, отличающимся от шотландских. В Шотландии все этапы производства должны проходить на одной винокурне, тогда как в Англии допускается разделение процессов.

    В Шотландии считают, что определение английского солода ставит под угрозу устоявшуюся практику и многолетние традиции отрасли.

    В Англии сейчас насчитывается более 70 винокурен, которые экспортируют продукцию в 30 стран. Стоимость индустрии оценивается примерно в 1 млрд фунтов стерлингов, что создает угрозу для шотландского скотча, приносящего экономике Шотландии свыше 5 млрд фунтов ежегодно.

    Представитель Английской гильдии виски отверг претензии, отметив, что для оспаривания статуса шотландцам придется доказать экономический или репутационный ущерб. В свою очередь, в британском парламенте подчеркнули, что на рынке достаточно места для обоих секторов, и выбор должен оставаться за потребителями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подтвердили совместное стремление к самоопределению.

    В мае шотландский парламент поддержал идею проведения нового референдума о независимости.

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    14 сентября 2026, 00:10 • Новости дня
    The Telegraph: Шотландия и Уэльс решили развалить Британию
    The Telegraph: Шотландия и Уэльс решили развалить Британию
    @ Stephen Chung/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Главы правительств Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии намерены подписать совместную декларацию с требованием права на проведение референдумов о независимости от Соединенного Королевства.

    В понедельник политические деятели трех провинций соберутся на беспрецедентный саммит в Кардиффе, передает The Telegraph. Там ожидается подписание меморандума о взаимопонимании, который должен дать мощный толчок к выходу из-под контроля Королевства.

    Встреча организована после заявления Энди Бернема о готовности санкционировать очередной шотландский референдум при наличии четкого консенсуса.

    Первый министр Шотландии Джон Суинни отметил: «Бернем слился с мыслью, что войдет в историю как последний премьер-министр Соединенного Королевства».

    На фоне этих событий президент США Дональд Трамп во время визита в Дублин в субботу поддержал идею объединенной Ирландии. Политик назвал присоединение Северной Ирландии к Республике «великолепным делом» и выразил недоумение по поводу возможных негативных последствий этого шага.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кризис в Британии еще в мае повысил шансы на распад королевства. Brexit стал главным козырем сторонников независимости Шотландии. Власти Ирландии решили ужесточить правила получения гражданства.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    14 сентября 2026, 12:16 • Новости дня
    Политолог оценил угрозу развала Британии кельтскими регионами

    Политолог Корнилов: Кельтские регионы угрожают развалом Британии

    Политолог оценил угрозу развала Британии кельтскими регионами
    @ Michael Kappeler/DPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Нарастающие центробежные тенденции связаны с некомпетентностью руководства Британии, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Впрочем, по его мнению, принятие лидерами Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии декларации о референдуме о независимости не означает старта кампании и немедленной организации плебисцита, поскольку в некоторых из этих регионов еще не сложились условия.

    «Признаки кризиса британской государственности наблюдаются повсеместно. Так, Британия фактически потеряла архипелаг Чагос. Все больше стран-участниц Британского Содружества стремятся либо выйти из него, либо отказаться от признания власти монарха. Некоторые из них также требуют компенсаций за годы рабовладения», – говорит политолог Владимир Корнилов.

    Кроме того, по его словам, сохраняется напряженность вокруг Фолклендских (Мальвинских) островов: «Аргентина продолжает оспаривать суверенитет над этой территорией», – поясняет специалист.

    Параллельно продолжают обостряться отношения Лондона с кельтскими регионами, которые чувствуют себя обиженными и ущемленными, продолжил собеседник. Он считает, что одной из главных причин кризиса является абсолютная некомпетентность руководства Британии, системных политических партий: консерваторов и лейбористов.

    «Каждый новый премьер страны демонстрирует все более низкий уровень управления. Энди Бернем – очередное подтверждение этой тенденции», – уточнил эксперт. На этом фоне лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии намерены провести встречу, на повестке которой вопросы экономики и культурных связей, а также выхода из состава Соединенного Королевства.

    «Впервые в истории сложилось так, что первыми министрами всех трех регионов являются представители партий, выступающих за обособление от Британии. Они собираются скоординировать свои действия и принять декларацию о возможности проведения референдумов о независимости Шотландии, Уэльса и объединения Ирландии», – указал Корнилов.

