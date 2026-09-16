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    16 сентября 2026, 09:26 • Новости дня

    МИД сообщил о подготовке к голосованию россиян вопреки «козням Берлина»

    МИД сообщил о подготовке к голосованию россиян вопреки козням Берлина

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия обеспечит избирателям на территории ФРГ все необходимые условия для участия в предстоящих выборах, несмотря на «козни Берлина».

    Захарова заявила, что российское внешнеполитическое ведомство гарантирует соотечественникам право голоса за рубежом, передает радио Sputnik.

    «Мы возможность проголосовать нашим гражданам, которые находятся в Германии, предоставим, несмотря на все козни официального Берлина», – подчеркнула дипломат.

    Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. Президент Владимир Путин ранее назвал предстоящее голосование важнейшим внутриполитическим событием для страны.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала поведение западных стран в преддверии голосования абсолютно недопустимым.

    Власти ФРГ закрыли российское дипломатическое представительство ради удара по работе дипломатов перед выборами.

    Захарова заявила, что провокация с беспилотником в аэропорту Лейпцига планировалась для препятствования работе избирательных участков.

    15 сентября 2026, 20:00 • Новости дня
    Церемония закрытия последнего в ФРГ генконсульства России прошла в Бонне

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Бонне завершилась официальная церемония закрытия последнего генерального консульства России на территории Германии, сообщило посольство России в Берлине.

    Дипломатическая миссия в своем Telegram-канале сообщила, что под звуки гимна был спущен государственный флаг и снята памятная табличка. В мероприятии участвовали посол России в ФРГ Сергей Нечаев, генконсул Олег Красницкий, а также дипломаты, журналисты и неравнодушные граждане.

    «Мы завершаем наше дипломатическое присутствие на Рейне. Все знают, что здесь мы находились 80 лет», – заявил Нечаев.

    Руководители миссии выразили благодарность сотрудникам за многолетнюю службу. Дипломаты отметили, что покидают страну с чувством выполненного долга, и выразили надежду на восстановление работы представительства в будущем.

    Напомним, российские власти отозвали согласие на работу немецкого генерального консульства в Петербурге.

    Генеральный консул Олег Красницкий назвал закрытие российской дипломатической миссии необоснованным решением.

    Власти Германии запретили переводить сотрудников закрывающегося учреждения в берлинское посольство.

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    14 сентября 2026, 08:41 • Новости дня
    Партия канцлера Мерца потеряла позиции на выборах в Нижней Саксонии

    Партия Мерца потеряла почти 5% на выборах в Нижней Саксонии

    Партия канцлера Мерца потеряла позиции на выборах в Нижней Саксонии
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    На муниципальных выборах в Нижней Саксонии партия «Христианско-демократический союз» канцлера Фридриха Мерца значительно уступила позиции, тогда как оппозиция продемонстрировала уверенный рост.

    Партия канцлера Германии Фридриха Мерца «Христианско-демократический союз» потеряла 4,5 процентного пункта на муниципальных выборах в Нижней Саксонии, передает ТАСС.

    Оппозиционная «Альтернатива для Германии» более чем в три раза улучшила свой результат, свидетельствуют предварительные данные.

    Голосование в окружные муниципальные органы управления Нижней Саксонии состоялось 13 сентября. Явка достигла 64,6%, что на 7,6 процентного пункта выше показателя предыдущих выборов 2021 года. По предварительным подсчетам, ХДС набрала 27,2% голосов, тогда как пятью годами ранее этот показатель составлял 31,7%.

    Социал-демократическая партия Германии заняла второе место с 24,6% голосов, потеряв 5,4 процентного пункта. «Альтернатива для Германии» получила поддержку 15,9% избирателей, прибавив 11,3 процентного пункта. Также укрепили позиции «Левые», набравшие 6% голосов. Уровень поддержки «Зеленых» незначительно снизился до 14,1%.

    Правящие на федеральном уровне ХДС и СДПГ потеряли в Нижней Саксонии почти 10 процентных пунктов поддержки. Оппозиционные партии, напротив, получили дополнительные 14,5 процентного пункта. Прошедшие выборы считаются генеральной репетицией перед голосованием в региональное законодательное собрание, которое пройдет в сентябре 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт победила оппозиционная партия «Альтернатива для Германии».

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал результаты этого голосования драматическим поражением Христианско-демократического союза.

