Большинство избирателей в США признали Трампа опасным и коррумпированным

Axios: Cвыше половины американских избирателей обвинили Трампа в коррупции

Tекст: Мария Иванова

Более половины зарегистрированных американских избирателей охарактеризовали президента США Дональда Трампа как коррумпированного и опасного, передает Axios.

Опрос, проведенный The Economist и YouGov с 11 по 14 сентября 2026 года среди 1461 избирателя, показал, что 53% респондентов считают его коррумпированным, а 51% – опасным.

«Президент Трамп начал полномасштабную войну с мошенничеством во всем федеральном правительстве, привлекая преступников к ответственности и экономя налогоплательщикам миллиарды долларов», – заявил представитель Белого дома Дэвис Ингл. Он также обвинил демократов в Конгрессе в неспособности остановить растраты и злоупотребления в правительстве.

Результаты опроса сильно разделились по партийной линии: 91% демократов и 62% независимых избирателей назвали Трампа коррумпированным, тогда как среди республиканцев этот показатель составил всего 10%. При этом менее половины республиканцев (49%) готовы назвать президента честным.

На фоне приближающихся промежуточных выборов Трамп пообещал выплатить каждому взрослому гражданину США дивиденды в размере 5000 долларов, если республиканцы сохранят контроль над Конгрессом. План обойдется более чем в триллион долларов, однако 41% опрошенных уверены, что Трамп не выполнит это обещание.

Как писала газета ВЗГЛЯД, около 90% взрослых жителей Соединенных Штатов назвали коррупцию в правительстве повсеместной.

Министр финансов США Скотт Бессент на промежуточном съезде республиканцев раскритиковал политику предыдущей администрации демократов.

Весной уровень поддержки американского лидера снизился до 33%.