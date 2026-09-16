Минтранс предложил Индии нарастить регулярное морское сообщение

Россия предложила Индии увеличить регулярное судоходное сообщение

Tекст: Дмитрий Зубарев

Минтранс России выступил с инициативой увеличить количество регулярных морских рейсов между двумя государствами, передает ТАСС. Такое предложение прозвучало по итогам российско-индийских переговоров в Нью-Дели.

«Дмитрий Зверев также провел встречу с секретарем министерства портов, судоходства и водных путей Республики Индия Виджаем Кумаром. Предметом обсуждения стало развитие и увеличение объемов перевозок морским транспортом между странами. Российская сторона предложила наращивать регулярное судоходное сообщение для увеличения перевозок грузов морским транспортом», – сообщили в ведомстве.

Помимо этого, Москва выразила готовность поделиться с Нью-Дели опытом в сфере автономного судовождения. Развитие интеллектуальных транспортных систем в морских перевозках названо одним из перспективных направлений.

Отечественные компании также заинтересованы в реализации инфраструктурных проектов в Индии. Речь идет о строительстве дорог, мостов и тоннелей. Соответствующий меморандум планируется подписать на двустороннем саммите в конце 2026 года.

Отдельное внимание на переговорах уделили цифровизации транспорта и внедрению искусственного интеллекта. Индийской стороне предложили объединить создаваемую в России Национальную цифровую логистическую платформу с местной системой Unified Logistics Interface Platform.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Нью-Дели достигли соглашения об увеличении объема перевозок по Северному морскому пути до 5 млн тонн к 2030 году.

Власти двух стран активно прорабатывают запуск прямого морского коридора между Владивостоком и индийским портом Ченнаи.

Индийское правительство планирует отправить первое пилотное судно по арктическому маршруту в 2027 году.