    Председатель парламентской фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай пригрозил политическим конкурентам применением ранее не использовавшейся статьи конституции.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    15 сентября 2026, 10:50 • Новости дня
    СВР: Германия скрывает украинский след в инциденте в Лейпциге
    СВР: Германия скрывает украинский след в инциденте в Лейпциге
    @ Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецкое руководство намеренно проигнорировало выводы спецслужб стран НАТО о причастности Киева к атаке дронов в Лейпциге ради увеличения военного бюджета, заявила Служба внешней разведки России.

    Западные союзники лишь имитируют солидарность с немецкими властями, безосновательно возложившими на Москву ответственность за недавнюю атаку беспилотников в аэропорту Лейпцига, говорится на сайте СВР.

    «На публику союзники транслируют «полную солидарность» с Берлином, якобы ставшим «жертвой российской провокации». Однако «за кулисами» все выглядит совсем иначе», – отмечается в сообщении.

    Разведки государств Североатлантического альянса не нашли доказательств участия Москвы в произошедшем. Специалисты обнаружили множество признаков причастности Киева и посоветовали национальным правительствам избегать однозначных публичных заявлений.

    Правительство ФРГ отвергло рекомендации партнеров ради обоснования масштабных трат на милитаризацию страны в бюджете на 2027 год. Однако результаты голосования в Саксонии-Анхальт 6 сентября продемонстрировали, что антироссийская риторика не нашла отклика у граждан.

    Очередной проверкой текущего политического курса станут региональные выборы в Мекленбурге – Передней Померании и Берлине. Голосование запланировано на 20 сентября.

    Правительство Германии возложило на Москву ответственность за инцидент с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.

    Посол России в ФРГ Сергей Нечаев назвал действия немецких властей спланированной провокацией.

    Канцлер Фридрих Мерц на фоне этих событий отказался менять курс на противодействие России.

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    15 сентября 2026, 03:40 • Новости дня
    Мерц заявил о решающих неделях для мира в Европе
    Мерц заявил о решающих неделях для мира в Европе
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Наступают решающие для мира в Европе недели или месяцы, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    «Скорее всего, решающие моменты – возможно, недели или месяцы – в защите свободы и мира на нашем континенте уже на пороге», – приводит слова Мерца Tagesspiegel.

    Он также отметил, что стремится сохранить поддержку избирателей. По его словам, он хочет убедить их в том, что защита Европы отвечает их собственным интересам, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц поставил внешнюю политику выше внутриполитических споров в Германии.

    Оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» одержала рекордную победу на региональных выборах в Саксонии-Анхальт.

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    14 сентября 2026, 18:16 • Новости дня
    Спецслужбы ФРГ заявили о росте экстремизма в бундесвере

    Спецслужбы ФРГ заявили о росте экстремизма в бундесвере на 26%

    Спецслужбы ФРГ заявили о росте экстремизма в бундесвере
    @ IMAGO/Alon David/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Служба военной контрразведки Германии (MAD) зафиксировала увеличение количества случаев экстремизма в бундесвере.

    Согласно опубликованному ежегодному докладу ведомства, негативная динамика напрямую связана с процессами в немецком обществе, передает РИА «Новости». «В 2025 году было проведено в общей сложности 519 расследований в сфере правого экстремизма, что означает рост примерно на 26%», – говорится в документе. Глава федерального ведомства военной контрразведки Германии Мартина Розенберг отметила, что в стране происходит нормализация правопопулистских нарративов.

    По словам руководителя ведомства, подобные взгляды активно распространяются в социальных сетях. Если раньше экстремистские высказывания звучали в узком кругу, где друзья могли скорректировать человека, то сегодня интернет позволяет легко связаться с единомышленниками по всему миру для подтверждения своих идей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года прокуратура ФРГ возбудила уголовные дела о пропаганде нацизма среди элитных десантников бундесвера.

    В прошлом году немецкие правоохранители зафиксировали рекордный рост числа политически мотивированных преступлений в стране.

    Глава Федерального ведомства по уголовным делам Хольгер Мюнх заявил об увеличении количества правоэкстремистских группировок среди молодежи.

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    15 сентября 2026, 03:16 • Новости дня
    Мерц поставил внешнюю политику выше внутриполитических споров в Германии
    Мерц поставил внешнюю политику выше внутриполитических споров в Германии
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сейчас внешнеполитические вопросы важнее внутриполитических дебатов в Германии, заявил канцлер Фридрих Мерц.

    «Германия настолько тесно связана с судьбой европейского континента, что мы не можем отделить внешнюю политику безопасности от того, что мы обсуждаем дома», – подчеркнул Мерц в ходе арктического саммита в Финляндии.

