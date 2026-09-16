Соцфонд напомнил о праве отцов на декретные выплаты

Tекст: Алексей Дегтярёв

Подобная мера поддержки распространяется на официально трудоустроенных граждан, указали в фонде, передает РИА «Новости».

В ведомстве подчеркнули, что финансовая помощь назначается непосредственно тому родственнику, который фактически осуществляет присмотр за младенцем.

«Может ли отец получать пособие по уходу за ребенком до полутора лет? Да, он может оформить на работе отпуск по уходу за ребенком и получать ежемесячное пособие до момента, пока малышу не исполнится полтора года», – пояснили представители Соцфонда.

Законодательство допускает передачу этого права не только папе, но и работающим бабушкам или дедушкам. При этом трудоустройство матери не является обязательным условием. Главное ограничение состоит в запрете на одновременное оформление выплаты двумя родственниками.

Для получения денег мужчине достаточно подать соответствующее заявление по месту своей работы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минтруд сообщил о возможности обоих родителей одновременно уйти в декрет при рождении двойняшек.

В Тюменской области отец 10 детей оформил отпуск по уходу за новорожденными двойняшками.