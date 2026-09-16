Захарова дала резкую оценку европейским чиновникам, комментируя слова Каллас о готовности ответить на звонок президента России Владимира Путина или министра иностранных дел Сергея Лаврова, Захарова дала резкую оценку европейским чиновникам, передает радио Sputnik.
«Не хочется впадать в личностные оценки, но правда, [это] группа адских непрофессионалов и людей, которые утратили совесть», – заявила официальный представитель МИД России.
Дипломат также добавила, что работа Еврокомиссии и представителей Брюсселя превратилась в абсолютный позор европейской политики. По словам Захаровой, низкий уровень компетентности Каллас активно обсуждают и в самой Европе.
Ранее официальный представитель МИД сравнила главу евродипломатии с Гретой Тунберг.
Страны Евросоюза задумали масштабную реформу дипломатической службы из-за низкой эффективности ведомства.
Депутат Европарламента от Германии Мартин Зоннеборн сравнил Каю Каллас с ядерным оружием на фоне ее радикальной антироссийской позиции.