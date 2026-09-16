В Екатеринбурге открыли детскую площадку в стиле дымковской игрушки

Tекст: Вера Басилая

К пятилетию Академического района в Преображенском парке появилась уникальная игровая зона.

Проект, поддержанный президентом России Владимиром Путиным, задуман как территория смыслов для воспитания юного поколения. Екатеринбург стал пилотной площадкой, а в будущем подобные объекты появятся по всей стране, передает «Новый День».

«Такие площадки воспитывают детей в русском культурном коде и погружают в мир наших сказок и традиций. Надеемся, что подобный опыт продвижения российской традиционной культуры через детские городки и площадки возьмут на вооружение и другие застройщики в регионах страны», – рассказал замначальника управления президента России по общественным проектам Алексей Жарич.

«Я абсолютно уверен, что это место полюбят наши дети. Через русские народные мотивы они будут получать информацию, заряжаться патриотизмом. Именно на доброй сказке и нужно воспитывать детей», – заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Мэр добавил, что в районе самая высокая рождаемость, поэтому строительство новых детских садов, школ и спортивных зон остается приоритетом.

Строительство объекта профинансировала ГК «КОРТРОС». Генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов отметил, что компания активно поддерживает добрые начинания и видит востребованность таких пространств.

В прошлом году в России решили строить детские площадки в стиле дымковских, богородских и филимоновских игрушек.

В августе этого года общество «Знание» и «Движение первых» отобрали 29 лучших концепций для детей в рамках всероссийского конкурса «Родная игрушка».

Ранее президент Владимир Путин анонсировал дальнейшее развитие сферы детского досуга и обновление инфраструктуры отдыха.