    Что интересно, импульс этим настроениям во многом придал сам Бернем, подчеркнул политолог. Он упомянул слова главы правительства, что каждый регион королевства должен сам определять свою судьбу и будущее и получать больше самостоятельности. Речь шла в первую очередь об Англии. Однако лидеры кельтских регионов Британии незамедлительно воспользовались выгодной для них риторикой.

    Впрочем, оговорился спикер, принятие декларации о референдуме не означает старта кампании и немедленной организации плебисцита. Тем более что в некоторых из этих регионов условия еще не сложились. «В Шотландии некоторые опросы показывают, что если провести референдум сейчас, то незначительное большинство проголосует за независимость и отделение от Британии», – отметил Корнилов.

    «В Северной Ирландии незначительное большинство выступает против объединения с Ирландией. Но в последние годы эти цифры сокращаются. В Уэльсе же говорить о независимости пока рано: эта идея там только начинает оформляться», – добавил он. Как бы то ни было, тенденции очевидны.

    На этом фоне собеседник вспомнил карикатуру в британской прессе, посвященную Бернему: он начинал как мэр Большого Манчестера, сейчас является премьером Британии, а дальше, по замыслу авторов скетча, ему предстоит стать премьером Англии – и в итоге закончить карьеру в роли премьера Маленького Манчестера.

    «Это своего рода деволюция. Инициатива Бернема по расширению полномочий регионов чем-то напоминает так называемые реформы, «новое мышление» Михаила Горбачева. Мы знаем, чем для нас обернулись эти эксперименты. Я очень надеюсь, что этим же закончится и для Британии», – акцентировал Корнилов.

    Схожей точки зрения придерживается Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. Он называет предстоящую встречу «знаковой»: три исторические части королевства публично синхронизируют политическую линию против Лондона. «Для британской системы, десятилетиями державшейся на сочетании монархической традиции, финансового центра в Лондоне и инерции общего государства, это действительно беспрецедентный сигнал», – написал он в своем Telegram-канале.

    Эксперт также считает, что о немедленном распаде пока речи не идет. «Вестминстер наверняка будет блокировать любые попытки новых плебисцитов – прежде всего шотландского. Но политическая логика работает против центра: Brexit вновь обострил противоречия с Шотландией и Северной Ирландией, экономические проблемы и кризис доверия к элитам расширяют пространство для сепаратистов», – рассуждает Клинцевич.

    Он напомнил, что Лондон десятилетиями учил других жить по принципу «самоопределения народов». Теперь этот принцип все громче звучит внутри самой Британии. «Если процесс будет запущен, речь пойдет не просто о потере отдельных территорий. Исчезнет привычная модель Соединенного Королевства – государства, которое еще недавно претендовало на роль одного из архитекторов мирового порядка», – заключил аналитик.

    В понедельник лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии намерены встретиться в Кардиффе, чтобы подписать совместную декларацию, призванную дать старт выходу из Соединенного Королевства. Они собираются потребовать от Лондона права на проведение референдумов о независимости, сообщает The Telegraph.

    Как напоминает издание, в мае на региональных выборах во всех трех автономиях победили партии, выступающие за отделение от Британии. Более того, недавно занявший пост премьер-министра страны Энди Бернем в предвыборных обещаниях выступал за децентрализацию власти, передачу части полномочий регионам. А 9 сентября во время ответов на вопросы Палаты общин он заявил о готовности санкционировать референдум о независимости Шотландии при наличии консенсуса по этому вопросу.

    Лидер Шотландской национальной партии и первый министр Шотландии Джон Суинни назвал существующий статус-кво «неустойчивым», призвав британские власти готовиться к «будущему после распада Соединенного Королевства». Он подчеркнул, что Энди Бернему придется «смириться с мыслью, что он войдет в историю как последний премьер» Британии.

    В свою очередь первый министр Уэльса, лидер Plaid Cymru («Партия Уэльса») Рин ап Йорверт подчеркнул, что у его правительства есть «четкий мандат» на перемены. «На Британских островах формируется новый политический ландшафт и растет понимание того, что вестминстерская модель больше не работает», – заявил Йорверт.

    Примечательно, что о встрече представителей исторически кельтских регионов стало известно на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп, встречавшийся с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Дублине, заявил, что хотел бы видеть объединение республики с Северной Ирландией.