    Он добавил, что пытается убедить коллег, друзей и свою партию в превосходстве внешней политики над текущими внутриполитическими дебатами, передает Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» одержала рекордную победу на региональных выборах в Саксонии-Анхальт.

    На фоне политического кризиса глава немецкого правительства отказался менять антироссийский курс страны.

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    16 сентября 2026, 00:22 • Новости дня
    Мерц пообещал при необходимости нажать на долговой тормоз «обеими ногами»

    Мерц пообещал при необходимости нажать на долговой тормоз

    Мерц пообещал при необходимости нажать на долговой тормоз «обеими ногами»
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал немедленно ограничить госзаимствования страны, если под угрозой окажется ее способность обслуживать долги.

    «Если это окажется под вопросом, я обеими ногами нажму на тормоз», – сказал Мерц.

    При этом канцлер выразил уверенность, что Германия по-прежнему остается «первоклассным заемщиком» на мировом финансовом рынке, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц ранее предлагал ослабить конституционные ограничения на заимствования, введенные при Ангеле Меркель, чтобы увеличить госрасходы на оборону и инфраструктуру.

    Спустя год после назначения на пост канцлера Мерц столкнулся с падением рейтингов и разногласиями внутри правящей коалиции.

    Партнеры по коалиции из Социал-демократической партии после поражения на выборах в Саксонии-Анхальт начали отворачиваться от программы реформ канцлера.

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    13 сентября 2026, 15:30 • Новости дня
    Немецкий завод Prinz & Co. со 130-летней историей обанкротился

    Tекст: Денис Тельманов

    Немецкая компания Prinz & Co. Stahlrohre, производившая автокомпоненты на протяжении 130 лет, объявила о банкротстве из-за системного кризиса в отрасли.

    Немецкий производитель автокомпонентов Prinz & Co. Stahlrohre объявил о банкротстве после 130 лет работы, передает ТАСС. Процедура была запущена 9 сентября судом Эссена.

    Временным арбитражным управляющим назначен адвокат Кристиан Хольцман.

    «Рост цен на сырье и энергоносители, а также высокие постоянные затраты дополнительно усугубили финансовую нагрузку», – заявил он.

    По словам Хольцмана, системный кризис в автомобильной отрасли стал одной из главных причин банкротства.

    Выручка компании особенно сильно упала в летние месяцы, что привело сталелитейное предприятие к финансовым трудностям.

    Несмотря на ситуацию, портфель заказов остается стабильным. В группе компаний работает около 400 человек, под удар попали немецкие филиалы, где на кону стоят 310 рабочих мест.

    Предприятие продолжит работу в штатном режиме, выплата зарплат гарантирована на ближайшие три месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие производители автозапчастей массово переориентируются на медицинские технологии и оборонный сектор.

    В июле старейшее немецкое предприятие по выпуску элементов питания Varta инициировало процедуру несостоятельности.

    Месяцем ранее руководство германского автоконцерна Volkswagen призналось в угрозе существованию компании.

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    15 сентября 2026, 17:44 • Новости дня
    Цена бензина в Германии обновила исторический рекорд

    DPA: Цена бензина Super E10 в Германии достигла рекордных 2,28 евро за литр

    Tекст: Денис Тельманов

    Стоимость бензина марки Super E10 на автозаправочных станциях Германии достигла исторического максимума, превысив отметку в 2,28 евро за один литр, пишет агентство DPA.

    Стоимость бензина марки Super E10 на немецких автозаправках в понедельник побила рекорд, установленный днем ранее, передает РИА «Новости» со ссылкой на DPA. Предыдущий исторический максимум был зафиксирован 13 сентября, когда цена за литр этого вида топлива достигла 2,273 евро.

    «Бензин Super E10 еще никогда не стоил так дорого... В понедельник его среднесуточная цена составила 2,286 евро за литр», – говорится в сообщении агентства, которое опирается на данные немецкого автоклуба ADAC.

    Кроме того, стоимость дизельного топлива в Германии также приближается к рекордным значениям. В настоящее время средняя цена за литр дизеля составляет 2,412 евро.

    На фоне неконтролируемого роста цен Социал-демократическая партия Германии предложила установить государственный потолок цен на топливо. Однако их партнеры по коалиции из блока ХДС/ХСС предостерегают от поспешного вмешательства в рынок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября стоимость бензина марки Super E10 в Германии достигла исторического максимума в 2,215 евро.

