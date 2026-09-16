Минтранс: Россия вошла в тройку мировых лидеров по беспилотному транспорту

Россия уверенно продвигается в развитии цифровых технологий на транспорте и входит в тройку лидеров по автономному транспорту, передает РИА «Новости».
Первый замглавы Минтранса России Константин Пашков отметил успехи страны в этой сфере на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.
«Россия идет чуть-чуть впереди всей планеты, то есть, с моей точки зрения, в области цифровых сервисов в десятку стран мы точно попадаем», – заявил Пашков. Он подчеркнул, что в первой тройке стран по автономному транспорту вместе с Россией находятся США и Китай.
Замминистра пояснил, что сегодня важнее не производство чипов, а организация процесса и внедрение технологий в перевозки. Кроме того, Пашков добавил, что искусственный интеллект не сможет полностью заменить сервисный персонал в транспортной отрасли, хотя перечень профессий со временем изменится.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпромторг запланировал создание специализированного полигона для испытаний автономного рельсового транспорта.
Минтранс анонсировал расширение эксперимента с беспилотными машинами на шесть новых регионов.
Тестирование полностью автономных трамваев пройдет в третьем квартале 2027 года.