    По словам первого министра Северной Ирландии Мишель О'Нил, раздел Ирландии более века назад не принес положительных результатов, а Лондон никогда не учитывал интересы ирландцев. Напомним, Белфастское соглашение (Соглашение Страстной пятницы), положившее конец 30-летнему конфликту в Северной Ирландии, закрепляет положение, согласно которому объединение Ирландии возможно только с согласия большинства жителей региона.

    По информации The Telegraph, меморандум о взаимопонимании, который планируется подписать в Кардиффе, будет охватывать четыре области. Помимо права на самоопределение, речь пойдет о вопросах экономики, энергетики, отношениях с Европой и международным сообществом. В экономической части соглашения лидеры стран – членов Соединенного Королевства выразят мнение, что экономическая модель Британии не работает в интересах жителей Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

    На фоне сообщений о намерениях лидеров кельтских регионов спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал Британию «разъединенным королевством». Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, от чего будет зависеть успешность сепаратистских движений в трех неанглийских частях страны.

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    14 сентября 2026, 13:39 • Новости дня
    Лидеры кельтских наций заявили о желании вступить в Евросоюз

    Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия подписали декларацию о будущем в Евросоюзе

    Лидеры кельтских наций заявили о желании вступить в Евросоюз
    @ JON ROWLEY/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия подписали совместный меморандум, закрепив в нем стремление строить свое будущее в составе Европейского союза.

    Первые министры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали меморандум о взаимопонимании перед совместной пресс-конференцией в Кардиффе, передает РИА «Новости».

    Документ подтверждает совместную поддержку права каждой нации на самоопределение.

    «Мы считаем, что будущее наших стран принадлежит Европейскому союзу», – говорится в декларации, текст которой опубликовала валлийская газета Wales Online. При этом в итоговом документе не упоминаются референдумы о независимости, хотя ранее СМИ сообщали о планах политиков призвать к их проведению.

    Новый первый министр Уэльса Рин ап Йорверт отметил наличие четкого мандата на перемены у его правительства. Первый министр Шотландии Джон Суинни подчеркнул право шотландского народа самостоятельно определять свое конституционное будущее. Первый министр Северной Ирландии Мишель О'Нил добавила, что исторический раздел Ирландии не принес пользы, а Лондон традиционно игнорировал интересы ирландцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Энди Бернем заявил о готовности санкционировать референдум о независимости Шотландии.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал страну «Разъединенным королевством» на фоне действий кельтских политиков.

    Весной большинство депутатов шотландского парламента поддержало призыв к проведению голосования об отделении от Соединенного Королевства.

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    14 сентября 2026, 16:40 • Новости дня
    Бернем отказался поддержать референдумы о выходе кельтских наций из Британии

    Бернем не поддержал референдумы об отделении Шотландии, Уэльса и Ольстера

    Бернем отказался поддержать референдумы о выходе кельтских наций из Британии
    @ Stephan Goerlich/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Британии Энди Бернем отказался поддерживать инициативу о проведении референдумов по выходу кельтских наций из состава государства, сообщили в его канцелярии.

    В канцелярии подчеркнули, что Бернем намерен сосредоточиться на решении экономических проблем, связанных с ростом стоимости жизни, передает РИА «Новости». Он не планирует участвовать в конституционных дебатах.

    «Премьер-министр привержен осуществлению реформ во всех четырех странах Соединенного Королевства и твердо верит в их союз. Соединенное Королевство достигает наилучших результатов, когда люди объединяются вокруг наших общих ценностей и решения проблем, а не разделяются», – говорится в заявлении канцелярии на Даунинг-стрит.

    Телеканал Sky News отмечает, что требования регионов различаются. Северная Ирландия хочет объединиться с Ирландией, а Шотландия рассчитывает добиться разрешения на референдум к 2031 году. При этом Уэльс пока добивается лишь дополнительных полномочий.

    Напомним, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия подписали совместный меморандум о будущем в составе Евросоюза. Лидеры этих автономий собираются потребовать от Лондона права на проведение референдумов о независимости.

    Ранее большинство депутатов парламента Шотландии одобрило призыв к проведению голосования об отделении от Британии.

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    14 сентября 2026, 07:43 • Новости дня
    В Лондоне решили построить крупнейший со Второй мировой военный завод

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В центральной части Лондона появится крупнейшее со времен Второй мировой войны оборонное предприятие, которое займется производством компонентов для военной техники, его запустит британский стартап Isembard.

    Компания возвела на месте бывшего автопарка четырехэтажное здание общей площадью 160 тыс. квадратных метров, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    В новом комплексе разместятся не только производственные мощности, но и штаб-квартира организации.