    В период летних каникул цена литра дизельного топлива в ФРГ поднялась до 2,28 евро. Из-за резкого подорожания немецкие автомобилисты массово устремились в Чехию за дешевым горючим.

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    14 сентября 2026, 13:35 • Новости дня
    Бундесвер решил принудительно отправить военных в литовскую бригаду

    Bild: Германия принудительно наберет военных для бригады в Литве

    Tекст: Мария Иванова

    Минобороны Германии начнет принудительный набор военных для укомплектования бригады бундесвера в Литве из-за острой нехватки добровольцев, пишет Bild.

    Министерство обороны Германии решило принудительно направлять военнослужащих в литовскую бригаду бундесвера из-за нехватки добровольцев, передает ТАСС.

    Кампания по обязательному набору до одной тысячи человек стартует в конце сентября.

    К концу 2027 года Берлин планирует разместить в Литве около 4,8 тыс. солдат и офицеров. В подразделении наблюдается дефицит IT-специалистов, логистов и поваров.

    Летом сообщалось, что бригаду удалось укомплектовать добровольцами лишь на 60%. В связи с этим министр обороны Борис Писториус допускал возможность принудительного набора военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Германии столкнулись с нехваткой двух тысяч добровольцев для литовской бригады.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус допустил возможность принудительного призыва солдат.

    Председатель комитета Бундестага по обороне Томас Ревекамп предложил комплектовать это подразделение в обязательном порядке.

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    14 сентября 2026, 09:23 • Новости дня
    В Госдуме рассказали о кампании Европы по дискредитации выборов

    Пискарев: СМИ Европы ведут кампанию по дискредитации выборов в России

    Tекст: Вера Басилая

    СМИ из более чем десяти европейских стран начали скоординированную кампанию по дискредитации предстоящих выборов в Государственную думу России, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

    Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил о скоординированной медийной атаке.

    «В западном медиапространстве наблюдается скоординированная кампания по дискредитации думских выборов. В формировании негативного фона синхронно участвуют СМИ из более чем десяти недружественных стран Европы, тиражирующие однотипные ложные тезисы», – заявил Пискарев.

    Политик пояснил в Telegram-канале комиссии, что подобные информационные вбросы направлены на подготовку зарубежной аудитории к заранее спланированному отказу признать итоги голосования. В качестве предлога будут использованы мнимые массовые нарушения.

    Материалы о якобы нелегитимности предстоящих выборов планируется использовать в Брюсселе для обоснования новых санкций против России. Эта тема уже вошла в доклад генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе и активно обсуждается на площадке Европарламента.

    Служба внешней разведки сообщила о подготовке европейскими странами масштабного плана срыва предстоящего голосования.

    Председатель профильной комиссии Госдумы Василий Пискарев заявил о незаконном сборе западными спецслужбами персональных данных россиян.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал реализацию компетентными органами всех необходимых защитных мер против иностранного вмешательства.

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    14 сентября 2026, 16:44 • Новости дня
    Выборы в Госдуму в Херсонской области попытались сорвать с помощью ИИ

    Tекст: Денис Тельманов

    В Херсонской области зафиксированы попытки сорвать досрочные выборы в Госдуму 2026 года с помощью сгенерированных нейросетями фейковых видеороликов, сообщила председатель регионального избиркома Марина Захарова.

    Противник использовал нейросети для создания фейковых видео с целью срыва досрочного голосования на выборах в Государственную Думу в Херсонской области 2026 года, передает РИА «Новости». «Наш враг в этом отношении не дремлет. Поэтому, да, распространялись фейковые видео, с подменой голоса. В частности, были видео и с моим участием. Вырезанные интервью, официальные интервью, которые я давала. На них наложен был голос с помощью нейросети», – рассказала Захарова.

    По ее словам, распространялась ложная информация о необходимости предъявления военного билета вместе с паспортом на избирательных участках. Кроме того, злоумышленники сгенерировали видео из города Таврийска, подменив голос председателя избиркома, чтобы запугать граждан вымышленными мерами досмотра.

    В связи с оперативной обстановкой в регионе меры безопасности на участках усилены для обеспечения комфорта и защиты избирателей, подчеркнула руководитель комиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Центральная избирательная комиссия объявила о начале досрочного голосования в 12 регионах с военным положением.

    Весной депутаты Государственной думы запретили использование созданных искусственным интеллектом голосов в агитационных материалах.

    Ранее украинские спецслужбы создавали фейковые каналы избирательной комиссии Херсонской области для сбора личных данных граждан.

