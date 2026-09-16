МИД сообщил о подготовке к голосованию россиян вопреки «козням Берлина»

Захарова заявила, что российское внешнеполитическое ведомство гарантирует соотечественникам право голоса за рубежом, передает радио Sputnik.
«Мы возможность проголосовать нашим гражданам, которые находятся в Германии, предоставим, несмотря на все козни официального Берлина», – подчеркнула дипломат.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. Президент Владимир Путин ранее назвал предстоящее голосование важнейшим внутриполитическим событием для страны.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала поведение западных стран в преддверии голосования абсолютно недопустимым.
Власти ФРГ закрыли российское дипломатическое представительство ради удара по работе дипломатов перед выборами.
Захарова заявила, что провокация с беспилотником в аэропорту Лейпцига планировалась для препятствования работе избирательных участков.