    Предприятие займется выпуском комплектующих для беспилотников, ракет, робототехники, подводных лодок и реактивных двигателей. Генеральный директор компании Александр Фицджеральд отметил, что среди главных заказчиков числятся американская Anduril, британская Babcock International и правительство Соединенного Королевства.

    Компания намерена активно развивать производственную сеть. В настоящее время по франшизе функционируют около 15 заводов Isembard в Британии, США, Франции и Германии. Эксперты оценивают стоимость стартапа примерно в 500 млн долларов.

    Прежний британский премьер-министр Кир Стармер заявлял о масштабном увеличении военного бюджета страны.

    Правительство Британии решило направить 5 млрд фунтов стерлингов на развитие военных БПЛА.

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    14 сентября 2026, 16:48 • Новости дня
    В Британии назвали жутким предупреждение Медведева в адрес Литвы

    Daily Express: Медведев сделал Вильнюсу жуткое предупреждение

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сделал литовским властям пугающее предупреждение, пишет британская газета Daily Express.

    Медведев предупредил Литву о возможных последствиях изменения ее безъядерного статуса, пишет Daily Express. Издание отмечает, что политик сделал «жуткое предупреждение, что Литва может «исчезнуть с карты мира», передает РИА «Новости».

    «Медведев сделал жуткое предупреждение, что Литва может «исчезнуть с карты мира», – говорится в публикации.

    Напомним, правительство Литвы запланировало исключение из конституции пункта о запрете оружия массового поражения.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о взятии территории республики под прицел российского ядерного оружия.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о риске полного уничтожения этого прибалтийского государства при прямом вооруженном столкновении с Москвой.

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    14 сентября 2026, 01:11 • Новости дня
    Дмитриев дал Британии новое название после раздрая в королевстве

    Tекст: Катерина Туманова

    Королевство стало иным, заметил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, когда дал Британии новое название.

    «Разъединенное королевство», – написал он в соцсети Х.

    К посту Дмитриев приложил фото премьер-министра Британии Энди Бернема с логотипом The Telegraph и названием статьи газеты о том, как первые министры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подпишут в понедельник декларацию о референдумах о независимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кризис в Британии еще в мае повысил шансы на распад королевства. Brexit стал главным козырем сторонников независимости Шотландии. Власти Ирландии решили ужесточить правила получения гражданства.

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    13 сентября 2026, 22:58 • Новости дня
    Трамп объявил о снятии американских пошлин с ирландского виски

    Трамп снял пошлины с ирландского виски

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что отменит американские пошлины на ирландский виски, объявив об этом в воскресенье во время посещения турнира по гольфу на семейном поле в западной Ирландии.

    «От имени Соединенных Штатов Америки я отменю пошлины», – передает Bloomberg слова Трампа под одобрительные возгласы толпы на церемонии вручения трофея Открытого чемпионата Ирландии.

    Ирландский виски и другие товары из Европейского союза, как правило, облагаются 10-процентной пошлиной в рамках скорректированной ставки после решения Верховного суда, отменившего ранее введенные Трампом пошлины.

    Решение Трампа было объявлено в тот момент, когда Шейн Лоури, ирландский профессиональный гольфист, выиграл Открытый чемпионат Ирландии на своей родине.

    Это заявление стало крупной победой для ирландского правительства и подчеркнуло часто меняющийся подход к торговой политике при президенте США.

    Решение, о котором Трамп объявил под бурные аплодисменты на семейном поле для гольфа в Дунбеге, было принято по итогам двухдневного визита. Ирландия в это время предпринимала усилия по ведению деликатной дипломатии и поддержанию теплых отношений с президентом США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, визиту американского президента в Ирландию традиционно предшествовал масштабный протест прошел в Дублине.

    В августе прокуратура Шотландии предъявила обвинения в терроризме разгромившим гольф-поле Трампа пропалестинским активистам.

    В 2025 году жители Эдинбурга и Абердина устроили массовые акции против приезда американского лидера.

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    14 сентября 2026, 21:55 • Новости дня
    Британия начала национализацию обанкротившейся сталелитейной Speciality Steel UK

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британское министерство по делам бизнеса инициировало процесс перевода в государственную собственность предприятия Speciality Steel UK.

    Завод расположен в Йоркшире на севере Англии, передает РИА «Новости». «Правительство работает над приобретением государством компании Speciality Steel UK (SSUK). Предприятия компании обеспечивают более 1300 рабочих мест», – говорится в официальном заявлении ведомства.

