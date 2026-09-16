Эрик Трамп заявил о планах заложить фундамент Trump Tower в Тбилиси

Tекст: Мария Иванова

Сын президента США Дональда Трампа Эрик Трамп заявил о планах посетить грузинскую столицу для участия в церемонии закладки фундамента многофункционального комплекса Trump Tower Tbilisi, передает РИА «Новости».

«Очень, очень скоро. Я обязательно буду присутствовать на церемонии закладки фундамента», – сказал он в интервью местной телекомпании «Рустави 2». По его словам, после этого он будет часто приезжать в Тбилиси, что его очень радует.

Эрик Трамп также отметил экономический рост Грузии и развитие ее отношений с Западом, добавив, что страна заслуживает похвалы за проделанную работу. Он подчеркнул активное развитие республики в сферах технологий, торговли и туризма, а также ее важное расположение на перекрестке Европы и Азии.

Проект Trump Tower Tbilisi, по мнению сына американского лидера, может стать началом нового этапа в отношениях между Грузией и США. Башня высотой 280 метров будет насчитывать 62 этажа и станет самым высоким зданием Тбилиси, включающим элитные апартаменты, магазины и гостиничный сервис. Завершение строительства башни запланировано на 2031 год, а всего района – на 2033 год.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в столице Грузии прошла официальная презентация проекта небоскреба Trump Tower Tbilisi.

Весной компания Trump Organization запланировала возведение самого высокого здания в городе.

В прошлом году корпорация договорилась о строительстве аналогичного элитного комплекса в Румынии.