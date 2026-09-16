Суд признал банкротом бывшего президента банка «Югра» Нефедова

Tекст: Алексей Дегтярёв

Инстанция приняла решение о банкротстве Алексея Нефедова по заявлению Агентства по страхованию вкладов, передает РИА «Новости».

Открыта процедура реализации имущества бывшего руководителя рухнувшего банка «Югра».

Суд также включил в реестр требований кредиторов задолженность Нефедова перед финансовой организацией, превышающую 17,3 млрд рублей. Ранее Замоскворецкий суд взыскал эту сумму солидарно с него, экс-бенефициара Алексея Хотина, бывшего председателя правления Дмитрия Шиляева и экс-директора столичного филиала Нины Черновой.

Финансовым управляющим утвержден Александр Жуков из ассоциации «Меркурий». Процедура банкротства введена до марта 2027 года.

В марте 2024 года суд приговорил Хотина к девяти годам колонии, Нефедова – к восьми с половиной, Шиляева – к восьми, а Чернову – к шести годам. Следствие установило, что руководители похитили 23,6 млрд рублей, выдавая заведомо невозвратные кредиты подконтрольным компаниям.

В июле Арбитражный суд Москвы признал Алексея Хотина и Алексея Нефедова виновными в банкротстве кредитной организации.

Ранее Мосгорсуд утвердил взыскание с бывшего владельца банка более 220 млрд рублей по иску налоговой службы.

Весной прошлого года Мещанский суд столицы арестовал экс-банкира по новому делу о мошенничестве.