    В 2025 году компания, находившаяся под контролем британо-индийского магната Санджива Гупты, признала себя банкротом. После этого предприятие перешло под управление государства. В июле 2026 года власти Британии аналогичным образом национализировали убыточную сталелитейную компанию British Steel.

    В июле британское правительство национализировало убыточную сталелитейную компанию British Steel.

    В ответ Пекин пообещал защитить законные права своих инвесторов.

    Для спасения этого предприятия парламент страны ранее одобрил специальный экстренный законопроект.

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    14 сентября 2026, 11:56 • Новости дня
    В Букингемском дворце при реставрации нашли старинные вещи

    При ремонте Букингемского дворца обнаружили исторические вещи персонала

    Tекст: Мария Иванова

    Во время масштабной реставрации Букингемского дворца рабочие обнаружили множество исторических предметов середины XX века, принадлежавших персоналу королевской резиденции.

    «В ходе реставрации штаб-квартиры британской монархии были обнаружены утерянные или давно забытые предметы, позволяющие заглянуть за кулисы жизни персонала Букингемского дворца», – передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Guardian.

    Масштабный ремонт резиденции рассчитан на десять лет и оценивается в 370 млн фунтов стерлингов. Проект включает замену электропроводки, обновление водопровода и системы отопления.

    Среди находок оказались купоны для ставок на футбольные матчи 1957 года, старые черные ботинки и обрывки театральных афиш из газеты Standard 1889 года. Строители также выявили старую проводку с изоляцией из вулканизированной индийской резины.

    В куске строительного камня обнаружили билет на игру в вист за шесть пенсов, датированный 14 апреля 1949 года. Он был выпущен общественным клубом королевского двора в период правления Георга VI. Кроме того, рабочие нашли инструкции для персонала к приему в честь 25-летия дипломатического корпуса в 1977 году, старинную керамическую плитку середины XIX века, оловянную кружку, газету Daily Express 1966 года, бутылку воды Schweppes и коробку с рождественскими открытками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Букингемский дворец отказал принцу Гарри в предоставлении жилья на время визита в Британию.

    Эксперты предложили два дорогостоящих сценария капитального ремонта исторического здания британского парламента.

    В августе 2024 года в центре Лондона загорелся исторический дворец Сомерсет-хаус.

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    14 сентября 2026, 21:08 • Новости дня
    Во время полумарафона в Англии умерли два участника забега

    Sky: Во время полумарафона Great North Run в Англии умерли два участника забега

    Tекст: Вера Басилая

    Двое молодых мужчин умерли во время участия в 45-м полумарафоне Great North Run, прошедшем в Англии 13 сентября, сообщил телеканал Sky.

    «Все, кто принимал участие в организации забега Great North Run, выражают искренние соболезнования семьям и друзьям двух участников. Мы продолжаем оказывать поддержку их семьям в это невероятно трудное время, и наши мысли и соболезнования обращены ко всем, кто любил и знал их», – приводит Sky заявление организаторов, передает ТАСС.

    Забег прошел 13 сентября. Традиционно соревнование организуют ежегодно в первой половине сентября. Следующий старт официально запланирован на 12 сентября 2027 года.

    В августе прошлого года пожилой бегун скончался от сердечного приступа на Сибирском международном марафоне в Омске.

    Также два человека погибли от переохлаждения на трейловом забеге в Мурманской области.

    Весной того же года два участника полумарафона в Алма-Ате умерли на дистанции из-за проблем со здоровьем.

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    15 сентября 2026, 08:07 • Новости дня
    Jaguar Land Rover предложил вооружить НАТО новыми армейскими внедорожниками

    Jaguar Land Rover предложил странам НАТО купить военные внедорожники Defender

    Tекст: Мария Иванова

    Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover планирует поставлять обновленную версию армейского внедорожника Defender Wolf Series II государствам Североатлантического альянса.

    Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover ведет активные переговоры о поставках военной техники ряду стран Североатлантического альянса, передает ТАСС.

    Речь идет о приобретении обновленной версии армейского автомобиля Defender Wolf Series II.

    Компания намерена извлечь выгоду из европейской программы перевооружения Readiness 2030. Эта стратегическая инициатива Евросоюза направлена на наращивание военного потенциала и укрепление оборонной автономии региона.