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    14 сентября 2026, 21:42 • Новости дня
    Пьяный дежурный с кокаином остановил поезда в немецком Шварцвальде

    Bild: Пьяный дежурный с кокаином остановил поезда в немецком Шварцвальде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Движение поездов в немецком Шварцвальде было прервано на полтора часа из-за дежурного станции, который заснул на рабочем месте после употребления алкоголя и, предположительно, наркотиков, пишет газета Bild.

    Дежурный станции Deutsche Bahn потерял сознание прямо на рабочем месте, что парализовало движение поездов на Шварцвальдской железной дороге, передает РИА «Новости». «Дежурный станции Deutsche Bahn потерял сознание от пива и, предположительно, кокаина, что парализовало движение поездов в Шварцвальде», – говорится в сообщении немецкой газеты Bild.

    Когда мужчина перестал выходить на связь, его коллеги вызвали полицию и скорую помощь. Прибывшие правоохранители обнаружили диспетчерскую запертой, а сквозь окна увидели дежурного, лежащего без сознания на кровати. Рядом с ним находилось несколько пустых бутылок от пива. Тест на алкоголь выявил 0,94 промилле в крови, а в кошельке нашли два пакетика с белым порошком, который сам мужчина назвал кокаином.

    Движение поездов по маршруту Оффенбург – Констанц было остановлено примерно на полтора часа. Лишь после прибытия сменщика поезда смогли вернуться к привычному расписанию.

    В отношении дежурного возбуждено уголовное дело о создании угрозы железнодорожному движению и незаконном обороте наркотиков. Прокуратура Оффенбурга распорядилась провести анализ крови подозреваемого.

    Ранее компания Deutsche Bahn ввела полный запрет на распитие спиртного на немецких вокзалах.

    В августе злоумышленники повредили железнодорожные коммуникации в федеральной земле Баден-Вюртемберг.

    Весной министр транспорта ФРГ Патрик Шнидер назвал непунктуальность поездов угрозой демократии.

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    15 сентября 2026, 16:16 • Новости дня
    МИД назвал недопустимыми действия Запада перед выборами в России

    Захарова: Запад действует недопустимо в свете проведения выборов в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала абсолютно недопустимым поведение западных стран в преддверии голосования за депутатов Государственной думы.

    Попытки иностранных государств повлиять на внутренние процессы страны остаются категорически неприемлемой практикой, подчеркнула Захарова, передает РИА «Новости».

    «Мы подробно поговорим о теме выборов, то, что западники пытаются сделать в контексте проведения Россией своих законных выборов – это часть их рутинной практики. Это абсолютно недопустимо», – заявила дипломат во время брифинга в Екатеринбурге.

    Голосование за состав нижней палаты парламента девятого созыва состоится 20 сентября. Соответствующий указ был подписан главой государства 16 июня 2026 года, а вся необходимая информация уже доступна избирателям на ресурсах Центральной избирательной комиссии.

    Напомним, российское дипломатическое ведомство расценило инцидент с беспилотником в немецком Лейпциге как целенаправленную акцию против демократических процедур.

    Председатель комиссии Госдумы Василий Пискарев сообщил о незаконном сборе западными спецслужбами личных данных россиян для подготовки диверсий.

    Министерство иностранных дел призвало проживающих за рубежом граждан проявлять бдительность из-за возможных провокаций в дни голосования.

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    15 сентября 2026, 14:58 • Новости дня
    Захарова констатировала полный провал попыток Киева сорвать российские выборы

    МИД сообщил о неспособности Украины помешать проведению выборов в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о безуспешности попыток украинского руководства воспрепятствовать проведению голосования за депутатов Государственной думы.

    Попытки украинской стороны дестабилизировать избирательный процесс оказались безрезультатными. Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся в плановом порядке с 18 по 20 сентября, отмечает РИА «Новости».

    «Сорвать выборы они у нас не смогли. Не то что не смогут, а все – это свершившийся факт. Но в этой самой бессильной злобе нагадить они все равно пытаются», – подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга в Екатеринбурге.

    Она добавила, что украинское руководство продолжает использовать западное финансирование и вооружение для атак на мирное население и избирательные комиссии. Однако российские военнослужащие и правоохранители успешно отражают большинство подобных нападений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент России Владимир Путин заявил о провале попыток противника сорвать сентябрьские выборы.

    Глава МИД Сергей Лавров обвинил западные страны в поощрении действий Киева для провоцирования паники перед голосованием в Госдуму.

    Весной глава государства предупредил о планах украинского режима помешать проведению выборов в Донбассе и Новороссии.

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