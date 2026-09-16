В НАТО рассказали о новых планах противовоздушной обороны

Командующий ВВС США сообщил о внедрении новых планов перехвата ударных дронов

Tекст: Мария Иванова

Командующий ВВС США в Европе и Африке, а также глава Объединенного авиационного командования НАТО Джейсон Хайндс заявил о получении задачи по реализации новых планов альянса, передает The War Zone.

«Я не знаю, что на уме у Путина или его войск по поводу этих ударных дронов или даже крылатых ракет, подобных тем, что мы видели в воздушном пространстве Польши всего несколько месяцев назад», – отметил Хайндс, комментируя инцидент со сбитым беспилотником.

По словам генерала, Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич поручил ему полностью внедрить миссию Enhanced Vigilance Activity Eastern Sentry и новый План постоянной обороны 12 тыс. Эти инициативы призваны обеспечить страны альянса необходимыми возможностями для защиты воздушного пространства от дронов-камикадзе и крылатых ракет. Миссия была создана в сентябре 2025 года после многочисленных нарушений воздушного пространства стран НАТО российскими беспилотниками и самолетами.

Хайндс подчеркнул, что Россия может проверять готовность альянса, используя гибридные методы. Он признал, что использование боевой авиации НАТО для перехвата дронов является эффективным, но экономически невыгодным решением. Генерал выразил надежду на переход к более эффективным и дешевым средствам перехвата, включая наземные и недорогие ракеты класса «воздух-воздух». Европейские страны уже начинают следовать примеру США в использовании ракет с лазерным наведением для уничтожения беспилотников.

Представитель ВВС США также отметил, что НАТО переходит от патрулирования воздушного пространства к полноценной противовоздушной обороне. Это связано с необходимостью быстрого и решительного реагирования на возникающие угрозы. Хайндс предположил, что гибридные действия могут быть одним из немногих доступных России рычагов, поскольку она не имеет преимущества в географии или боеготовности перед НАТО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию в ведении гибридных атак против Европы. Для укрепления восточного фланга Североатлантический альянс запустил военную операцию «Восточный часовой».

Перед этим польский премьер Дональд Туск проинформировал руководство блока об уничтожении нарушивших воздушное пространство беспилотников.