    «Новый Defender Wolf Series II вполне подходит для вооруженных сил, что касается адаптации к широкому спектру ролей и требований, которые предъявляют военные организации», – заявил представитель JLR Патрик Макгилликадди. По его словам, новые контракты поддержат испытывающий трудности автомобильный сектор Британии и создадут возможности для более чем 2 тыс. местных поставщиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября британский автопроизводитель Jaguar Land Rover запланировал увольнение 4 тыс. сотрудников из-за американских пошлин.

    Для выполнения новых обязательств в рамках НАТО Великобритании потребуется увеличить оборонные расходы на 800 млрд фунтов стерлингов до 2040 года.

    Ранее бывший британский премьер-министр Кир Стармер объявил о начале масштабной подготовки вооруженных сил страны к возможным боевым действиям.

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    16 сентября 2026, 06:13 • Новости дня
    МИД Аргентины вызвал послов Британии и Израиля из-за Мальвинских островов

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство иностранных дел Аргентины сообщило, что вызвало послов Великобритании и Израиля из-за планов по добыче нефти у спорных Мальвинских (Фолклендских) островов без согласия Буэнос-Айреса.

    Аргентина официально выразила протест в связи с проектом Sea Lion – разработкой нефтяных месторождений у спорных островов, передает ТАСС.

    «МИД Аргентины вызвал послов Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Государства Израиль для личного вручения официальных нот протеста», – говорится в сообщении ведомства.

    В Буэнос-Айресе также осудили публикацию Британией рекомендаций по ведению бизнеса на спорной территории: по мнению аргентинских властей, эти документы призваны продвигать незаконную коммерческую деятельность и добычу углеводородов на Мальвинских островах, Южной Георгии и Южных Сандвичевых островах.

    В МИД Аргентины считают, что таким образом Британия нарушает резолюцию 31/49 Генассамблеи ООН, которая призывает Аргентину и Соединенное Королевство воздерживаться от односторонних действий до завершения процесса урегулирования спора о суверенитете островов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия намерена направить новые истребители на спорные Мальвинские острова до 2027 года.

    Президент Аргентины Хавьер Милей ранее отказался от октябрьской поездки в Великобританию из-за обострения ситуации вокруг архипелага.

    Власти Аргентины также решили привлечь к уголовной ответственности иностранные нефтегазовые компании, добывающие углеводороды у спорных островов.

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    16 сентября 2026, 10:07 • Новости дня
    Британия пожаловалась США на угрожающие безопасности публикации Маска

    WSJ: Британия следила за постами Маска из-за угроз национальной безопасности

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Британии отслеживали публикации предпринимателя Илона Маска на предмет угроз национальной безопасности и жаловались американским дипломатам, пишут СМИ.

    Британские власти следили за публикациями американского предпринимателя в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), выявляя возможные риски, передает РИА «Новости».

    Дипломаты направляли неофициальные жалобы в Госдепартамент США, протестуя против его высказываний, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

    Журналисты проанализировали посты бизнесмена за последние четыре с половиной года. Ни одна другая страна не привлекала такого частого внимания Илона Маска, как Британия. Дважды число его ежемесячных постов о британской политике превышало 200, а в июне 2026 года составило более 160 сообщений – свыше 10% всех публикаций.

    «Британские чиновники отслеживали публикации Маска, а также других пользователей платформы Х, на предмет угроз национальной безопасности… Британские дипломаты в частном порядке обращались к своим коллегам из Госдепартамента США с протестом против выступлений Маска и его подстрекательских высказываний», – отмечает издание.

    Формальных мер чиновники решили не принимать. Они проверяли, способствуют ли посты распространению иностранного влияния, однако результаты проверки неизвестны. В 2025 году бывшему премьеру Киру Стармеру советовали выразить обеспокоенность по поводу Маска на встрече с Дональдом Трампом, но тот отказался, не имея рычагов воздействия.

    Маск регулярно представляет Британию как страну, теряющую западную идентичность. Он призывал к отставке премьера и поддерживал активистов. После начала взаимодействия с политиком Рупертом Лоу в январе 2025 года Маск отреагировал более чем на 100 его постов, обеспечив им десятки миллионов просмотров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британское правительство раскритиковало Илона Маска за провоцирование беспорядков в Белфасте.

    Премьер-министр Кир Стармер обвинил американского бизнесмена во вмешательстве во внутреннюю политику страны.

    Ранее предприниматель назвал руководство Великобритании фашистским.

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